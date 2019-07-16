 Для гарантування безпеки на позачергових виборах у Раду будуть задіяні понад 131 тис. правоохоронців, - Яровий. ІНФОГРАФІКА

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС України, про це сьогодні, 16 липня, повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий.

Так, для забезпечення безпеки і правопорядку на 199 окружних виборчих дільницях і на 29812 дільничних комісіях залучається 131192 правоохоронці: 73700 поліцейських, 5274 бійці НГУ, 38200 службовців ДСНС, 8029 прикордонників, 1289 представників ДМС та 4199 курсантів ВНЗ системи МВС.

"Найголовніше - це чітка організація та взаємодія між підрозділами МВС під час організації і безпосередньо виконання своїх обов’язків по забезпеченню безпеки під час проведення виборів і в подальшому підрахунку голосів", - зазначив Сергій Яровий.

З 14 липня бюлетені доставлені на окружні виборчі дільниці, вже 18 липня їх доставлять на дільниці, весь процес будуть охороняти поліцейські.

Нагадаємо, з 15 липня особовий склад всіх підрозділів МВС переведено на посилений варіант несення служби.

"Сьогодні ми на нашій фінішній забезпечення безпеки та правопорядку під час проведення позачергових виборів до Верховної Ради", - повідомив перший заступник міністра.

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Яровий наголосив, що з початку виборчої кампанії правоохоронці зареєстрували 4506 заяв і повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом. Розпочали 217 кримінальних проваджень та склали 879 адмінпротоколів.

Зросла кількість виборчих порушень у Запорізькій, Черкаській, Сумській та Хмельницькій областях. Ситуація залишається напруженою на мажоритарних округах, де зареєстровані кандидати з абсолютно протилежними поглядами.

"Ці позачергові вибори до ВР відрізняються напруженістю та завантаженістю. Але ми розрахували всі сили та засоби, щоб оперативно реагувати на всі виклики. А у разі необхідності бути готовими допомагати сусіднім регіонам", - сказав Сергій Яровий.

Наразі свою роботу розпочав міжвідомчий оперативний штаб системи МВС та ситуаційні центри в областях. Їхньою основною задачею лишається збір інформації, прогнозування імовірних дій, координація між всіма ЦОВВ МВС.

Інфографіка: прес-служба МВС

"Ми повинні сконцентрувати свою увагу на організації роботи, професіоналізмі та володіти обстановкою кожну хвилину. Закликаю керівників на місцях невідкладно приймати рішення, виходячи з обстановки, що склалася", - наголосив Сергій Яровий.

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