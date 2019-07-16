 "Росія підготувала нам пастку", - Клімкін про російський варіант звільнення моряків

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "Настоящему времени".

У відповідь на запитання, чим небезпечне повернення військовополонених моряків в Україну як засуджених, як пропонувала Росія, Клімкін сказав: "По-перше, самі наші моряки не визнають, що могли навіть теоретично скоїти якийсь злочин. Вони військовополонені ... Є позиція всього світу, є рішення Міжнародного трибуналу, що вони мають бути звільнені. Невідкладно і беззастережно. І я дуже акуратно скажу: існують політичні і юридичні конструкції, які дозволяють Росії їх звільнити в будь-який момент. Для цього необхідно тільки політичне рішення в Москві. Але Росія цього не робить".

Він зазначив в цьому контексті, що Україна відмовляється від запропонованого Росією варіанту звільнення захоплених моряків, тому що це "питання для нас і честі моряків, і честі держави, і питання міжнародно-правової позиції держави".

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"Якщо приймемо їхні умови щодо моряків - Росія тоді цим скористається щодо нашої позиції стосовно Криму, нашої позиції в міжнародних судах, щодо всього, куди ми йдемо. І скаже, що насправді не було російської агресії. Це дуже комплексне питання", - підкреслив міністр.

"Росія підготувала нам пастку й обернула її у формулювання дипломатичної ноти (Росія, як вважає Клімкін, запропонувала звільнити моряків з-під варти на умовах, що Україна продовжить їхнє кримінальне переслідування. - Ред.). Але я не хочу дуже детально це коментувати. І скажу чому: будь-які дискусії всередині України щодо нашої зовнішньої політики послаблюють нас, якщо виходять назовні. Тому я не хочу їх вести", - заявив Клімкін.

Він відмовився коментувати заяву експрезидента Петра Порошенка про те, що він дає 90% на те, що моряки будуть звільнені до виборів 21 липня.

"Це його (Порошенка - Ред.) заява ... Але я б сказав, що контакти президента Росії з лідерами інших країн дають мені підстави сказати, що питання буде вирішене. Але коли і як - я сказати не можу і не хочу", - зауважив Клімкін.

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Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, щоприкордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

30 листопада моряків перевезли в Москву: 21 українця доставили в московський СІЗО "Лефортово", трьох поранених - у "Матроську тишу".

Термін досудового слідства у справі був продовжений до серпня 2019 року.

Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал ООН із морського права ухвалив рішення, згідно з яким Росія мусить негайно звільнити захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків. РФ також зобов'язали повернути Україні захоплені кораблі.

28 червня російське слідство висунуло восьми військовополоненим українським морякам обвинувачення в остаточній редакції.