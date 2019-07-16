 ДБР завершило досудове розслідування щодо співробітників запорізької СБУ, які вимагали гроші в іноземців, - Варченко

Про це на своїй сторінці у мережі Facebook повідомила перший заступник директора Держбюро розслідувань Ольга Варченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Власне, джерелом їхнього заробітку були іноземні громадяни, у яких завершувався термін дії посвідки на проживання в Україні. За те, що не скасують посвідку і не повідомлять про це до Державної міграційної служби, силовики вимагали по 2 тисячі доларів хабаря", - зазначила Варченко в пості.

Також Варченко повідомила, що у злочинній схемі брав участь іноземець, який отримав громадянство України. Він створив щось на кшталт діаспори, яка допомагала новоприбулим оформлювати документи, винаймати житло та вирішувати інші нагальні питання. Саме він і був інформатором працівників СБУ - регулярно подавав їм списки тих, у кого закінчувалося навчання в запорізьких вишах, збігав термін дії посвідки на тимчасове проживання, або тих, хто оформлював шлюби задля отримання українського громадянства.

Держбюро розслідувань вже завершило досудове слідство у цій справі. За хабарництво, шантаж і покривання співробітники Служби безпеки України відповідатимуть за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Зараз їхні юристи вивчають матеріали слідства.

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