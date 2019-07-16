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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Агресія Росії проти України Обирай свідомо
 Політика України
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Все про:інвестори (32) Білецький (92)

 "В Україну не зайде жоден інвестор, поки мерами будуть Труханов і Кернес", - Білецький

Зарубіжні інвестори не співпрацюватимуть з Україною, поки мерами українських міст є такі люди, як Геннадій Труханов і Геннадій Кернес.

Таку позицію висловив представник об'єднаних націоналістів, ВО "Свобода", Андрій Білецький у прямому ефірі на телеканалі "Україна".

Андрій Білецький був гостем політичного ток-шоу "Опозиція", під час якого до нього звернувся один з лідерів політичної партії "Опозиційний блок" Євген Мураєв і звинуватив українських націоналістів у надмірному радикалізмі. Зокрема, Мураєв заявив, що акції протесту, організаторами яких виступають націоналісти і патріоти, відлякують від України потенційних інвесторів.

На закиди представника "Опозиційного блоку" Андрій Білецький відреагував жорстко і заявив, що акції протесту об'єднаних націоналістів - це законний і дієвий інструмент впливу на політичну ситуацію в країні.

Водночас Білецький наголосив, що відсутність довіри до України з боку іноземних інвесторів обумовлена ​​іншими причинами. Зокрема, наявністю в українській політиці таких суперечливих фігур, як мер Одеси Геннадій Труханов і мер Харкова Геннадій Кернес, які зараз балотуються до парламенту у складі "Опозиційного блоку".

"Сюди не зайде жоден інвестор, поки у вас мерами міст будуть такі особи, як Труханов і Кернес. Ви говорите про їхню принциповість? Тоді згадайте, як у 2019 році вони агітували за Петра Порошенка. Зараз вони вже в складі "Опозиційного блоку". Це називається принциповою позицією?" - зазначив Андрій Білецький.

Нагадаємо, на початку червня 2019 року мер Харкова Геннадій Кернес і мер Одеси Геннадій Труханов оголосили про створення нової політичної партії "Довіряй справам", яка згодом об'єдналася з "Опозиційним блоком". Під час першого з'їзду цієї партії в Харкові українські націоналісти і місцеві жителі влаштували мітинг і "коридор ганьби" для представників нової політсили. Мітингувальники нагадали Геннадію Кернесу, як він підтримував сепаратистів у 2014 році, а також як він у 2019 році агітував за Петра Порошенка на президентських виборах.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137751
 
