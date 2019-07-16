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Все про:миротворці (488) Донбас (12514) нормандська четвірка (495) Пристайко (94)

 Тема миротворчої місії на Донбасі не порушувалася на зустрічі радників лідерів "нормандської четвірки", - Пристайко

Питання миротворчої місії ООН на Донбасі не обговорювалося під час зустрічі радників лідерів країн "нормандського формату", однак не відкидається як таке.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив заступник глави Офісу Президента України Вадим Пристайко.

"Миротворча місія як ідея не відкидалася, але з огляду на те, що ми зараз намагалися допомогти мінській групі провести переговори. Як ви знаєте, в самих мінських домовленостях немає такої ідеї, як миротворча операція. То цього разу ми не порушували цю тему", - сказав він на брифінгу у вівторок у Києві.

Нагадаємо, в жовтні 2018 року МінТОТ розробило приблизну модель миротворчої місії на Донбасі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Радники лідерів "нормандської четвірки" домовилися про обмін полоненими протягом місяця, - Пристайко

26 вересня Порошенко закликав Організацію Об'єднаних Націй ввести миротворчу місію на Донбас у межах одного із заходів 73-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер повідомив, що Швеція, Фінляндія, Австрія, Білорусь, Сербія і Туреччина вже заявили про готовність взяти участь у миротворчій місії ООН на Донбасі. Ідею введення миротворців підтримав і президент Польщі Анджей Дуда. Порошенко заявляв, що в миротворчій місії на Донбасі готові взяти участь понад 40 країн.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137747
 
 
 Топ коментарі
 
какие миротворцы? зачем? все на условиях кацапии.
бл.. суки. в июне должны были преодооев право вето русни принять решение о вводе миротворцев по украинскому сценарию. все просрал недомерок за месяц...
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Поцьомкати фуйло в дряблий зад ?
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Зеленський із задоволенням, Хуйло погидує.
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Ну все правильно.
Зачем нам миротворчесская миссия если можно провести выборы на оккупированных территориях и назначить тех же людей.
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какие миротворцы? зачем? все на условиях кацапии.
бл.. суки. в июне должны были преодооев право вето русни принять решение о вводе миротворцев по украинскому сценарию. все просрал недомерок за месяц...
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Это не недомерок,а 73 %.
За обещанную халяву.
Правда халяву так и не подвезли.
Но им не в первый раз.
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а тема поиска "по-средине в Украине" затрагивалась?
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Зелька, як великий стратег та політик з досвідом, вирішив що може самостійно залагодити конфлік на сході України.
Ото світла голова !
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Просто перестать стрелять уже пробовал.
Что дальше?
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Зеленський із задоволенням, ***** погидує.
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Ну а шош, все таки Напольйон Другий, як не як.
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І обговорюватись не буде. Забудьте про таку місію.
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Так Лукашенко открыто говорил о тлм,что ни Порох ни ***** не хотят никаких миротворцев
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Цензор.НЕТНовиниПодіїТема миротворчої місії на Донбасі не порушувалася на зустрічі радників лідерів "нормандської четвірки", - Пристайко
 
 
 
 
 
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