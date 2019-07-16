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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Агресія Росії проти України Обирай свідомо
 Політика України, За кордоном
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Все про:Угорщина (476) вето (62) МЗС (1818) НАТО (2039) Сійярто (58)

 Глава МЗС Угорщини Сійятро: Знімемо вето на переговори України з НАТО, якщо повернете закарпатським угорцям навчання рідною мовою

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Угорщина зніме вето на переговори України з НАТО після повернення закарпатським угорцям права на навчання рідною мовою та надасть €50 млн на розвиток прикордонної інфраструктури.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це сказав Сійярто 16 липня в Інституті ім. Ференца Ракоці II в українському Береговому.

"Новий етап у відносинах України та Угорщини можливий тільки після виборів у парламент. Ми відверто сподіваємося на те, що в Києві складеться така ситуація в парламенті, що зробить можливим значне поліпшення відносин між нашими країнами", - сказав Сійярто.

Він додав, що угорці розробили план щодо поліпшення відносин між Україною та Угорщиною.

"У нас є план як саме треба покращувати ці стосунки, але для цього нам потрібна і українська влада. Як тільки вона поверне угорській спільноті її права на навчання рідною мовою, ми зможемо налагодити дуже інтенсивне економічне співробітництво на благо двох країн. Ми маємо на це €50 млн. З цих грошей можна розвивати інфраструктуру, зокрема, ми готові побудувати 4 нових КПП на кордоні між Угорщиною та Україною, а також налагодити співробітництво комісій у питаннях нацменшин, екологічних питаннях", - наголосив глава МЗС Угорщини, пообіцявши зняти вето на переговори між Україною та НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Влада Угорщини займається на Закарпатті агітацією за кандидатів у нардепи, що є втручанням у внутрішні справи України, - МЗС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137765
 
 
 Топ коментарі
 
Йоббики тоже поджидают "адекватную власть".
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Украина за бюджетные деньги должна учить своих граждан венгерскому в начальной школе?
йобики обучают своих детей в гос. школах на других языках?
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нахер это там ==>>>>

а вообще посмотрим что скажут "узеленского"
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Про язык - ******. Там есть обучение мадьярскому. Они хотят отмены обязательного украинского. А вот 50 лямов евро на таможни - это шантаж чистой воды. Это называется использование служебного положения в корыстных целях.
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и в законе есть обучение на мадьярском - весь садик и начальная школа. далее обучение на украинском и изучение мадьярского.
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нахер это там ==>>>>

