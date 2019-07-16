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Все про:СБУ (4502) хакер (377) Гітлянська (117) Баканов Іван (32)

 СБУ заявляє про проведення однієї з наймасштабніших антихакерських операцій за останнє десятиліття

В СБУ заявили про блокування роботи міжнародного хакерського угруповання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби СБУ.

Про подробиці блокування роботи міжнародного хакерського угруповання сьогодні розповість в.о. голови Служби безпеки України Іван Баканов на брифінгу, який відбудеться о 16:00 в пресцентрі СБУ (вул. Володимирська, 35).

Зі свого боку начальниця Управління взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю СБУ Олена Гітлянська на своїй сторінці в Facebook написала: "Служба безпеки України провела операцію, подібних до якої за масштабами хакерського світу за останнє десятиліття були одиниці. Подробиці на брифінгу Служби безпеки України".

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Вона додала, що на пресконференції будуть присутні представники ФБР і Секретної Служби США.

СБУ заявляє про проведення однієї з наймасштабніших антихакерських операцій за останнє десятиліття 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137738
 
   
 Топ коментарі
 
Вести из-за поребрика:"В МИД РФ заявили: запрет США на инвестиции в Россию обездолит американских пенсионеров! (Это не фейк, они это вполне серьезно!) Совет американским пенсионерам : если каждый месяц откладывать по 5 рублей, то через год у вас будет 1 доллар. Не благодарите."
СБУ заявляет о проведении одной из самых масштабных антихакерских операций за последнее десятилетие - Цензор.НЕТ 9611
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Прокси анонимные позакрывайте, чтобы москали за флагами Украинскими не прятались.
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ну, молодцы. а как проверить, что не тупой звиздежь? кого то задержали? что то изъяли? аааа, ну снова все как всегда. брелочники хреновы
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Это круто. Дискеты были завернуты в перфокарты...
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Міністр юстиції Австрії дозволив екстрадицію Фірташа до США
Міністр юстиції Австрії Клеменс Яблонер дав дозвіл на екстрадицію Дмитра Фірташа до США.
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Конечный результат Какой? Или опять одни разговоры-как и на пленках Мельниченко??
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Прокси анонимные позакрывайте, чтобы москали за флагами Украинскими не прятались.
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Таки Да! Кто больше и громче кричит Держи Вора? И это тогда,когда Враг Украины,кум Пуйла Медведчук Скупает каналы для антиукраинской Агитации?
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так этими же проксями пользуется армия троллей зе ... как же так .. так не получиться ..
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Вести из-за поребрика:"В МИД РФ заявили: запрет США на инвестиции в Россию обездолит американских пенсионеров! (Это не фейк, они это вполне серьезно!) Совет американским пенсионерам : если каждый месяц откладывать по 5 рублей, то через год у вас будет 1 доллар. Не благодарите."
СБУ заявляет о проведении одной из самых масштабных антихакерских операций за последнее десятилетие - Цензор.НЕТ 9611
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Маловероятно!.... Раз столько Секретности от Народа?
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ну, молодцы. а как проверить, что не тупой звиздежь? кого то задержали? что то изъяли? аааа, ну снова все как всегда. брелочники хреновы
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Агенты спец служб США тебе тупому порохоботу всё в подробностях у тебя на сраке нарисуют.
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Что то кпоследнее время когда СБУ о чем то громко заявляет то у меня закрадывается сомнение в прадивости их заявлений... Особенно после того как народ начал приводить под руки в СБУ вражеских агентов и диверсантов а те их отпускали не найдя даказательств
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Лучше поймайте тех, кто терроризирует всю страну анонимными минированиями
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А 112, НьюсВан, и ЗИК с ведмедчуком заблокировать слабовато?
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Не иначе, как хакеры купол Рады обвалить хотели... со скутеров, что бы IP не засекли...
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А Бабченко покажут? А то скучно стало...
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