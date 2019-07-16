 Тепер про переговори щодо України ми дізнаємося на пресконференціях Путіна. Це втрата суб'єктності, - Порошенко

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це п'ятий президент України, лідер партії Петро Порошенко заявив в ході телемарафону "Стоп Реванш".

"Я хочу відзначити весь склад нашої делегації у ПАРЄ, яка билася як 9 рота, незважаючи на те, що залишилась без підтримки вищого політичного керівництва держави. Їхній результат був неймовірним. Це представники нашої політичної команди Володимир Ар’єв, Ірина Геращенко, Олексій Гончаренко, Марія Іонова. Значна частина делегацій інших країн на знак солідарності з Україною покинула засідання ПАРЄ. Чому це так важливо? Бо з Росії просто зняли санкції і продемонстрували, що така поведінка Росії – анексія Криму, окупація Донбасу, вбивства українців, – є прийнятною", – застеріг Петро Порошенко.

Він нагадав, що протягом його президентської каденції його команда втримувала міжнародний фронт солідарності з Україною, і санкції з країни-агресора не знімалися.

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"Україна йде з порядку денного пріоритетних питань світу – нам цього не можна допустити. Саме тому ми запровадили принцип "Нічого про Україну без України". Бо саме українці мають вирішувати свою долю. Як нам забезпечити мир – тільки на умовах виведення окупаційних військ, роззброєння незаконних формувань, звільнення від окупації Криму, передачі під контроль неконтрольованої ділянки російсько-українського кордону", – наголосив Порошенко.

Він нагадав, що щоразу перед зустріччю із Путіним світові лідери проводили консультації з президентом України. Зокрема, після акту російської агресії у Керченській протоці Петро Порошенко протягом 18 годин поспілкувався майже з усіма світовими лідерами і генсеком ООН, і на саміті в Буенос-Айресі лідери "Великої сімки" скасували всі зустрічі з президентом Росії. Натомість вже цього року в Осаці Путін провів низку переговорів, про зміст яких Україні досі не відомо. "Про що там говорили? Як про Україну говорили, які були плани. Що нас чекає, чи тримаємо ми цю коаліцію? Українці дізналися з пресконференції Путіна. Це – втрата суб’єктності. Україна поступово перетворюється з гравця на світовій шахівниці – на пішака, від якого нічого не залежить", – застеріг Порошенко.

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Він наголосив, що саме потужна парламентська фракція "Європейської Солідарності" триматиме міжнародний фронт на підтримку України і зміцнюватиме суб’єктність нашої держави на світовій арені.

"Саме Верховна Рада затверджує основи зовнішньої і внутрішньої політики законом. І наша команда в тому числі і досвідчених дипломатів, військових, державних діячів поверне Україну до тих держав, від яких залежить власне майбутнє", – зазначив Порошенко.