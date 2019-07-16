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Все про:злодійство (276) затримання (2948) Одеса (1986) ЗСУ (299)

 Військовослужбовці зі стріляниною затримали злодія на території зенітно-ракетного дивізіону в Одесі

Сьогодні, 16 липня, близько 4 ночі, із застосуванням вогнепальної зброї затримано особу, яка намагалася пограбувати військово-технічне майно зенітного ракетного дивізіону в місті Одеса.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ на своїй сторінці у Facebook у вівторок, 16 липня.

Згідно з інформацією, патрульний території виявив рух невідомої особи біля техніки і негайно доповів черговому підрозділу, який за лічені хвилини прибув на місце з групою підсилення.

Зловмисника було виявлено в одному з контейнерів технічного майна зенітного ракетного дивізіону. Він застосував проти чергової зміни сльозогінний газ і спробував утекти.

"Далі все відбулося за класикою, як того велить Статут: попередження, попереджувальний постріл і… на ураження. Влучним пострілом з автомата Ак-74 патрульний прострелив нижню кінцівку зловмисника", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що, крім балона із сльозонінним газом, порушник був "озброєний" інструментом, засобами радіозв’язку та торбами для перенесення краденого. На місці було встановлено, що діє він не один, а із групою ще трьох осіб, які чекали його в автомобілі. Решту зловмисників затримати не вдалося.

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Знаково, що патрульний підрозділу – солдат строкової служби, уже рік у Збройних силах. Його чіткі дії із виявлення та затримання порушника оцінюють на відмінно.

– Солдат не розгубився у кризовій ситуації, діяв впевнено, стріляв влучно, аби завдати найменшої шкоди порушнику, – каже начальник Управління безпеки військової служби Командування Повітряних сил ЗС України полковник Ігор Педан. – Це свідчить про його стабільний морально-психологічний стан та відмінну підготовку. Після більш детального вивчення події командування частини планує заохотити цього військовослужбовця.

Також повідомляється, що порушнику одразу надали першу медичну допомогу і доправили в медичний заклад. За словами затриманого, йому 18 років, проживає в Києві.

"Ознаки дій групи осіб свідчать про те, що це була спроба заволодіти дороговартісними деталями техніки з метою збуту, однак слідство не відкидатиме й інші версії", - йдеться в повідомленні.

Військовослужбовці зі стріляниною затримали злодія на території зенітно-ракетного дивізіону в Одесі 01
Військовослужбовці зі стріляниною затримали злодія на території зенітно-ракетного дивізіону в Одесі 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137756
 
   
 Топ коментарі
 
Що тут коментувати ...красава
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ось при Зєлі нарешті і склади перестануть вибухать. вибухатимуть тіко пердаки у соєвих потвор
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красава, нагородити його потрібно. Тільки не хенералів і начальників, як при барті було, саме солдата.
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Ты бы шо то там знал. мне и при Кучме и при Ющенко выписывали : бог в помощь; чтобы вроде как не обошли . а себе за моё заработанное выписывали *********** премии твари . всегда так было и будет пока остатки совка не искоренятся
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А реально так должно было начинаться в Крыму
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от так бы и все склады охраняли...меньше бы на лосика)))) пожаров списывали б
патрульный - молодец! хоть все и по Уставу...а копыто прострелил грамотно!
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«Метким выстрелом из автомата Ак-74 патрульный прострелил нижнюю конечность злоумышленника", - сказано в сообщении. Источник: https://censor.net.ua/n3137756»

З «стрілялки 74»,.... вночі..., в контейнері ..., і саме точно (!) «нижнюю конечность злоумышленника»....
Той хлопець снайпер від Бога....
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незнаю що тобі в 74 не подобається але згіден з тобою,у тому що або журналісти приукрасили про ноги ...або дурню повезло що голову не прострелив... Военнослужащие со стрельбой задержали вора на территории зенитно-ракетного дивизиона в Одессе - Цензор.НЕТ 5412
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Любой периметр освещается,вор тоже молокосос, наверное навалил в штаны и тянул ногу оттуда припердывая с квадратными от ужаса глазами
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ось при Зєлі нарешті і склади перестануть вибухать. вибухатимуть тіко пердаки у соєвих потвор
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Да ахренеть млин... был бы диверсант уже б не было дивизиона пво и это во время войны
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Треба було на ураження -так на ураження
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Цензор.НЕТНовиниПодіїВійськовослужбовці зі стріляниною затримали злодія на території зенітно-ракетного дивізіону в Одесі
 
 
 
 
 
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