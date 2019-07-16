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 Політика України
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Все про:посол (532) дипломати (222) Пристайко (94) Офіс Президента (23)

 Деякі "пересиділи" на своєму робочому місці, - Пристайко назвав причину зміни 12 послів

Президент Володимир Зеленський вирішив змінити 12 послів України за кордоном через те, що вони занадто довго обіймають ці посади.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це сьогодні розповів заступник голови Офісу президента Вадим Пристайко.

"Більшість з них перебувають на посаді значно більший термін, ніж традиційні терміни для української дипломатії, в середньому 4-5 років. Деякі посли пересиділи вдвічі більше", - сказав він.

Пристайко зазначив, що деякі з послів, яких має намір звільнити Зеленський, призначені не за Порошенка, а "кілька ротацій президентів тому".

Послом України у Швейцарії є Артем Рибченко (призначений у червні 2018 року), Аргентині - Юрій Дюдін (призначений у вересні 2013 року), у В'єтнамі і за сумісництвом у Камбоджі - Олексій Шовкопляс (призначений у червні 2010 року), у Йорданії - Сергій Пасько (призначений у липні 2010 року), у Вірменії - Петро Литвин (призначений у червні 2018 року), Кіпрі - Борис Гуменюк (призначений у лютому 2012 року), у ПАР - Тарас Кузьмич (призначений у грудні 2018 року), США - Валерій Чалий (призначений у липні 2015 року). Посол України при Святому Престолі Тетяна Іжевська працює найдовше - з березня 2007 року.

За його словами, держсекретар МЗС сьогодні і вчора обдзвонив кожного з керівників іноземних дипмісій, яких планується змінити. "Ми б не хотіли, щоб наші керівники місій, яких ми поважаємо, отримали цю інформацію з інтернету", - додав Пристайко.

При цьому посольство України в РФ залишиться в тому ж складі - ним керує тимчасовий повірений у справах України в Росії, зазначив заступник голови ОП.

Нагадаємо, що вчора, 15 липня, в рамках оновлення дипломатичного корпусу України Президент ухвалив рішення про зміну 12 керівників посольств по всьому світу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський планує відвідати США для зустрічі з Трампом до кінця літа, - Пристайко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137744
 
 
 Топ коментарі
 
При чем тут то, сколько лет они сидели и что это за "традиционные сроки"?!
не надо прекрываться вымышленными юридическими терминами для прикрытия изменения впешнеполитического курса!. На Украину идет наступление полным ходом, а они решили послов поменять, в то время как новым послам потребуется как минимум с полгода, чтобы наладить какие то контакты и получить возможность влиять на процесс!
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Вопрос в после США, есть хоть одна РЕАЛЬНАЯ причина заменить после в США, кроме того, что Коломойскому нужен свой человек послом в стране, где против него открыто дело?
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PS
Здается мне, что уже Зеленский сильно пересидел в президентском кресле
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Вопрос в после США, есть хоть одна РЕАЛЬНАЯ причина заменить после в США, кроме того, что Коломойскому нужен свой человек послом в стране, где против него открыто дело?
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Смена посла ему не поможет. Хотя думаю это таки его инициатива (ему насрать что там при этом потеряет Украина - его собственная жопа заботит). Там речь про такие астрономические суммы, что маховик американской правовой системы заработал с утроенной силой. Бене даже Трамп бы не помог будь он его липшим другом.....
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Насправді важливе інше - який статус у самого Пристайка, який взяв на себе роль Міністра закордонних справ? І наскільки це законно?.
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Мутируют под любую власть, а амбре то є..
😁
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При чем тут то, сколько лет они сидели и что это за "традиционные сроки"?!
не надо прекрываться вымышленными юридическими терминами для прикрытия изменения впешнеполитического курса!. На Украину идет наступление полным ходом, а они решили послов поменять, в то время как новым послам потребуется как минимум с полгода, чтобы наладить какие то контакты и получить возможность влиять на процесс!
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PS
Здается мне, что уже Зеленский сильно пересидел в президентском кресле
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Закон України "Про дипломатичну службу". Стаття 18. Довготермінове відрядження
1. Строк довготермінового відрядження працівників дипломатичної служби, як правило, становить до чотирьох років у державах з нормальними кліматичними умовами та стабільною безпековою ситуацією і до трьох років - у державах з важкими кліматичними умовами або складною безпековою ситуацією.Валерій Чалий призначений Послом у США 10 липня 2015 р. Питання?
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" ...як правило..." А у нас война! И если он приносит там пользу и нет более профессионального человека для его замены, то он ДОЛЖЕН там сидеть до победного конца!
В любом случае замена "пересидевших" послов не самая важная задача в стране
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Пристайко не годится даже на должность посла в Монголии
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Монголия это для особо "отличившихся". Некоторые "пересидели" на своем рабочем месте, - Пристайко назвал причину замены 12 послов - Цензор.НЕТ 5722
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Дипломатический корпус был угроблен еще при Яныке,и его качеством никто не занимался.
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Бене не подходят,те кто не будет его отмазывать от судов за бугром! Еще рейтинг на выборах кто клоуну плохой дал,то же мешают жить ! Всем все понятно и не надо брехать больше ни про что !
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значит шапкокрада ОНИ устраивали.....Барыгу-марадёра устраивали...А вот Зеленского "почему-то" не устраивают?? Странно, не правда ли??))))))
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Австрія дала остаточний дозвіл на екстрадицію Фірташа до США

https://www.pravda.com.ua/news/2019/07/16/7221053/

от вам одна із причин срочної заміни посла в сша чалого
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шо, соєвий, таки пов'язали вашого генерального спонсора?
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як бачите одне ляля! і фабрика рошен працює! тому завідуйтє молча
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Характерно, что почти все движения команды Зеленского - это что-нибудь отменить, кого-нибудь уволить, с кем-то разругаться. Почти никакого позитива, только сплошное отрицание предыдущего.
Вот если бы, например, объявили, что мы назначаем новым послом в США такого-то человека и сделали акцент на его исключительные достоинства - это было бы понятно. А то, что прежнего посла сменили и его поблагодарили за работу, - это было бы где-то на втором плане.
Вот и здесь на форуме: очень многие с громадным энтузиазмом ругают Порошенко и его людей и стиль правления (пусть и заслуженно), а Зеленского хвалят за то, что он всё это ломает. А взамен-то что? Где позитив?
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Чтоб что-то сйесть надо сначала вьісрать лишнее. Все правильно делают. Для того мьі их и вьібрали
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниДеякі "пересиділи" на своєму робочому місці, - Пристайко назвав причину зміни 12 послів
 
 
 
 
 
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