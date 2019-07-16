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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Агресія Росії проти України Обирай свідомо
 Політика України, За кордоном
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Все про:Зеленський (2090) США (5180) Пристайко (94) Трамп (1878)

 Зеленський планує відвідати США для зустрічі з Трампом до кінця літа, - Пристайко

Президент Володимир Зеленський планує відвідати США для зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом до кінця літа.

Про це на брифінгу у вівторок сказав заступник голови Офісу президента, кандидат на посаду міністра закордонних справ Вадим Пристайко, відповідаючи на запитання, чи може перша зустріч Зеленського і Трампа відбутися 1 вересня в Польщі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.

"Ми плануємо візит до Польщі 1 вересня на запрошення президента Дуди. Офіційна українська сторона підтвердила свою участь. Там збирається багато лідерів; думаю, і президент Сполучених Штатів обов'язкове приїде, з огляду на тему цієї зустрічі у Варшаві", - сказав Пристайко.

Світові лідери з'їдуться до Польщі з нагоди 80-річчя початку Другої світової війни

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Обговорімо, чий Крим і кого немає на Донбасі", - Зеленський покликав Путіна на переговори за участю Трампа, Меркель, Мей і Макрона. ВIДЕО

"Ми плануємо наш візит раніше. Для цього потрібно домовитися з американською стороною. У нас є запрошення від президента Трампа, це пов'язано з графіками президента", - сказав Пристайко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137732
 
 
 Топ коментарі
 
Ах, влажные мячты порохоботов...Зеленский планирует посетить США для встречи с Трампом до конца лета, - Пристайко - Цензор.НЕТ 3173
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Хай своего хозяина с собой захватит. Коломойского в США заждались уже.
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Ледокоин Гетьмана‏ @YevhenS

Визит Зеленского в США ПЕРЕНЕСЕН как минимум на осень из-за назначения Главой АПУ Богдана. Даже американцы знают шо это за персонаж.
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както наплевать на твоего пороха и соплю .Просто очень скоро патриоты поймут что кацапоиды развели их как котят от тогда настоящее веселье почнетя.
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Ты бабе Розе будешь рассказывать. что тебе "плевать на Пороха" (из твоего камента это прекрасно видно).
Тем, кому реально пох, не орут тут какой пи..датый и незаменимый Порошенко и какой "сопля" Зеленский. Нормальный человек понимает, что должность президента выборная.
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А че ты так разволновался ? Выбрали пользуйтесь!. Не обляпайтесь.
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Представь себе, именно так и делаю. Был Ющ кондомом - писал, что Ющ - кондом; стал Янык кондомом - писал, что он - кондом; стал порох кондомом - пишу. что он - кондом; станет Зе кондомом - буду писать, что Зеленский - кондом.
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«Хто як обзивається, сам так називається» (с)
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если вокруг тебя одни кондомы то кто ты?
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Той, хто живе у кондомі, напевне. ☺ Хіба ні? 😊
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Чому ж ти,**** КАЦАПОЇДНЕ-- 73,22%-а, не любиш Україну ?
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Чому ж ти,**** КАЦАПОЇДНЕ-- 73,22%-а, не любиш Україну ?
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По твоей дебильной логике, почти вся страна не любит свою же страну?
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По твоїй логіці Бойко, Мураєв, Вілкул і стадо блазнів, то Україна?
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73,4 голосовали за Бойко, Мураева и Вилкула?
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Електорат Бойко, Мураєва, Тимошенко, Гриценко і Вилкула голосували за Зє у другому турі.
Чим доповнили його 30,24% першого туру, до 73,22% .
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А тогда кого выбирать будем? Порошенко не пройдет снова, кого? Коломойского или медведчука?
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василий перов
Если удержится до конца лета
Він спробує підстрахуватися...
Зеленський планує відвідати США для зустрічі з Трампом до кінця літа, - Пристайко - Цензор.НЕТ 2662
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Пізньої літньої години,
Як народ хропе, відкривши рот,
Тихо бродить трасами країни
Чарівний Нічний Порохобот.
Невловимий, мов художник Бенксі,
Бетмен, Спайдермен чи Фантомас,
Він вклада набір Петрових сенсів
До вузьких лобів широких мас.
Де тваринка встане, гляне гордо
І на стовпчик ніжку задира -
Там до ранку виростають борди
З гаслами та підписом Петра!
Там, де вчора Юля бронзовіла
З Сєнєю, Тарутою й Ляшком,
Зранку буде "Військо. Мова. Віра.",
Буде "Ми йдемо своїм шляхом"!
А спитає хтось: "Чия робота?!" -
Ллється на допитливі носи
Струмінь золотий Порохобота,
Наче краплі божої роси!
Бо не треба зайвої реклами
В час, коли, не знаючи турбот,
Задирає ніжку під стовпами
Чарівний Нічний Порохобот!"
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Хай своего хозяина с собой захватит. Коломойского в США заждались уже.
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Він навіть Богдана не візьме, якщо наважиться полетіти. Бо підозрюю, Богдан теж становить інтерес для американської Феміди. Якщо не як співучасник, то як цінний свідок - точно
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Ти диви?! А це узгоджено з планами Трампа?
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Узгоджено- узгоджено, та тебе забули спитать.
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Привіт фанатам антимайдану! Св'яткуєте? ☺ Ну-ну! Це недовго. Тому пропоную святкувати до срачки. 😊
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Иди лесом, трыздун, я такая же "фанатка антимайдана" как ты Рафаэль Санти.
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От хто триндть, то це ви. 😁 Хто у Марвїнський парк тітушкам бутерброди і самогонку носив? Не ви? 😁
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А ну скажи, что ты меня там видел и я скажу тебе, кто ты такой...
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Значить, сам факт, що витам були, ви не заперечуєте? 😁 А воно і правильно! Навіщо заперечувати очевидне?! 😊
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Шановна, ви така вітряна! Самі чіпляєтеся до хлопців, а потім відшиваєте? ☺ Поговоріть зі мною про це. 😊
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"про це" хай с тобою говорить психіатр- сексопатолог)) А в мене все нормально..
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Ви надто перезбкджені, щоб адекватно оцінити свій стан.☺ Можливо, я - ваша остання надія? 😉
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Представляю как тогда порохатых свинотроллей корчить и разрывать будет.
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«Як романтично пахне ковбаса,
I помідори в банці зашарілись,
А в пляшечці, як чистая, роса,
Горілочка домашня причаїлась.
І сало ніжно зваблює тільцем,
I хліб наставив загорілу спину.
Якщо ти млієш, слухаючи це,
Чому ж ти, 73,22%-а, не любиш Україну ?!» (с)
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кацалох, ты хоть что-то свое придумать способен? Пустышка.
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Зеленський планує відвідати США для зустрічі з Трампом до кінця літа, - Пристайко - Цензор.НЕТ 5859 «Fell VS Что мне обосновать? Я задал вопрос. Может ты ответишь?