   
 Топ коментарі
 
назовем их казнокрадами, так понятей. Или есть разница?
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В Києві кличко... Де інвестори в Києві?)
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Але головне що з травня 2019 їх не існує, ми живемо в Едемі.
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Мэр Киева Виталий Кличко в интервью НВ заявил, что по состоянию на конец 2018 года столица привлекла $16,9 млрд инвестиций.
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Видели мы эти инвестиции, все ушли в мост, коотроый падает и велосипады, которые украли.
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В Києві є міст за 17 млрд баксів? Ротенберг тихенько заскавчав зі своїм кримським містком.
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пока все, что смогли освоить. Пешеходный мост перекрыл все бюджеты. Прокатные велосипды украли. Даже Шварцнегер не помог.
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Про що ми сперечаємось, я з вами згоден що з Харкова досить пам'ятника Жукову, хай моляться.
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Не треба заздрити, купіть ікону Сталіна.
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передай сРалину, что таких как ты уже мало осталось. нико его не вспоминает.
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Добре, передам. Також передам що в мене в області і поруч жодного пам'ятника йому не лишилось.
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По тебе не видно, ты его все время вспоминаешь.
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Вибачте, але ви чи тупий чи просто невіглас. Інвестор не тільки сам будує. Він інвестує - надає кошти. Якщо глянути бюджет міста Києва , то видно скільки коштів кожного року отримано за рахунок позабюджетних надходжень. Невже важко зробити запит в неті.
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Думаю мінфін зараз після вашого посту службове розслідування почне... бо стільки коштів навіть з кредитами МВФ не бачили...
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не люблю проценти від нічого...
ще більше не люблю сайти де кошти жаліють на граматичного редактора... Це показує їх 'рівень'... Ваше посилання кишить граматичними помилками... А основне мені б в мільярдах і не з бюджету України, а іноземних інвестицій... Бо я слабко вірю, що іноземці інвестують в наші дитячі садки...
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Вибачте, і в Києві, і в Одесі і в Харкові є інвестори, в т.ч. іноземні. Іневстору до-лампочки політичні погляди мера чи хто має більшість в місцевих радах. Головне- дохідність вкладень, політична та економічна стабільність(правила гри) , захист інвестицій та гарантія повернення.
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А чем Коломойша возле Зели хуже чем Ахметов с Медведчуком возле Пети??? "В Україну не зайде жоден інвестор, поки мерами будуть Труханов і Кернес", - Білецький - Цензор.НЕТ 8237
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мабуть чимось гірший. бо недаремно американці наполягли на його усуненні від влади.
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А хіба Порошенко у Ахметова чи Медведчука є партнером, чи просив гроші, як Зе і Бєні?
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Назвіть наближених до Медведчука чи Ахметова в оточенні Порошенка. Зате щодо Зелі - так як два пальці об асфальт: і Богдан, і начальних охорони Бєні, і Портнов. І Данилюк. І весь їх 95 квартал - все -то Бєня.
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Скоро будут внеочередные местные выбор, уберем всех порохоботов.
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Ви, коли ваших дітей знову будуть вбивати москалі, будете шукати порохоботів.
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назовем их казнокрадами, так понятей. Или есть разница?
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Якщо казнокради з'явились в Україні після 25 травня 2014 то нема.
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Але головне що з травня 2019 їх не існує, ми живемо в Едемі.
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после 2014 года казнокрады переоделись в вышиванки.
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Думаєе, якщо їм причепити триколор і дозволити белькотіти російською, вони зникнуть?
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Ну а чего нет?
Потом можно обратно украинские переподцепить и сказать что они просто выживали.
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Типу що Менгеле крав, що Майнаровський?
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А Майнаровський? Адже він був вчителем Менгеле і перші іспити над радянськими людьми вони проводили в Москві в 30-х роках, просто Менгеле як знущався над людьми в Москві продовжив в Німеччині, перший про це чуєте?
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причем тут воровство? Дургой методички не нашлось?
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От от, одразу про методички, я був тут до Петра, буду і після, і всі невігласи кажуть про методички.
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ты сам на голом месте притащил нациста врача Менгиле, когда не нашалсь другого в методичке.
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Дійсно вважаєте, що в методичках для порохоботів пишуть такі глибокі відступи в історію? Досить висока оцінка їх розумових здібностей, вас туди не взяли?
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В чем глубокость? Про Менгиле знают все кроме порохоботов как ты. Им пишут методиччки.
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да уж не тупые как некоторые. Не лепим куда попало, что вытащили из методички.
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номерное, занималось бы ты проблемами своей страны, действительно все у тебя неважно)
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Может он будет вместе с москалями.
Будет назначен ними мелким гауляйтером и будет обкрадать старушек что бы ездить по европам греть свои феберже.
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Дрібні гауляйтери швидше вього загинуть, в бункерах мало місця.
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вот это говно кашерное трудно порохоботом назвать. Его и выбирайте "В Україну не зайде жоден інвестор, поки мерами будуть Труханов і Кернес", - Білецький - Цензор.НЕТ 7639
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Билецкий как там памятник в Харькове стоит ещё?
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Зарубежные инвесторы не будут сотрудничать с Украиной, пока мэрами украинских городов являются такие люди, как Геннадий Труханов и Геннадий Кернес Источник: https://censor.net.ua/n3137751\\\\\\\\\\\\\

