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Все про:компенсації (126) Росія (18898) Міністерство з питань окупованих територій (352)

 Україна вимагатиме від РФ відшкодування компенсацій за зруйноване житло на Донбасі, - МінТОТ

Кошти, витрачені на компенсацію за зруйноване житло на Донбасі, будуть включені в консолідовану претензію України до Російської Федерації для відшкодування.

Про це повідомляє Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, передає Цензор.НЕТ.

"Кошти, витрачені в рамках виплати компенсацій за зруйноване житло, будуть включені в консолідовану претензію України до Російської Федерації щодо реалізації її міжнародно-правової відповідальності за збройну агресію проти України", - йдеться в повідомленні.

У МінТОТ додали, що відповідно до Закону України "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях" відповідальність за матеріальну чи нематеріальну шкоду, завдану Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації, покладається на Російську Федерацію відповідно до принципів і норм міжнародного права.

Читайте також: Кабмін визначив механізм компенсації за зруйноване внаслідок агресії РФ приватне житло. Гранична сума - 300 тис. грн, - МінТОТ

Як повідомлялося, на засіданні 10 липня Кабмін встановив механізм грошової компенсації за зруйноване в результаті збройної агресії Російської Федерації приватне житло. Відповідне рішення було прийнято з ініціативи Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб. Відповідно до прийнятого механізму, органи місцевого самоврядування (цивільними - військові адміністрації) проводитимуть обстеження житла, зруйнованого в результаті збройної агресії РФ, і видавати відповідні акти постраждалим особам. Тому власники житлових будинків (квартир), які були зруйновані в результаті збройної агресії РФ на сході України, зможуть отримати від держави грошову компенсацію. Сума виплати компенсації постраждалим буде визначатися за показниками вартості будівництва житла у відповідних областях України, при цьому граничний її розмір становитиме 300 тис. гривень.

Для отримання компенсації потерпілі мають подати відповідні заяви і документи в спеціально створені комісії при обласних державних адміністраціях (обласних військово-цивільних адміністраціях), які будуть ухвалювати рішення про надання грошової компенсації. Форми необхідних документів і порядок розгляду заяв повинні бути розроблені МінТОТ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137715
 
   
 Топ коментарі
 
Это правильно.
Только то что установлен максимальный размер компенсации это не правильно.
Компенсировать надо по оценочной рыночной стоимости на период до начала агрессии.
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Ні! Хай грошима відшкодовують! Бо крім розрухи русскіі нічого будувати не вміють!
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требовать, конечно, можно, єто даже легче, чем картоху копать.
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А почему только компенсация? Пусть отстраивают Украинский Донбасс!
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Ні! Хай грошима відшкодовують! Бо крім розрухи русскіі нічого будувати не вміють!
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Ну в принципе да, они же рукожепые, я не учел этого момента
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да-да...потребовать то можно...даже нужно
но вот с рашки и шерсти клок не выдерешь (это как бы аксиома!!!)
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Это правильно.
Только то что установлен максимальный размер компенсации это не правильно.
Компенсировать надо по оценочной рыночной стоимости на период до начала агрессии.
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хоть какие то проблемы бандитской стране! Как взыскать пока можно не ставить вопрос.Обложить логово зверя -первый шаг
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а компенсацію за 13000 загиблих,як вони будуть компенсовувати?
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Коболев уже выиграл суд у россии,В итоге у Коболева премия 300 миллионов ,а Украине дуля с маком
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требовать, конечно, можно, єто даже легче, чем картоху копать.
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Ось новий ЗЕкабмін ще і виплатить компенсації за двохсотих ітамнетів, та вибачиться перед атпускнікамі за незручності відпочинку на Думбасі.
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И ещё об отдыхе..но немного другом в местах где панует беззаконие и где удобно всё повернуть на национализм....У популярному курортному місті Бердянськ стався скандал між сім'єю київського журналіста В'ячеслава Гармаша та місцевими жителями.Журналіст разом з дружиною і сином гуляючи узбережжям попросили місцевих жителів дозволу пройти через територію приватного готелю. Бо частина пляжу була перегороджена аж до самої води.Однак персонал почувши українську мову розлютився. Пройти через територію готелю не дозволили
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Nice try...Я предлагаю еще после денег на восстановление Донбасса потребовать у России денежную компенсацию за моральный ущерб. Каждому украинцу. 1000€. Можно и 5000€. Ура! Ждем денег...
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Два выигранных дела у переселенцев уже есть.
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Кто там чего выиграл? Я не в курсе... Расскажите, если не лень. Спасибо!
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Лычаковский районный суд Львова вынес решение, согласно которому Россия обязана выплатить семье переселенцев из Луганской области 4,7 млн грн моральной компенсации за переезд из региона. Об этом сообщает Zaxid.

