 "Голос" не піде в коаліцію з антиукраїнськими і псевдопатріотичними силами, - Вакарчук

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Голосу".

"З усіма силами, які так чи інакше підтримують європейський вибір України і не тільки декларують, але й своїми діями доведуть готовність діяти за принципами нової політики, ми готові розмовляти. Але з тими, хто буде маніпулювати, брехати, перекручувати факти і вдаватись до чорних технологій, ми не будемо співпрацювати навіть тоді, коли вони будуть розмахувати найпатріотичнішими прапорами", — сказав лідер "Голосу" Святослав Вакарчук в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

Він уточнив, що називати потенційних партнерів можна буде тільки під час обговорення коаліційної угоди тими силами, які потраплять в парламент.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Тимошенко пропонує "Слузі народу" створити коаліцію з проєвропейськими силами в Раді, але не брати туди представників попередньої влади

"На жаль, багато політичних партій мають дуже розмиті програми або не до кінця артикулюють ті чи інші речі. А інші, які щось декларують, насправді так не думають і потім змінять свою думку. Тому все, що ми можемо зараз обіцяти, — що ми точно не будемо об'єднуватись з антиукраїнськими силами. Такими, як сили Медведчука, які просто тягнуть нас в Росію", — заявив лідер "Голосу".

Партія не об'єднуватиметься також зі старими політиками, додав він: "У старих політиків є один великий недолік, який вони вважають перевагою: вони добре вміють маніпулювати. Вони знають, як щось сказати, щось не сказати, з кимось десь об'єднатися, а на наступний день встромити ніж у спину тим, з ким об'єднувались".

Вакарчук також повідомив, що на Львівщині партію "Голос" брудними методами намагаються дискредитувати представники колишньої влади.

"На нас іде справжня атака. На львівські номери приходять SMS такого змісту: "Українці розчарувалися у Вакарчуку. "Голос" не проходить у ВРУ". Повідомлення з анонімного номера. Але ось біда: з того ж номера прийшло запрошення на зустріч з експрезидентом у Львівській області та на концерт, організований його партією. Спалились, що називається", - розповів він.

Лідер "Голосу" зазначив, що політична сила експрезидента мала довіру виборців і могла б не вдаватися до брудних методів, однак зрадила цю довіру і знову вдалася до методів старої політики.

Читайте також: Українці хочуть бачити в коаліції зі "Слугою народу" партії "Голос", "Батьківщина" і "Сила і честь", - опитування

"Могли розбити порочний тандем влади і олігархів - а натомість зміцнили цей союз. Могли змінити Верховну Раду - а натомість нагинали її голосувати за потрібні собі закони. Могли засудити Януковича і його поплічників - але за ці роки не змогли сформувати проти них нормальних кримінальних звинувачень. Могли змінити країну - але не зробили цього і втратили владу. А тепер біжать за нею, як за маршруткою, на яку не встигають", - додав Вакарчук.

Найгірше, за його словами, те, що "Європейська Солідарність" намагається привласнити собі монополію на патріотизм і любов до України.