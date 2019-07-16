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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Агресія Росії проти України Обирай свідомо
 Політика України
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 "Голос" не піде в коаліцію з антиукраїнськими і псевдопатріотичними силами, - Вакарчук

У новому парламенті партія "Голос" розглядатиме можливість коаліції з силами, які підтримують європейський вибір України і готові діяти за принципами нової політики. Співпраця з антиукраїнськими і псевдопатріотичними силами при цьому виключена.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Голосу".

"З усіма силами, які так чи інакше підтримують європейський вибір України і не тільки декларують, але й своїми діями доведуть готовність діяти за принципами нової політики, ми готові розмовляти. Але з тими, хто буде маніпулювати, брехати, перекручувати факти і вдаватись до чорних технологій, ми не будемо співпрацювати навіть тоді, коли вони будуть розмахувати найпатріотичнішими прапорами", — сказав лідер "Голосу" Святослав Вакарчук в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

Він уточнив, що називати потенційних партнерів можна буде тільки під час обговорення коаліційної угоди тими силами, які потраплять в парламент. 

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"На жаль, багато політичних партій мають дуже розмиті програми або не до кінця артикулюють ті чи інші речі. А інші, які щось декларують, насправді так не думають і потім змінять свою думку. Тому все, що ми можемо зараз обіцяти, — що ми точно не будемо об'єднуватись з антиукраїнськими силами. Такими, як сили Медведчука, які просто тягнуть нас в Росію", — заявив лідер "Голосу".

Партія не об'єднуватиметься також зі старими політиками, додав він: "У старих політиків є один великий недолік, який вони вважають перевагою: вони добре вміють маніпулювати. Вони знають, як щось сказати, щось не сказати, з кимось десь об'єднатися, а на наступний день встромити ніж у спину тим, з ким об'єднувались".

Вакарчук також повідомив, що на Львівщині партію "Голос" брудними методами намагаються дискредитувати представники колишньої влади.

"На нас іде справжня атака. На львівські номери приходять SMS такого змісту: "Українці розчарувалися у Вакарчуку. "Голос" не проходить у ВРУ". Повідомлення з анонімного номера. Але ось біда: з того ж номера прийшло запрошення на зустріч з експрезидентом у Львівській області та на концерт, організований його партією. Спалились, що називається", - розповів він.

Лідер "Голосу" зазначив, що політична сила експрезидента мала довіру виборців і могла б не вдаватися до брудних методів, однак зрадила цю довіру і знову вдалася до методів старої політики.

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"Могли розбити порочний тандем влади і олігархів - а натомість зміцнили цей союз. Могли змінити Верховну Раду - а натомість нагинали її голосувати за потрібні собі закони. Могли засудити Януковича і його поплічників - але за ці роки не змогли сформувати проти них нормальних кримінальних звинувачень. Могли змінити країну - але не зробили цього і втратили владу. А тепер біжать за нею, як за маршруткою, на яку не встигають", - додав Вакарчук.

Найгірше, за його словами, те, що "Європейська Солідарність" намагається привласнити собі монополію на патріотизм і любов до України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137750
 