16.07.2019 11:47
gtctd dtfbdqpt «Біографія: ранні роки, освіта Юрій Віталійович Луценко народився 14 грудня 1964 року в місті Рівне. Національність - українець. Навчався в рівненській міській гімназії № 7, яку закінчив з відзнакою. Після школи вступив до Львівського політехнічного інституту на факультет електронної техніки. Проходив службу в Радянській армії в період з 1984 по 1986 рік.

https://www.rbc.ua/ukr/tag/yuriy-lutsenko-4a001f6d03d8d»»
А ти чистокровний айхтунґ

Так?
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Кацалошок, ты много узкоглазых монголоидов-украинцев видел?
Написать можно что угодно. Вон на заборе тоже "*уй" написано.
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«Fell VS А кто там у нас Юга Луценко? Чисоткровный украйинець?»

Я тобі відповів: «Юрій Віталійович Луценко українець.
https://www.rbc.ua/ukr/tag/yuriy-lutsenko-4a001f6d03d8d»


А ти - АХТУНГ.
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Луценко - монголоид, а не украинец. Но ты продолжай тявкать об обратном, кацапетух. )
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Пруф такой же как у вас, порохатых, с Богданом.
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"Fell VS Луценко - монголоид, а не украинец" (c)

пруф, або ти згоден, що ти АХТУНГ.
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Тем самым, ты, кацалошиный бот, признаешь, что ты - АХТУНГ. Так как вы Богдана называете бурятом без доказательств. А я следую вашему примеру.
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Де я назвав Богдана Бурятом?

