 Міністр юстиції Австрії дозволив екстрадицію Фірташа в США

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це повідомили в пресслужбі міністерства юстиції Австрії.

Зазначається, що таке рішення ухвалено після консультацій з міністерством закордонних справ країни з урахуванням інтересів і міжнародних правових зобов'язань Австрії. Питання екстрадиційного арешту і подальшої доставки українця в Сполучені Штати заразс вирішує Земельний суд Відня.

Водночас, як повідомляє австрійський громадський мовник ORF, Дмитро Фірташ поки залишиться в Австрії. Адвокати олігарха подали клопотання про відновлення судового розгляду справи про екстрадицію. Поки суд не винесе рішення щодо цього клопотання, видачу США відкладено.

Також читайте: Фірташу в США світить понад 80 років в'язниці з конфіскацією, - американський юрист

Нагадаємо, Фірташ перебуває у Відні з весни 2014 року, відтоді він був заарештований за запитом США. У Сполучених Штатах бізнесмена звинувачують у намірах отримати дозволи на видобуток титанової руди в Індії за допомогою хабарів.

Планувалося, як випливає з матеріалів кримінального провадження, що підприємство олігарха буде поставляти титан у США. У разі визнання винним Дмитру Фірташу загрожують десятки років ув'язнення та конфіскація майна.