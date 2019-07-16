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Все про:Укроборонпром (469) Абромавичус (65)

 Основна проблема "Укроборонпрому" - іміджева. Суспільство не вірить, що компанія управляється прозоро та ефективно, - Абромавичус

Глава наглядової ради "Укроборонпрому" Айварас Абромавичус заявив, що головними проблемами держконцерну є іміджева, корупція всередині компанії та проблеми за межами УОП.

Про це він заявив в інтерв'ю ЛігаБізнесІнформ, передає Цензор.НЕТ.

"Основна - іміджева. Суспільство не вірить, що компанія управляється прозоро та ефективно. Це створює дуже серйозні проблеми на наших експортних ринках, тому що наші партнери теж читають ЗМІ. Погана репутація ускладнює процес залучення якісно інших людей. Потрібно змінювати імідж, менеджмент, структуру. Друга - корупція всередині компанії. Попереднє керівництво країни створило умови для ручного управління. Це спричинило велику кількість корупційних схем, які зараз важко ліквідувати. Часто окремі підприємства де-юре підконтрольні концерну, а фактично - ні. Третє - проблеми за межами УОП. Наприклад, з плануванням і стратегуванням ОПК. Планування держоборонзамовлення відбувається на дуже короткий термін. Відповідно, заводи не знають, що Міноборони буде замовляти навіть на шість місяців наперед. Вони повільно діляться своїми планами і ще повільніше перераховують гроші підприємствам УОП. Це реально гостра проблема, але вона вирішується. Вірю, що протягом року ситуацію змінимо кардинально в кращий бік", - розповів Абромавичус.

"Люди, які мають бізнес у цій галузі, не мусять навіть близько підходити до формування політики або до ключових держпідприємств у цьому ж секторі. Коли ми будемо проводити кадрові перестановки всередині менеджменту, однією з трьох головних вимог до кандидатів буде відсутність конфлікту інтересів", - додав він.

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"Що стосується існуючих керівників - усіх ще особисто не знаю. Але бачу окремі компетенції. Наприклад, в експортному напрямку є окремі люди, які розуміють, чим займаються і готові продавати більше. Є у нас легендарні люди на виробництві. Наприклад, генконструктор КБ "Луч" пан Коростельов. Наші міжнародні партнери вважають його одним з найвидатніших людей світу в секторі ракетобудування. Слабкі місця пов'язані з усім, що стосується фінансів, закупівель, планування, капітальних вкладень. Тут ми відстаємо на десятиліття, тому що базове розуміння цих речей просто відсутнє. Наглядова рада і новий топменеджмент внесуть тут серйозні коригування", - зазначив Абромавичус.

"Я не можу зараз говорити про конкретні персоналії, але підтверджую, що кадрові зміни торкнуться не тільки керівника "Укроборонпрому" - ми дозріли для того, щоб вони були більш глибокими. Коли відкриваєш інтернет, а звідти ллється негатив на людину, як з ящика пандори, - страждає імідж компанії та імідж керівництва країни загалом. Нам з такими людьми не по дорозі. Кадрова політика базуватиметься на кількох ключових принципах. На першому місці - лояльність до трансформації компанії. Потрібні люди, які розуміють, що необхідні кардинальні, практично революційні, зміни в компанії. Друге - відсутність конфлікту інтересів та добропорядність. Воррен Баффет якось сказав: "З поганою людиною не зробиш гарної угоди". Я дотримуюся такої думки. Третє - патріотизм. Не можна в цю чутливу галузь залучати тих, хто сумнівається в геополітичному векторі розвитку країни", - резюмував він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137743
 
 
 Топ коментарі
 
раз имиджевая-значит про свинарчуков зелебенцы сознательно и целенаправленно врали...так ведь,абромавичус?а теперь надо как то с ним работать-а тебя лжеца,не принимают всерьез?
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Основная проблема "Укроборонпрома" - имиджевая. Общество не верит, что компания управляется прозрачно и эффективно, - Абромавичус

т.е. вы признаёте, что ЗеКоМанда раздувала из мухи слона?
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Оба на!!!! А що зі Свинарчуками? Зебенята, це руйнується ваш світ. Побудований на ілюзіях і популізмі. Як у фільм-катастрофі "2012". І до нового року від нього не залишиться нічого. Все поглине океан. Як далі жити? Кому вірити? Зебенята, ви,головне зрозуму не зійдіть. Бо виявити,що мародер - не мародер можна лише із залишками не винесеного пропагандою залушку мозку.
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Основная проблема "Укроборонпрома" - имиджевая. Общество не верит, что компания управляется прозрачно и эффективно, - Абромавичус

т.е. вы признаёте, что ЗеКоМанда раздувала из мухи слона?
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раз имиджевая-значит про свинарчуков зелебенцы сознательно и целенаправленно врали...так ведь,абромавичус?а теперь надо как то с ним работать-а тебя лжеца,не принимают всерьез?
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чИ Є ТАКА СПРАВА, ЩОБ ЛИТВИН ЇЇ не завалив? Хронічєскій нєудакчнік цей литвин.
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т.е. и управление и работа эффективные а вот информации реальной в обществе мало?