а вообще посмотрим что скажут "узеленского"
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узеленского уже сказали руский язык на донбасе
пусть тогда еще польский румынский и угорский делают государствеными)
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вони зроблять ВСЕ , що захочуть - а форумні пісатєлі й далі будуть "гнівно" клацати свої дописи на форумах ... кожному своє
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KharkovCity -за ***** голосует...
нічого дивного - всі соєві бидлотроляки , в себе в РФії , завжди голосують за ***** ! Глава МЗС Угорщини Сійятро: Знімемо вето на переговори України з НАТО, якщо повернете закарпатським угорцям навчання рідною мовою - Цензор.НЕТ 9343
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зелейоббік - твоє кукурікання ну аж занадто жалюгідне
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рабокацапы не имеют право голосовать в Украине, только в паРаше.
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Сделать угорский государственным языком на Донбассе, вернуть ему историческое название и послать мадьяров заново отвоёвывать Леведию. Сразу решаем две проблемы.
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а сам ЗЕЛЕМОЙСКИМ КАКИМ владеет матюгальным украинский-- он тупой тупее овцы.. выучить не смог 41 год как и его Ленка...крученная и детки его ..английский он также далек как марсианский..
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Вот.
Кто не видел настоящие европейские ценности и цивилизованность могут полюбоваться.
Это шаантаж и обмен баш на баш.
Поэтому те же метода могут сработать.
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Це не шантаж, це підкуп. Але якщо придивитися на "плату", то і вона не для нас.
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Украина за бюджетные деньги должна учить своих граждан венгерскому в начальной школе?
****** обучают своих детей в гос. школах на других языках?
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Нет, конечно.
Даже еврейских детей в частных школах.
Казалось бы, сколько там тех еврейских школ.
Казалось бы, уж могли бы изыскать средства, принимая во внимание , что сделали венгры с евреями Венгрии во 2-й мировой.
Ан нет.
Патамушта Орбан очень принципиальный только в отношении того, за что ему из РФ проплачено.
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А чи вартує щось те НАТО без США і Канади? Треба плюнути на ту аморфну структуру, якою у Європі заправляє ФРН і піти шляхом Ізраїлю, Південної Кореї, Японії і ще деяких країн - постаратися заключити двосторонні договори такого ж типу з США, Канадою і Польщею. Думаю, ефект буде набагато вищим, ніж фліртування з НАТО. І головне - ніякий Січрто не буде вказувати, як нам федералізуватися. Нехай у себе "многоязічіє" спочатку введуть
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та да...ща самое время с верховным зелебеней идти путем израиля
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Ну так поэтому пэтя не устраивал многих.
Кстати.
Как там коррупция?
Не слышно что то ничего.
Неужели испарилась?
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твой хозяин не устраивал 75% страны потому, что он вор, и сколько бы вы ничтожные здесь не "гадючились", сраный рошен в позорном прошлом, и это бесповоротно.
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Твои хозяева не прекращают воровать.
Имей совесть.
Посмотри сколько стоят овощи летом.
Это настоящий геноцид.
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Что именно бред?
Тебе цены на базаре запостить?
Или проклены вас от пенсионеров записать и выложить?
Когда же вы уже нажретесь то?
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так , в цьому , Грося винен ? він же зараз виконавча влада ...
чи може винний Офшоркін ?
чи Парубій - він же уособлює владу законодавчу ...
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Зеленский виноват.
Он же обещал конец эпохи зубожиння еще весной.
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Нам?
Это он вам обещал.
А пенсионеры его ненавидят теперь лютой ненавистью.
Так что то ли еще будет.
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Брехня !
Пенсіонери ненавидять Гросю і Офшоркіна ...
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Ой))))

Да ладно.
Аж зеленеют ,надуваются и шипят от злости когда речь за него заходит.
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"потому, что он вор"

но высрань зеленожеппая этого так и не доказала почему-то ))))
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Да блазень, может, и "поел" бы в Израиль на ПМЖ, да вот возьмут ли?
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Rostyslav Komarnytsky В Ізраїль гроші йдуть від багатих американських єврехв.З корейцями і японцями нас взагалі не варто порівнювати.
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Напрошується аналогія щодо Сійярто...
Глава МИД Венгрии Сийятро: Снимем вето на переговоры Украины с НАТО, если вернете закарпатским венграм обучение на родном языке - Цензор.НЕТ 4000
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Глава МИД Венгрии Сийятро: Снимем вето на переговоры Украины с НАТО, если вернете закарпатским венграм обучение на родном языке - Цензор.НЕТ 5768
До всіх сусідів мадьяри мають територіальні претензії. Недаром в середні віки у католиків була спеціальна молитва "І від стріл мадьярських захисти нас, Боже". Це заноза в тілі Європи.
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так страна то раньше австровенгрией называлась...шо на австрию с чехией потенции не хватает?и язык немецкий был...
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Головне шо вони самі прийшли з Уралу Глава МЗС Угорщини Сійятро: Знімемо вето на переговори України з НАТО, якщо повернете закарпатським угорцям навчання рідною мовою - Цензор.НЕТ 5643
Реальні братья московітам - не тільки вломитись в хату комусь, але й ноги на стіл поставити і скорчити пику бо "мало водкі")
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Это ничего, что замок легендарного короля Матиаша Корвина находится в городе Хунедоара (румыния), а родился он в Клудж-Напоке? Или где родился великий Стефан Батория - сами понимаете какой национальности, но ставший польским и литовским королём? Да, Венгрия никогда не умела выбирать себе союзников, за что и подвегрлась отрезанию.
С другой стороны, Сентандре - сербский городок, хотя и вблизи Будапешта. На Юге всё очень перемешано.
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Ще одні шантажизти..
Нічим не кращі за москальню.
Будуть ваші угри вчити українську і нікуди не подінуться.
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Виплатіть нам компенсацію і ми не викинемо ваших малярів із нашої землі!
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взятка в 50 миллионов!
Интересно, прокатит эта дешевка на гос уровне или нет?!
И мотивировочка: снимем вето с НАТО! Сиятро - клоун!

