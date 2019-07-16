EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Агресія Росії проти України Обирай свідомо
 Політика України
  1080  16
Матеріали за темою:
Все про:НАБУ (2017) ВР (5177) прослуховування (104) Ситник (487)

 Упродовж останніх двох років ми спостерігаємо ухвалення рішень, які зупиняють антикорупційну реформу, - Ситник

Директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник сподівається на ухвалення низки законопроєктів, які сприятимуть ефективній роботі антикорупційних органів.

"Фактично останні два роки ми спостерігаємо ухвалення таких рішень, які дещо зупиняють антикорупційну реформу", - сказав Ситник на панельній дискусії форуму "Встановлення справедливості - порядок денний для майбутнього парламенту" у вівторок у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна .

Він висловив сподівання на те, що озвучені керівництвом держави ініціативи в антикорупційній сфері будуть прийняті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Директор НАБУ Ситник проігнорував усі виклики у справі про його елітний відпочинок. Справа пішла до суду без його пояснень, - ГПУ

"Відповідальність за незаконне збагачення, зокрема з цивільною спецконфіскацією, дає можливість повернутися до тих розслідувань, які були фактично заблоковані після рішення Конституційного Суду", - зазначив директор НАБУ.

Крім того, за його словами, необхідно розглянути й ухвалити законопроєкт про надання права НАБУ на "прослушку".

"Необхідно повернути повноваження НАБУ і щодо можливості оскарження угод, які були підписані внаслідок реалізації корупційних схем", - додав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ще в березні 2016 року 87 сторінок доказів у справі "Укроборонпрому" я особисто офіційно передав директору НАБУ Ситнику", - Матіос. ВIДЕО

"Сподіваюся, що ініціативи будуть прийняті ... а з роботою Антикорупційного суду точка неповернення буде пройдена", - сказав Ситник.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137724
 
 
 Топ коментарі
 
Факты междупрочем все на лицо, Сытника.
 показати весь коментар
 
Почему только последние два года? Порошенко никогда не обещал бороться с коррупцией, это его стихия. Только под напором ЕС и МВФ делал вид.
 показати весь коментар
 
Всю дорогу козлу что то мешает. Не пора ли козлу на живодёрню?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
до речі й сам Ситник, як чи не головний антикорупціонер, зовсім недорого коштує. Ціна питання - профінансувати базу відпочинку для нього та його друзів. Що там з розслідуванням по Ситнику, хто зна?
 показати весь коментар
 
 
Почему только последние два года? Порошенко никогда не обещал бороться с коррупцией, это его стихия. Только под напором ЕС и МВФ делал вид.
 показати весь коментар
 
 
Как оказалось, смитник только наблюдает за процессом!
 показати весь коментар
 
 
После одобрения КС незконного обагащения в дружной семье барыг, Сытник там на правх невестки он всегда и во всем виноват и труханов это доказал.
 показати весь коментар
 
 
а факт его ночных визитов с Грановским к Порошенко не способствовало этому?
 показати весь коментар
 
 
Ну ему ж надо поговорить перед выборами. Хотя его уже ничего не спасет он настолько токсичный, что ни одна партия не берет в списки
 показати весь коментар
 
Всю дорогу козлу что то мешает. Не пора ли козлу на живодёрню?
 показати весь коментар
 
 
***, еще один эффективный. Носки почем у тебя?
 показати весь коментар
 
 
Плохому танцору и яйца мешают. Что еще скажите пожалуйста мешает Сытнику расследовать дело Укроборонтпрома кроме откатов от Гладковского?
 показати весь коментар
 
Ситника взяли за п'яту точку, тому він тепер звинувачує усіх у своїй бездарності. Але чомусь це бездарність не проявляеться тоді, коли йому треба отримати хабар у 500 тисяч та закриття справи. як це було з Артемсіллю
 показати весь коментар
 
"Фактически последние два года мы наблюдаем принятие таких решений, которые несколько останавливают антикоррупционную реформуИсточник: https://censor.net.ua/n3137724

Мы все это видим, поэтому рошения и слита в унитаз, воры не нужны Украине
 показати весь коментар
 
Сытник , ты как и Пепа не оправдал надежд , поэтому в тюрьму !
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУпродовж останніх двох років ми спостерігаємо ухвалення рішень, які зупиняють антикорупційну реформу, - Ситник
 
 
 
 
 
 вгору