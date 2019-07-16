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 Політика України
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 Скіфське золото поки залишається в Нідерландах: суд дав сторонам два місяці для надання додаткової інформації

Апеляційний суд Амстердама просить додаткову інформацію щодо спору України та музеїв Криму за так зване "скіфське золото", остаточне рішення може бути ухвалено через 6-9 місяців.

"Сторони представили свої думки з поясненнями і думками експертів, але Апеляційному суду, проте, необхідна додаткова інформація", - йдеться в пресрелізі суду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сторонам надається два місяці для надання запитуваної інформації. Потім суд розгляне справу далі. Остаточного рішення можна очікувати через 6-9 місяців", - вирішив суд.

При цьому наголошується, що скіфське золото перебуватиме в музеї Алларда Пірсона в Амстердамі до остаточного рішення суду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повернення "скіфського золота" затягується через намагання Росії привласнити його собі, - Джепарова

Нагадаємо окружний суд Амстердама 14 грудня 2016 року ухвалив рішення, що колекція "скіфського золота" з кримських музеїв, яка виставлялася в музеї Алларда Пірсона, має бути повернута Україні, а не в окупований Росією Крим. Предметом спору є колекція із 565 музейних предметів, наданих Центральним музеєм Тавриди, Керченським історико-культурним заповідником, Національним заповідником "Херсонес Таврійський" і Бахчисарайським історико-культурним заповідником, які були привезені для експонування в музеї Алларда Пірсона 6 лютого 2014 року в рамках виставки "Крим – золотий острів у Чорному морі". Після окупації Криму Росією нідерландська сторона відмовилася повертати експонати кримським музеям, мотивуючи відмову тим, що приймала їх від України. Міністерство культури РФ наполягає на передачі колекції "скіфського золота" у власність Росії. Міністерство закордонних справ Королівства Нідерланди підтвердило визнання всіх експонатів виставки державною власністю України. Чинність контракту, що надавав право на тимчасове зберігання колекції музеєм Алларда Пірсона, завершився 13 червня 2014 року, після чого, згідно із законом, ці культурні цінності вважаються незаконно вивезеними з України і підлягають поверненню.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137735
 
 
 Топ коментарі
 
"суд дал сторонам два месяца на предоставление дополнительной информации" - что, раша ещё один Боинг должна сбить что ли чтобы поняли?
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когда слабая страна все вытирают ноги....
А сейчас когда выбрали Клоуна не о чем и говорить...
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Крым признан незаконно оккупированным и не есть частью РФ а "Скифское золото" соответственно не есть собственностью РФ. Какие вопросы ?
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"суд дал сторонам два месяца на предоставление дополнительной информации" - что, раша ещё один Боинг должна сбить что ли чтобы поняли?
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Дополнітєльная інформація стосується розміру "відкату"? Корупції на Заході немає? Нє?
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Откат уже получен именно за это решение. Теперь дело за Зеленским - непредоставить эту информацию. Или затянуть со сроками, тупо морозиться делая вид что запроса не было.....короче любое действие-бездействия из арсенала Зеленского
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когда слабая страна все вытирают ноги....
А сейчас когда выбрали Клоуна не о чем и говорить...
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Угу. А при Пете они сразу же отдали золото Скифское золото пока остается в Нидерландах: суд дал сторонам два месяца на предоставление дополнительной информации - Цензор.НЕТ 3475
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Нет, но все шло к тому что вернут Именно Украине и даже было решений суда первой инстанции о возврате золота в Украину. Это же решение уже апеляционного суда. А теперь начинается серия решений не в пользу украины (в т.ч. и по ПАСЕ) моментально начали обсуждения "украинского вопроса" бругими странами без Украины.
Украина за месяц превратилась из субъекта (тот с кем заключают сделку) международной политики в объект (предмет самой сделки)!
И да при Порошенко этого не было - это моментально присекалось!
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То-то я смотрю при "сильной власти Порошка" эта коллекция вернулась в Украину...
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Какой такой "дополнительной инфы"? а если ее нет то что все пошли нафиг золотишко себе прикарманим?
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А мы можем Европе так же отдавать кредиты, преступников и другое, через суды тянущиеся десятилетиями? Пускай каждые 5 лет дают дополнительную информацию и гдевашидаказательства? Сраная европа возомнили себя пупом земли. Выставить им счет и пускай платят пеню и неустойку за передержку нашего золота у себя
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Крым признан незаконно оккупированным и не есть частью РФ а "Скифское золото" соответственно не есть собственностью РФ. Какие вопросы ?
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офф топ
Дмитрий Быков
Телемост на фиг

