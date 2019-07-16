 Україна вимагатиме від РФ відшкодування компенсацій за зруйноване житло на Донбасі, - МінТОТ

Про це повідомляє Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, передає Цензор.НЕТ.

"Кошти, витрачені в рамках виплати компенсацій за зруйноване житло, будуть включені в консолідовану претензію України до Російської Федерації щодо реалізації її міжнародно-правової відповідальності за збройну агресію проти України", - йдеться в повідомленні.

У МінТОТ додали, що відповідно до Закону України "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях" відповідальність за матеріальну чи нематеріальну шкоду, завдану Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації, покладається на Російську Федерацію відповідно до принципів і норм міжнародного права.

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Як повідомлялося, на засіданні 10 липня Кабмін встановив механізм грошової компенсації за зруйноване в результаті збройної агресії Російської Федерації приватне житло. Відповідне рішення було прийнято з ініціативи Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб. Відповідно до прийнятого механізму, органи місцевого самоврядування (цивільними - військові адміністрації) проводитимуть обстеження житла, зруйнованого в результаті збройної агресії РФ, і видавати відповідні акти постраждалим особам. Тому власники житлових будинків (квартир), які були зруйновані в результаті збройної агресії РФ на сході України, зможуть отримати від держави грошову компенсацію. Сума виплати компенсації постраждалим буде визначатися за показниками вартості будівництва житла у відповідних областях України, при цьому граничний її розмір становитиме 300 тис. гривень.

Для отримання компенсації потерпілі мають подати відповідні заяви і документи в спеціально створені комісії при обласних державних адміністраціях (обласних військово-цивільних адміністраціях), які будуть ухвалювати рішення про надання грошової компенсації. Форми необхідних документів і порядок розгляду заяв повинні бути розроблені МінТОТ.