Копайте на него компромат и убирайте его на пенсию.
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может им еще автономию выдать и репарации платить? а то настрадались они тут бедные
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Узеленському ніколи вирішувати такі питання, у нього олімпіада на носі...
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А зачем нам НАТО если там большинство таких членов,а решения принимаются консенсусом.
Т.е. если хоть один против решение не принимается.
Для чего ломиться в закрытые двери.
Тут важно что.
Что они показали свое личико и оно совсем не айс.
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Ну мы тоже так умеем.
Или вы снимаете вето, или закарпатские мадьяры будут учить украинский.
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Учитывая что Венгрия в "Закарпатско-Натовском" вопросе пляшут под дудку русских, меня абсолютно не удивляет, что они столько надежд на Зелень и его зелёных человечков возлагают
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Это принципиальный вопрос, уступать нельзя. Хотят жить в Украине, - пусть принимают ее законы, не хотят, - никто не держит!
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Мадярам не було ніякої протидії з 1991 року - ось вони укріплюються та нахабніють.
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Венгрия снимет вето на переговоры Украины с НАТОИсточник: https://censor.net.ua/n3137765 - молодці мадяри - чудово навчилися , в кремля , мистецтву політичного блефу ! Вони чудово розуміють , що їхнє "вето" на відношення України з НАТО все одно мало впливають ,а отже - нічим не ризикують ..))
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К тому же они не понимают что своими действиями как никто другой настраивают Украинцев против Закарпатских венгров.
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та все вони чудово розуміють ... вони розуміють , що влада , в Україні , традиційно слабка і поки так буде - вони можуть її сміливо шантажувати !
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18.11.17 20:35

Школи з мовою навчання національних меншин в
Україні не закриватимуть, - Гриневич

https://ua.censor.net.ua/news/463216/************************************************************************************

Мовна" стаття створює найбільші стіни непорозуміння у національних
громадах. Неправда, що йдеться про закриття шкіл нацменшин. Що дійсно змінює
стаття - це збільшує і запроваджує предмети українською мовою з 5-го класу. У
мене є сумнів тільки щодо пункту 4, який всіх урівнює, і каже, що після 5-го
класу тільки кілька предметів рідною мовою. Я буду дискутувати у парламенті і
пропонувати різні моделі навчання залежно від їхньої мовної специфіки",-
сказала вона.За словами Гриневич, міністерство не відмовиться від того, щоб у
школах з угорською мовою діти мали шанс вивчити українську мову."Якщо вони
всі на сто відсотків до 11-го класу навчаються тільки угорською, це неможливо
отримати належний рівень вивчення української мови. Більшість предметів будуть
вивчатися угорською. Всі батьки будуть мати вибір: давати дитину в школу з
угорською мовою навчання чи з українською. Якщо дехто каже, що звужуємо права,
коли хочемо запровадити кілька предметів українською мовою, я стверджую, що ми
розширюємо права. Без знання державної мови у випускників звужені права
професійної реалізації, доступу до держслужби, навіть до специфічної
лікувальної допомоги", - додала міністр
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как ***** научило, так и говорит этот ******.
а что вы хотели? почти вся европа прогнулась под *****, не только ******и. европейские ценности на поверку оказались "ценностями".
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Нет, меморандумы уже были, Украина на очередной лохотрон уже не купится.
Только после вступления в НАТО можно о чем-то говорить.
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Мадьярские фашики вырождаются, до дешового шантажа опустились
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Уже надоели эти мадьяры Через пару лет они автономию потребуют А поскольку в ближайшие лет двадцать нам НАТО не светит Поэтому пошли они в (Не знаю как по мадьярски жопа)
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То, что они мечтают об аннексии Закарпатья - это 100%
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Как этот подонок мадьярский уже осточертел. Вернётся еще вам-гнидам это "делание нервов" Украине.
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А тим часом...

