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 Політика України
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Все про:нормандська четвірка (495) Пристайко (94) полонені (400)

 Радники лідерів "нормандської четвірки" домовилися про обмін полоненими протягом місяця, - Пристайко

Зовнішньополітичні радники глав держав країн "нормандського формату" (Україна, Німеччина, Франція та Росія) домовилися про обмін утримуваними особами протягом місяця. Конкретна кількість осіб до обміну поки не визначена.

Про це повідомив на брифінгу заступник керівника Офісу президента Вадим Пристайко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.

Конкретна кількість осіб до обміну поки не визначена.

Пристайко також повідомив, що наступну зустріч зовнішньополітичні радники проведуть у кінці серпня.

"Ми зустрінемося десь у кінці літа", - сказав він, зазначивши, що на цій зустрічі будуть розглядати результати виконання домовленостей, досягнутих 12 липня.

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Відповідно, домовленості про зустріч лідерів "нормандського формату" поки немає.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137730
 
   
 Топ коментарі
 
Тобто Німеччина, Франція і росія, які не є нашими друзями домовляються з Кучмою про обмін полоненними? Уявляю кого нам повернуть взамін на свідків по МН17 та кадрових російських військових.
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Угу, повна зрада, дипломатичний провал. )))
Як тільки Клімкіна реально відсторонили від вплину на МЗС, так зразу все налаштувалось як треба. Дуже дивний збіг.
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Зебот, Радники лідерів "нормандської четвірки" домовилися про обмін полоненими протягом місяця, - Пристайко - Цензор.НЕТ 3000 00-Анатолий Бессмертный
Пристайко це запланований для утилізації матеріал, що підлягає люстрації... Радники лідерів "нормандської четвірки" домовилися про обмін полоненими протягом місяця, - Пристайко - Цензор.НЕТ 2500
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Хіба не байдуже, аби хлопців визволити?
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Угу, повна зрада, дипломатичний провал. )))
Як тільки Клімкіна реально відсторонили від вплину на МЗС, так зразу все налаштувалось як треба. Дуже дивний збіг.
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мало того, масква включит моряков в обмен, хотя должна их освободить без всяких обменов. И потом пропаганда раструбит о победе пуйла...
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ты против обмена ? Ну при порохе последние 2 года были против , не их дети ,отцы сидят в плену, а попи...ть. можно и попиариться. А если бы ты там сидел?
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Тобто Німеччина, Франція і росія, які не є нашими друзями домовляються з Кучмою про обмін полоненними? Уявляю кого нам повернуть взамін на свідків по МН17 та кадрових російських військових.
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А вы, детки, прочитали название темы?
"Советники лидеров "нормандской четверки" договорились об обмене пленными в течение месяца, - Пристайко"

об обмене
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Петики, советую послушать Пристайко. Оказывается, у нас, кроме Климкина, еще есть дипломаты.
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Зебот, Радники лідерів "нормандської четвірки" домовилися про обмін полоненими протягом місяця, - Пристайко - Цензор.НЕТ 3000 00-Анатолий Бессмертный
Пристайко це запланований для утилізації матеріал, що підлягає люстрації... Радники лідерів "нормандської четвірки" домовилися про обмін полоненими протягом місяця, - Пристайко - Цензор.НЕТ 2500
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бла бла бла -создатели кровопролития и дележа территории Украины по плану рашиста договорились....но " Конкретное количество лиц к обмену пока не определено."...эти мировые проходимцы.кроме вреда украинскому народу в виде войны ,и дележа ее территории принести мира и процветания Украине не могут...
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Домовились на протязі місяця, а зустрінуться в кінці літа,може, гарантії немає ніякої і про моряків ні слова.А як бути з рішенням Міжнародного суду по морському праву. яким передбачено їх негайне повернення без будь-яких умов.Темнота.
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Советники договорились ... а Путин их не пошлет? Пока новость ни о чем. Или, вернее. о счете, который слуги составили без хозяев.
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давайте сначала сделаем, а потом скажем... просто это все так много раз срывалось по причине как раз таких балаболов что потом не смердело еще и тут...
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Наші заручники у Московії - то велика біда всієї країни. Але чи не видає пан Пристайко бажане за дійсне? У який момент радники отримали право вирішувати щось подібне? Запропонувати якісь рішення керівництву - не більше. А там - великий Пу. І буде той обмін чи ні - - а піар вже є... Аби до виборів. Скільки разів той же Клімкін вже домовлявся - Московіти слова ніколи не дотримували. От обміняєте - тоді вам подяка щира. А з приводу піару - почекайте трішечки.

Більше тут: https://www.eurointegration.com.ua/news/2019/07/16/7098528/

Або тут: https://www.pravda.com.ua/news/2019/07/16/7221052/
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отдадут пару наших дезертиров типа тех что мертвечук привёз и наступит в Украине всеобщая благодать
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