Билл, но население, выбравшее их останется.
Че толку если вышвырнуть(да хоть на погост) Трупанова и Гепку? Таких гепок и трупановых - "их есть у нас", а избиратели - выберут опять таких же.
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Скоріш інвесторів лякають зборища прихильників Білецького. Так і прихильникі семена донбасівського не раз відзначились в рейдерських захопленнях.
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Але їх "зборища" під нашими прапорами, а худоба шо любитькернесів-жукових завжди готова заверещати Путєнввєді, несамовито ********** аквафрешним ганчір.ям!
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Это такой же выбор народа как и Зеленский.
Так что хватит уже.
Не зайдут и не надо.
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Білецький це не Свобода, просто на вибори треба йти, прилипши до якоїсь партії.
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Не споря насчет трухановых, кернесов и остальной нечисти можно только добавить, что любой здравомыслящий человек, глядя на твои уличные представления, будет оббегать Украину двадцатьпятой дорогой. Вот оно ему нужно, чтобы ваши "активисты" приходили под офис с самого утра и стояли как вкопанные(это в лучшем случае)? Поэтому в список сверху не забудь добавить себя, киву, аваковых и иже с ними.
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Да и такой министр МВД как Авакав и такой начштаба как Хомчак не особо мягко говоря дают надежду на сохранение инвестиций и бизнеса.
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Так что, вернуть мужеложенко и галантерея?
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Білецький з Ярошом..а не могли б ви зробити "список Візенталя"--???
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Свинарчуки фас!!! Вашего партньра Кернеса и Трухана обидеть хотят.
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Порошенко, похоже, уже невменяем, возможно свихнулся и находится по ту сторону добра и зла. Уже нет сомнений, что отныне вся его деятельность сведется только к раскачиванию ситуации в стране с помощью организации грубых провокаций самого омерзительного свойства. Что называется, после нас хоть потоп.
Опасность поведения Порошенко для всей страны уже очевидна.
Куда его занесет страх ответственности за содеянное и жажда мести, трудно даже представить.
Я вообще полагаю, что он без тормозов и не имеет нравственных ограничений.
Таких демонов у нас еще не было.
Поэтому, еще раз, только быстрая нейтрализация Порошенко и его радикального окружения.
Другого пути у Зеленского уже нет.
Причем, чем раньше, тем лучше для самого Зеленского.
Но самое главное, это лучше для всего общества. Порошенко становится крайне опасным.
(с)
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Не любят порохоботы выборов и референдумов. Т.е. всего на что не мог повлиять Петя.
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А Туханов и Кернес будут мэрами пока в Украине не будет люстрации судей. Но не было ее при быраге, не будет и при шуте...
P.S. не выберут в мэры - пойдут в депутаты ВР.
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У билецкого разрыв сознания - его жены прыгают за деньги олигарха и вора каломоева, того самого, кто консультирует кернеса и труханова = партию мэров...
Вот что соска грошей олигархов делает!
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Если быть точным, то "жены прыгают" за деньги Авакова, но это ж такие мелочи...
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"Да ты успокооойся!"(с) Гепа засобирался в ВР, а на вакантное кресло есть мысль провести выборы не в 2020, в осенью. ЗЕленое совпадение? Не думаю!
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Украинские граждане тоже не оч инвестируют в экономику Украины. У одних все съедает комуналка, у других- странные и безбашенные налоги, штрафы и мутный налоговый кодекс . Конечно, самый крутой инвестор в экономику Украины-это граждане Украины. Но, очевидно, кое-кто ждет инвесторов с других стран. И это не правильно. Да дайте же малому и среднему бизнесу красную дорожку в Украине! Нет. Все ждут тех, других. Ну-ну.
