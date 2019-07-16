 Вважаємо помилкою атаки "Голосу" на нашу партію в ефірі одного з телеканалів, - "Європейська Солідарність"

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві пресслужби політсили.

"Інформація про рейтинги партії "Голос" і її не проходження до Верховної Ради походить з двох опитувань, оприлюднених соціологічною компанією КМІС, до яких партія "Європейська Солідарність" не має жодного стосунку.

Вважаємо помилкою атаки на "Європейську Солідарність" з боку партії "Голос" та її лідера Святослава Вакарчука в ефірі одного з телеканалів. Така тональність спілкування поміж демократичними і проєвропейськими силами є неприпустимою.

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Підкреслюємо: у нас спільний ворог – це реваншисти та проросійські сили. І свої зусилля варто зосередити на боротьбі з ними. Ми переконані, що зараз час об’єднати зусилля у боротьбі за Україну і українське", - сказано в заяві.