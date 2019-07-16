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 Політика України, Спорт
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Все про:Бубка (12) Жданов (103) Зеленський (2090) Олімпіада (214) спорт (743)

 "Ми маємо бути амбітними", - Зеленський доручив розробити план для прийняття Олімпійських ігор в Україні

Президент України Володимир Зеленський доручив розробити стратегічний план, щоб претендувати на проведення Олімпійських ігор в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент України під час зустрічі з міністром молоді та спорту Ігорем Ждановим і президентом Олімпійського комітету України Сергієм Бубкою на території державного підприємства "Олімпійський науково-спортивний центр "Конча-Заспа" у вівторок.

"Нам потрібен певний план, ми, скажімо, готові за 3-4 роки все побудувати, і тоді можемо бути в черзі і прийняти Олімпіаду. Ми повинні бути амбітними", - сказав Зеленський.

За словами глави держави, зараз потрібно розвивати спортивну інфраструктуру, яку потім можна буде використовувати для проведення Олімпійських ігор.

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"Треба дати завдання нашим хлопцям, які шукають інвестиції, дати завдання нашому бюджету, щоб щорічно виділялися гроші на об'єкти, які нам потрібні, а потім будуть використані для Олімпіади. Треба хоча б намагатися цього досягти", - заявив Зеленський.

У свою чергу Бубка зазначив, що найближчі Олімпійські ігри, на проведення яких Україна може подавати заявку - це зимова Олімпіада у 2030 році або літня - в 2032 році.

Разом з тим президент Національного олімпійського комітету України зазначив, що зараз найбільш реалістично провести в нашій країні одні з наступних зимових або літніх Юнацьких Олімпійських ігор.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137742
 
