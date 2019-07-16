 Скіфське золото поки залишається в Нідерландах: суд дав сторонам два місяці для надання додаткової інформації

"Сторони представили свої думки з поясненнями і думками експертів, але Апеляційному суду, проте, необхідна додаткова інформація", - йдеться в пресрелізі суду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сторонам надається два місяці для надання запитуваної інформації. Потім суд розгляне справу далі. Остаточного рішення можна очікувати через 6-9 місяців", - вирішив суд.

При цьому наголошується, що скіфське золото перебуватиме в музеї Алларда Пірсона в Амстердамі до остаточного рішення суду.

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Нагадаємо окружний суд Амстердама 14 грудня 2016 року ухвалив рішення, що колекція "скіфського золота" з кримських музеїв, яка виставлялася в музеї Алларда Пірсона, має бути повернута Україні, а не в окупований Росією Крим. Предметом спору є колекція із 565 музейних предметів, наданих Центральним музеєм Тавриди, Керченським історико-культурним заповідником, Національним заповідником "Херсонес Таврійський" і Бахчисарайським історико-культурним заповідником, які були привезені для експонування в музеї Алларда Пірсона 6 лютого 2014 року в рамках виставки "Крим – золотий острів у Чорному морі". Після окупації Криму Росією нідерландська сторона відмовилася повертати експонати кримським музеям, мотивуючи відмову тим, що приймала їх від України. Міністерство культури РФ наполягає на передачі колекції "скіфського золота" у власність Росії. Міністерство закордонних справ Королівства Нідерланди підтвердило визнання всіх експонатів виставки державною власністю України. Чинність контракту, що надавав право на тимчасове зберігання колекції музеєм Алларда Пірсона, завершився 13 червня 2014 року, після чого, згідно із законом, ці культурні цінності вважаються незаконно вивезеними з України і підлягають поверненню.