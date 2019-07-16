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Все про:НАБУ (2017) Антикорупційна прокуратура (924) ЗСУ (299)

 Керівнику організації в структурі ЗСУ на Львівщині повідомили про підозру, - САП

Детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру керівнику організації в структурі ЗСУ на Львівщині.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

"У понеділок, 15 липня 2019 року, за погодженням прокурора САП детективами НАБУ повідомлено про підозру начальника Будинкоуправління №1 Яворівської квартирно-експлуатаційної частини району, що є державною організацією у структурі Збройних сил України, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 ("Зловживання владою або службовим становищем") та ч. 1 ст. 366 ("Службове підроблення") Кримінального кодексу України", - повідомили в САП.

Зазначається, що досудовим розслідуванням встановлено, що службовець протягом квітня-жовтня 2014 року підробляв акти здачі-приймання наданих приватним підприємством послуг з оренди газових котелень.

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На підставі цих актів, зазначають у САП, "було безпідставно перераховано кошти на загальну суму 1,18 млн грн, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137719
 
 
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служащий в течение апреля-октября 2014 года подрабатывал акты сдачи-приемки, ну візьміть на роботу людину хоча б середньою освітою.
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Підробляв це не "подрабатывал", це "подделывал".
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Ну да, там треба дивитись в якому контексті, але очі ріже.
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Так це було ще при злочинном режиме, тоді всі так работали))
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Тепер з настанням епохи щастя не буде більше корупції, а колишні корупціонери будуть віддавати свої гроші і за це вони дякуватимуть на колінах. Все це завдяки новій чесній владі, краще якої нічого не буде протягом наступних тисячоліть.
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поясніть формулювання--про підозру?
в мене в хаті дирка в стіні--підозрюю миш?
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоКерівнику організації в структурі ЗСУ на Львівщині повідомили про підозру, - САП
 
 
 
 
 
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