 У межах переговорів з РФ завжди звучить прізвище Вишинського, - Пристайко

Відповідаючи на запитання журналістів, Пристайко зазначив, що не може розповісти деталі розмови президента РФ Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського, але "справді, прізвище Вишинського завжди є в межах переговорів з Російською Федерацією", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна .
"Якщо будуть ухвалені рішення, ви побачите їх найближчим часом", - додав він.
Відповідаючи на запитання про те, чи обговорювалася тема повернення в СЦКК російської сторони, Пристайко сказав: "Ні, це питання не обговорювалося".
Миротворцы - это замораживание конфликта, территории надо возвращать.
Вышинского на Сенцова и Балуха вместе - это будет по чесноку.
Взамен можно и Вышинского отдать и остальных кацапов - да, они преступники, но пофиг - главное - чтобы наших вернули.
Интересуют рашку только такие как Вышинский - они наши козыри, их менять на 1-2-3х нельзя - только в комплекте много на много.
Украина же своих не выдает...
Или уже выдает, Карл?
С другой стороны - рашка считает Сенцова россиянином, хотя он по-паспорту украинец и никогда не запрашивал российского гражданства - ему это гражданство насильно всучили.
Я еще ни разу не слышал, чтобы Израиль выдал израильтянина, будь у него хоть 6 гражданств. Зачем Украине выдавать украинского гражданина со вторым гражданством?
О, кстати, в Украине разрешены два гражданства уже или еще нет?
Для того, чтобы забрать из Рашки наших граждан, которых Рашка считает своими - того же Сенцова. Потому как если мы будем аппелировать к тому, что Вышинский - гражданин Украины, потому мы его не отдадим - Рашка тоже самое ответит про Сенцова и Балуха.
"в Украине разрешены два гражданства уже или еще нет?"
Нет и, надеюсь, что и не будут разрешены. И, надеюсь, придумают эффективную систему отслеживания других гражданств, дабы подобные личности не имели права как минимум занимать какие-либо государственные должности.
Единственное что: я сомневаюсь, что Путин согласится менять Вышинского на Сенцова, Балуха и т.д. Еще хочется узнать, зачем Кремлю Вышинский. Явно не для того, чтобы помочь дяде вернуться в родную гавань... Интересно, какие они цели преследуют.
С двойным гражданством будет еще очень долго очень весело. Это мое мнение...
https://detector.media/community/article/169000/2019-07-15-zhurnalistka-dtua-viyavila-shcho-razumkov-ta-ria-novosti-ukraina-razom-organizovuvali-novini/