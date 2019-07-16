 СБУ заявляє про проведення однієї з наймасштабніших антихакерських операцій за останнє десятиліття

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби СБУ.
Про подробиці блокування роботи міжнародного хакерського угруповання сьогодні розповість в.о. голови Служби безпеки України Іван Баканов на брифінгу, який відбудеться о 16:00 в пресцентрі СБУ (вул. Володимирська, 35).
Зі свого боку начальниця Управління взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю СБУ Олена Гітлянська на своїй сторінці в Facebook написала: "Служба безпеки України провела операцію, подібних до якої за масштабами хакерського світу за останнє десятиліття були одиниці. Подробиці на брифінгу Служби безпеки України".
Вона додала, що на пресконференції будуть присутні представники ФБР і Секретної Служби США.
Міністр юстиції Австрії Клеменс Яблонер дав дозвіл на екстрадицію Дмитра Фірташа до США.