Современная российская история прекрасна наглядностью, словно Господь убедился, что иначе не поймут.
То аккурат в день начала Великой французской революции - День взятия Бастилии - повинтят мирный протест у избиркома и независимых кандидатов в Мосгордуму, то устроят телемост сами с собой, из московской студии в нее же; нужен ли лучший символ изоляции?
Отдельные хитро-наивные люди спрашивают: да ладно, а чего б и не провести телемост? Надо же, в самом деле, разговаривать! Братские народы, то-сё, в конце концов все войны кончаются переговорами… Как сказал Зеленский, разговаривать, безусловно, надо - но в другом формате и в присутствии других лидеров. А с теми, кто пять лет разжигал эту войну и клеветал на братьев, внезапно снова ставших таковыми, разговор должен быть один, и не на телеканале, тем более украинском, а в Гааге. И о братских чувствах надо было не тогда, когда вам надо продвигать в Раду пророссийского нашего кума, а пораньше, когда они еще наличествовали. И выпускать украинских моряков надо не тогда, когда вам это выгодно, и не приурочивать это к пиар-кампании все того же Медведчука, и о Сенцове вспомнить бы неплохо (хотя правозащитники и не забывали), а то, честное слово, очень уж цинично выходит: только что они все там в Киеве были русофобы и нацисты, а теперь с ними надо говорить. И кто будет говорить? Дмитрий Киселев? Спасибо, он уже говорил и ручками делал; никто не призывает русских и украинцев и дальше убивать друг друга - но, знаете, плевать на могилы погибших тоже как-то не комильфо.
Когда на Украине опомнились и - хоть и с лукавой мотивировкой насчет угроз сотрудникам канала NewsOne - отменили телемост, его все равно провели - из России в Россию. Зрелище было редкостное даже по меркам российского телевидения, рекордное по дурновкусию и фальши. И то, что участием в нем замарали пожилых и достойных людей - Талызину, Конкина, Инина - было еще противней. Вы можете с той же хитро-наивностью спросить: а что, лучше было, когда громили, грозили, орали? Отвечу: лучше, органичней. А иначе получается, как у Новеллы Матвеевой в одной пьесе: ты что же, хочешь, чтобы они - научились - добру?! Да ведь это было бы так страшно, как если бы ястреб улыбнулся!
Неприятно, когда нынешняя Россия лезет ко всем со своей ненавистью. Но еще фальшивей и страшней, когда лезет с любовью.
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Европа как всегда действует по принципу ХОДЖИ НАССРЕДИНА! Типа тянем время а там либо ишак сдохнет либо падишах!!
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вот такое оно - европейское правосудие. сколько там денег европейских ценностей за хранение набежало с декабря 2016?
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Нидергланды ждут пока ********* наковыряет какие то документы где украинская власть признает что крым разийский. Кстати могли бы использовать документы где Петя продавал 2 года в окупированный крым украинскую електроенергию по документам как в росийский крым. Так же любые другие товары и услуги поставляемые из Украины на окупированные территории имеют росийские печати. Так что тем ублюдкам которые предлагали торговать с окупированными территориями ета торговля вылезет боком.
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Возващайте в РФ, что за вопрос.
Как там поживает "золото Трои", к слову?
Ну, то золото, которое, вообще-то золото хеттов, и которое скоммуниздил у турок немец Шлиман, а у тевтонов после Второй Мировой скоммуниздили советские?
Как, нашли хоть какие его остатки или российские уркаганы распаяли все то золото на лом?
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Разделено на три части. золото в пушкинском музее в Москве, бронза в Эрмитаже, керамика в Берлине. в 96 г. в Москве прошла первая выставка троянского клада.
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а его и не собираются возвращать. есть такое понятие у культурологов - проблема "трофейного" искусства. Если в этой теме копаться дерьма на кучу стран всплывет.
А от того что назвать его ворованным, скоммунизженным или отданым на сохранение, факт его пребывания не изменится.
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Со скифским золотом явно не тот случай?
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Нидерланды явно поступают крайне не красиво. Мне вообще их позиция по этому вопросу не понятна. Единственное, что приходит на ум - это то что они с рашкой поср@ться не хотят, вот время и тянут
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Да нечего там возвращать, они то золото распаяли, пошло в общак.
Со времен Ельцина о нем никто и не слышал больше.
То, что они распояли серебряную раку Александра Невского, забрав ее на "реставрацию" из Эрмитаже, мне пофиг. Это их нац, святой, пусть эти выб**дки с его ракой что хотят, то и делают.
Но то, что они распаяли золото хеттов, им прощать нельзя.
И дело тут не в золоте вовсе (я вообще предпочла бы, чтобы те изделия были из щебня - меньше шансов, что уголовники заберут в общак)
Дело в том, что они разрушили историческую реликвию народа, о цивилизации которого мы знаем немного.
Надеюсь, что господин Эрдоган найдет случай им это припомнить.

Сучье племя уголовников и гопников.
Тьфу, мерзость.
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С 1996 года прошко, минуточку, 23(!) года.
В 96 году был жив дедушка Ельцин.
И хoтя в РФ про него пишут, что он "вор" и пьяница, но он не был ни олигархом, ни уголовником, распaявшим "золото Трои" (золото хеттов).

Ну как , пригласите специалистов посмотреть на то золото, и не в витрине, а руками, и именно специалистов, чтобы отличили новодел из медяков?

