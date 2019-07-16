 Скіфське золото поки залишається в Нідерландах: суд дав сторонам два місяці для надання додаткової інформації

"Сторони представили свої думки з поясненнями і думками експертів, але Апеляційному суду, проте, необхідна додаткова інформація", - йдеться в пресрелізі суду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Сторонам надається два місяці для надання запитуваної інформації. Потім суд розгляне справу далі. Остаточного рішення можна очікувати через 6-9 місяців", - вирішив суд.
При цьому наголошується, що скіфське золото перебуватиме в музеї Алларда Пірсона в Амстердамі до остаточного рішення суду.
Нагадаємо окружний суд Амстердама 14 грудня 2016 року ухвалив рішення, що колекція "скіфського золота" з кримських музеїв, яка виставлялася в музеї Алларда Пірсона, має бути повернута Україні, а не в окупований Росією Крим. Предметом спору є колекція із 565 музейних предметів, наданих Центральним музеєм Тавриди, Керченським історико-культурним заповідником, Національним заповідником "Херсонес Таврійський" і Бахчисарайським історико-культурним заповідником, які були привезені для експонування в музеї Алларда Пірсона 6 лютого 2014 року в рамках виставки "Крим – золотий острів у Чорному морі". Після окупації Криму Росією нідерландська сторона відмовилася повертати експонати кримським музеям, мотивуючи відмову тим, що приймала їх від України. Міністерство культури РФ наполягає на передачі колекції "скіфського золота" у власність Росії. Міністерство закордонних справ Королівства Нідерланди підтвердило визнання всіх експонатів виставки державною власністю України. Чинність контракту, що надавав право на тимчасове зберігання колекції музеєм Алларда Пірсона, завершився 13 червня 2014 року, після чого, згідно із законом, ці культурні цінності вважаються незаконно вивезеними з України і підлягають поверненню.
А сейчас когда выбрали Клоуна не о чем и говорить...
Украина за месяц превратилась из субъекта (тот с кем заключают сделку) международной политики в объект (предмет самой сделки)!
И да при Порошенко этого не было - это моментально присекалось!
Дмитрий Быков
Телемост на фиг
Современная российская история прекрасна наглядностью, словно Господь убедился, что иначе не поймут.
То аккурат в день начала Великой французской революции - День взятия Бастилии - повинтят мирный протест у избиркома и независимых кандидатов в Мосгордуму, то устроят телемост сами с собой, из московской студии в нее же; нужен ли лучший символ изоляции?
Отдельные хитро-наивные люди спрашивают: да ладно, а чего б и не провести телемост? Надо же, в самом деле, разговаривать! Братские народы, то-сё, в конце концов все войны кончаются переговорами… Как сказал Зеленский, разговаривать, безусловно, надо - но в другом формате и в присутствии других лидеров. А с теми, кто пять лет разжигал эту войну и клеветал на братьев, внезапно снова ставших таковыми, разговор должен быть один, и не на телеканале, тем более украинском, а в Гааге. И о братских чувствах надо было не тогда, когда вам надо продвигать в Раду пророссийского нашего кума, а пораньше, когда они еще наличествовали. И выпускать украинских моряков надо не тогда, когда вам это выгодно, и не приурочивать это к пиар-кампании все того же Медведчука, и о Сенцове вспомнить бы неплохо (хотя правозащитники и не забывали), а то, честное слово, очень уж цинично выходит: только что они все там в Киеве были русофобы и нацисты, а теперь с ними надо говорить. И кто будет говорить? Дмитрий Киселев? Спасибо, он уже говорил и ручками делал; никто не призывает русских и украинцев и дальше убивать друг друга - но, знаете, плевать на могилы погибших тоже как-то не комильфо.
Когда на Украине опомнились и - хоть и с лукавой мотивировкой насчет угроз сотрудникам канала NewsOne - отменили телемост, его все равно провели - из России в Россию. Зрелище было редкостное даже по меркам российского телевидения, рекордное по дурновкусию и фальши. И то, что участием в нем замарали пожилых и достойных людей - Талызину, Конкина, Инина - было еще противней. Вы можете с той же хитро-наивностью спросить: а что, лучше было, когда громили, грозили, орали? Отвечу: лучше, органичней. А иначе получается, как у Новеллы Матвеевой в одной пьесе: ты что же, хочешь, чтобы они - научились - добру?! Да ведь это было бы так страшно, как если бы ястреб улыбнулся!
Неприятно, когда нынешняя Россия лезет ко всем со своей ненавистью. Но еще фальшивей и страшней, когда лезет с любовью.
денегевропейских ценностей за хранение набежало с декабря 2016?
Как там поживает "золото Трои", к слову?
Ну, то золото, которое, вообще-то золото хеттов, и которое скоммуниздил у турок немец Шлиман, а у тевтонов после Второй Мировой скоммуниздили советские?
Как, нашли хоть какие его остатки или российские уркаганы распаяли все то золото на лом?
А от того что назвать его ворованным, скоммунизженным или отданым на сохранение, факт его пребывания не изменится.
Со времен Ельцина о нем никто и не слышал больше.
То, что они распояли серебряную раку Александра Невского, забрав ее на "реставрацию" из Эрмитаже, мне пофиг. Это их нац, святой, пусть эти выб**дки с его ракой что хотят, то и делают.
Но то, что они распаяли золото хеттов, им прощать нельзя.
И дело тут не в золоте вовсе (я вообще предпочла бы, чтобы те изделия были из щебня - меньше шансов, что уголовники заберут в общак)
Дело в том, что они разрушили историческую реликвию народа, о цивилизации которого мы знаем немного.
Надеюсь, что господин Эрдоган найдет случай им это припомнить.
Сучье племя уголовников и гопников.
Тьфу, мерзость.
В 96 году был жив дедушка Ельцин.
И хoтя в РФ про него пишут, что он "вор" и пьяница, но он не был ни олигархом, ни уголовником, распaявшим "золото Трои" (золото хеттов).
Ну как , пригласите специалистов посмотреть на то золото, и не в витрине, а руками, и именно специалистов, чтобы отличили новодел из медяков?
Урки, сучье племя.
Вам нечего возвращать
ты адресом ошиблось, шизоидное. Тебе там )(уйло еще в шкафу не мерещиться?
там ценят фотографии золота 1996 года.
Там палец покажешь - смеются.
А мы в Африке теперь.
а панамское украденное бабло на панамском кашельке
суд ждет даппалнительных...
Это американские ценности насаженные им после второй мировой.
Теперь они возвращаются к своему обычному состоянию.
100 відсодків--чим би Крим не був.золото віддадуть бо там його знайшли...на жаль він окупований
побачите
сейчас канал крестики расскажет что не так уж и важно оно Украине было....
Помнится, у великого абессинского поэта:
Всё моё, - сказало злато;
Всё моё, - сказал булат.
Всё куплю, - сказало злато;
Всё возьму, - сказал булат
Похоже, с той поры кацапы не только не поумнели, но и прекратили учиться...
Даже возврата золота в Мацкву, а оплатить это должны буде мы.
Забавно, да?)))
Зуб дают, пока ихтамнеты не выбьют.
Проиграли в Италии по суду с Маркивым, нужно реабилитироваться в Голландии, это важно для страны на геополитическом и информационном уровне.