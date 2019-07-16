 Пристайко про запропоновану Зеленським люстрацію: Ідея зрозуміла, але особисто мені не подобається її реалізація

Про це він повідомив на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я розумію, чого хоче досягти президент. У нього є цікава ідея, яка, напевно, апелює до багатьох верств населення. Він, наприклад, сказав, що мріє про те, щоб в уряді були нові люди, які не пам'ятають, як було при Радянському Союзі. Мінімальні знання арифметики дозволяють порахувати вік цих людей, і очевидно, вони не могли працювати в попередніх урядах. Ідея зрозуміла, але особисто мені не подобається її реалізація", - сказав Пристайко.

При цьому він висловив готовність покинути посаду, якщо таке рішення буде прийнято.

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"Я не підтримую люстрацію кожного. Я вважаю, що спадкоємність повинна зберігатися, інакше ми щоразу будемо починати спочатку", - сказав Пристайко, зазначивши, що президент знає про його позицію з цього питання.

Як повідомлялося, президент Зеленський пропонує поширити дію закону про люстрацію (очищення влади) на експрезидента України, главу Нацбанку (НБУ), прем'єра і його заступників, спікера Верховної Ради.

Згідно з поданим Зеленським законопроектом, під нову люстрацію повинні також потрапити глави і члени Нацкомісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), а також Нацкомісії, що здійснюють державне регулювання у сферах зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), ринків цінних паперів (НКЦПФР) та фінансових послуг (Нацкомфінпослуг). Крім зазначених осіб, у запропонованому Зеленським законопроекті також значаться перший заступник і заступники спікера Ради, голови Антимонопольного комітету, Фонду держмайна, генпрокурор, голови Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки.

Варто зазначити, що таким чином під люстрацію потрапляють і призначені Зеленським секретар РНБО Олександр Данилюк, голова наглядової ради "Укроборонпрому" Айварас Абромавичус (обидва раніше очолювали Міністерство економіки), а також глава Служби зовнішньої розвідки Владислав Бухарєв (є чинним народним депутатом від фракції "Батьківщина"). Також під люстрацію в такому випадку потрапляє і сам Пристайко, який обіймав посаду першого заступника міністра закордонних справ до 2017 року.