 Упродовж останніх двох років ми спостерігаємо ухвалення рішень, які зупиняють антикорупційну реформу, - Ситник

"Фактично останні два роки ми спостерігаємо ухвалення таких рішень, які дещо зупиняють антикорупційну реформу", - сказав Ситник на панельній дискусії форуму "Встановлення справедливості - порядок денний для майбутнього парламенту" у вівторок у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна .
Він висловив сподівання на те, що озвучені керівництвом держави ініціативи в антикорупційній сфері будуть прийняті.
"Відповідальність за незаконне збагачення, зокрема з цивільною спецконфіскацією, дає можливість повернутися до тих розслідувань, які були фактично заблоковані після рішення Конституційного Суду", - зазначив директор НАБУ.
Крім того, за його словами, необхідно розглянути й ухвалити законопроєкт про надання права НАБУ на "прослушку".
"Необхідно повернути повноваження НАБУ і щодо можливості оскарження угод, які були підписані внаслідок реалізації корупційних схем", - додав він.
"Сподіваюся, що ініціативи будуть прийняті ... а з роботою Антикорупційного суду точка неповернення буде пройдена", - сказав Ситник.
Мы все это видим, поэтому рошения и слита в унитаз, воры не нужны Украине