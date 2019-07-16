 "Ми маємо бути амбітними", - Зеленський доручив розробити план для прийняття Олімпійських ігор в Україні

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент України під час зустрічі з міністром молоді та спорту Ігорем Ждановим і президентом Олімпійського комітету України Сергієм Бубкою на території державного підприємства "Олімпійський науково-спортивний центр "Конча-Заспа" у вівторок.

"Нам потрібен певний план, ми, скажімо, готові за 3-4 роки все побудувати, і тоді можемо бути в черзі і прийняти Олімпіаду. Ми повинні бути амбітними", - сказав Зеленський.

За словами глави держави, зараз потрібно розвивати спортивну інфраструктуру, яку потім можна буде використовувати для проведення Олімпійських ігор.

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"Треба дати завдання нашим хлопцям, які шукають інвестиції, дати завдання нашому бюджету, щоб щорічно виділялися гроші на об'єкти, які нам потрібні, а потім будуть використані для Олімпіади. Треба хоча б намагатися цього досягти", - заявив Зеленський.

У свою чергу Бубка зазначив, що найближчі Олімпійські ігри, на проведення яких Україна може подавати заявку - це зимова Олімпіада у 2030 році або літня - в 2032 році.

Разом з тим президент Національного олімпійського комітету України зазначив, що зараз найбільш реалістично провести в нашій країні одні з наступних зимових або літніх Юнацьких Олімпійських ігор.