Пруф, або ти АХТУНГ²
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Для меня все ваше стадо свинорылых на одно лицо.
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Ледокоин Гетьмана‏ @YevhenS

Визит Зеленского в США ПЕРЕНЕСЕН как минимум на осень из-за назначения Главой АПУ Богдана. Даже американцы знают шо это за персонаж.
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А їм і «нє очєнь хотєлось», замінять на ВІЗИТ до РФ....
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А я в конце лета планирую посетить Азовское море. Желающие присоединяйтесь! Арбузы, дыни, персики, виноград, мидии, креветки, рыбка (винцо!) И теплое море!
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Ю. Бутусов

и назначенные Вами АДмины ?
Почему не блокируете засилие порохоботов и вышко бойков на

вверенном Вам ресурсе .
Практически невозможно читать посты из -за

с п а м о в и крестов !
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Еще немного потерпим. А вот после выборов, если это продолжится, надо будет что-то делать.
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Мне это напоминает ситуацию с форумом "Корреспондент", когда рыгОаналы полностью превратили этот ресурс в блевотную помойку, к сожалению, абсолютно идентичная ситуация сейчас сложилась и на Цензоре, при полном попустительстве так называемых модераторов, играющих в одни ворота.
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Думаєте, буде з Цензором, те що ви зробили з Korrespondent.net , коли у 2010 прийшли до влади?
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Только "спамы и кресты"?
Ну надо же, как "больно"
Еще одна жалобная "песнь Ярославны" - и я выложу "пригожинский словарь" с выражениями пригожинских в адрес порохоботов, собранными на этом форуме.
Предупреждаю, словарь неполный и очень матерный, так даже уголовники не разговаривают.
Поняли?
Еще одна жалоба - и публикну.
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Администрация Белого дома сейчас ухохочется от такого заявления.
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У вас помилка. Порхатих пишеться без букви о після р. А щоб більшість депутатів від СН корилися і розривалися, то це навряд.
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ну так в швидкому темпі міняють посла в сша. тре свій, ручний
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Трамп шаварму не ест, можешь не лететь.
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Зачем в США шаверма, когда там есть буррито. Зеленський планує відвідати США для зустрічі з Трампом до кінця літа, - Пристайко - Цензор.НЕТ 4283
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Только не надо банить по просьбе ботов *****

" из -за размещения поста на технической странице .
За 10 лет все становится ясно , как Божий ДЕНЬ !
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До конца лета - Просто Вован не может бросить Чёрное море, оно без него утратит температуру. Зеленський планує відвідати США для зустрічі з Трампом до кінця літа, - Пристайко - Цензор.НЕТ 9709
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Нет, позже ЗВР закончатся.
А так улетел - и можно не возвращаться.
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Белый Дом уже начал продажу билетов на концерт "Квартал 95" ?
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Соевые, ЗРАДА!Зеленський планує відвідати США для зустрічі з Трампом до кінця літа, - Пристайко - Цензор.НЕТ 5439
Зеленский у сывочолого гетьмана пэрэмогу краде!!!
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Хроника заседаний Канцлерского Суда штата Делавэр. Дело "Приватбанк против Коломойского и К https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_5.html

В связи наличия заявления от [заявитель не объявляется] назначить специальное заседание суда по вопросу определения неправомочного воздействия на участников процесса со стороны [лица не объявляется] на 19 июля 2019 года.

Если Вова хоть одним коготком там замешан - его прямо на трапе возьмут
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А Трамп любить кататись на ласіпеді?
чому Трамп злий--у нього ласіпеда нема
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Представляю себе этот диалог:
Трамп: Прикинь, Зеля, меня наши считают русским агентом.
Зеля: Тю, меня тоже! Давай дружить!
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Я от, що собі думаю: блаЗЕнь роками на колінах повзав в кацапстані--як перед айфончиком в банькє-- і не був завербований кацами? Каци, що таки тупі?
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а вождь американских аппачей, наметил встречу с вождем украинских "зе"..?
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С вождями украинских зелёных человечков.
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О как

Офіс Президента‏Подлинная учетная запись @APUkraine

Україні необхідно розробити стратегічний план, щоб претендувати на проведення Олімпійських ігор. Таке завдання Володимир Зеленський поставив під час спілкування з міністром молоді та спорту Ігорем Ждановим та президентом НОК України Сергієм Бубкою:
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Надеюсь зеле там внушат,что все эти прокацапские навозные жуки,которые дуют в его неокрепшие мозги, до добра не доведут.
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Трамп примет мальчика, только с головой каломоева в пакетике
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Зачетно порохатых ботов штырит от этой новости, прям как срузню)))) спасибо Трамп за поддержку )
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський планує відвідати США для зустрічі з Трампом до кінця літа, - Пристайко
 
 
 
 
 
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