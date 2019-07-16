 За 4,5 року роботи в Дніпропетровській області ми відремонтували понад 500 доріг, 60 садків, 40 медзакладів, десятки шкіл, - Голик

Про це він сказав в інтерв'ю газеті "Дзеркало тижня"

"Ми бізнесмени, і ми хочемо працювати і жити в заможній країні. Наша мотивація - зростання капіталізації країни. Не більше і не менше. Будь-який бізнесмен розуміє, що є капіталізація його компанії. Капіталізація будь-якого бізнесу залежить від країни, в якій він ведеться. Багата і розвинена країна, великий ринок, багато споживачів - високо оцінений бізнес. І навпаки", - сказав Голик.

Зараз, коли Резніченко та його команда пішли у відставку, Голик зазначає, що підсумки їхньої роботи та досвід викликають інтерес у багатьох людей і команд, які перебувають зараз в держуправлінні.

Згідно зі звітом команди Резніченка за 4,5 року роботи, вона побудувала і капітально відремонтувала сотні об'єктів в області: понад 500 доріг, 60 дитячих садків, десятки шкіл, 40 медичних закладів.

"Нам здавалося, що у фокусі уваги всіх завжди Київ і центральні органи держвлади, і що нікому немає діла до того, що відбувається в окремо взятій ОДА. Але виявилося, що наші результати багатьом цікаві, як і наш досвід. Розумієте, ми менеджери, не політики", - заявив він.