 Глава МЗС Угорщини Сійятро: Знімемо вето на переговори України з НАТО, якщо повернете закарпатським угорцям навчання рідною мовою

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це сказав Сійярто 16 липня в Інституті ім. Ференца Ракоці II в українському Береговому.
"Новий етап у відносинах України та Угорщини можливий тільки після виборів у парламент. Ми відверто сподіваємося на те, що в Києві складеться така ситуація в парламенті, що зробить можливим значне поліпшення відносин між нашими країнами", - сказав Сійярто.
Він додав, що угорці розробили план щодо поліпшення відносин між Україною та Угорщиною.
"У нас є план як саме треба покращувати ці стосунки, але для цього нам потрібна і українська влада. Як тільки вона поверне угорській спільноті її права на навчання рідною мовою, ми зможемо налагодити дуже інтенсивне економічне співробітництво на благо двох країн. Ми маємо на це €50 млн. З цих грошей можна розвивати інфраструктуру, зокрема, ми готові побудувати 4 нових КПП на кордоні між Угорщиною та Україною, а також налагодити співробітництво комісій у питаннях нацменшин, екологічних питаннях", - наголосив глава МЗС Угорщини, пообіцявши зняти вето на переговори між Україною та НАТО.
а вообще посмотрим что скажут "узеленского"
пусть тогда еще польский румынский и угорский делают государствеными)
нічого дивного - всі соєві бидлотроляки , в себе в РФії , завжди голосують за ***** !
Кто не видел настоящие европейские ценности и цивилизованность могут полюбоваться.
Это шаантаж и обмен баш на баш.
Поэтому те же метода могут сработать.
****** обучают своих детей в гос. школах на других языках?
Даже еврейских детей в частных школах.
Казалось бы, сколько там тех еврейских школ.
Казалось бы, уж могли бы изыскать средства, принимая во внимание , что сделали венгры с евреями Венгрии во 2-й мировой.
Ан нет.
Патамушта Орбан очень принципиальный только в отношении того, за что ему из РФ проплачено.
Кстати.
Как там коррупция?
Не слышно что то ничего.
Неужели испарилась?
Имей совесть.
Посмотри сколько стоят овощи летом.
Это настоящий геноцид.
Тебе цены на базаре запостить?
Или проклены вас от пенсионеров записать и выложить?
Когда же вы уже нажретесь то?
чи може винний Офшоркін ?
чи Парубій - він же уособлює владу законодавчу ...
Он же обещал конец эпохи зубожиння еще весной.
Это он вам обещал.
А пенсионеры его ненавидят теперь лютой ненавистью.
Так что то ли еще будет.
Пенсіонери ненавидять Гросю і Офшоркіна ...
Да ладно.
Аж зеленеют ,надуваются и шипят от злости когда речь за него заходит.
но высрань зеленожеппая этого так и не доказала почему-то ))))
До всіх сусідів мадьяри мають територіальні претензії. Недаром в середні віки у католиків була спеціальна молитва "І від стріл мадьярських захисти нас, Боже". Це заноза в тілі Європи.
Реальні братья московітам - не тільки вломитись в хату комусь, але й ноги на стіл поставити і скорчити пику бо "мало водкі")
С другой стороны, Сентандре - сербский городок, хотя и вблизи Будапешта. На Юге всё очень перемешано.
Нічим не кращі за москальню.
Будуть ваші угри вчити українську і нікуди не подінуться.
Интересно, прокатит эта дешевка на гос уровне или нет?!
И мотивировочка: снимем вето с НАТО! Сиятро - клоун!
Копайте на него компромат и убирайте его на пенсию.
Т.е. если хоть один против решение не принимается.
Для чего ломиться в закрытые двери.
Тут важно что.
Что они показали свое личико и оно совсем не айс.
Или вы снимаете вето, или закарпатские мадьяры будут учить украинский.
Школи з мовою навчання національних меншин в
Україні не закриватимуть, - Гриневич
https://ua.censor.net.ua/news/463216/************************************************************************************
Мовна" стаття створює найбільші стіни непорозуміння у національних
громадах. Неправда, що йдеться про закриття шкіл нацменшин. Що дійсно змінює
стаття - це збільшує і запроваджує предмети українською мовою з 5-го класу. У
мене є сумнів тільки щодо пункту 4, який всіх урівнює, і каже, що після 5-го
класу тільки кілька предметів рідною мовою. Я буду дискутувати у парламенті і
пропонувати різні моделі навчання залежно від їхньої мовної специфіки",-
сказала вона.За словами Гриневич, міністерство не відмовиться від того, щоб у
школах з угорською мовою діти мали шанс вивчити українську мову."Якщо вони
всі на сто відсотків до 11-го класу навчаються тільки угорською, це неможливо
отримати належний рівень вивчення української мови. Більшість предметів будуть
вивчатися угорською. Всі батьки будуть мати вибір: давати дитину в школу з
угорською мовою навчання чи з українською. Якщо дехто каже, що звужуємо права,
коли хочемо запровадити кілька предметів українською мовою, я стверджую, що ми
розширюємо права. Без знання державної мови у випускників звужені права
професійної реалізації, доступу до держслужби, навіть до специфічної
лікувальної допомоги", - додала міністр
а что вы хотели? почти вся европа прогнулась под *****, не только ******и. европейские ценности на поверку оказались "ценностями".
Только после вступления в НАТО можно о чем-то говорить.
У Верховній Раді України зареєстрований проект закону, який пропонує визнати таким, що втратив чинність, закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної».
Згідно з повідомленням на сайті парламенту, відповідний проект закону внесли члени фракції «Опозиційний блок» Вадим Новинський, Олександр Вілкул і Євген Мураєв.
Раді пропонують скасувати закон про мову
Ну а мы также исходя из интересов украинской нации должны из послать!
П.С - 20-30 млрд$ буде достатньо ...?
и тут встречное предложение - всех, не согласных учить государственный язык хотя бы на уровне бытового, пусть забирают себе и оте миллионы потратят на тех, любимых и гонимых,
ибо никакой автономии и регионального языка у нас, здесь, не предусмотрено (мы уже сыты этим говном)