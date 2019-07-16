 Військовослужбовці зі стріляниною затримали злодія на території зенітно-ракетного дивізіону в Одесі

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ на своїй сторінці у Facebook у вівторок, 16 липня.

Згідно з інформацією, патрульний території виявив рух невідомої особи біля техніки і негайно доповів черговому підрозділу, який за лічені хвилини прибув на місце з групою підсилення.



Зловмисника було виявлено в одному з контейнерів технічного майна зенітного ракетного дивізіону. Він застосував проти чергової зміни сльозогінний газ і спробував утекти.



"Далі все відбулося за класикою, як того велить Статут: попередження, попереджувальний постріл і… на ураження. Влучним пострілом з автомата Ак-74 патрульний прострелив нижню кінцівку зловмисника", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що, крім балона із сльозонінним газом, порушник був "озброєний" інструментом, засобами радіозв’язку та торбами для перенесення краденого. На місці було встановлено, що діє він не один, а із групою ще трьох осіб, які чекали його в автомобілі. Решту зловмисників затримати не вдалося.

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Знаково, що патрульний підрозділу – солдат строкової служби, уже рік у Збройних силах. Його чіткі дії із виявлення та затримання порушника оцінюють на відмінно.



– Солдат не розгубився у кризовій ситуації, діяв впевнено, стріляв влучно, аби завдати найменшої шкоди порушнику, – каже начальник Управління безпеки військової служби Командування Повітряних сил ЗС України полковник Ігор Педан. – Це свідчить про його стабільний морально-психологічний стан та відмінну підготовку. Після більш детального вивчення події командування частини планує заохотити цього військовослужбовця.



Також повідомляється, що порушнику одразу надали першу медичну допомогу і доправили в медичний заклад. За словами затриманого, йому 18 років, проживає в Києві.



"Ознаки дій групи осіб свідчать про те, що це була спроба заволодіти дороговартісними деталями техніки з метою збуту, однак слідство не відкидатиме й інші версії", - йдеться в повідомленні.



