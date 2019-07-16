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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Агресія Росії проти України Обирай свідомо
 Політика України
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Все про:Порошенко (9456) реванш (10) Європейська Солідарність (68)

 Тепер про переговори щодо України ми дізнаємося на пресконференціях Путіна. Це втрата суб'єктності, - Порошенко

Рішення ПАРЄ повернути парламентську делегацію Росії без будь-яких умов - це перший потужний удар по Україні на міжнародній арені, і дуже важливо не втратити суб'єктність держави в зовнішній політиці.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це п'ятий президент України, лідер партії Петро Порошенко заявив в ході телемарафону "Стоп Реванш".

"Я хочу відзначити весь склад нашої делегації у ПАРЄ, яка билася як 9 рота, незважаючи на те, що залишилась без підтримки вищого політичного керівництва держави. Їхній результат був неймовірним. Це представники нашої політичної команди Володимир Ар’єв, Ірина Геращенко, Олексій Гончаренко, Марія Іонова. Значна частина делегацій інших країн на знак солідарності з Україною покинула засідання ПАРЄ. Чому це так важливо? Бо з Росії просто зняли санкції і продемонстрували, що така поведінка Росії – анексія Криму, окупація Донбасу, вбивства українців, – є прийнятною", – застеріг Петро Порошенко.

Він нагадав, що протягом його президентської каденції його команда втримувала міжнародний фронт солідарності з Україною, і санкції з країни-агресора не знімалися.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Реваншисти почали піднімати голову, коли відчули, що це можна робити, - Порошенко

"Україна йде з порядку денного пріоритетних питань світу – нам цього не можна допустити. Саме тому ми запровадили принцип "Нічого про Україну без України". Бо саме українці мають вирішувати свою долю. Як нам забезпечити мир – тільки на умовах виведення окупаційних військ, роззброєння незаконних формувань, звільнення від окупації Криму, передачі під контроль неконтрольованої ділянки російсько-українського кордону", – наголосив Порошенко.

Він нагадав, що щоразу перед зустріччю із Путіним світові лідери проводили консультації з президентом України. Зокрема, після акту російської агресії у Керченській протоці Петро Порошенко протягом 18 годин поспілкувався майже з усіма світовими лідерами і генсеком ООН, і на саміті в Буенос-Айресі лідери "Великої сімки" скасували всі зустрічі з президентом Росії. Натомість вже цього року в Осаці Путін провів низку переговорів, про зміст яких Україні досі не відомо. "Про що там говорили? Як про Україну говорили, які були плани. Що нас чекає, чи тримаємо ми цю коаліцію? Українці дізналися з пресконференції Путіна. Це – втрата суб’єктності. Україна поступово перетворюється з гравця на світовій шахівниці – на пішака, від якого нічого не залежить", – застеріг Порошенко.

Також читайте: Росія ненавидить нас за те, що ми навчилися жити без них. Це варварство, - Порошенко

Він наголосив, що саме потужна парламентська фракція "Європейської Солідарності" триматиме міжнародний фронт на підтримку України і зміцнюватиме суб’єктність нашої держави на світовій арені.

"Саме Верховна Рада затверджує основи зовнішньої і внутрішньої політики законом. І наша команда в тому числі і досвідчених дипломатів, військових, державних діячів поверне Україну до тих держав, від яких залежить власне майбутнє", – зазначив Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137713
 
   
 Топ коментарі
 
Проміняли Пороха на шмарклю, Україну на малоросію.
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"Прикреплённый учитель" у потроха остался ему от овоща - кремлёвские политтехнологи.
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а тебе знакомы слова
марионетка, свадебный генерал, кукла, катала???
а президент это не про зеленку )))))
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Я в кукле и марионетке не уверен, больше склоняюсь, что Зе не обременён чьей либо крышей. Просто он из Кривого Рога, а на этих территориях сильно засела рыговская пропаганда и он не исключение и я даже уверен, что он и в 2004, и в 2010 голосовал за рыгов и овоща. У него рыговский рецидив и нам нужно его от этого рецидива избавить.
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я тоже вырос в кривом роге , на том самом соцгороде и отлично знаю нутро этого тщедушного еврейского мальчике
, и что такое еврейская мафия с ментовской крышей. это одна из причин почему я оттуда уехал. его дедуля был большой и важный мент. а про его папу вы и сами знаете
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Мне знакомы все слова, а ты так и не ответил ни на один из моих вопросов.

Наверное ты яркий представитель диванных войск, которые всегда все знают лучше других, но никогда ничего не делают, т.к. очень заняты.
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Как раз такие как я и делают, ибо благодаря таким "диванным" воинам как я Украина и выиграла информационную войну у *****, кремля и русского мира.
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вообще-то написанно было не вам, а пользователю: Igor Zolotovskiy
Но если Вы считаете, что Украина уже выиграла информационную войну с Россией и все это благодаря вам - снимаю шляпу перед маэстро!
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Да, информационную войну у параши мы выиграли, во всяком случае на этапе кремлёвского руцкого мирна и благодаря не одному мне, а тысячам, хотя я часто задавал тон этой борьбы - тут я скромностью не отличаюсь, бо правды негде деть.
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Если вам очень хочется быть диванным победителем, будьте им, я не против!