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Українським інвесторам яб запропонував шукати інші форми інвестування та оптимізації в ********* глобальному світі. Особливо цікаво це буде з 2020 року, коли почнеться двадцятирічник виплат по репараціям Порошенко, Гонтарєвої та Яценюка. Все рівно зростання економіки буде постійно обмежуватися умовами "реструктуризації боргу". То ж, треба буде розвиватися так, щоб це не відображалося на ВВП України. ******* технології дозволяють проводити досить цікаві фінансові операції, якими вже користуються українські корупціонери, проводячи розрахунки поза фінансовим сектором України. Вже це дозволить зберегти частину грошей і не вийти за 1,5 проценти зростання ВВП на рік.
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Ну, взагалі то, переводити стрілки на націоналістів підтримка яких не дотягує навіть до двох відсотків виглядає дебілізмом. Це приблизно, як лякати інвесторів бабайкою- всі про нього чули але ніхто не бачив.
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Тогда вспомните, как в 2019 году они агитировали за Петра Порошенко. Сейчас они уже в составе "Оппозиционного блока". Источник: https://censor.net.ua/n3137751
а в чём собственно диссонанс? всё очень последовательно.
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Звичайно, це тільки для нас вони в різних партіях але між собою вони рівні- нео-феодали.
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В мене дуже великі сумніви стосовно керівництва в ******** націоналістичних партіях. В Україні всі без винятку партії під час війни з кацапами мають бути тільки націоналістичними. Але це не так. Ми не Ізраїль Там не має жодної проарабської партії бо навіть недоумки розуміють що коли в Кнесеті більшість здобудуть "миротворці" Ізраїль зникне як держава. Українці не розуміють елементарних речей. Білецький в минулому прокацапський славянофільний фашист. Тягнибок, який відмовився балотуватися в президенти від партії Свобода бо боявся оприлюднення декларації про прибутки знову очолює партію. Очищення не відбулося - рядові партійці гинули на фронтах, а Тягнибое-Цегельський-Фротман будував палаци собі та брату в заповіднику під Києвом на гроші Льовочкіна за синхронне голосування з ригами в ВР. Доки це гівно разом з Пупсом очолює партію то ця партія фіктивна та інтереси нації відстоювати не здатна. В минулій Раді лише 22% були етнічними українцями. Наслідки прийняття Законів України меншинами для українців просто жахливі. Тепер знову ті ж самі граблі... Коли вже порозумнішаєте? "В Україну не зайде жоден інвестор, поки мерами будуть Труханов і Кернес", - Білецький - Цензор.НЕТ 8777
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Гепа і Труханов найліпші друзі шоколадного,він їм віддав міста в обмін на голоси виборців в другому турі,але щось пішло не так.А ось Саакашвілі для кондитера ворог бо мав свою принципову позицію-сепари і ворюги повинні сидіти за гратами
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Інвестор не зайде ше й тому що шахрай на шахраї.
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то чи є сенс бути чесними решті? Якщо держава явно пропагує успіх шахраїв та корупціонерів, треба і решті громадян не відставати від заданої державою політики.
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Ну и чего вы, националисты, добились, агитируя против Пороха?
Теперь Украина получила в гетьманы скомороха с булавой - посмешище для всего мира.
Зато - "лишь бы не Порошенко".
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Ду рашка, нацики навпаки закликали голосувати за Поросьонко і тому отримали 1,6% підтримки. Вони вже нікому не цікаві.
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Нууу не в Украину а в Одессу и Харьков...
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Як на мене це хибна позиція. Мера обирають місцеві мешканці, а позитивний інвестиційний клімат має створити центральна влада, створити такі механізми захисту інвесторів за яких мери при всьому бажанні не зможуть перешкоджати їх діяльності.
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Проблема у тому що, інвестори приходять не в окрему державу, а в окреме місто де, їх долю вирішує окремий мер.
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Так устройте отстрел подобного говна , оружие есть . спецы есть , взорвите наконец то !
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"В Україну не зайде жоден інвестор, поки мерами будуть Труханов і Кернес", - Білецький
 
 
 
 
 
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