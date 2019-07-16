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Все про:США (5180) Фірташ (177) екстрадиція (226)

 Міністр юстиції Австрії дозволив екстрадицію Фірташа в США

Міністр юстиції Австрії Клеменс Яблонер дав дозвіл на екстрадицію Дмитра Фірташа в США. Український олігарх може бути виданий США. Поки він залишається у Відні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це повідомили в пресслужбі міністерства юстиції Австрії.

Зазначається, що таке рішення ухвалено після консультацій з міністерством закордонних справ країни з урахуванням інтересів і міжнародних правових зобов'язань Австрії. Питання екстрадиційного арешту і подальшої доставки українця в Сполучені Штати заразс вирішує Земельний суд Відня.

Водночас, як повідомляє австрійський громадський мовник ORF, Дмитро Фірташ поки залишиться в Австрії. Адвокати олігарха подали клопотання про відновлення судового розгляду справи про екстрадицію. Поки суд не винесе рішення щодо цього клопотання, видачу США відкладено.

Також читайте: Фірташу в США світить понад 80 років в'язниці з конфіскацією, - американський юрист

Нагадаємо, Фірташ перебуває у Відні з весни 2014 року, відтоді він був заарештований за запитом США. У Сполучених Штатах бізнесмена звинувачують у намірах отримати дозволи на видобуток титанової руди в Індії за допомогою хабарів.

Планувалося, як випливає з матеріалів кримінального провадження, що підприємство олігарха буде поставляти титан у США. У разі визнання винним Дмитру Фірташу загрожують десятки років ув'язнення та конфіскація майна.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137740
 
   
 Топ коментарі
 
Коломойше приготовиться...
Міністр юстиції Австрії дозволив екстрадицію Фірташа в США - Цензор.НЕТ 8052
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Следующий Беня и Тимашенкой!
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Думаю, напружився Коломойський. Можливо, що спітнів.
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Хо-хо-хо ! В Бєні під куприком щось стиснулось !
І в Славкового спонсора проблеми,захотів і рибку з"їсти,і....з рф трубами торгувати-получі отвєточку :США поновлюють антидемпінгові мита для нафтових труб українського олігарха Пінчука Читайте більше тут: https://zik.ua/news/2019/07/15/ssha_ponovlyuyut_antydempingovi_myta_dlya_naftovyh_trub_ukrainskogo_oligarha_1606831
трудно буть олігархом...
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А я смотрю дела у фирташа налаживаются Вот поездка в штаты нарисовалась
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писец укр истеблишменту
продадут Украину по второму кругу
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Теперь самое главное, чтоб Фирташа живым до Америки довезли..."Как говорил один мой знакомый,покойный, я слишком много знал..."
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ты старпёр ...Дон довезёшь...?)))
ты валежник собирай - скоро зима...)
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Не хочет **** менять особняк в Вене на камеру в Штатах. Но ничего, как говорится 3,14здец котенку, больше срать не будет.
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Ага. Сшщчас. Бєня буде в Дніпрі. Всі інші почекають трохи
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А ви знаєте, шо означає "папа" на мокшанській мові? Харківські фанати знають... Міністр юстиції Австрії дозволив екстрадицію Фірташа в США - Цензор.НЕТ 1659
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А ведь в 2014 к нему на поклон и Порося ездил и Педалик и Бойкий. А теперь ждёт роскошная комната, но очень небольшая и в тюрьме....
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Пока он будет в Вене а это может продлиться еще надолго может кирпич упасть или устрицами подавиться живой он в США не попадет
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Ось тут може посипатись піраміда олігархату створена ще Кучмою і Коломошу не врятує команда Зе ,думаю розкриются всі шахрайські схеми олігархів які грабували Україну .
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Діма, Педро і Виталик Міністр юстиції Австрії дозволив екстрадицію Фірташа в США - Цензор.НЕТ 2915 повинні радіти...
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А когда беня планирует отдых в альпах?
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У нього шота спина внизу болить. Мабуть родікуліт.
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Хто там з Фірташем у Відні робив змову? Порошенко, Стець, Клічко, Льовочкін...
Хм. Час брати хлопців під варту? Міністр юстиції Австрії дозволив екстрадицію Фірташа в США - Цензор.НЕТ 9652
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Бення с зелей!! Да кацарылый сулейман.Опять тебя в эфир запустили?
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Интересно, Петя с Виталиком будут передачи Фирташу носить? ...
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"Конєй" з чаєм гоняти по "дорогах"? Міністр юстиції Австрії дозволив екстрадицію Фірташа в США - Цензор.НЕТ 1503
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только цветочки к памятнику The и бене.
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парашенкові НАПРЯГТИСЯ, СУШИТИ СУХАРИКИ, ТА ПАКУВАТИ ТЮРЕМНУ ВАЛІЗУ. 😂😅😂
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Так от пороха он с беней и прятался .Один в Израиле ,другой в Австрии или ты кацарылый не ту методичку открыл?
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Ты шо, пес смердячий, БЕРЕГА ПОПУТАЛ????? 😂😅😂
ПРАХ ОТ ПРАХА УЖЕ ПРЯЧЕТСЯ????? НАЖМИ КНОПКУ ВЫЗОВА САНИТАРОВ. БО БУДЕ ТОЛЬКО ХУЖЕ. 😂😅😂
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А ты не знал ? А для чего беня последние 4 года в Израиле носа не показывал в Украину?А фирташ в 14 сдриснул в Австрию ,но там его друзья Американцы достали и на 5 лет на вилле отдыхать оставили,с одним разрешением выезжать только в суд!! Тогда тебя не вонючий,собака обманули.Я перевел твой слоган ,дебил?
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Хоть одна радостная новость за последнее время!! Беня приготовится!!
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Пэтя сейчас и так зашуганый, а от этой новости совсем умишком тронется.
Фирташа амеры крепко за причендалы возьмут, а он молчать не будет
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Петро, тікай городами )))
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Ура! Пете приготовится.
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Какая незавидная судьба Человек копил воровал изворачивался и т д и вот результат Не ужели он не поеимал к чему это может привести Ведь он уже никогда не будет свободным ЛЮДИ ПОДОБНЫЕ ЕМУ --СХАМЕНИТЬСЯ !!!
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Узбагойтесь все. В Белом Доме сидит Обоссанное Лохматое Чмо (агент уйла, если кто не знает), которому подчиняется ручной генпрокурор Барр. И скажите, что они на порешают )
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Сейчас Д-р Фирташ растворится. И может быть даже не фигурально...
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Австріяки своє вторгували- і від Фірташа, і від московітів.
Вони там багато грошей залишили.
Тепер ланцюжок: Кличко-Фірташ-Петя.
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Перший пішов, Коломойському приготуватись! Міністр юстиції Австрії дозволив екстрадицію Фірташа в США - Цензор.НЕТ 3534
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниМіністр юстиції Австрії дозволив екстрадицію Фірташа в США
 
 
 
 
 
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