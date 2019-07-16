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Все про:безпека (326) ВР (5177) вибори (4198) МВС (1269) Яровий (55)

 Для гарантування безпеки на позачергових виборах у Раду будуть задіяні понад 131 тис. правоохоронців, - Яровий. ІНФОГРАФІКА

Для заходів з громадської безпеки на виборах залучено понад 131 тисяча правоохоронців.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС України, про це сьогодні, 16 липня, повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий.

Так, для забезпечення безпеки і правопорядку на 199 окружних виборчих дільницях і на 29812 дільничних комісіях залучається 131192 правоохоронці: 73700 поліцейських, 5274 бійці НГУ, 38200 службовців ДСНС, 8029 прикордонників, 1289 представників ДМС та 4199 курсантів ВНЗ системи МВС.

"Найголовніше - це чітка організація та взаємодія між підрозділами МВС під час організації і безпосередньо виконання своїх обов’язків по забезпеченню безпеки під час проведення виборів і в подальшому підрахунку голосів", - зазначив Сергій Яровий.

З 14 липня бюлетені доставлені на окружні виборчі дільниці, вже 18 липня їх доставлять на дільниці, весь процес будуть охороняти поліцейські.

Для гарантування безпеки на позачергових виборах у Раду будуть задіяні понад 131 тис. правоохоронців, - Яровий 01

Нагадаємо, з 15 липня особовий склад всіх підрозділів МВС переведено на посилений варіант несення служби.

"Сьогодні ми на нашій фінішній забезпечення безпеки та правопорядку під час проведення позачергових виборів до Верховної Ради", - повідомив перший заступник міністра.

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Яровий наголосив, що з початку виборчої кампанії правоохоронці зареєстрували 4506 заяв і повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом. Розпочали 217 кримінальних проваджень та склали 879 адмінпротоколів.

Для гарантування безпеки на позачергових виборах у Раду будуть задіяні понад 131 тис. правоохоронців, - Яровий 02

Зросла кількість виборчих порушень у Запорізькій, Черкаській, Сумській та Хмельницькій областях. Ситуація залишається напруженою на мажоритарних округах, де зареєстровані кандидати з абсолютно протилежними поглядами.

Для гарантування безпеки на позачергових виборах у Раду будуть задіяні понад 131 тис. правоохоронців, - Яровий 03

"Ці позачергові вибори до ВР відрізняються напруженістю та завантаженістю. Але ми розрахували всі сили та засоби, щоб оперативно реагувати на всі виклики. А у разі необхідності бути готовими допомагати сусіднім регіонам", - сказав Сергій Яровий.

Наразі свою роботу розпочав міжвідомчий оперативний штаб системи МВС та ситуаційні центри в областях. Їхньою основною задачею лишається збір інформації, прогнозування імовірних дій, координація між всіма ЦОВВ МВС.

Для гарантування безпеки на позачергових виборах у Раду будуть задіяні понад 131 тис. правоохоронців, - Яровий 04

Інфографіка: прес-служба МВС

"Ми повинні сконцентрувати свою увагу на організації роботи, професіоналізмі та володіти обстановкою кожну хвилину. Закликаю керівників на місцях невідкладно приймати рішення, виходячи з обстановки, що склалася", - наголосив Сергій Яровий.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137723
 
 
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Что бы там не говорили, но на президентских выборах полиция сработала на отлично.
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Не, не справятся. Там около 10-12% агрессивных сумасшедших за жоппоблок голосовать собираются плюс слуги всякие... точно, не справятся.
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Не, не справятся. Там около 10-12% агрессивных сумасшедших за жоппоблок голосовать собираются плюс слуги всякие... точно, не справятся.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниДля гарантування безпеки на позачергових виборах у Раду будуть задіяні понад 131 тис. правоохоронців, - Яровий. ІНФОГРАФІКА
 
 
 
 
 
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