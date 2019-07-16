 Деякі "пересиділи" на своєму робочому місці, - Пристайко назвав причину зміни 12 послів

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це сьогодні розповів заступник голови Офісу президента Вадим Пристайко.

"Більшість з них перебувають на посаді значно більший термін, ніж традиційні терміни для української дипломатії, в середньому 4-5 років. Деякі посли пересиділи вдвічі більше", - сказав він.

Пристайко зазначив, що деякі з послів, яких має намір звільнити Зеленський, призначені не за Порошенка, а "кілька ротацій президентів тому".

Послом України у Швейцарії є Артем Рибченко (призначений у червні 2018 року), Аргентині - Юрій Дюдін (призначений у вересні 2013 року), у В'єтнамі і за сумісництвом у Камбоджі - Олексій Шовкопляс (призначений у червні 2010 року), у Йорданії - Сергій Пасько (призначений у липні 2010 року), у Вірменії - Петро Литвин (призначений у червні 2018 року), Кіпрі - Борис Гуменюк (призначений у лютому 2012 року), у ПАР - Тарас Кузьмич (призначений у грудні 2018 року), США - Валерій Чалий (призначений у липні 2015 року). Посол України при Святому Престолі Тетяна Іжевська працює найдовше - з березня 2007 року.

За його словами, держсекретар МЗС сьогодні і вчора обдзвонив кожного з керівників іноземних дипмісій, яких планується змінити. "Ми б не хотіли, щоб наші керівники місій, яких ми поважаємо, отримали цю інформацію з інтернету", - додав Пристайко.

При цьому посольство України в РФ залишиться в тому ж складі - ним керує тимчасовий повірений у справах України в Росії, зазначив заступник голови ОП.

Нагадаємо, що вчора, 15 липня, в рамках оновлення дипломатичного корпусу України Президент ухвалив рішення про зміну 12 керівників посольств по всьому світу.

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