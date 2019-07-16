 Україна вимагатиме від РФ відшкодування компенсацій за зруйноване житло на Донбасі, - МінТОТ

Про це повідомляє Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, передає Цензор.НЕТ.
"Кошти, витрачені в рамках виплати компенсацій за зруйноване житло, будуть включені в консолідовану претензію України до Російської Федерації щодо реалізації її міжнародно-правової відповідальності за збройну агресію проти України", - йдеться в повідомленні.
У МінТОТ додали, що відповідно до Закону України "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях" відповідальність за матеріальну чи нематеріальну шкоду, завдану Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації, покладається на Російську Федерацію відповідно до принципів і норм міжнародного права.
Як повідомлялося, на засіданні 10 липня Кабмін встановив механізм грошової компенсації за зруйноване в результаті збройної агресії Російської Федерації приватне житло. Відповідне рішення було прийнято з ініціативи Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб. Відповідно до прийнятого механізму, органи місцевого самоврядування (цивільними - військові адміністрації) проводитимуть обстеження житла, зруйнованого в результаті збройної агресії РФ, і видавати відповідні акти постраждалим особам. Тому власники житлових будинків (квартир), які були зруйновані в результаті збройної агресії РФ на сході України, зможуть отримати від держави грошову компенсацію. Сума виплати компенсації постраждалим буде визначатися за показниками вартості будівництва житла у відповідних областях України, при цьому граничний її розмір становитиме 300 тис. гривень.
Для отримання компенсації потерпілі мають подати відповідні заяви і документи в спеціально створені комісії при обласних державних адміністраціях (обласних військово-цивільних адміністраціях), які будуть ухвалювати рішення про надання грошової компенсації. Форми необхідних документів і порядок розгляду заяв повинні бути розроблені МінТОТ.
но вот с рашки и шерсти клок не выдерешь (это как бы аксиома!!!)
Только то что установлен максимальный размер компенсации это не правильно.
Компенсировать надо по оценочной рыночной стоимости на период до начала агрессии.
В суд обратилась семья по фамилии Чайка, которая переехала во Львов из Станицы Луганской в 2014 году. На такой шаг они решились из-за запугивания проукраинского населения и ухудшения социальной ситуации.
После переселения семья Чайка добилась официального признания того, что причиной переезда стала военная агрессия России. После этого они подали второй иск, потребовав у России моральной компенсации.
«Основанием обращения в суд с иском являются многочисленные нарушения Россией основополагающих прав и свобод человека. В частности, нарушен быт и налаженная полноценная жизнь. Вооруженной агрессией России против Украины и оккупацией части территории Луганской области Украины нарушены их права на жизнь, уважение чести и достоинства, свободу и личную неприкосновенность, уважение частной и семейной жизни, свободу мысли, совести и религии», - говорится в решении Лычаковского райсуда.
Указывается, что размер моральной компенсации семья рассчитала на основе похожих исков, который рассматривал Европейский суд по правам человека.
Арест активов в Западной Европе звучит интересно....
Я правда еще пока не слышал, чтобы в Германии арестовали хоть что-то.
Я не знал Сенченко, посмотрел в вики. Там написанно:
"...Признает РФ государством агрессором по отношению к Украине, но тем не менее это не мешает ему иметь российский паспорт..." - забавно...
Eсли получится что-то арестовать (в чем я сильно сомневаюсь), то я только за.
И что?
Европа прогнила и разложилась под влиянием денег путина и давно уже не является эталоном.
Бывший житель Донецка Сергей Шкребтий добился судебного приговора о возмещении причиненного ему Россией агрессией на Донбассе морального вреда. Об этом сообщает ОО "Всеукраинское движение "Сила права".
По данным организации, решение в пользу истца вынесла судья Приморского районного суда Одессы Ольга Шенцева. Вердиктом обязуется "взыскать с Российской Федерации в пользу Шкребтия Сергея Григорьевича возмещение морального вреда 1 088 886, 68 грн (один миллион восемьдесят восемь тысяч восемьсот восемьдесят шесть гривен шестьдесят восемь копеек)". Эти деньги должны компенсировать переезд и неудобства дончанина, который из-за своей проукраинской позиции был вынужден покинуть временно оккупированный пророссийскими бандформированиями Донецк и переехать в Одессу из соображений безопасности.
"Исполнение таких решений возможно только в принудительном порядке через арест активов РФ на территории Украины и других государств. Мы готовим арест российских активов, расположенных в Западной Европе. Для ареста крупных активов необходимо в короткий срок получить большое количество судебных решений на значительную сумму. Это позволит значительно ускорить выполнение решений для каждого пострадавшего", - рассказал председатель ОО "Сила права" Андрей Сенченко.
2017-07-26