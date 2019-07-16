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 Політика України
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Все про:ВР (5177) коаліція (243) Тимошенко (2791)

 Тимошенко пропонує "Слузі народу" створити коаліцію з проєвропейськими силами в Раді, але не брати туди представників попередньої влади

Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко вважає, що партії "Слуга народу" варто створити у Верховній Раді нового скликання після позачергових парламентських виборів коаліцію з проукраїнськими і проєвропейськими партіями, за винятком представників попередньої влади.

Про це вона заявила в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми пропонуємо, не залежно від того, буде у президента самостійна більшість чи ні, об'єднати в парламенті всі демократичні проєвропейські політичні команди. Безумовно, я не вважаю попередню владу такою. Тому що там тільки гасла були патріотичні і проєвропейські, а політика - корумпована і політика бідності", - сказала Тимошенко в понеділок увечері.

Водночас політик допустила, що у партії "Слуга народу" за підсумками виборів до Верховної Ради може бути самостійна більшість. "І може таке реально трапитися, що їм не потрібна буде коаліція, коли вони самі будуть формувати політику і самі керувати державою. По суті, вся влада буде в руках однієї команди. І вся відповідальність буде також на одній команді", - сказала Тимошенко.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137734
 
   
 Топ коментарі
 
сама хоть поняла, что ляпнула?
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А сама вона "новим ліцом" вважає себе, стара брехлива шльондра?
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И ЕЕ ТОЖЕ НЕ БРАТЬ ))) ЧТОБ ОНА САМА СЕБЯ НАДУРИЛА )))
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниТимошенко пропонує "Слузі народу" створити коаліцію з проєвропейськими силами в Раді, але не брати туди представників попередньої влади
 
 
 
 
 
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