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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Агресія Росії проти України Обирай свідомо
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Все про:РНБО (529) реформи (1601) Данилюк Олександр (302)

 РНБО запропонує Зеленському внести на розгляд нової ВР законопроекти щодо реформ у сфері оборони і безпеки, - Данилюк

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) запропонує президенту України Володимиру Зеленському внести на розгляд нового парламенту пакет законопроектів, які передбачають реформи у сфері оборони і безпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це сказав секретар РНБО Олександр Данилюк, виступаючи на панельній дискусії форуму "Встановлення справедливості - порядок денний для майбутнього парламенту" у вівторок в Києві.

"РНБО буде концентруватися на тому, щоб в день початку роботи нового парламенту президент вніс закони, які зрушать з мертвої точки реформи у сфері безпеки і оборони", - сказав він.

Він зазначив, що йдеться, зокрема, про зміну процедури здійснення державного оборонного замовлення.

Дивіться також: Зарплата нового секретаря РНБО Данилюка удвічі вища, ніж була в Турчинова. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137716
 
 
 Топ коментарі
 
реХвормы в сфере обороны:
Дочекавшись нового верховного гімнокомандувача (1,5 року справа відлежувалася в столі), Приморский суд Одеси прийняв рішення про ліквідацію аеродрому «Шкільний», що має стратегічне значення і є єдиним на півдні країни в стані повної готовності.
СБУ за Клоуна служить вже Х*уйлу - це зрозуміло...
Ви уявляєте собі долю якогось сраного судді в Хуйлостані, який би вчинив подібну диверсію у стані війни? Повітряне командования «Південь» шоковане, клоун купається в Чорному морі...
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Хуйло требуєт сокращенія фінансірованія всу. Так що ця реформа не остання. Все ще попереду
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реХвормы в сфере обороны:
Дочекавшись нового верховного гімнокомандувача (1,5 року справа відлежувалася в столі), Приморский суд Одеси прийняв рішення про ліквідацію аеродрому «Шкільний», що має стратегічне значення і є єдиним на півдні країни в стані повної готовності.
СБУ за Клоуна служить вже Х*уйлу - це зрозуміло...
Ви уявляєте собі долю якогось сраного судді в **********, який би вчинив подібну диверсію у стані війни? Повітряне командования «Південь» шоковане, клоун купається в Чорному морі...
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снбо и вазелин проводит заседание:
прямая трансляция.. https://www.youtube.com/watch?v=OFbzKHXfDAM
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***** требуєт сокращенія фінансірованія всу. Так що ця реформа не остання. Все ще попереду
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А скажи но чоловіче, чому на п'ятому році війни на півдні лише один аеродром у стані повної готовності???
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Нам цікава ваша думка, що ви відповісте на своє питання?
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В соєвих слуг немає, вигадай що небуть.
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Ви так зухвало розмовляєте і задаєте питання на які самі не маєте думки. Добрим манерам навчають батьки, але я дам вам одну пораду. Якщо хочете щоб вам відповіли на питання, задайте його з повагою до відповідача. В іншому випадку ви інтернет троль який задає питання щоб спровокувати агресію.
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й саме тому вазелін, на пїятому році війни дає команду ЗАКРИТИ цей еродром..
Не побудувати 2 нових, а закрити!
"логика" зебілів дуже проста: нема що відповісти - вали все на Пороха?))
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От прямо таки сам дав команду? Запис сюди, або Ляшко!
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ты скажи почему на пятом году войны ,зе решил его уничтожить? по твоим словам,единственый рабочий
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Геть з глузду від сої з'їхала?

Приморский суд Одеси прийняв рішення про ліквідацію аеродрому «Шкільний», що має стратегічне значення і є єдиним на півдні країни в стані повної готовності.

