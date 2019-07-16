 Пристайко: "Я сподіваюся, що моряки будуть відпущені найближчим часом"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Я сподіваюся, що моряки будуть відпущені найближчим часом. Я не можу розповісти вам всіх деталей переговорів, але повірте, що ми в постійному контакті з нашою переговорною командою і усвідомлюємо наявні шанси отримати наших хлопців назад найближчим часом", - заявив дипломат.
Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, щоприкордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.
Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".
Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.
30 листопада моряків перевезли в Москву: 21 українця доставили в московський СІЗО "Лефортово", трьох поранених - у "Матроську тишу".
Термін досудового слідства у справі був продовжений до серпня 2019 року.
Мені цікаво, де і хто поступився нашими інтересами.
Если так, то это значит, что Вышинский очень важен для запоребрика. Впрочем, все, что надо, из него уже вытянули, теперь он - сбитый летчик.
продажні істоти...
Путину против решения Трибуналов идти не с руки - вот и разыграет "жест доброй воли". Да еще этим " спонтанным порывом любви к Украине" попробует Медведчука поддержать.
Но некоторые с упорством ослов во всем ищут зраду.
Бо не було жодної заяви.
Кацапи це наперсточники, вони завжди обдурюють.
Речь про "зраду", которая лишь в том, что вместо безусловного освобождения будет обмен. Да хрен с ними, с орками - главное украинцев домой вернуть!
а так да,мы все за все хорошее против всего плохого...
а я от ні.
Путин был так поражен массштабами коррупции порошенки и зубожинням,что решил спасти украинцев и поэтому ввел воиска.
И мы просто выполняем условие террориста их захватившего.
Поэтому вопрос Али ни какая не провокация.
Признание раши стороной положительно влияющей на лыныры и дыныры,т.е. миротворцами.
С этим как раз и связан отказ от настоящих миротворцев.
Зеленский пэрэмогу сывочолого гэтьмана себе присвоить решил!
У прес-службу Європарламенту повідомили, що у Петра Порошенка немає в графіку офіційних заходів. Екс-президент міг бі зустрітися з «потрібними» людьми у Страсбурзі і без офіційного запрошення, проте він вибрав не найкращий зі стратегічної точки зору день. У порядку денному значатиться розгляд таких актуальних для України питань, як «гуманітарна допомога Середземноморськоми регіону» і «зони чистого повітря у містах ЄС
"...Я надеюсь, что моряки будут отпущены в ближайшее время..." - чистая ложь
"...осознаем имеющиеся шансы получить наших ребят назад в ближайшее время ..." - еще одна ложь.
"...Я не могу рассказать вам всех деталей переговоров..." - а шо такое? Это как в России, все засекречено? Зачем засекречено? Как же без поддержки диванных войск?
В своей ноте украинскому МИДу кремлевские хотели, чтобы в Украине моряков судили, согласившись с версией россии о их виновности.
"Я не могу рассказать вам всех деталей переговоров, но поверьте, что мы в постоянном контакте с нашей переговорной командой и осознаем имеющиеся шансы получить наших ребят назад в ближайшее время", - заявил дипломат.
Источник: https://censor.net.ua/n3137761
і це правильна позиція.
а у нас будут "обменены". Это разные вещи. И это нам еще припомнят