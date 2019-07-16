 "В Україну не зайде жоден інвестор, поки мерами будуть Труханов і Кернес", - Білецький

Таку позицію висловив представник об'єднаних націоналістів, ВО "Свобода", Андрій Білецький у прямому ефірі на телеканалі "Україна".
Андрій Білецький був гостем політичного ток-шоу "Опозиція", під час якого до нього звернувся один з лідерів політичної партії "Опозиційний блок" Євген Мураєв і звинуватив українських націоналістів у надмірному радикалізмі. Зокрема, Мураєв заявив, що акції протесту, організаторами яких виступають націоналісти і патріоти, відлякують від України потенційних інвесторів.
На закиди представника "Опозиційного блоку" Андрій Білецький відреагував жорстко і заявив, що акції протесту об'єднаних націоналістів - це законний і дієвий інструмент впливу на політичну ситуацію в країні.
Водночас Білецький наголосив, що відсутність довіри до України з боку іноземних інвесторів обумовлена іншими причинами. Зокрема, наявністю в українській політиці таких суперечливих фігур, як мер Одеси Геннадій Труханов і мер Харкова Геннадій Кернес, які зараз балотуються до парламенту у складі "Опозиційного блоку".
"Сюди не зайде жоден інвестор, поки у вас мерами міст будуть такі особи, як Труханов і Кернес. Ви говорите про їхню принциповість? Тоді згадайте, як у 2019 році вони агітували за Петра Порошенка. Зараз вони вже в складі "Опозиційного блоку". Це називається принциповою позицією?" - зазначив Андрій Білецький.
Нагадаємо, на початку червня 2019 року мер Харкова Геннадій Кернес і мер Одеси Геннадій Труханов оголосили про створення нової політичної партії "Довіряй справам", яка згодом об'єдналася з "Опозиційним блоком". Під час першого з'їзду цієї партії в Харкові українські націоналісти і місцеві жителі влаштували мітинг і "коридор ганьби" для представників нової політсили. Мітингувальники нагадали Геннадію Кернесу, як він підтримував сепаратистів у 2014 році, а також як він у 2019 році агітував за Петра Порошенка на президентських виборах.
https://nv.ua/.../60-ot-vlozheniy-v-ukrainu-klichko-nazval-summu-investiciy-v-kiev-z...
ще більше не люблю сайти де кошти жаліють на граматичного редактора... Це показує їх 'рівень'... Ваше посилання кишить граматичними помилками... А основне мені б в мільярдах і не з бюджету України, а іноземних інвестицій... Бо я слабко вірю, що іноземці інвестують в наші дитячі садки...
Потом можно обратно украинские переподцепить и сказать что они просто выживали.
Будет назначен ними мелким гауляйтером и будет обкрадать старушек что бы ездить по европам греть свои феберже.
Билл, но население, выбравшее их останется.
Че толку если вышвырнуть(да хоть на погост) Трупанова и Гепку? Таких гепок и трупановых - "их есть у нас", а избиратели - выберут опять таких же.
Так что хватит уже.
Не зайдут и не надо.
Опасность поведения Порошенко для всей страны уже очевидна.
Куда его занесет страх ответственности за содеянное и жажда мести, трудно даже представить.
Я вообще полагаю, что он без тормозов и не имеет нравственных ограничений.
Таких демонов у нас еще не было.
Поэтому, еще раз, только быстрая нейтрализация Порошенко и его радикального окружения.
Другого пути у Зеленского уже нет.
Причем, чем раньше, тем лучше для самого Зеленского.
Но самое главное, это лучше для всего общества. Порошенко становится крайне опасным.
(с)
P.S. не выберут в мэры - пойдут в депутаты ВР.
Вот что соска грошей олигархов делает!
а в чём собственно диссонанс? всё очень последовательно.
Теперь Украина получила в гетьманы скомороха с булавой - посмешище для всего мира.
Зато - "лишь бы не Порошенко".