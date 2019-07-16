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 Політика України
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Все про:Пристайко (94) Вишинський (116)

 У межах переговорів з РФ завжди звучить прізвище Вишинського, - Пристайко

Заступник глави Офісу президента України Вадим Пристайко запевнив, що в межах переговорів з РФ завжди згадується головний редактор "РИА Новости-Украина" Кирило Вишинський.

Відповідаючи на запитання журналістів, Пристайко зазначив, що не може розповісти деталі розмови президента РФ Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського, але "справді, прізвище Вишинського завжди є в межах переговорів з Російською Федерацією", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна .

"Якщо будуть ухвалені рішення, ви побачите їх найближчим часом", - додав він.

Відповідаючи на запитання про те, чи обговорювалася тема повернення в СЦКК російської сторони, Пристайко сказав: "Ні, це питання не обговорювалося".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137758
 
 
 Топ коментарі
 
Скоро Каломоев отдаст вышинского задаром, а Сенцов и Балух будут продолжать сидеть.
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Скоро таких как ты будем вешать за коки, дабы не 3,14здели много.
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Скоро Каломоев отдаст вышинского задаром, а Сенцов и Балух будут продолжать сидеть.
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Скоро таких как ты будем вешать за коки, дабы не 3,14здели много.
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Как бы тебе не опоздать и не повиснуть раньше, русский ФАШИСТ!
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Ну ты почти право рабокацапское дерьмо. Угро-финны или кацапы или велокороссы никогда не были русским. Они нагло стырили это название к которому не имеют никакого отношения. Истинные русы, русские живук в Украине. Ты поняло?
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Вот ты рабокацапское дерьмо слуг русского народа и есть = отрыжка каломоева
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зато тема миротворцев уже не подымается.
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Ох как достали эти пупые **********. Миротворцей придумало *****, дабы завести туда своих военных на законных основаниях под видом миротворцев, а "****************" хряк это продвигал. Ты поняло?
Миротворцы - это замораживание конфликта, территории надо возвращать.
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так придумало, так придумало, что теперь "в рамках переговоров с РФ всегда звучит фамилия Вышинского", но не звучит тема миротворцев.
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А Вышинский не хочет обмениваться. Об этом москалькова сказала. Понимает небось, что лучше сидеть в украинской тюрьме, чем оказаться на рашке
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Если Вышинского поменяют на моряков, которых и без него по любасу должны отпустить, то это будет провал.
Вышинского на Сенцова и Балуха вместе - это будет по чесноку.
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Лучше всех на всех - и моряков, и Сенцова с Кольченко, и Сенченко, и Балуха, и Клыха, и Гриба, и других.
Взамен можно и Вышинского отдать и остальных кацапов - да, они преступники, но пофиг - главное - чтобы наших вернули.
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что б забрать всех, надо побольше падали тут арестовать, впаять по 25 лет, а потом торговаться с мокшанией....
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На рядовую падаль Рашке плевать - она нужна только для массы - чтобы у Рашки не было аргументов по поводу обмена 1 на много.
Интересуют рашку только такие как Вышинский - они наши козыри, их менять на 1-2-3х нельзя - только в комплекте много на много.
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а еще лучше выкрать парочку на мордовии типа пореченкова пару чеченов и судить тут....
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Так Вышинский - он же украинец по паспорту?
Украина же своих не выдает...

Или уже выдает, Карл?
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Вышинский имеет двойное гражданство.

С другой стороны - рашка считает Сенцова россиянином, хотя он по-паспорту украинец и никогда не запрашивал российского гражданства - ему это гражданство насильно всучили.
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Если он имеет двойное гражданство, хоть тройное или четверное, кому какое дело?
Я еще ни разу не слышал, чтобы Израиль выдал израильтянина, будь у него хоть 6 гражданств. Зачем Украине выдавать украинского гражданина со вторым гражданством?
О, кстати, в Украине разрешены два гражданства уже или еще нет?
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"Зачем Украине выдавать украинского гражданина со вторым гражданством?"

Для того, чтобы забрать из Рашки наших граждан, которых Рашка считает своими - того же Сенцова. Потому как если мы будем аппелировать к тому, что Вышинский - гражданин Украины, потому мы его не отдадим - Рашка тоже самое ответит про Сенцова и Балуха.

"в Украине разрешены два гражданства уже или еще нет?"

Нет и, надеюсь, что и не будут разрешены. И, надеюсь, придумают эффективную систему отслеживания других гражданств, дабы подобные личности не имели права как минимум занимать какие-либо государственные должности.
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ну если это поможет, я только за.
Единственное что: я сомневаюсь, что Путин согласится менять Вышинского на Сенцова, Балуха и т.д. Еще хочется узнать, зачем Кремлю Вышинский. Явно не для того, чтобы помочь дяде вернуться в родную гавань... Интересно, какие они цели преследуют.

С двойным гражданством будет еще очень долго очень весело. Это мое мнение...
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А надо что бы всегда звучала фамилия медвудчака и его жены . Что Россия их просила освободить из сизо
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Что и требовалось доказать. Сколько же Мародер бесплатно отпустил рашистских агентов и боевиков. Чего стояли только росийские ФСБшники. А моряки Норда. и тд. А представьте сколько за Мертвечука Ху*ло отдало бы военнопленных.
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дык, берите в заложники мертветчука и русские сами на обмен проситься будут!!!
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А нам порохосрань втирала 5 лет что Ху*лу не нужны его люди плененные в Украине поетому Парашенко их и выпускал просто так
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