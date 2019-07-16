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 Політика України
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Все про:Дніпропетровщина (570) Голик (34)

 За 4,5 року роботи в Дніпропетровській області ми відремонтували понад 500 доріг, 60 садків, 40 медзакладів, десятки шкіл, - Голик

Юрій Голик, радник ексголови Дніпропетровської облдержадміністрації Валентина Резніченка, заявив, що головним мотивом у реалізації сотні проектів в області було зростання капіталізації країни.

Про це він сказав в інтерв'ю газеті "Дзеркало тижня"

"Ми бізнесмени, і ми хочемо працювати і жити в заможній країні. Наша мотивація - зростання капіталізації країни. Не більше і не менше. Будь-який бізнесмен розуміє, що є капіталізація його компанії. Капіталізація будь-якого бізнесу залежить від країни, в якій він ведеться. Багата і розвинена країна, великий ринок, багато споживачів - високо оцінений бізнес. І навпаки", - сказав Голик.

Зараз, коли Резніченко та його команда пішли у відставку, Голик зазначає, що підсумки їхньої роботи та досвід викликають інтерес у багатьох людей і команд, які перебувають зараз в держуправлінні.

Згідно зі звітом команди Резніченка за 4,5 року роботи, вона побудувала і капітально відремонтувала сотні об'єктів в області: понад 500 доріг, 60 дитячих садків, десятки шкіл, 40 медичних закладів.

"Нам здавалося, що у фокусі уваги всіх завжди Київ і центральні органи держвлади, і що нікому немає діла до того, що відбувається в окремо взятій ОДА. Але виявилося, що наші результати багатьом цікаві, як і наш досвід. Розумієте, ми менеджери, не політики", - заявив він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137718
 
   
 Топ коментарі
 
Да знают все; потому зелёная сопля и уволила хорошо работавшего главу обладминистрации.
У него команда из Москвы: Украина обязана жить хуже. Иначе под царём трон качаться будет.
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Они реально молодцы, без кипиша и пафоса делали своё дело.
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ДОРОГА НИКОПОЛЬ - МАРГАНЕЦ ВЕСНА 2019 ГОДА. ОТРЕМОНТИРОВАНА!!!
За 4,5 року роботи в Дніпропетровській області ми відремонтували понад 500 доріг, 60 садків, 40 медзакладів, десятки шкіл, - Голик - Цензор.НЕТ 9533

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)))))))
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"отремонтировали...более 500 дорог"____________закусывать надо...
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Ну хоть в Екатеринославской области, кто-то думае об Украине))
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это пустопорожнее надувание щек - как житель этой области говорю. p.s. а еще это воняет джинсой!
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Да знают все; потому зелёная сопля и уволила хорошо работавшего главу обладминистрации.
У него команда из Москвы: Украина обязана жить хуже. Иначе под царём трон качаться будет.
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парадокс-быдло не оценило. "Человек, кусающий руку, которая его кормит, потом лижет сапог, который его пинает. "
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🐷ботики такі!
Відлучи від корита тільки!
😁
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Они реально молодцы, без кипиша и пафоса делали своё дело.
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Ты это жителям Днепра рассказывать будешь?! Та постоянно бигборды висели что ремонты дорог при поддержке бпп, ремонты школ от бпп, больницы от бпп и тд. Интересно что эта реклама шла за деньги из бюджета с пометкой как социальная, хотя как по мне социальная реклама это реклама о вреде спиртного, вреде табакокурения, вреде наркотиков, водителям быть внимательными на дорогах, важности семейных ценностей и прочее. Еще куча рекламных роликов шло по ТВ, думаю эти жлобы казнокрады ее тоже из бюджета оплатили.
Потом интересно что придумали отремонтированные школы называть как построили школу. Я думаю построили это всеже построили с нуля, а вот поштукатурили внутри, покрасили фасад это отремонтировали.
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Вот- вот, а на ремонте моста, до сих пор незаконченном, сколько поимели?
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Не знаю, билбордов таких не видел, а много дел действительно сделали хороших. Много и школ отремонтировано, больниц, стадионов с нуля. Дороги многие - на отлично и там, где лет тридцать "конь не валялся" (сужу по малой родине). Теперь наверное еще большую синагогу выстроят бенинцы...
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потвора, в ютюб є канал Дніпро ОДА і там викладували відео усих новобудов від дитячих садків до лікарень
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А скока км лєнточєк чік-чік пошло?
🤔
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Ехал из Никополя в Марганец. Скорость только 1 и 2-я не более. Дороги НЕТ. Что они там все эти вилкулы отремонтировали и где не понятно. Но ЗеДебилы поверят.
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ДОРОГА НИКОПОЛЬ - МАРГАНЕЦ ВЕСНА 2019 ГОДА. ОТРЕМОНТИРОВАНА!!!
За 4,5 року роботи в Дніпропетровській області ми відремонтували понад 500 доріг, 60 садків, 40 медзакладів, десятки шкіл, - Голик - Цензор.НЕТ 9533

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эта дорога в ремонт на 2019. ты хотел все, что не делали 25 лет, по волшебной палочке, во время войны? при Демишкане (кум Януковича) деньги на дороги делили так-50% себе, остальное вниз. ниже-50% себе, остальное дальше....так до "дорремстроя". там почесали репу, остается украсть только щебень.
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Ну, лампы Алладина не было у администрации, чтобы все и сразу. Та и дороги эти скорее всего не областной подведомственности.
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прям труженнікі..не покладая рук..
трудові мозолі натерли
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" А еще мы третий год продолжаем ремонтировать Новый мост"
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ЭТО НИЧО. У НАС В ЗП МОСТ СТРОЯТ 15 ЛЕТ. А ДНЕПРОГЭС "РЕМОНТИРУЮТ" ВСЕ 28 ЛЕТ - ВСЁ НИКАК НЕ СПОСОБНЫ ОДИН РАЗ СДЕЛАТЬ ХОРОШО
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗа 4,5 року роботи в Дніпропетровській області ми відремонтували понад 500 доріг, 60 садків, 40 медзакладів, десятки шкіл, - Голик
 
 
 
 
 
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