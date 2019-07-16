 Міністр юстиції Австрії дозволив екстрадицію Фірташа в США

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це повідомили в пресслужбі міністерства юстиції Австрії.
Зазначається, що таке рішення ухвалено після консультацій з міністерством закордонних справ країни з урахуванням інтересів і міжнародних правових зобов'язань Австрії. Питання екстрадиційного арешту і подальшої доставки українця в Сполучені Штати заразс вирішує Земельний суд Відня.
Водночас, як повідомляє австрійський громадський мовник ORF, Дмитро Фірташ поки залишиться в Австрії. Адвокати олігарха подали клопотання про відновлення судового розгляду справи про екстрадицію. Поки суд не винесе рішення щодо цього клопотання, видачу США відкладено.
Нагадаємо, Фірташ перебуває у Відні з весни 2014 року, відтоді він був заарештований за запитом США. У Сполучених Штатах бізнесмена звинувачують у намірах отримати дозволи на видобуток титанової руди в Індії за допомогою хабарів.
Планувалося, як випливає з матеріалів кримінального провадження, що підприємство олігарха буде поставляти титан у США. У разі визнання винним Дмитру Фірташу загрожують десятки років ув'язнення та конфіскація майна.
І в Славкового спонсора проблеми,захотів і рибку з"їсти,і....з рф трубами торгувати-получі отвєточку :США поновлюють антидемпінгові мита для нафтових труб українського олігарха Пінчука Читайте більше тут: https://zik.ua/news/2019/07/15/ssha_ponovlyuyut_antydempingovi_myta_dlya_naftovyh_trub_ukrainskogo_oligarha_1606831
трудно буть олігархом...
продадут Украину по второму кругу
ты валежник собирай - скоро зима...)
Хм. Час брати хлопців під варту?
ПРАХ ОТ ПРАХА УЖЕ ПРЯЧЕТСЯ????? НАЖМИ КНОПКУ ВЫЗОВА САНИТАРОВ. БО БУДЕ ТОЛЬКО ХУЖЕ. 😂😅😂
Фирташа амеры крепко за причендалы возьмут, а он молчать не будет
Вони там багато грошей залишили.
Тепер ланцюжок: Кличко-Фірташ-Петя.