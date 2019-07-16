 Деякі "пересиділи" на своєму робочому місці, - Пристайко назвав причину зміни 12 послів

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це сьогодні розповів заступник голови Офісу президента Вадим Пристайко.
"Більшість з них перебувають на посаді значно більший термін, ніж традиційні терміни для української дипломатії, в середньому 4-5 років. Деякі посли пересиділи вдвічі більше", - сказав він.
Пристайко зазначив, що деякі з послів, яких має намір звільнити Зеленський, призначені не за Порошенка, а "кілька ротацій президентів тому".
Послом України у Швейцарії є Артем Рибченко (призначений у червні 2018 року), Аргентині - Юрій Дюдін (призначений у вересні 2013 року), у В'єтнамі і за сумісництвом у Камбоджі - Олексій Шовкопляс (призначений у червні 2010 року), у Йорданії - Сергій Пасько (призначений у липні 2010 року), у Вірменії - Петро Литвин (призначений у червні 2018 року), Кіпрі - Борис Гуменюк (призначений у лютому 2012 року), у ПАР - Тарас Кузьмич (призначений у грудні 2018 року), США - Валерій Чалий (призначений у липні 2015 року). Посол України при Святому Престолі Тетяна Іжевська працює найдовше - з березня 2007 року.
За його словами, держсекретар МЗС сьогодні і вчора обдзвонив кожного з керівників іноземних дипмісій, яких планується змінити. "Ми б не хотіли, щоб наші керівники місій, яких ми поважаємо, отримали цю інформацію з інтернету", - додав Пристайко.
При цьому посольство України в РФ залишиться в тому ж складі - ним керує тимчасовий повірений у справах України в Росії, зазначив заступник голови ОП.
Нагадаємо, що вчора, 15 липня, в рамках оновлення дипломатичного корпусу України Президент ухвалив рішення про зміну 12 керівників посольств по всьому світу.
😁
не надо прекрываться вымышленными юридическими терминами для прикрытия изменения впешнеполитического курса!. На Украину идет наступление полным ходом, а они решили послов поменять, в то время как новым послам потребуется как минимум с полгода, чтобы наладить какие то контакты и получить возможность влиять на процесс!
Здается мне, что уже Зеленский сильно пересидел в президентском кресле
1. Строк довготермінового відрядження працівників дипломатичної служби, як правило, становить до чотирьох років у державах з нормальними кліматичними умовами та стабільною безпековою ситуацією і до трьох років - у державах з важкими кліматичними умовами або складною безпековою ситуацією.Валерій Чалий призначений Послом у США 10 липня 2015 р. Питання?
В любом случае замена "пересидевших" послов не самая важная задача в стране
https://www.pravda.com.ua/news/2019/07/16/7221053/
от вам одна із причин срочної заміни посла в сша чалого
Вот если бы, например, объявили, что мы назначаем новым послом в США такого-то человека и сделали акцент на его исключительные достоинства - это было бы понятно. А то, что прежнего посла сменили и его поблагодарили за работу, - это было бы где-то на втором плане.
Вот и здесь на форуме: очень многие с громадным энтузиазмом ругают Порошенко и его людей и стиль правления (пусть и заслуженно), а Зеленского хвалят за то, что он всё это ломает. А взамен-то что? Где позитив?