 Радники лідерів "нормандської четвірки" домовилися про обмін полоненими протягом місяця, - Пристайко

Про це повідомив на брифінгу заступник керівника Офісу президента Вадим Пристайко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.

Конкретна кількість осіб до обміну поки не визначена.

Пристайко також повідомив, що наступну зустріч зовнішньополітичні радники проведуть у кінці серпня.

"Ми зустрінемося десь у кінці літа", - сказав він, зазначивши, що на цій зустрічі будуть розглядати результати виконання домовленостей, досягнутих 12 липня.

Дивіться також: Діалог потрібно вести з тими, хто реально ухвалює рішення. "Л/ДНР" абсолютно не самостійні, - Разумков. ВIДЕО

Відповідно, домовленості про зустріч лідерів "нормандського формату" поки немає.