Тем более, что, как вы сами заметили, скромностью вы не отличаетесь...
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Я просто каждому дурню не хочу доказывать, что я не диванный. Кстати это прозвище придумали нам ольгинские говно-тролли когда поняли, что проиграли, а украинские дыбилы это прозвище подхватили.
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А вы не доказывайте ничего. Просто расскажите, чем конкретно занимаетесь. Этого будет вполне достаточно. Ну а если ничем не занимаетесь, имейте смелость в этом признаться.
"прозвище придумали нам ольгинские говно-тролли" - то есть все-таки занимаетесь чем-то? С троллями воюете... Ахренеть сражения...
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Что-то, какая-то неразбериха в рядах порохоботов - друг на друга наезжать начали.
Олег Анатолиевич, рано праздновать победу, безотносительно к участникам сражений, победу одержали не мы, а враги наших врагов.
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Та не - руцкий мир всрався. Мало того - этого ещё не видно, но мы перешли в контратаку.
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я програмер. у меня усадьба 6га на берегу азовского моря и бассейн 80 м с азовской водой
так что у меня нет причин завидовать зеленке
но зеленка точно не президент оно преЗЕК
а что касается подобных диалогов, то они идут только в ФОНОВОМ режиме..))))))))
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я тоже заканчивал информатику. Я не очень понимаю, почему если у тебя есть бассейн на ЦЕЛЫХ 80 метров с азовской водой, то тебе нет смысла завидовать Зеленскому, но как бы ты его не обзывал, 73% изберателей выбрали его президентом Украины. Я так понимаю, это твой президент в том числе.
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Когда же соевый хряк наконец заткнется и поймет, шо его мнение больше никого не интересует ?
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Вася...ты под флагом Великобритании
А жто внутриукраинский вопрос!!!)))
Вася...твое мнение тут первое с конца!)))
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Ти думаєш думка кацапа когось цікавить? Порох нікуди не дінеться - так що життя в Моржовії буде занепадати і надалі. Теперь о переговорах по Украине мы узнаем на пресс-конференциях Путина. Это потеря субъектности, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6390
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А что, тебя Зеленский больше интересует?
Президент представляет страну на международной арене и то, как это делал Порошенко, мне нравилось больше.

