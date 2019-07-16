 Вважаємо помилкою атаки "Голосу" на нашу партію в ефірі одного з телеканалів, - "Європейська Солідарність"

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві пресслужби політсили.
"Інформація про рейтинги партії "Голос" і її не проходження до Верховної Ради походить з двох опитувань, оприлюднених соціологічною компанією КМІС, до яких партія "Європейська Солідарність" не має жодного стосунку.
Вважаємо помилкою атаки на "Європейську Солідарність" з боку партії "Голос" та її лідера Святослава Вакарчука в ефірі одного з телеканалів. Така тональність спілкування поміж демократичними і проєвропейськими силами є неприпустимою.
Підкреслюємо: у нас спільний ворог – це реваншисти та проросійські сили. І свої зусилля варто зосередити на боротьбі з ними. Ми переконані, що зараз час об’єднати зусилля у боротьбі за Україну і українське", - сказано в заяві.
зараз хоче повторити це втретє.
НЕ ПРО ТУ ЛИ В КОТОРОЙ ВЫСШЕЕ РУКОВОДСТВО БЫЛИ ЧЛЕНАМИ вкпб, И СТАЛИ АГЕНТАМИ нквд.
Спам!
Россия внезапно разрешила ввоз его труб, и теперь США ввели антидемпинговые санкции против его Интертайпа.
США отменили действие соглашения с "Интерпайпом" об отказе от пошлины в обмен на ценовые обязательства, вводят антидемпинговые пошлины.
Министерство торговли США отменило подписанное в июле 2014 года и пролонгированное позже с группой "Интерпайп" соглашение о приостановке антидемпингового расследования в отношении труб в обмен на ценовые обязательства по уровню поставок данной продукции на территорию страны.Согласно публикации в Федеральном реестре США от 16 июля 2019 года, действие соглашения прекращается. Департамент торговли этой страны также издает приказ о введении пошлин на некоторые виды трубной продукции "Интерпайпа" с 10 июля и отменяет административный пересмотр соглашения.
Нужно было раньше договариваться, а не лить дерьмо налево, направо, давая возможность зебилам выбрать своего зебилу.
А то что ты не зебил , ещё не значит что ты украинец . .
В 2014 году та же шантропа, которые тогда были в окружении Ющенко, все таки раскрутила вместе с Януковичем, катастрофические события. Во главе СБУ, в то время был Наливайченко, в 1991-1994 годах учившийся в школе ФСБ в московии.
А фсб-шник Наливайченко, идет в парламент с Тимошенко, третий в списке.
1 - людина, яка служила в "органах", дістає необернених змін у психиці. Це знають усі психіатри.
2 - на кожного офіцера, який служив у ЗГВ за часів совка, кгб/фсб/гру має повне досьє, де окрім дрібного компромату, зазначені усі навіть натяки на слабкості та інше. І така людина не може вважатися самостійною.
Вангую, что свиноботы скоро начнут поливать Славка помоями. А как все хорошо начиналось, как нахваливали и ставили в противовес клоуну. ))
Как говорится: должен остаться только один! В этой борьбе я за голосавых.
ЕС!!!! Не будьте идиотами! Забудьте о певце Вакарчуке! Перед вами новоиспеченный гейропейский популист!