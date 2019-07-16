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 Політика України
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Все про:Зеленський (2090) люстрація (165) Пристайко (94)

 Пристайко про запропоновану Зеленським люстрацію: Ідея зрозуміла, але особисто мені не подобається її реалізація

Заступник керівника Офісу президента Вадим Пристайко не підтримує ініціативу президента Володимира Зеленського про люстрацію всіх чиновників, які обіймали посади з 23 лютого 2014 року по 19 травня 2019 року.

Про це він повідомив на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я розумію, чого хоче досягти президент. У нього є цікава ідея, яка, напевно, апелює до багатьох верств населення. Він, наприклад, сказав, що мріє про те, щоб в уряді були нові люди, які не пам'ятають, як було при Радянському Союзі. Мінімальні знання арифметики дозволяють порахувати вік цих людей, і очевидно, вони не могли працювати в попередніх урядах. Ідея зрозуміла, але особисто мені не подобається її реалізація", - сказав Пристайко.

При цьому він висловив готовність покинути посаду, якщо таке рішення буде прийнято.

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"Я не підтримую люстрацію кожного. Я вважаю, що спадкоємність повинна зберігатися, інакше ми щоразу будемо починати спочатку", - сказав Пристайко, зазначивши, що президент знає про його позицію з цього питання.

Як повідомлялося, президент Зеленський пропонує поширити дію закону про люстрацію (очищення влади) на експрезидента України, главу Нацбанку (НБУ), прем'єра і його заступників, спікера Верховної Ради.

Згідно з поданим Зеленським законопроектом, під нову люстрацію повинні також потрапити глави і члени Нацкомісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), а також Нацкомісії, що здійснюють державне регулювання у сферах зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), ринків цінних паперів (НКЦПФР) та фінансових послуг (Нацкомфінпослуг). Крім зазначених осіб, у запропонованому Зеленським законопроекті також значаться перший заступник і заступники спікера Ради, голови Антимонопольного комітету, Фонду держмайна, генпрокурор, голови Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки.

Варто зазначити, що таким чином під люстрацію потрапляють і призначені Зеленським секретар РНБО Олександр Данилюк, голова наглядової ради "Укроборонпрому" Айварас Абромавичус (обидва раніше очолювали Міністерство економіки), а також глава Служби зовнішньої розвідки Владислав Бухарєв (є чинним народним депутатом від фракції "Батьківщина"). Також під люстрацію в такому випадку потрапляє і сам Пристайко, який обіймав посаду першого заступника міністра закордонних справ до 2017 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137745
 
 
 Топ коментарі
 
Даже Буратино в сказке эволюционировал, проделав путь от деревянной куклы до живого мальчика. Но в случае Зе все случилось наоборот - был себе нормальный живой мальчик, а потом взял и превратился в тряпичную марионетку. С рукой в жопе… 😁
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Идея понятная, но лично мне не нравится ее реализация, - Пристайко о предложенной Зеленским люстрации - Цензор.НЕТ 5691 Ілька Пінька
Головне не повинно бути подвійних стандартів... Идея понятная, но лично мне не нравится ее реализация, - Пристайко о предложенной Зеленским люстрации - Цензор.НЕТ 9632

Идея понятная, но лично мне не нравится ее реализация, - Пристайко о предложенной Зеленским люстрации - Цензор.НЕТ 2345

