 "В Україну не зайде жоден інвестор, поки мерами будуть Труханов і Кернес", - Білецький

Таку позицію висловив представник об'єднаних націоналістів, ВО "Свобода", Андрій Білецький у прямому ефірі на телеканалі "Україна".

Андрій Білецький був гостем політичного ток-шоу "Опозиція", під час якого до нього звернувся один з лідерів політичної партії "Опозиційний блок" Євген Мураєв і звинуватив українських націоналістів у надмірному радикалізмі. Зокрема, Мураєв заявив, що акції протесту, організаторами яких виступають націоналісти і патріоти, відлякують від України потенційних інвесторів.

На закиди представника "Опозиційного блоку" Андрій Білецький відреагував жорстко і заявив, що акції протесту об'єднаних націоналістів - це законний і дієвий інструмент впливу на політичну ситуацію в країні.

Водночас Білецький наголосив, що відсутність довіри до України з боку іноземних інвесторів обумовлена ​​іншими причинами. Зокрема, наявністю в українській політиці таких суперечливих фігур, як мер Одеси Геннадій Труханов і мер Харкова Геннадій Кернес, які зараз балотуються до парламенту у складі "Опозиційного блоку".

"Сюди не зайде жоден інвестор, поки у вас мерами міст будуть такі особи, як Труханов і Кернес. Ви говорите про їхню принциповість? Тоді згадайте, як у 2019 році вони агітували за Петра Порошенка. Зараз вони вже в складі "Опозиційного блоку". Це називається принциповою позицією?" - зазначив Андрій Білецький.

Нагадаємо, на початку червня 2019 року мер Харкова Геннадій Кернес і мер Одеси Геннадій Труханов оголосили про створення нової політичної партії "Довіряй справам", яка згодом об'єдналася з "Опозиційним блоком". Під час першого з'їзду цієї партії в Харкові українські націоналісти і місцеві жителі влаштували мітинг і "коридор ганьби" для представників нової політсили. Мітингувальники нагадали Геннадію Кернесу, як він підтримував сепаратистів у 2014 році, а також як він у 2019 році агітував за Петра Порошенка на президентських виборах.