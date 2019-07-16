EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Агресія Росії проти України Обирай свідомо
 Політика України
  1728  71
Матеріали за темою:
Все про:Азовське море (1131) моряки (651) Пристайко (94)

 Пристайко: "Я сподіваюся, що моряки будуть відпущені найближчим часом"

Заступник глави Офісу президента України Вадим Пристайко сподівається, що українські військовополонені моряки повернуться додому найближчим часом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я сподіваюся, що моряки будуть відпущені найближчим часом. Я не можу розповісти вам всіх деталей переговорів, але повірте, що ми в постійному контакті з нашою переговорною командою і усвідомлюємо наявні шанси отримати наших хлопців назад найближчим часом", - заявив дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Росія підготувала нам пастку", - Клімкін про російський варіант звільнення моряків

Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, щоприкордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

30 листопада моряків перевезли в Москву: 21 українця доставили в московський СІЗО "Лефортово", трьох поранених - у "Матроську тишу".

Термін досудового слідства у справі був продовжений до серпня 2019 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137761
 
 
 Топ коментарі
 
Тільки не кажіть, що ражка відпустить їх з доброї волі.
Мені цікаво, де і хто поступився нашими інтересами.
 показати весь коментар
 
Чим заплатить Україна за повернення наших моряків?
 показати весь коментар
 
Сказали тебе віддадуть. Пакуй чумайдан.Пристайко: "Я надеюсь, что моряки будут отпущены в ближайшее время" - Цензор.НЕТ 3860
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Тільки не кажіть, що ражка відпустить їх з доброї волі.
Мені цікаво, де і хто поступився нашими інтересами.
 показати весь коментар
 
 
Одного Вышинского на два десятка наших? Хотелось бы верить. В последние годы было наоборот - несколько ихних на одного нашего.
Если так, то это значит, что Вышинский очень важен для запоребрика. Впрочем, все, что надо, из него уже вытянули, теперь он - сбитый летчик.
 показати весь коментар
 
 
У нас в запасе есть еще и сбитый ПВОшник. Думаю, что на него можно небольшую кучку поменять.
 показати весь коментар
 
Про такого не помню. Наверное, не слишком афишировали. Можно ссылку?
 показати весь коментар
 
Так у вас в паРаше об этом не знают, ка СБУ выкрало в Лугандоне чувака, который командовал там ПВО в 2014.
 показати весь коментар
 
а должны отпустить моряков без всяких обменов и это ловушка. У рашки вместо поражения будет победа по всем каналам, тупин сохранит морду лица и 24 моряка на 1 жирновато. Зе и Ме нам расскажут тоже о победе перед выборами, ведь все средства хороши, чтобы моряки к матерям вернулись...Может оно и так...
 показати весь коментар
 
 
не так. я вже бачу, як наші кловуни намагаються нав'язати тезу "громадянська війна" і повністю виправдати росєйку.
продажні істоти...
 показати весь коментар
 
 
Не, ну нападение кацапских пиратов, включая авиацию, на катера ВМФ Украины - это никак не гражданская война...но кто ж кацапов судить будет? Девочка гаага??? Она ж наложит полные стринги гэвэлыков, когда ей судить предложат, этой изнеженной девочке гааге... головные боли, пмс, тахи- и трахикардия, да все, что угодно... доказано рейсом МН17 за 5 лет
 показати весь коментар
 
 
Кацапія? Добра воля? Це є такі наївні, які поставлять на одну полицю ці два поняття?
 показати весь коментар
 
 
Як же Пеця над тобою зебілом познущався,що в тебе і досі дупа болить.
 показати весь коментар
 
 
Не рассматриваете, Ксения, вариант давления мирового сообщеста?
Путину против решения Трибуналов идти не с руки - вот и разыграет "жест доброй воли". Да еще этим " спонтанным порывом любви к Украине" попробует Медведчука поддержать.
Но некоторые с упорством ослов во всем ищут зраду.
 показати весь коментар
 
 
Ні, не розглядаю.
Бо не було жодної заяви.
Кацапи це наперсточники, вони завжди обдурюють.
 показати весь коментар
 
 
а шо им мешает завтра новых узников набрать?хотя бы из безголовых заробитчан на расейке?и опять торговля с уступками.
 показати весь коментар
 
 
Помешает отстранение мародеров, временщиков и коллаборационистов от власти. Помешает выверенная внутренняя и внешняя политика
 показати весь коментар
 
та ты шо...а у вас лука не временщик и коллаборационист?и даже не мародер?
 показати весь коментар
 
