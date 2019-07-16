 Основна проблема "Укроборонпрому" - іміджева. Суспільство не вірить, що компанія управляється прозоро та ефективно, - Абромавичус

Про це він заявив в інтерв'ю ЛігаБізнесІнформ, передає Цензор.НЕТ.

"Основна - іміджева. Суспільство не вірить, що компанія управляється прозоро та ефективно. Це створює дуже серйозні проблеми на наших експортних ринках, тому що наші партнери теж читають ЗМІ. Погана репутація ускладнює процес залучення якісно інших людей. Потрібно змінювати імідж, менеджмент, структуру. Друга - корупція всередині компанії. Попереднє керівництво країни створило умови для ручного управління. Це спричинило велику кількість корупційних схем, які зараз важко ліквідувати. Часто окремі підприємства де-юре підконтрольні концерну, а фактично - ні. Третє - проблеми за межами УОП. Наприклад, з плануванням і стратегуванням ОПК. Планування держоборонзамовлення відбувається на дуже короткий термін. Відповідно, заводи не знають, що Міноборони буде замовляти навіть на шість місяців наперед. Вони повільно діляться своїми планами і ще повільніше перераховують гроші підприємствам УОП. Це реально гостра проблема, але вона вирішується. Вірю, що протягом року ситуацію змінимо кардинально в кращий бік", - розповів Абромавичус.

"Люди, які мають бізнес у цій галузі, не мусять навіть близько підходити до формування політики або до ключових держпідприємств у цьому ж секторі. Коли ми будемо проводити кадрові перестановки всередині менеджменту, однією з трьох головних вимог до кандидатів буде відсутність конфлікту інтересів", - додав він.

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"Що стосується існуючих керівників - усіх ще особисто не знаю. Але бачу окремі компетенції. Наприклад, в експортному напрямку є окремі люди, які розуміють, чим займаються і готові продавати більше. Є у нас легендарні люди на виробництві. Наприклад, генконструктор КБ "Луч" пан Коростельов. Наші міжнародні партнери вважають його одним з найвидатніших людей світу в секторі ракетобудування. Слабкі місця пов'язані з усім, що стосується фінансів, закупівель, планування, капітальних вкладень. Тут ми відстаємо на десятиліття, тому що базове розуміння цих речей просто відсутнє. Наглядова рада і новий топменеджмент внесуть тут серйозні коригування", - зазначив Абромавичус.

"Я не можу зараз говорити про конкретні персоналії, але підтверджую, що кадрові зміни торкнуться не тільки керівника "Укроборонпрому" - ми дозріли для того, щоб вони були більш глибокими. Коли відкриваєш інтернет, а звідти ллється негатив на людину, як з ящика пандори, - страждає імідж компанії та імідж керівництва країни загалом. Нам з такими людьми не по дорозі. Кадрова політика базуватиметься на кількох ключових принципах. На першому місці - лояльність до трансформації компанії. Потрібні люди, які розуміють, що необхідні кардинальні, практично революційні, зміни в компанії. Друге - відсутність конфлікту інтересів та добропорядність. Воррен Баффет якось сказав: "З поганою людиною не зробиш гарної угоди". Я дотримуюся такої думки. Третє - патріотизм. Не можна в цю чутливу галузь залучати тих, хто сумнівається в геополітичному векторі розвитку країни", - резюмував він.