У Верховній Раді України зареєстрований проект закону, який пропонує визнати таким, що втратив чинність, закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної».
Згідно з повідомленням на сайті парламенту, відповідний проект закону внесли члени фракції «Опозиційний блок» Вадим Новинський, Олександр Вілкул і Євген Мураєв.

Раді пропонують скасувати закон про мову
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а нах. вы свои паспорта раздавали и колоборантов поддерживали? Теперь эти твари ещё что-то требуют.
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а может вам стоит призадуматься, что вы это право вето можете потерять? мир так изменчив.
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Ну не поверите! Нравится мне позиция Венгрии и их лидеров! Вот как нужно отстаивать интересы страны! А не ездит Зеленым туристом на саммиты! Венгры также дают отпор по арабами переселенцам(на они нужны?), по гейским вопросам, по вопросам гендера, И они четко за нацию и традиционные семейные ценности!
Ну а мы также исходя из интересов украинской нации должны из послать!
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Сергей1967 Угорщина найбільший виробник порно в Європі,а там усіляке знімають,так що не дуже вони за традиційні ціності.Це все блеф.
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А много у этих мадяр учебных заведений преподают на Украинском?
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Вот так вот. Венгерский ***** Сия во рту открыто шантажирует нас. Причем "вскрылся" венгерский ушлепок именно сегодня, когда вступил в силу новый Закон о защите Украинского языка. Венгры и цыгане (румыны) думали втихаря взростить, обучить и с помощью своих спецслужб создать очаги напряженности в Закарпатье, в надежде на присоединение в будущем этих территтроий. Но х е р вам мрази! Новый Закон такого не позволит.
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А нахрена Украине ваши кпп? Для контрабанды и взяток? С какого они диктуют какой госязык должен быть в стране?
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До мадяр є зустрічна пропозиція - визнати факт окупації мадярами Закарпаття в 1939-45 і вимагати , від них , гідної компенсації за репресії і окупацію !
П.С - 20-30 млрд$ буде достатньо ...?
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Пусть будет двуязычное образование для венгров. Почему нет? В Германии например нормально функционируют французские гимназии. Учащиеся там французы почему-то не намерены отделить кусок немецкой земли в состав Франции.
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Пусть будет двуязычное образование на росии (на кацапстане) угро-финский и украинский, почему нет?
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хороших людей ******* (пардон) не назовут ))))
и тут встречное предложение - всех, не согласных учить государственный язык хотя бы на уровне бытового, пусть забирают себе и оте миллионы потратят на тех, любимых и гонимых,
ибо никакой автономии и регионального языка у нас, здесь, не предусмотрено (мы уже сыты этим говном)
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І що їхнє вето на НАТО дає? Не мова їх цікавить а ЛІС.
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Засунь, *****, это вето в свою гуляшную задницу...
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Шо самое обидное, при этой зеленой власти и обучение венграм вернут, и переговоров с НАТО не будет.
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Все же просто. Земли да и еще в Европе, не могут быть без хозяина. Не будет государство Украина заниматься развитием своей земли, тогда за это возьмутся соседи и развивать земли они будут не для Украины.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниГлава МЗС Угорщини Сійятро: Знімемо вето на переговори України з НАТО, якщо повернете закарпатським угорцям навчання рідною мовою
 
 
 
 
 
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