 
И временщик и маргинал - но каким он тут боком?!
Речь про "зраду", которая лишь в том, что вместо безусловного освобождения будет обмен. Да хрен с ними, с орками - главное украинцев домой вернуть!
 показати весь коментар
 
ты сначала ответь на 16.07.2019 14:23
а так да,мы все за все хорошее против всего плохого...
 показати весь коментар
 
 
Чья политика выверенная внутренняя и внешняя? Зерро? не смешите мои тапки.
 показати весь коментар
 
Чим заплатить Україна за повернення наших моряків?
 показати весь коментар
 
 
Сказали тебе віддадуть. Пакуй чумайдан.Пристайко: "Я надеюсь, что моряки будут отпущены в ближайшее время" - Цензор.НЕТ 3860
 показати весь коментар
 
 
Я би погодився, але не тобі вирішувати.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Це вже до такого ступіня ненавидишь нині громадян України, що згоден і в РФ переїхати жити із за Зеленського в президентах?
 показати весь коментар
 
 
Ти вже провокуєш. Тому тебе просто у спам.
 показати весь коментар
 
 
Тобто твоя фраза "Чим заплатить Україна..." не була провокацією, ні?
 показати весь коментар
 
 
ні. а от ваші фрази то чиста провокація.
 показати весь коментар
 
 
Тобто це не ви зраду шукаєте в темі повернення моряків, а я?
 показати весь коментар
 
 
ви настільки довіряєте рашистам ?
а я от ні.
 показати весь коментар
 
 
А как вам вот такое?
Путин был так поражен массштабами коррупции порошенки и зубожинням,что решил спасти украинцев и поэтому ввел воиска.
 показати весь коментар
 
 
Я нікому не довіряю. Мені головне, щоб хлопці повернулися скоріше додому цілі.
 показати весь коментар
 
Ну они заложники.
И мы просто выполняем условие террориста их захватившего.
Поэтому вопрос Али ни какая не провокация.
 показати весь коментар
 
 
Дякую. А цей коментатор посміявся у темі з нашими заручниками.
 показати весь коментар
 
Так понятно чем.
Признание раши стороной положительно влияющей на лыныры и дыныры,т.е. миротворцами.
С этим как раз и связан отказ от настоящих миротворцев.
 показати весь коментар
 
 
В случае обмена? Потеря трёх плав-средств, признание (косвенное) крыма как часть территории Курятника и так еще куча мелких плюшек.
 показати весь коментар
 
Ага! І обов'язково - до виборів. Цікаво, що кацапи отримали взамін?
 показати весь коментар
 
 
Гарантії від Зелі,що Україну він путлеру обов'язково здасть.
 показати весь коментар
 
 
Я думаю, що Зєліним гарантіям навіть пуцин не вірить. Їм вірять лищ'ше кєукраїнські Зебенята. там щось дуже конкретне і то вже, а не на перспективу.
 показати весь коментар
 
Соя, зрада!Пристайко: "Я надеюсь, что моряки будут отпущены в ближайшее время" - Цензор.НЕТ 2642
Зеленский пэрэмогу сывочолого гэтьмана себе присвоить решил!
 показати весь коментар
 
 
ну так Петя реально занимался их освобождением, я шо то не припомню шоб Петя бегал по фонтанам, записывал ролики с купанием в море, делал селфи с шаурмой...А ЗЕбил пиарица как раз на Петиных достижениях..
 показати весь коментар
 
 
За вышинского? Русские отдали бы и так - они обязаны выполнять решение трибунала в Гамбурге!
 показати весь коментар
 
 
Порохососы,это все-Порошенко чекають у Держбюро розслідувань на допит у зв'язку з підозрою в ухиленні від податків та відмиванні грошей. Однак у прес-службі «ЄС» заздалегідь повідомили, що ніяких повісток екс-президент не отримував, і він відлітає в Страсбург.

У прес-службу Європарламенту повідомили, що у Петра Порошенка немає в графіку офіційних заходів. Екс-президент міг бі зустрітися з «потрібними» людьми у Страсбурзі і без офіційного запрошення, проте він вибрав не найкращий зі стратегічної точки зору день. У порядку денному значатиться розгляд таких актуальних для України питань, як «гуманітарна допомога Середземноморськоми регіону» і «зони чистого повітря у містах ЄС
 показати весь коментар
 
 
Пристайко сказочник еще тот:
"...Я надеюсь, что моряки будут отпущены в ближайшее время..." - чистая ложь
"...осознаем имеющиеся шансы получить наших ребят назад в ближайшее время ..." - еще одна ложь.
"...Я не могу рассказать вам всех деталей переговоров..." - а шо такое? Это как в России, все засекречено? Зачем засекречено? Как же без поддержки диванных войск?
 показати весь коментар
 