с брониками обосрались
теперь пришла пора "укроборонпрома"?
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"Власть надо менять так же часто, как и подгузники и ровно по той же причине" (с) Предыдущая обос%алась.
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Шото я совсем не уверен, что оборонка должна быть прозрачна и понятна "обществу", которое не в состоянии 1,5 на 800 умножить.
Прозрачность нашей оборонки - мечта кацапов. Хотя они и так там сидят с ногами...
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точно, мутная должна быть, как и вся система, которую строили 28 лет.
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Ты в состоянии самостоятельно оценить мутная она или нет?

Тебе, шо насрал по этому поводу Г+Г в мозг, то там и будет жить.

Собственно, поэтому речь и идет не о реальных показателях, а об иммидже. Срать в мозги зебилов про Укроборонпром теперь надо позитивно.
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в состоянии. по крайней мере в состоянии, к примеру, сравнить состояние)) экономики Польши и Украины где-то в конце 80-х и сейчас. Укроборонпром - это только часть того, что насрали вы и ваши папередники.
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Удачи, малыш.

Когда ты поживешь так, как в Польше или в Болгарии в 90-е было хотя бы с годик, вот тогда расскажешь свои впечатления.

Цуко!!! Шо ни Шариков, то аналитик. Основная проблема "Укроборонпрома" - имиджевая. Общество не верит, что компания управляется прозрачно и эффективно, - Абромавичус - Цензор.НЕТ 4289
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дедушка, я с 90-года пожил и побывал во многих странах. и на этом ресурсе найдётся немного людей, которые побьют мой результат. и в отличии от тебя, старичёк, я соблюдаю элементарный уровень культуры, который тебе неведом, как представителю прогнившей системы.
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Багато не потрібно...
Суму видатків раз в місяць
І суму прибутків, але кожну цифру окремо...

Щоб знали люди скільки мільярдів іде на краску одяг іміджеві проекти в цілому...

А раз в квартал скільки закуплено одиниць нової техніки...не відремонтовано/пофарбовано... А саме закуплено нової... І скільки продано нової за бугор...
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Ви розумієте що таке взагалі УОП? подивіться хоч його структуру
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Організація що пи..дить гроші платників податків, і продає вироблену в Україні військову техніку за бугор через фірми прокладки...
Структура як і у всіх на чолі міністр далі зами далі міністерства далі департаменти далі управління далі відділи далі сектори...
Десь так?)
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11000 бракованых броников - это имиджевая проблема? фуф, спасибо что объяснил, а я то думал...
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стоп, стоп, стоп... это что за переобувание в прыжке? как раз же Ваши журнашлюшки (1+1, как пример) и сделали для Укроборонпрома такой плохой имидж... а тут выходит, все делалось правильно за меккими исключениями?!.... или и тех не было тоже?.

ау... умники, и сажатели свинарчуков -- где же вы
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"Так то ж кто был? Гришка-разбойник. А теперь совсем даже наоборот - Жорж."
Иван Васильевич меняет профессию.
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А ещё в нив....ных миномнетах молат, х.з. из чего брони и куче прочей херни которая на там творится
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Оба на!!!! А що зі Свинарчуками? Зебенята, це руйнується ваш світ. Побудований на ілюзіях і популізмі. Як у фільм-катастрофі "2012". І до нового року від нього не залишиться нічого. Все поглине океан. Як далі жити? Кому вірити? Зебенята, ви,головне зрозуму не зійдіть. Бо виявити,що мародер - не мародер можна лише із залишками не винесеного пропагандою залушку мозку.
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Але хавати ти будуть важко, з відрижкою,як свіже лайно.
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Олигархическим СМИ надо укоротить их " длинный и брехливый язык " , и всё наладится .И общество будет довольно и инвесторы . Берите пример с Ли Куан Ю .!! Основная проблема "Укроборонпрома" - имиджевая. Общество не верит, что компания управляется прозрачно и эффективно, - Абромавичус - Цензор.НЕТ 4682 .
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То есть там не воруют? Это все сплетни, которые только имидж портят?
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Оказывается - ДА . ! Пересичного украинца СМИ обвели вокруг пальца ,, как последнего лоха . Основная проблема "Укроборонпрома" - имиджевая. Общество не верит, что компания управляется прозрачно и эффективно, - Абромавичус - Цензор.НЕТ 3652 .
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Розігнати оборонпром.
Посадити свинарчуків.
Шо там у вас ще? Основная проблема "Укроборонпрома" - имиджевая. Общество не верит, что компания управляется прозрачно и эффективно, - Абромавичус - Цензор.НЕТ 8951
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Зрозуміло, вже вирішили цю проблему, дякуємо Основна проблема "Укроборонпрому" - іміджева. Суспільство не вірить, що компанія управляється прозоро та ефективно, - Абромавичус - Цензор.НЕТ 4392
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Желательно чтобы кадровые изменения коснулись не только ДК "Укроборонпром" как материнскую структуру, но и ДК "Укрспецекспорт" с "дочками" - Укринмаш, Укроборонсервис, Спецтехноэкспорт и т.д.

У спецэкспортеров, вследствие неэффективного управления, утраты части рынков сбыта наблюдается кризис. Отсутствуют контракты, идет отток кадров, огромные финансовые проблемы. Вызовите на совещание для отчета директора ДП "Укроборонсервис" Микитюка, пусть объяснит ситуацию с Кольчугами.
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а че это он обществом прикрывается? пока вы туда не лезли, то все хорошо работали.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниОсновна проблема "Укроборонпрому" - іміджева. Суспільство не вірить, що компанія управляється прозоро та ефективно, - Абромавичус
 
 
 
 
 
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