 
 Топ коментарі
 
Гандон он и в Украине - гандон)))(фантаст типа)
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на военный парад мы экономим, а деньги на новый офис и олимпиаду есть ?
охереть ............
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У кого какие приоритеты. У одного Армія, Мова, Віра, а другого Олимпиада, Шаурма и Референдумы.
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Все, що добре для Украііни дуже розстраює соєву вату))
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Как же хочется попилять бюджетни кошты... Аж пищить.
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Всё не могут придумать, где бабла подпилить. Сочинские откаты спать не дают.
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Все по кремлевскому окурку - проезд на Камазе по мосту, ОИ, еще надо щуку в речке поймать и со стерхами полетать.
На хера нам ОИ? Грибы?
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Еще как намажешь! Даже очень толстым слоем получится!
Это Вы очень далеко от политики находитесь, поэтому Вам и намазать нечего будет...
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Так то не олимпиада, то обрезки. Как суповой набор в совке и мясо где то.
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блин тот же популизм хер ...ей занимается спустись на землю популист дела а не очередной през лозунгист
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Окружение президента Украины Владимира Зеленского пытается не допустить прямой коммуникации главы государства с «внешним миром». Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники в правительстве страны.
По информации издания, в Офисе президента действуют несколько групп влияния, каждая из которых пытается сделать так, чтобы Зеленский общался с разными ведомствами только через посредников. «Они стараются держать Зеленского в удобном для него футляре, между своими», - отметил собеседник. Уточняется, что в настоящее время все контакты Зеленского контролирует глава Офиса президента Андрей Богдан.
В качестве примера изоляции Зеленского приводится скандал с нотой МИД Украины в адрес России, которую не согласовали с главой государства. По словам собеседника, министр иностранных дел страны Павел Климкин несколько раз пытался добиться встречи с президентом и звонил в приемную, однако переговоры так и не состоялись. «Перед визитами Зеленского во Францию и Германию Климкин звонил в приемную, сидел на трубке. Но с момента инаугурации Зеленский ни разу так и не принял министра», - отметил источник.
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Подскажите, кто высморкался на стенку в дурдоме? Бо зеленое соплевидное оттудова свисает. "Мы должны быть амбициозными", - Зеленский поручил разработать план для принятия Олимпийских игр в Украине - Цензор.НЕТ 2566
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Зєлупі сподобалось, як ***** з вРотенбергом розпиляли бабло на своїй олімпіаді ? Можна й міст зафігачить... Наприклад із Одеси в Миколаїв. А щоб не об"їжджати далеко і увесь світ здивувати. Або розробити марсіанську програму, фантазії ж не позичати...
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так олімпіада це десятки мільярдів доларів сша хоча богданчик імойша все роздиребануть
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такие речи уже напоминают Тукрменбаши.
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Олімпіада - це дорожче і круче за Євро-2012. Але Євро-2012 ми здобули при Ющенку, коли сито жили і економіка росла. Поки ми не досягнемо хоча б рівня 2007-2008, ні про яку Олімпіаду і думати не треба!
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Коли ЗЄля так сотрясає воздух - значить готується якась нова афера. Знову якийсь закон по заявці Х...ла підпише!
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Зеля делает то что умеет, а умеет он смешить людей.
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Пошли чисто ********** закидоны, связанные с культивированием синтетического вяличия в мозжечках убогих.
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2032 год !!!!!! А че не построить космодром для приема марсиан
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Блин что угодно только не олимпиада Полностью убыточная фигня Даже в богатых странах с развитой инфраструктурой объекты олимпийские простаивают
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Это Вы знаете. А вот зелелюбы об этом -- ни в зуб ногой!
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а звучит -авдеевская олиписька мана мана деревня и сепары с москалями побалеют с ясиноватского моста.и бабла можно загешефтить ,ну ты зеля вождь
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Тут вокруг Киева и в самом Киеве ямы на дорогах такие что у людей колеса вместе с кишками вырывает а он о олимпиаде загоняет. Молодые выехали в Польшу и Чехию, старые люди дрова собирают уже чтобы зиму пережить. Ну кто будет на твоей олимпиаде участвовать?
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Сразу строим стадионы в Чернобыльской зоне. В качестве сувениров - радиационные обломки ЗИЛа. Можно придумать и другие милые сердцу спортсменов развлечения, тут есть где фантазии разойтись. Нет своей, попросите беню. У него с фантазией все нормально.
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сєкономленные 300 млн от парада хватит? )))) очередной вброс, предвыорное отвлекалово
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Більше тобі нема чим зайнятись, фантаст французький?
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овощ також хотів Олімпійські ігри провести. Спочатку в Буковині, а потім в Буковелі
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Мудак. Это именно то , что сейчас нужно и Украине и ее народу. Война побоку, цены побоку.
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..чего только не поручишь, особенно перед выборами зебилами элитных зебилов, своей зекомандЕ аматоров, абы только не заниматься армией и международной дипломатией по-взрослому..
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Тупин уже развил Сочинскую инфру. Этот разовьет остатки Кончи...
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Весь этот "белый шум": показательная порка чиновников (никто не уволился, поуходили в отпуска), олимпиада (неокупаемый геморой), корабли без сан.осмотра (сливающие гамно в море), люстрация (политическая расправа с оппонентами), внеочередное заседание ВР (когда она уже ничего не может сделать), отказ от парада, переезд в новый офис, пробежки по фонтанам и купание в море, настырные чуть ли не ежедневные рейтинги (у СН всё выше и выше) и пр. и пр. - напрвлен на оболвание избирателя, чтоб у него полностью мозги отказали и пошёл он (избиратель), куда ему телевозор указал. Над нами проводят эксперимент, психо-лингвистическое зомбирование. Фашисты в концлагерях такое творили, а наш гидрант - в маштабах всей страны.
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Про парады:
Зеленского ткнули носом в парад на День Независимости

Стоимость проведения парада на День Независимости будет примерно в 10 раз ниже, чем озвученная Зеленским сумма в 300 млн грн.

Об этом на своей странице в Facebook написал министр инфраструктуры Владимир Омелян.
"Откровенно, меня удивила стоимость парада, которую озвучил президент. 300 млн грн. И отменил парад, лучше пусть выплатим каждому военному на День Независимости Зелену, или Володину, тысячу. Ну, ок.
Правда, любимая Франция и США в этом году парады провели.
А мы не будем, воюют же они, а не мы, нам патриотический дух и веру в победу поднимать не нужно", - написал министр.
По его словам, американские СМИ писали, что стоимость парада на День независимости США в Вашингтоне составила 1,2 млн долларов, что примерно составляет 30 млн грн.

