 Зеленський планує відвідати США для зустрічі з Трампом до кінця літа, - Пристайко

Про це на брифінгу у вівторок сказав заступник голови Офісу президента, кандидат на посаду міністра закордонних справ Вадим Пристайко, відповідаючи на запитання, чи може перша зустріч Зеленського і Трампа відбутися 1 вересня в Польщі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.
"Ми плануємо візит до Польщі 1 вересня на запрошення президента Дуди. Офіційна українська сторона підтвердила свою участь. Там збирається багато лідерів; думаю, і президент Сполучених Штатів обов'язкове приїде, з огляду на тему цієї зустрічі у Варшаві", - сказав Пристайко.
Світові лідери з'їдуться до Польщі з нагоди 80-річчя початку Другої світової війни
"Ми плануємо наш візит раніше. Для цього потрібно домовитися з американською стороною. У нас є запрошення від президента Трампа, це пов'язано з графіками президента", - сказав Пристайко.
Тем, кому реально пох, не орут тут какой пи..датый и незаменимый Порошенко и какой "сопля" Зеленский. Нормальный человек понимает, что должность президента выборная.
Чим доповнили його 30,24% першого туру, до 73,22% .
Если удержится до конца лета
Він спробує підстрахуватися...
Як народ хропе, відкривши рот,
Тихо бродить трасами країни
Чарівний Нічний Порохобот.
Невловимий, мов художник Бенксі,
Бетмен, Спайдермен чи Фантомас,
Він вклада набір Петрових сенсів
До вузьких лобів широких мас.
Де тваринка встане, гляне гордо
І на стовпчик ніжку задира -
Там до ранку виростають борди
З гаслами та підписом Петра!
Там, де вчора Юля бронзовіла
З Сєнєю, Тарутою й Ляшком,
Зранку буде "Військо. Мова. Віра.",
Буде "Ми йдемо своїм шляхом"!
А спитає хтось: "Чия робота?!" -
Ллється на допитливі носи
Струмінь золотий Порохобота,
Наче краплі божої роси!
Бо не треба зайвої реклами
В час, коли, не знаючи турбот,
Задирає ніжку під стовпами
Чарівний Нічний Порохобот!"
I помідори в банці зашарілись,
А в пляшечці, як чистая, роса,
Горілочка домашня причаїлась.
І сало ніжно зваблює тільцем,
I хліб наставив загорілу спину.
Якщо ти млієш, слухаючи це,
Чому ж ти, 73,22%-а, не любиш Україну ?!» (с)
16.07.2019 11:47
gtctd dtfbdqpt «Біографія: ранні роки, освіта Юрій Віталійович Луценко народився 14 грудня 1964 року в місті Рівне. Національність - українець. Навчався в рівненській міській гімназії № 7, яку закінчив з відзнакою. Після школи вступив до Львівського політехнічного інституту на факультет електронної техніки. Проходив службу в Радянській армії в період з 1984 по 1986 рік.
https://www.rbc.ua/ukr/tag/yuriy-lutsenko-4a001f6d03d8d»»
А ти чистокровний айхтунґ ?»
Так?
Написать можно что угодно. Вон на заборе тоже "*уй" написано.
Я тобі відповів: «Юрій Віталійович Луценко українець.
https://www.rbc.ua/ukr/tag/yuriy-lutsenko-4a001f6d03d8d»
А ти - АХТУНГ.
пруф, або ти згоден, що ти АХТУНГ.
Пруф, або ти АХТУНГ²
Визит Зеленского в США ПЕРЕНЕСЕН как минимум на осень из-за назначения Главой АПУ Богдана. Даже американцы знают шо это за персонаж.
и назначенные Вами АДмины ?
Почему не блокируете засилие порохоботов и вышко бойков на
вверенном Вам ресурсе .
Практически невозможно читать посты из -за
с п а м о в и крестов !
Ну надо же, как "больно"
Еще одна жалобная "песнь Ярославны" - и я выложу "пригожинский словарь" с выражениями пригожинских в адрес порохоботов, собранными на этом форуме.
Предупреждаю, словарь неполный и очень матерный, так даже уголовники не разговаривают.
Поняли?
Еще одна жалоба - и публикну.
" из -за размещения поста на технической странице .
За 10 лет все становится ясно , как Божий ДЕНЬ !
А так улетел - и можно не возвращаться.
Зеленский у сывочолого гетьмана пэрэмогу краде!!!
В связи наличия заявления от [заявитель не объявляется] назначить специальное заседание суда по вопросу определения неправомочного воздействия на участников процесса со стороны [лица не объявляется] на 19 июля 2019 года.
Если Вова хоть одним коготком там замешан - его прямо на трапе возьмут
чому Трамп злий--у нього ласіпеда нема
Трамп: Прикинь, Зеля, меня наши считают русским агентом.
Зеля: Тю, меня тоже! Давай дружить!
Офіс ПрезидентаПодлинная учетная запись @APUkraine
Україні необхідно розробити стратегічний план, щоб претендувати на проведення Олімпійських ігор. Таке завдання Володимир Зеленський поставив під час спілкування з міністром молоді та спорту Ігорем Ждановим та президентом НОК України Сергієм Бубкою: