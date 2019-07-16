 Міністр юстиції має нести відповідальність за рейдерські схеми та мільйонні втрати бізнесу, - ГО "Бізнес-Варта"

Йдеться про махінації із державними реєстрами та майновими правами і системні рейдерські захоплення, в результаті яких за останні роки постраждали тисячі людей. Відповідну заяву в понеділок, 15 липня, презентували в пресцентрі УНІАН.

Адвокат ГО "Бізнес-Варта" Андрій Наход зауважив, що Міністерство юстиції на чолі з Павлом Петренком фактично створило злочинну схему загальнодержавного масштабу із заволодіння майном, активами, бізнесом.

"Чому, на думку бізнесу, нести відповідальність має саме міністр юстиції Петренко? Справа в тому, що ці "державники", як вони себе називають, видають законодавчі акти та постанови й підзаконку, які, на їхню думку, максимально розмивають відповідальність за злочинні дії. Але Петренко є міністром юстиції з 2014 року. З того часу була запущена так звана реформа реєстраційної служби. За його головуванням Міністерством юстиції було здійснено підготовку певних законодавчих ініціатив, які внесли певні зміни і, в першому випадку запускають на ринок так звані комунальні підприємства, які здійснюють реєстраційні дії, а також вносять зміни до Закону про реєстрацію юридичних осіб, які дозволяють без нотаріального посвідчення, без доведення своїх прав і повноважень, здійснити заміну власника", — заявив юрист.

Андрій Наход підкреслив, що міністр юстиції не може не знати, що відбувається з цією реформою, не може не знати, що це — злочинна схема. "Петренко однозначно відповідає за цю всю схему, однозначно має нести за це відповідальність як посадовець. Він є юристом, вдалим адвокатом, він не міг не оцінити критичності всієї цієї схеми. Він добре знав, що роблять його підлеглі, для чого потрібні ці постанови та підзаконні акти. Наші громадяни та бізнес не знають, що буде завтра, чого їм чекати, якого удару, та як захищатися. Ось чому Петренко має нести відповідальність. Ця заява підписана багатьма бізнесменами", — зазначив адвокат ГО "Бізнес-Варта".

Своєю чергою, директор ГО "Бізнес-Варта" Ольга Матвіїва акцентувала, що у співпраці з бізнесом їхня організація написала вже кілька публічних звернень до перших осіб держави з метою зупинити рейдерське свавілля.

"Після закінчення цієї прес-конференції ми йдемо до ДБР і всі разом подаємо заяву про злочин, яку підписали представники бізнесу. Але ми ще підготували декілька заяв на ім’я президента України. В одній з них перерахували всіх реєстраторів і комунальні підприємства, а також кількох нотаріусів, які задіяні в схемах незаконної перереєстрації. І ми просимо, щоби президент України звернувся до Міністерства юстиції з проханням провести перевірку цих осіб і цих підприємств. Ми чудово розуміємо, що справа має загальнодержавний масштаб і несе загрозу для держави. Тому також підготовано звернення до РНБО, в якому прописано проблему із перереєстраціями і наслідки, до яких це призводить", — сказала директорка "Бізнес-Варти".

На пресконференції були присутні бізнесмени, які свого часу стали жертвами рейдерів. Вони, зокрема, підтвердили інформацію власника компанії ОМОКС Олексія Кулагіна про те, що під керівництвом верхівки Міністерства юстиції також працює схема з вимагання коштів за повернення законного власника до держреєстру. За це "держслужбовці" просять сплатити їм $50 тис.

"Вони шукають спільних знайомих чи когось, хто може на тебе вийти. На мене виходили люди, яких я не чув по 10-15 років, і пропонували зустрітися й поспілкуватися "стосовно моєї проблеми". На мене вийшла людина з Мін’юсту та каже: "Твоє питання стоїть на особистому контролі Довбенка, тому ти мусиш віддати ці кошти, інакше не буде позитивного вирішення твого питання", — поділився київський підприємець Рубен Арутюнов.

Причому, за словами Ольги Матвіївої, більшість бізнесменів, які зіткнулися з рейдерами, вирішують сплатити ці гроші задля швидшого вирішення питання, і лише одиниці обирають боротися.