 
Каким образом чья-то надежда может быть ложью?!
 показати весь коментар
 
он официальное лицо, надеятся в том понимании, которое вы вкладываете в это понятие может мать, дочь... сестра... Он должен знать, что он делает. По моему мнению, сидеть им еще долго. У Пристайко другое мнение. И я не понимаю, зачем делать из этого мнения государственную тайну.
 показати весь коментар
 
Я совсем не симпатик Пристайко, но по его словам, у него есть основания для надежды на возвращение моряков. Интересно какой ценой?
В своей ноте украинскому МИДу кремлевские хотели, чтобы в Украине моряков судили, согласившись с версией россии о их виновности.

"Я не могу рассказать вам всех деталей переговоров, но поверьте, что мы в постоянном контакте с нашей переговорной командой и осознаем имеющиеся шансы получить наших ребят назад в ближайшее время", - заявил дипломат.

Источник: https://censor.net.ua/n3137761
 показати весь коментар
 
 
"Если примем их условия по морякам - Россия тогда этим воспользуется относительно нашей позиции по Крыму, нашей позиции в международных судах, относительно всего, куда мы идем. И скажет, что на самом деле не было российской агрессии. Это очень комплексный вопрос", - подчеркнул министр КлимкинИсточник: https://censor.net.ua/n3137729
 показати весь коментар
 
 
Сущность соевых всплыла как гумно-чем хуже тем для них лучше
 показати весь коментар
 
 
очевидно так звані соєві не готові оступатись інтересами держави навіть за моряків.
і це правильна позиція.
 показати весь коментар
 
 
Пеца использовал моряков что бы решить свои политические вопросы,но это поняли даже в Германии
 показати весь коментар
 
 
Тобто винуватий Пэтя, бо падло таке направив укрїнських моряків на українських кораблях по українських водах з українського міста Одеса в українське місто Маріуполь. Я можу зрозуміти кацапорилих, але не своїх українських гнид.
 показати весь коментар
 
 
"Отпущены" это если по решению трибунала в Гааге
а у нас будут "обменены". Это разные вещи. И это нам еще припомнят
 показати весь коментар
 
 
Пока Рассея выполнила бы решение трибунала,то уже никого бы не осталось из моряков
 показати весь коментар
 
Правильно, будем торговать интересами государства. А лучше вообще сдаться мокшам, тогда и солдаты гибнуть не будут.
 показати весь коментар
 
Полонені моряки навіть перебуваючи в ув"язненні перебувають на військовій службі України. В такому статусі вони приносять велику користь своїй державі, яка бореться проти російської агресії бо посилюють тиск на загарбника завдяки діям міжнародних організацій. Це розуміють самі моряки, їх рідні, але не уклоністи, зубожілі та інші зрадофіли.
 показати весь коментар
 
ЗЕбил пообещал в телефонном разговоре с ****** вообще забыть тему Крыма..100%. Ну я ж никогда не поверю что ***** просто так по доброй воле отпускает. ***** может отпустить только выторговав что то во вред в ущерб Украине. При этом сам ***** то ничего не теряет, моряки то наши. СЛабых толерастов всегда будут бить в морду кацапские гопники. У толераста против гопника шансов нет. 73% это толерасты да ещё малороссы хохлы по духу и мировозрению. ХЗ какие шансы у страны выжить и в каких границах с такими 73% прокацапского предателького зебилората. Они вон щас радуюца что можно всьо па руськи, и что преЗЕдент тоже па рузьки, и что ватных Сватов будут показывать....73% малороссов хохлов так и не стали украинцами.
 показати весь коментар
 
 
Да мы знаем что вы до выборов торопитесь Сдавая интересы Украины на каждом шагу Отвели войска на 1км (пока-что только на один ) Отменили парад в угоду куйлу Падлу вышинского вы тоже выпустите можно даже не сомневаться И это только то что мы знаем
 показати весь коментар
 
 
шоу перед виборами...проте яка ціна того? але Зе білам пофіг
 показати весь коментар
 
зекомандисты Владимира Александровича Крузын-Штырна, имея на руках решение Международного Трибунала, Мокша просто не может не отпустить военнопленных моряков, причём безо всяких условий с её стороны.. иначе у них начнутся проблемы в любых портах и не только..
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПристайко: "Я сподіваюся, що моряки будуть відпущені найближчим часом"
 
 
 
 
 
 вгору