Урки, сучье племя.
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Ну как , пригласите специалистов

Вам нечего возвращать

ты адресом ошиблось, шизоидное. Тебе там )(уйло еще в шкафу не мерещиться? Скіфське золото поки залишається в Нідерландах: суд дав сторонам два місяці для надання додаткової інформації - Цензор.НЕТ 7902
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на сру.ру.
там ценят фотографии золота 1996 года.
Там палец покажешь - смеются.
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Никто, никто и никогда не вернет владельцам европейские ценности...ценности находятся в эуропе...они помечены европейскими лейблами ЕС как европейские...никто не собирается делиться европейскими ценностями с варварами. Это вам скажет любой цивилизованный европейский суд, включая суды итальянской юрисдикции...
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Были ценности наши,а стали европейские.
А мы в Африке теперь.
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Скифское золото пока остается в Нидерландах: -украденное

а панамское украденное бабло на панамском кашельке

суд ждет даппалнительных...
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если кому то до сих пор не понятно то; мы идем в Евросоюз который сам уже давно в таёжном союзе Скіфське золото поки залишається в Нідерландах: суд дав сторонам два місяці для надання додаткової інформації - Цензор.НЕТ 186
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Так если кто еще не понял,то никаких европейских ценностей не существует.
Это американские ценности насаженные им после второй мировой.
Теперь они возвращаются к своему обычному состоянию.
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золото віддадуть в Крим...крапка
100 відсодків--чим би Крим не був.золото віддадуть бо там його знайшли...на жаль він окупований
побачите
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Корову бралі одну - одну і отдавать, шоп отчьотності нє нарушать
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хорошая логика! давайте всё вернём туда где нашли, опустеет половина музеев Европы, США и параши
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згідний..Мамонтів перевезти в зону вимерзання..краманйонців в пещери..Динозаврів розселити там де тепло.а українців де більш продорюча земля Скіфське золото поки залишається в Нідерландах: суд дав сторонам два місяці для надання додаткової інформації - Цензор.НЕТ 7264
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В Английских музеях тогда вообще ничего не останется.
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Гейропейці зважують: з Москвою портіть отношенія страшно, а з ЗЄ-Україною мона. Залишаєця тіко оформити бамаги
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Пора перестать закупать в голландии тюльпаны.5 лет эта европейская мразь не может решить оккупирован Крым или ещё нет - бабло на хранении скифского золота зарабатывает, ублюдки ***** .
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это уже мелочи
сейчас канал крестики расскажет что не так уж и важно оно Украине было....
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Если откровенно, то я не чувствовал его наличие...одинаково не почувствовал его пропажу...слышал о нем что-то...но теперь обида берет от того унижения, которое испытываю...вонь кацапская оттяпала украинский крым и позволяет себе судиться... угнали, суки, авто и требуют вернуть запаску, которую одолжил приятелю... приятель тоже хорош...впрочем, как и все, кому даешь взаймы...
Помнится, у великого абессинского поэта:

Всё моё, - сказало злато;
Всё моё, - сказал булат.
Всё куплю, - сказало злато;
Всё возьму, - сказал булат

Похоже, с той поры кацапы не только не поумнели, но и прекратили учиться...
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Потихоньку нас готовят что золото Скифов отдадут срашке Дипломатия у нас сейчас на нуле Суетится некому и некогда
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Скажи Ярослааскому, шоб разрулил...тебе ж там на хтз ближе, чем мне через рогань переться
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Імущєство об'явят спорним, продадуть на аукціоні - гроші підуть на по щоб голодающім афріканськім дєтям
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После приговора Маркиву в Италии, от "европейского суда" можно ожидать чего угодно.
Даже возврата золота в Мацкву, а оплатить это должны буде мы.
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Так уже обязали оплачивать хранение золота в Нидерландах украинской стороной.
Забавно, да?)))
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Дешевый газ - основа самой крепкой дружбы.
Зуб дают, пока ихтамнеты не выбьют.
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Чувствую, золото решат оставить в Нидерландах до окончания конфликта между Москвой и Киевом. Ну и выставлять в тамошнем музее.
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Победа над мокселями в этом споре - это один из тех принципиальных моментов, когда государство Украина должно использовать все рычаги и все методы.
Проиграли в Италии по суду с Маркивым, нужно реабилитироваться в Голландии, это важно для страны на геополитическом и информационном уровне.
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Це не ми програли, це Італія зкорумпувалася (замість зкурвилася).
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Что то мне подсказывает что "Весь мир с нами" в очередной раз смачно харкнёт в чубатую сальную харю
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МОЖЕТ ОНИ ЖДУТ ЧТО УКРАИНА С РОССИЕЙ ПОМИРЯТСЯ И ПРИЙДУТ ИХ ВСЕХ УБЬЮТ !!!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСкіфське золото поки залишається в Нідерландах: суд дав сторонам два місяці для надання додаткової інформації
 
 
 
 
 
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