До речі- хто пишався судовою реформою?
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реформа реформой,но аэродром уничтожают при зе,и ваши вопли вызывают улыбку,и осознание что он как был руководителем квартала так им и остался
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Ти ще не бачив злітку Львів-2
Доречі там сідав АН-225.
Така собі машина.
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Армія,якою піариться порошенко
https://www.facebook.com/irina.bambina/videos/10218800958552443/
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"Зеленський, скоріше за все, не добуде до кінця каденції, Україна втратить ще території ",- Арестович
https://www.youtube.com/watch?v=hp0IQeWGC7k
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не мучайте покойною,а вынос зе,вполне возможная перспектива
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Если будет за что - возможно вынесут. Пока что не за что.
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Я питав хто виносити буде, а не хто спостерігатиме. Бо останным часом спостережників забагато. Все, як той Пєдро, чужими руками зробити.
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ага ,подожди ,закончится запас прочности что осталось от Пети. Во внешней политике уже понятно,мальчик без рогатки,
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Понятно я смотрю только на цензоре членам соевого братства свидетелей Петра.
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З'явилася вкрай напряжна інформація про небезпеку для України
Повідомляється, що на зустрічі представників "нормандської четвірки" в Парижі (12 липня) була опрацьована дорожня карта.
Досягнуто домовленості, що Німеччина і Франція стають гарантами виконання такого плану, а Росія контролює процес виконання Мінська на Донбасі.
Українська сторона принципово проти будь-якої участі Медведчука, що на руку Суркову, а Європі - все одно, головне - процеси повинні рухатися.
Росія поставила ряд умов для України, які вона повинна виконати перед зустріччю Президентів в Нормандські форматі.
Сурков перекладає всі основні зрушення на осінь під новий парламент, який повинен проголосувати за зміни до Конституції України про особливий статус Донбасу.
Також, поки Україна не зробить крок по "Мінську", не буде зустрічі в "Нормандському форматі", і тим більше - обміну.
Плюс - європейці тиснуть як на Україну, так і на росію: одним обіцяють перекредитування, а іншим - поетапне зняття санкції.
Також, до "дорожної карти" входить:
- Перше, що треба зараз зробити - це відведення озброєння по лінії розмежування.
- Підготовка громадської думки про необхідність виконання Мінських угод і особливо введення "Особливого статусу Донбаса" (тут будуть робити упор на вимогу Заходу, що якщо його не виконати, то з РФ ітак знімуть санкції, а також будуть акцентувати увагу, що цей "Мінськ" підписав Порошенко).
- Підготовка до обміну всіх на всіх (тут покищо будуть звіряти списки).
- Підготовка "амністії" для ОРДЛО.
Українська сторона згодна з усіма пунктами, але саме голосування в ВР про "Особливий ​​статус Донбасу" (як етап) - переклали десь на осінь-зиму.
Аргумент української сторони був такий: Зеленському потрібно взяти під свій тотальний контроль всіх силовиків, а особливо ГПУ і СБУ, також втихомирити і зачистити "радикалів".
На даний момент Зеленський не контролює вулицю.
Для прийняття рішення (Особливий статусу Донбасу і т.д.) потрібно 300 голосів.
Тому, чекають результатів виборів, і тоді вже швидше за все буде вже більш конкретна повістка дня.
Уже відомо, що під це голосування свої "голоса" віддадуть такі партії:
Зе + "Оппоблок" + "Блок за Життя", а також безліч "мажоритарників-самовидвіженців". Частково їх підтримає БЮТ.
І тоді в Україні настане повна срака...

https://www.facebook.com/429499443870746/photos/a.429635350523822/1476963405791006/?type=3&theater
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зекомандА, вы, долбо.бы, для начала, научитесь не сломать то, что уже работает..
спросите, если не знаете, у старших, а не только у Бени или хйла с мертвечуком, прочитайте книжку, хотя бы для чайников..
а после, когда научитесь мыть руки с мылом, потренируйтесь в экспериментах на предприятии одного из своих зебилов, и только потом, при позитивных результатах, включайте компьютер, чтобы начать писать законопроекты для взрослых..
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Як на мене,тільки мілітарізація врятує країну.
Не шкодувати грошей.
Довести армію хоч до рівня Ізраелю.
Особливо ВПС.З літаками просто ... .
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Стовідсотково . Почнеться розвиток оборонної промисловості , яка потягне за собою зростання решти галузей . Ріст виробництва продукції з високою добавленою вартістю витягне Україну з прірви . Але на заваді стоять бєні , хвірташі , путєн і європа . Приклад Ізраїль і Пн. Корея . Корея звичайно це занадто , але деякі моменти їхнього становлення варті уваги . А сьогодні вимирають наші фахівці з ракетобудування і ядерних технологій , яких нам ніхто і ніколи не позичить . Після них одні нулі і зєлєбєні на роялях .
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Привет своре шаво, поддерживающих собачий блок.
Однако пора узнать ещё кое-что новенькое о их чоколятном лидере.
Петушня Порошенко и другие субъективные итоги 15 июля.
https://youtu.be/LpKVrB-Ry80
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Та ПШВЖ ви зі своїм фетишем мальдівським . Задовбали своїм пєдросрачем . Вже скоро 100 днів рулює зєлєбєня . І що він зробив ? Покупався в морі і поїв шаурми ? Валіть голосувати зазєлю. Ідіоти це надовго і безнадійно . Повна відсутність критичного сприйняття навколишнього світу і тупа ідіотична віра в "доброго царя" Бєню .
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Така маячня... вже оцінли те, чого не було ? Так ви - брехун.
Вся влада в руках педропарашних подєльників:
Югик картавий, Грицак геройский, Авакян рюкзаковий, Грося таможенний ...шо . забув очі розплющити ?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРНБО запропонує Зеленському внести на розгляд нової ВР законопроекти щодо реформ у сфері оборони і безпеки, - Данилюк
 
 
 
 
 
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