   
 Топ коментарі
 
Голосистый ты наш,ты сначало туда попади,потом будешь щеки надувать !
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"Псевдопатриотические силы", это кто? Свиновата из ПЕС?
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ПЕТЕраст-Вакарчук-Парашен-чук-Вакарчу-шенко відкрито підтримав гідранта!!. У нього був шанс і навіть два. Першого разу він втік, а другого злився. Співай пісні Славко.в своей партии "ГАВ-нюки"-парашенка
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А яким мірилом ти збираєшся міряти оте ПСЕВДО?
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Псевдо - явный намек на тех, кто использует тексты Порошенко и одновременно собирается делать референдум о мире с гитлером
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Він наче відповів на ваше питання, під час коаліційної угоди стане ясно хто що з себе представляє
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Голосистый ты наш,ты сначало туда попади,потом будешь щеки надувать !
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"Псевдопатриотические силы", это кто? Свиновата из ПЕС?
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У Вакарчука спросите, кого он имел в виду, чего вы у меня спрашиваете? Вы из Одессы будете?
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Вот оно как, Михалыч, то есть, "Слуга народа у сторонников Порошенко уже не пророссийские коллаборанты, а псевдопатриотические силы? Растет Зеленский. )))
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Походу Голос останется в гордом одиночестве.... 😕
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Я зрозумів Вакарчука, що з СН він не піде в коаліцію, бо це антиєвропейська партія.
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У якому місці вона антиєвропейська? У ваших фантазіях? То там тільки одна проєвропейська партія - ПЕС, на всі інші малюються брехливі картинкі, які прирівнюють їх до Московії.
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Ди ви у Вакарчука це зрозуміли? Хіба може бути відверто антиукраїнська та проросійська сила (за версією свиновати) "псевдопатріотичною силою"? До речі, а де ви побачили у Зеленського антиєвропейський вектор?
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ПЕТЕраст-Вакарчук-Парашен-чук-Вакарчу-шенко відкрито підтримав гідранта!!. У нього був шанс і навіть два. Першого разу він втік, а другого злився. Співай пісні Славко.в своей партии "ГАВ-нюки"-парашенка
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"А того, кто будет мухлевать, мы будем бить по наглой рыжей морде"
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Автор ведь как акын - что видит, то и поет.
Камсамолец 🐷...
😁
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Начнем с того что Голос вообще НЕ ПОЙДЕТ. И будет создавать дома коалицию с Гройсманом, Оппо, Ляшком, Грицьком, Михо, Шариком и Смешком. Вот такая у Голоса будет коалиция неудачников.
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Неизвестно, пойдет ли Голос вообще куда-либо... "Голос" не пойдет в коалицию с антиукраинскими и псевдопатриотическими силами, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 7296
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Вчера также звучало мнение и позиции лидеров партий как проходящих , так и не проходящих в ВРУ о полном не желании работать с Порошенко. и ко..
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"К сожалению, многие политические партии имеют очень размытые программы или не до конца артикулируются те или иные вещи. А другие, которые что-то декларируют, на самом деле так не думают и потом изменят свое мнение. Поэтому все, что мы можем сейчас обещать, - что мы точно не будем объединяться с антиукраинскими силами. Такими, как силы Медведчука, которые просто тянут нас в Россию"

...
А чем слуги русского народа отличаются от мертвечины?
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Ті агресори, а ці брехуни і помічники агресора.
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Не вижу разницы вообще никакой кроме методов пропаганды - у мертвечины прямая, у калоЗЕ - под личиной евроинтеграции = ровно как у Януковоща
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Все бригадиры порохоботов отметились)))))
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2014 - Майдан, та Революція Гідності
2019 - мертвечук та "жопоблок" ідуть в Раду.
Що ж сталося за ці 5 років?
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А как Вака меряет патриотизм? я думаю, даже рыги считают себя патриотами...
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Шмурдяк, за народные бабки пойдет в "апазицию". Правильное решение! Можно не работать и вообще в Раду не приходить...
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А ось це вже...
Кирдик мародерам. Повний і безповоротний.
Думається, молоді політики об'єднаються заради очищеної від мародерів України і об'єднають для цього свої зусилля.
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Підтримую партію Голос. Там є прогресивні, патріотичні сили які мислять по державному і готові працювати на благо України. Є надія що боротьбі з беззаконням, казнокрадством, корупцією буде дано новий позитивний поштовх.
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по перше - це проект Пiнчука
по друге - вони не попадають до ВР
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Є гарне українське прислівʼя - не кажи, Славік, гоп. Спочатку в Раду зайди - потім будеш коаліціюватися з ким вважатимеш за потрібне. "Голос" не піде в коаліцію з антиукраїнськими і псевдопатріотичними силами, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 6247
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Люди якісь смішні.Все надіяться,що їм зроблять А самі будуть сидіти на дивані і критикувати в інтернеті.
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На жаль сьогодні інтереси моєї родини співпадають з пропозиціями партії Голос. Чому "на жаль"? Тому що Славко теж "біжить за маршруткою". На фоні антиукраїнських совкодрочерів це все ж дає хоч якусь надію. "Голос" не піде в коаліцію з антиукраїнськими і псевдопатріотичними силами, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 8770
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Голос ни с кем не создаст коалицию. Потому что не проходит в Раду
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Роль соросячих шестерок - сдать украинские земли иудомасонской мафии.
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интересно, кому Голос так наступил на электоральный хвост, что со всех сторон крики ботов: "Да не проходит Голос в ВР, не проходит! Не голосуйте за него!"
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Голос" не піде в коаліцію з антиукраїнськими і псевдопатріотичними силами, - Вакарчук
 
 
 
 
 
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