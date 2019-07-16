 "Ми маємо бути амбітними", - Зеленський доручив розробити план для прийняття Олімпійських ігор в Україні

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент України під час зустрічі з міністром молоді та спорту Ігорем Ждановим і президентом Олімпійського комітету України Сергієм Бубкою на території державного підприємства "Олімпійський науково-спортивний центр "Конча-Заспа" у вівторок.
"Нам потрібен певний план, ми, скажімо, готові за 3-4 роки все побудувати, і тоді можемо бути в черзі і прийняти Олімпіаду. Ми повинні бути амбітними", - сказав Зеленський.
За словами глави держави, зараз потрібно розвивати спортивну інфраструктуру, яку потім можна буде використовувати для проведення Олімпійських ігор.
"Треба дати завдання нашим хлопцям, які шукають інвестиції, дати завдання нашому бюджету, щоб щорічно виділялися гроші на об'єкти, які нам потрібні, а потім будуть використані для Олімпіади. Треба хоча б намагатися цього досягти", - заявив Зеленський.
У свою чергу Бубка зазначив, що найближчі Олімпійські ігри, на проведення яких Україна може подавати заявку - це зимова Олімпіада у 2030 році або літня - в 2032 році.
Разом з тим президент Національного олімпійського комітету України зазначив, що зараз найбільш реалістично провести в нашій країні одні з наступних зимових або літніх Юнацьких Олімпійських ігор.
На хера нам ОИ? Грибы?
Это Вы очень далеко от политики находитесь, поэтому Вам и намазать нечего будет...
По информации издания, в Офисе президента действуют несколько групп влияния, каждая из которых пытается сделать так, чтобы Зеленский общался с разными ведомствами только через посредников. «Они стараются держать Зеленского в удобном для него футляре, между своими», - отметил собеседник. Уточняется, что в настоящее время все контакты Зеленского контролирует глава Офиса президента Андрей Богдан.
В качестве примера изоляции Зеленского приводится скандал с нотой МИД Украины в адрес России, которую не согласовали с главой государства. По словам собеседника, министр иностранных дел страны Павел Климкин несколько раз пытался добиться встречи с президентом и звонил в приемную, однако переговоры так и не состоялись. «Перед визитами Зеленского во Францию и Германию Климкин звонил в приемную, сидел на трубке. Но с момента инаугурации Зеленский ни разу так и не принял министра», - отметил источник.
Зеленского ткнули носом в парад на День Независимости
Стоимость проведения парада на День Независимости будет примерно в 10 раз ниже, чем озвученная Зеленским сумма в 300 млн грн.
Об этом на своей странице в Facebook написал министр инфраструктуры Владимир Омелян.
"Откровенно, меня удивила стоимость парада, которую озвучил президент. 300 млн грн. И отменил парад, лучше пусть выплатим каждому военному на День Независимости Зелену, или Володину, тысячу. Ну, ок.
Правда, любимая Франция и США в этом году парады провели.
А мы не будем, воюют же они, а не мы, нам патриотический дух и веру в победу поднимать не нужно", - написал министр.
По его словам, американские СМИ писали, что стоимость парада на День независимости США в Вашингтоне составила 1,2 млн долларов, что примерно составляет 30 млн грн.
"Осторожно спросил у наших военных, они подтвердили, что стоимость парада - 25, максимум 50 млн гривен!!!
То есть, имеем дело с обычной ложью.
Отменить парад - это выплатить каждому солдату по 100 грн с копейками.
Есть еще один вопрос. Откуда возьмутся дополнительные 250-275 млн грн?
Бюджетом Минобороны это не предусмотрено, парламент финансирования не увеличил.
Единственный способ, в рамках существующего финансирования - пересмотреть и сократить другие статьи финансирования армии: питание, обмундирование, вооружение.
То есть, из одного кармана у воинов забрали, в другой положили - бинго, политический профит!" - прояснил Омелян.
Он также дал совет Зеленскому: "Мой совет, не морочите голову. Парад надо проводить. Стоит он 30 млн грн. Не хотите - не приходите, проведем без Вас. И не врите!".
Отметим, Зеленский уже подписал указ о праздновании Дня Независимости.
Парад в документе не упоминается.
Про парады...
Оскар Уайльд
Вовчик, а може відразу перейдемо до кінцевої дії цього спектаклю під назвою - ёлка!
Ледокоин Гетьмана Ретвитнул(а) ЛІГА.net
Кажись мы потеряли Президента. Это конечно смешно Но как для Президента Это какой то цирк на дроті.
В ответ @vissgtx
Голосувати за бувшого рига Разумкова? Хаха. за регіональну мову і референдуми щодо Жукова? Я не чула від них плану боротьби з корупцією. Як би не було РНС, то за СН все одно б не голосувала
У нас уже был чемпионат по футболу, вбухали кучу денег, реконструировали стадионы, может еще какую-то ерунду, приехали фанаты, посвистели, разъехались, на этом все и закончилось.
Украинцы от таких глупостей, кроме может быть фанатов, ничего хорошего не получили.