"Осторожно спросил у наших военных, они подтвердили, что стоимость парада - 25, максимум 50 млн гривен!!!
То есть, имеем дело с обычной ложью.
Отменить парад - это выплатить каждому солдату по 100 грн с копейками.
Есть еще один вопрос. Откуда возьмутся дополнительные 250-275 млн грн?
Бюджетом Минобороны это не предусмотрено, парламент финансирования не увеличил.
Единственный способ, в рамках существующего финансирования - пересмотреть и сократить другие статьи финансирования армии: питание, обмундирование, вооружение.
То есть, из одного кармана у воинов забрали, в другой положили - бинго, политический профит!" - прояснил Омелян.
Он также дал совет Зеленскому: "Мой совет, не морочите голову. Парад надо проводить. Стоит он 30 млн грн. Не хотите - не приходите, проведем без Вас. И не врите!".
Отметим, Зеленский уже подписал указ о праздновании Дня Независимости.
Парад в документе не упоминается.
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Амбиция - последнее прибежище неудачи.
Оскар Уайльд
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Да, давай, в станице луганской или лутугино проведем
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После этого заявления завтра рейтинг партии "Слуги..." поднимется на 10 %.
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Вигравати відміняється. Слідкуй за новинами.
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Ох вже ця економія...На євро 2012 скільки грошей пішло? А могли на ці гроші не погано озброїти армію, і не читати новини з передової...
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Мда... Богдан з Разумковим підганяють Зеленському якісні наркотики.
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Прикольно это звучит после отмены военного парада На параде много не стыришь а олимпийские объекты подконтрольным фирмам раздать строить вот где сенокос
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Все по плану...
Вовчик, а може відразу перейдемо до кінцевої дії цього спектаклю під назвою - ёлка!
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Б..ть - дол....***..... в країні війна, які нахєр Олімпійські ігри? в тебе грошей нема щоб парад провести....
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Справа у тому що амбіцій у провінціала багато, але мозок відсутній!
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о видно сразу мыслит не местечково ,а глобально.Молодец наш Придурок.
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Может лучше шахматный турнир в Нью Васюках ?
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СоплЯ зеленаЯ!у тебя даже на парад денег нету.какая нах олтмпиада.ты на ростове скоро будешь!
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Ледокоин Гетьмана‏ @YevhenS

Ледокоин Гетьмана Ретвитнул(а) ЛІГА.net

Кажись мы потеряли Президента. Это конечно смешно Но как для Президента Это какой то цирк на дроті.
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pani Zocya‏ @PaniZocya

В ответ @vissgtx

Голосувати за бувшого рига Разумкова? Хаха. за регіональну мову і референдуми щодо Жукова? Я не чула від них плану боротьби з корупцією. Як би не було РНС, то за СН все одно б не голосувала
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А може краще економіку спочатку підняти?
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ЗЕ в очередной раз демонстрирует отсутствие мозга и невменяемость. Сначала оно врет про 300млн.грн. на парад и как предлог его не проводить(реальная цена вопроса 25-30 млн.грн). Теперь оно готово миллиарды негривен в ОИ втюхать. Пустой ЗЕбарабан...
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А может на Марс слетаем...а..?? Это более реалистично....
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чмо торчкове!!! На парад військовий грошей немає, а на олімпійські ігри є....Кожен, хто обирало оцю гниду,- буде відповідати перед поколіннями!!!
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Не буде. Просто карма дістане весь рід...
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Зеля снизь дозу,а то скоро уже полет на МАРС будем готовить!
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А зачем, деньги некуда девать.

У нас уже был чемпионат по футболу, вбухали кучу денег, реконструировали стадионы, может еще какую-то ерунду, приехали фанаты, посвистели, разъехались, на этом все и закончилось.
Украинцы от таких глупостей, кроме может быть фанатов, ничего хорошего не получили.
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***** ты с каждым днем все больше удивляешь((( Гандонище... Прояви свою амбициозность, чтоб наши граждане не уезжали за границу работать, это должна быть твоя основная амбициозность, а все остальное оставь на потом... шо уже пришел конец эпоху бедности?)))
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Какой то ты **** грустный клоун в реале получился...
"Ми маємо бути амбітними", - Зеленський доручив розробити план для прийняття Олімпійських ігор в Україні - Цензор.НЕТ 5769
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Оппоненти проведенення Олімпіади в Україні - кацапи? Навряд чи Україна до цього готова, але варто спробувати. Але, хто може бути проти як не кацапи?
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А чому Зедрот не зробив відосік на Ладі-Гранті? Ото б лизнув *****...
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*** не давайте ему тяжелые наркотики...а то он так не досидит до конца президентского срока
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Тобто на парад грошей немає, а на олімпіаду є !
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Так, ми повинні бути амбіційними, але не їпанутими. Яка олімпіада? Що воно меле?
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идиот шоле, деньги некуда потратить. после олимпиады все сооружения обычно пустуют потому что не приспособлены для каждодневных потребностей
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Ми маємо бути амбітними", - Зеленський доручив розробити план для прийняття Олімпійських ігор в Україні
 
 
 
 
 
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