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"Его величество Йагупоп 77-й - круглый дурак. Эта тайна известна младенцам!" (с)
Идея понятная, но лично мне не нравится ее реализация, - Пристайко о предложенной Зеленским люстрации - Цензор.НЕТ 5455
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Даже Буратино в сказке эволюционировал, проделав путь от деревянной куклы до живого мальчика. Но в случае Зе все случилось наоборот - был себе нормальный живой мальчик, а потом взял и превратился в тряпичную марионетку. С рукой в жопе… 😁
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А что насчет президента который родился не при ссср?
Может перевыборы президентские назначим?
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Чистой воды манипуляция сознанием детей в кедах. Вы создайте коалицию в ВР, 226 голосов, а потом люстрируйте кого хотите. Но нет, сколько трепа по всем каналам, нужно же что то говорить...
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"Его величество Йагупоп 77-й - круглый дурак. Эта тайна известна младенцам!" (с)
Идея понятная, но лично мне не нравится ее реализация, - Пристайко о предложенной Зеленским люстрации - Цензор.НЕТ 5455
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конечно покинет, согласен или нет, потому, что сам подпадет под эту зе-люстрацию...
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Ща порохоботы замироточат _ 🐓💨🍫💨🍬💨🍫
😁
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Нет никаких пороходотов и зелеботов. Есть украинофилы и украинофобы. И ты чучка кацапская, который из лапотника, превратился в зрадофилы, а затем чудесным образом в зе-билы. Ты с 2014 системно действовал на форуме против украинской власти.
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Головне не повинно бути подвійних стандартів... Для всіх одинакові умови...
А це означає, що Богдан повинен піти першим...
Тоді суспільство зрозуміє, що хлопці настроєні серйозно...
В іншому випадку це полювання на відьом...
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Ілька Пінька
Головне не повинно бути подвійних стандартів... Идея понятная, но лично мне не нравится ее реализация, - Пристайко о предложенной Зеленским люстрации - Цензор.НЕТ 9632

Идея понятная, но лично мне не нравится ее реализация, - Пристайко о предложенной Зеленским люстрации - Цензор.НЕТ 2345

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Люстрировать Беню и весь "Квартал-95".
Проблемы немедленно закончатся.
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Ви ще сватів прикрийте - народ вийде на вулиці. Ідея зрозуміла, але особисто мені не подобається її реалізація, - Пристайко про запропоновану Зеленським люстрацію - Цензор.НЕТ 7742
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Как раз будет отличный способ списки зебилов составить, для бесплатной выдачи галоперидола. Пристайко про запропоновану Зеленським люстрацію: Ідея зрозуміла, але особисто мені не подобається її реалізація - Цензор.НЕТ 4323
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В общем, идея понятна и давно озвучивалась российской пропагандой. В Украине после Майдана правила фашистская хунта, незаконно захватившая власть и являвшаяся антинародным режимом. Люстрации подлежат именно представители антинародных режимов, признанные таковыми судом. Уж не знаю, то ли у Зюзика эта идея возникла из-за банального желания отомстить Порошенко, то ли из-за желания подыграть перед выборами своему безмозглому электорату, но то, что он озвучивает месседжи российской пропаганды, это уже ясно. Думаю, в его пустую голову вся эта красота вложена Портновым через Богдана. Портнов еще до возвращения в Украину в фейсбуке сообщал, что разработал законопроект о люстрации послемайданной власти и даже публиковал его в общих чертах. Там у него была еще гениальная идея построить фильтрационные лагеря для порохоботов, так что ждем продолжения фонтанирования новыми идеями от Зюзика.
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Ну и что, вы хотите сказать, что поэтому он никак не может влиять на нашего безмозглого так сказать президента?
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Своим первым же иском против Порошенко он сам вляпался в статью 110 УК Украины.
После изгнания Зе, Портнов пойдёт под следствие одним из первых.
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Пан Пристайко - розумна людина. Він дуже влучно висловився: "апеллирует ко многим слоям населения". Населення, якому подобається дурість пана Зеленського і Ко - воно лежить "слоями".
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Цікавий феномен - адекватний член зеко-манди...

Теж проти люстрації? Тобі сюди:

https://petition.president.gov.ua/petition/65706
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"Он, например, сказал, что мечтает о том, чтобы в правительстве были новые люди, которые не помнят, как было при Советском Союзе", і який рік із азартом та натхненням пропагандує совок в Сватах. Це або макарони, або серйозна психічна проблема.
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Бєня зачищає ігрове поле . Але забуває що " било гладко на бумагє , но забилі про оврагі" . Цей крок , в разі його скурпульозного дотримання , занурить Україну в Хаос . Чого і добивається путєн . Потрібен якийсь намордник на бєню . Але , Слава Всевишньому Австрія здає фірташа дяді Сему , там черга і за бєнєм . Лиш би не було пізно . Коли зєлєбєні вибудуть з гри ,то головне не допустити до корита ***** і Вулю .
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПристайко про запропоновану Зеленським люстрацію: Ідея зрозуміла, але особисто мені не подобається її реалізація
 
 
 
 
 
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