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Все про:законопроект (695) люстрація (165) Рябошапка Руслан (49) Офіс Президента (23)

 Рябошапка про люстрацію: поки Рада ухвалить цей закон, ми реалізуємо багато ініціатив і підемо на заслужений відпочинок

Заступник глави Офісу Президента України Руслан Рябошапка пояснив, що розширення люстраційного підходу, закладеного у відповідному законопроєкті президента Володимира Зеленського, дозволить реалізувати очищення влади у початковому запланованому форматі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він сказав журналістам у вівторок у Києві.

"Головна ідея розширення закону про люстрацію була в чому... Багато хто звинувачував Офіс Президента в тому, що ми нібито підтримуємо скасування закону про люстрацію або визнання його неконституційним, що в принципі не відповідає дійсності", - сказав Рябошапка.

Рябошапка пояснив, що йшлося про те, що закон "десь не зовсім вдалий".

За його словами, розширення люстраційного підходу дозволить реалізувати люстрацію в тому форматі, у якому вона спочатку була запланована.

"Що стосується нас персонально, то, я думаю, що до того часу як парламент ухвалить цей закон про люстрацію, ми зможемо реалізувати багато успішних ініціатив, а потім підемо на заслужений відпочинок", - наголосив заступник голови ОП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зареєстровано законопроект, який передбачає люстрацію чиновників, які працюватимуть до 2024 р.

Як повідомлялося, президент Зеленський пропонує поширити дію закону про люстрацію (очищення влади) на експрезидента України Петра Порошенка, чинного главу Нацбанку (НБУ) Якова Смолія, прем'єра Володимира Гройсмана та його заступників, спікера Верховної Ради Андрія Парубія.

Згідно з поданим Зеленським законопроєктом, під нову люстрацію мають також потрапити глави і члени Нацкомісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), а також нацкомісії, що здійснюють державне регулювання у сферах зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), ринків цінних паперів (НКЦПФР) та фінансових послуг (Нацкомфінпослуг). Крім зазначених осіб, у запропонованому Зеленським законопроєкті також зазначені перший заступник і заступники спікера Ради, голови Антимонопольного комітету, Фонду держмайна, генпрокурор, голови Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137728
 
 
 Топ коментарі
 
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Любишь барыгу рошеновского? Никак забыть его не можешь?
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Пишу відразу Волик тріпло, поки не доведеш що це не так.
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Первый ход - Е2-Е4, а там... А там посмотрим
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Навряд, чи відпочинок буде комфортним. На нарах це проблематично. Але точно - заслуженим. Ті, що вас замінять, достойно оцінять ваші трактування і ігнорування законодавства. В тому числі і конституційного ви ж і показали, як можна нищити все, збудоване до вас. То чому ви вважаєте, шоті, хто вас замінить, повернуться у правове русло, а не підуть ще далі?
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А шо для 783% быдлячей массы это криминал?
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Зеля боится оппозиции и просто хочет её отменить мвоим "указом". Либо он наивный идиот, либо зхочет стать януковичем
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Як несподівано

Партия Святослава Вакарчука «Голос» готова «подставить плечо» партии пятого президента Украины Петра Порошенко в новом Парламенте, чтобы «хорошие начинания предыдущей власти не накрылись медным тазом».

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это поэтому Славик так молчит о антикоррупционных начинаниях узеленского и тихонечко сглотнул новость о снятии ареста на имущество бабломойского? Теперь ясно! Это его Порошенко заставил!
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Ніхто його не заставляв мовчати,просто немає коків
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так понятно, что "Голос" - это молодежное крыло от ПЕС. Это было ясно с самого начала.
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зели молодежное крыло овоща и что? нужен пртивовес
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больше похоже на молодежное крыло самонемощи, красивых слов очень много, а на деле пшик.
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То, шо потрошиных свинарчуков-гройсманов надо люстрировать правильно, но их должны люстрировать чистые перед государством и народа людям, а не таким же люстранцам как богдан и портнов...
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Проще надо, товарищи, проще!
Стал депутатом, отсидел в Раде 5 лет - и в тюрьму!
ВСЕХ!
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. Быдло поддержит это всегда. Инвесторы и международные партнёры не поймут.
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Мира и дружбы с Россией не будет! Те кто попытается это сделать будут висеть на столбах на Крещатике! Люстраторы гребанные!
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оптимист, смотри что бычерез год ваша команда не кричала из ростова))
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Начните с портнова.Прямо какая то личность везде выживающая ,везде приживающаяся.Только от корупционера пороха на пять лет спрятался! А к честным фраерам опять вернулся с почестями.Как будто не избивали и не убивали людей на МАЙДАНЕ по его придуманным законам.И опять все чего то ждут!!
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В стране реванш антимайдана. У Портнова и теперешней власти много общих интересов. Рябошапка же сказал, что закон "где-то не совсем удачный". Это видно означает то, что совсем удачным он будет, когда люстрация будет распространяться на людей Порошенко и не будет на людей Януковича.
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Начните с портнова.Прямо какая то личность везде выживающая ,везде приживающаяся.
******
Портнов крутить судами, як циган сонцем.
Медведчук і Портнов - це два щупальця кацапської гідри, які становлять на сьогодні найбільшу небезпеку для України.
І рубати їх треба в першу чергу.
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7 стран уже сказали зели - ты клоун не прав - а все остальное предвыборный пиар
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КАКИЕ? РАИССЯ, КАЗАХСТАН, УЗБЕКИСТАН, БЕЛАРУСЬ, АРМЕНИЯ, ТАДЖИКИСТАН И СИРИЯ? Рябошапка про люстрацію: поки Рада ухвалить цей закон, ми реалізуємо багато ініціатив і підемо на заслужений відпочинок - Цензор.НЕТ 9898
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Так вже-ж запропонували розширити дію закону про люстрацію до 2024 року, а це автоматом знімає всі "недосконалості"!..
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