В суд обратилась семья по фамилии Чайка, которая переехала во Львов из Станицы Луганской в 2014 году. На такой шаг они решились из-за запугивания проукраинского населения и ухудшения социальной ситуации.
После переселения семья Чайка добилась официального признания того, что причиной переезда стала военная агрессия России. После этого они подали второй иск, потребовав у России моральной компенсации.
«Основанием обращения в суд с иском являются многочисленные нарушения Россией основополагающих прав и свобод человека. В частности, нарушен быт и налаженная полноценная жизнь. Вооруженной агрессией России против Украины и оккупацией части территории Луганской области Украины нарушены их права на жизнь, уважение чести и достоинства, свободу и личную неприкосновенность, уважение частной и семейной жизни, свободу мысли, совести и религии», - говорится в решении Лычаковского райсуда.
Указывается, что размер моральной компенсации семья рассчитала на основе похожих исков, который рассматривал Европейский суд по правам человека.
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Ок, интересно. Но мне кажется, что все эти иски- как мертвому припарки. Россия никогда не признает, что она должна выплатить что-либо из-за своей военной агрессии. Она 4 года устами Лаврова утверждают, что ич там нет... Какая компенсация!?!??! Равнозначно вердикту суда, по которому Яценюк расстреливал из автомата русских в Чечне. И что теперь ... Да ничего...
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"Исполнение таких решений возможно только в принудительном порядке через арест активов РФ на территории Украины и других государств. Мы готовим арест российских активов, расположенных в Западной Европе.
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а мы - это кто?
Арест активов в Западной Европе звучит интересно....
Я правда еще пока не слышал, чтобы в Германии арестовали хоть что-то.
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очень интересно.
Я не знал Сенченко, посмотрел в вики. Там написанно:
"...Признает РФ государством агрессором по отношению к Украине, но тем не менее это не мешает ему иметь российский паспорт..." - забавно...

Eсли получится что-то арестовать (в чем я сильно сомневаюсь), то я только за.
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Решение "Лычаковского районого суда" имеет силу только на территории Лычаковского района г. Львова. Даже в Днепре или в Херсоне с таким постановлением могут послать ... за подтверждением от Верховного суда Украины. Я уже не говорю что судебное решение одного государства не имеет никакой юридической силы на территории другого государства. Даже если это обещает какое то "ООО" с уставным капиталом в 1(ОДНУ) минимальную зарплату.Україна вимагатиме від РФ відшкодування компенсацій за зруйноване житло на Донбасі, - МінТОТ - Цензор.НЕТ 1032
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Ну я не удивлюсь если для Западной Европы решиние суда не имеет никакой юридической силы.
И что?
Европа прогнила и разложилась под влиянием денег путина и давно уже не является эталоном.
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Суд признал мужчину пострадавшим от агрессивной кремлевской политики на Донбассе.
Бывший житель Донецка Сергей Шкребтий добился судебного приговора о возмещении причиненного ему Россией агрессией на Донбассе морального вреда. Об этом сообщает ОО "Всеукраинское движение "Сила права".

По данным организации, решение в пользу истца вынесла судья Приморского районного суда Одессы Ольга Шенцева. Вердиктом обязуется "взыскать с Российской Федерации в пользу Шкребтия Сергея Григорьевича возмещение морального вреда 1 088 886, 68 грн (один миллион восемьдесят восемь тысяч восемьсот восемьдесят шесть гривен шестьдесят восемь копеек)". Эти деньги должны компенсировать переезд и неудобства дончанина, который из-за своей проукраинской позиции был вынужден покинуть временно оккупированный пророссийскими бандформированиями Донецк и переехать в Одессу из соображений безопасности.
"Исполнение таких решений возможно только в принудительном порядке через арест активов РФ на территории Украины и других государств. Мы готовим арест российских активов, расположенных в Западной Европе. Для ареста крупных активов необходимо в короткий срок получить большое количество судебных решений на значительную сумму. Это позволит значительно ускорить выполнение решений для каждого пострадавшего", - рассказал председатель ОО "Сила права" Андрей Сенченко.
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Киевский апелляционный хозяйственный суд неожиданно встал на сторону Газпрома и единственного актива российской компании на Украине - Газтранзита. Он отменил решение суда предыдущей инстанции о взыскании 79,877 млн гривен (3,1 млн долларов по текущему курсу) дивидендов компании «Газтранзит».

2017-07-26
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В соответствии с принятым механизмом, органы местного самоуправления (военно-гражданские администрации) будут проводить обследование жилья, разрушенного в результате вооруженной агрессии РФ, и выдавать соответствующие акты пострадавшим лицам. Поэтому собственники жилых домов (квартир), которые были разрушены в результате вооруженной агрессии РФ на востоке Украины, смогут получить от государства денежную компенсацию. Сумма выплаты компенсации пострадавшим будет определяться по показателям стоимости строительства жилья в соответствующих областях Украины, при этом предельный ее размер составит 300 тыс. гривен.Источник:https://censor.net.ua/n3137715 Хто там сидить в меріях чи селищних радах ? Ригоанали. На кого вони і як напишуть зрозуміло. Як завжди. Мінвот народила перед виборами мишу. Ви подивіться чим і як займається це квазіміністерство на протязі 4 років. Це сінекура для "потрібних" людей ПОПа. А який поп такий і приход як відомо.
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що так скоромязливо---давайте вимагати від пуцікіна --ключ від квартири -где деньги лежат
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Тобто, спочатку ми заплатимо компенсацію тим, хто надасть довідки про зруйноване житло, а вже потім будемо вимагати від агресора репарації та контрибуцію? А вони одразу заплатять, чи почекають?
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