А чего достиг Зеленский?
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Ну, вот мы и пожинаем плоды этих "представлений".
Ах, да, это же все, всего лишь за месяц, сделал Зеленский.
Мощный мужик, такого гиганта одолел - на ноль умножил.
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А при Порошенко мы это узнавали от Меркель.
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Хряк хоть бы постыдился. Или думает, что уже забыли как о его телефонных разговорах с Путеным узнавали от кремля?
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"Зеленський, скоріше за все, не добуде до кінця каденції, Україна втратить ще території ", - Арестович.
https://www.youtube.com/watch?v=hp0IQeWGC7k
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Вони з кумом переплутали агентурну діяльність з політичною і хочуть лохів до цього призвичаїти.
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Я согласен с Порошенко.
Вы его не любите? Зря, вы о нем еще вспоминать будете!
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Ви думаєте у Виміратах при Зеленському стане жити краще?
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Нам не при Зеленському, нам без офшоренка стане краще. Вже стало краще, а от тобі стане гірше.
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Поділіться таємницею - до якого місця ви прикладаєте фото Шмаклі?
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"шмакля" - це твій псевдонім? Розкажи детальніше якого терапевтичного ефекту ти сподіваєшся досягнути від прикладання зображення твого кумира до одного твого місця.
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кто-то может представить себе Зе и Ко у руля в 2014?
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а Зеля вчера катался на Тесле.. "папа" дал покататься
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Примелькались вже ці червоні трусєля. Тепер про переговори щодо України ми дізнаємося на пресконференціях Путіна. Це втрата суб'єктності, - Порошенко - Цензор.НЕТ 523
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порохоботы с петей думают, что мы уже забыли все "художества" пятилетнего петиного "правления".
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да у вас уже за месяц "художеств" выше крыши. от ПАСЕ. до аварии с детьми.
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А мне кто-то скажет, почему эта шыкаладнвя задница начала критиковать то, что она пшть лет крышевала и так берегла? Верим, пеця - верим. Только после выборов - гуд бвй, а лучше - в одну камеру с свинарчуком и его личинкой
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дивна трансформація потрошенка : з сашхена зі старсобесу в нікчемне опудало городнє.
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Перед тюрьмой все наговориться никак не может.
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Зашейте ему рот кевларовой ниткой, до воскресенья, задолбало это чмо мальдивское.
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мародёр забыл, как с подонком цеголко столик к белому дому подтаскивал ?
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Завтра на первый допрос. И это главный результат для этого много говорящего и бесконечно врущего типа, приписывающего себе в заслуги все что ему вздумается.
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ЗЕшляпе все равно, а его альтернативно одаренному лохотрату и подавно...
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Зешляпа теперь 5 лет будет заслуженно драть порохоботов, и в том числе всяких Алексеев Ивановичей, которые мало в чем разбираются и даже. к примеру, не смогут объяснить, зачем они на свой ник вешают хвост типа 353f574d.
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а ми будували краину. а вам. реваншистам, только месть. да и то не вийде у вас.
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Шила милому кисет - вышла рукавица.
Усе люди говорят, что я - мастерица.
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Есть Петя,есть Украина.Нема Пети,нема Украины.Смотри не перепутай
Тепер про переговори щодо України ми дізнаємося на пресконференціях Путіна. Це втрата суб'єктності, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2764
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Воно то так , але коли ЗєкоМанда буде до Нового року , то України після Новогороку не буде . Буде путєнобєніна малоросія .
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Комбриг, якби не відбулися ці вибори, то її вже не було би. А так ще є півроку, щоб загнати вас в те стійло, де ви маєте бути, і потім вже думати як далі жити.
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Хтось може сказати - ботоферма продовжує фінансуватися з бюджету чи вже з грошей вкрадених з бюджету?
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так запитай в куратора. Хто там в тебе - Разумков? Рябошапка? Портнов? Богдан? Шефір?
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Разумков ответил, что теперь порохоботовская ботоферма оплачивается из украденных петей денег, которые он из-за природной жадности присвоил себе.
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ну, да, понятно, разумков за брехню завжди недорого розраховувався: "Разумков допомогав Вишинському організовувати новини на "РИА Новости Укрина" Кирила Вишинського.
Нинішній лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков з 2014-го по травень 2018 року згадувався у 385 матеріалах видання "РИА Новости Украина", головного редактора якого Кирила Вишинського судять за державну зраду. Про це повідомляється у статті "Справа Вишинського" як дзеркало війни", яка опублікована у "Дзеркалі тижня".
Під час аналізу авторів 72 публікацій, кваліфікованих обвинуваченням у справі Вишинського як такі, що порушують закон, виявилося, що Дмитро разумков був одним з ньюсмейкерів російського пропагандистського сайту.
"Одне з відкриттів, отриманих при аналізі контенту сайту "РИА Новости Украина". 385 матеріялів із цитуванням або згадуванням директора Української політконсалтингової групи Дмитра Разумкова у період із 2014-го по травень 2018 року. Ні, "у Вишинського" не просто давали новини, де ньюсмейкером був нинішній лідер партії "Слуга народу" і потенційний кандидат на посаду голови Верховної Ради парламентсько-президентської Республіки Україна.
Вони ці новини організовували, у тому числі, шляхом проведення пресконференцій і підбивання політичних підсумків тижня щоп'ятниці. За участи різних людей, але регулярно зустрічаються імена знакових політконсультантів, таких як Михайло Погребинський або Олег Волошин", - зазначається у статті.
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Тепер ще розкажи в чому полягає різниця між тими, про кого ти розказав і тобою та твоїм улюбленим вождем і керманичем.
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ПЕтя, ти скільки ригів за час свого правляння посадив? Жодного... Тепер твої жопоблоківські друзі і повилазили. Мертвечук ці всі 5 років жирував, як скотиняка, а мав би сидіти.
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у баригі син бігає в майці рашкостана, сам торгував зі свинарчукаии 5 рокі і ще це чмо щось скиглить
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Петя, иди в жопу. И главного информатора - министра иностранных дел с собой прихвати.
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Настоящая 9 Рота под Иловайском -
******
https://censor.net.ua/news/305152/general_litvin_bejal_izpod_ilovayiska_brosaya_voorujenie_i_tehniku_kombat_dnepr1_bereza
так умирали под Иловайском наши патриоты -......
Реальный рассказ солдата, вышедшего из окружения в Иловайске. Записан в
госпитале Мечникова Днепропетровск -
"В Иловайске был почти с первого дня - е..........сь
конкретно - мне три человека еле успевали набивать магазины - и я
только успевал менять автоматы - перегревались стволы - за цевье
невозможно было держаться - за период боев получил две контузии - танки
обстреливали дома где мы были - первый раз взрывной волной впечатало в
стену - второй раз накрыло взрывом. Ни черта не слышал - не соображал -
еле вытянули - но то другая история. Выходили мы так - нам дали коридор о
котором все перемирщики объявили - мы шли на бмп - на развилке стоял
командирский БТР и на этой развилке вся колонна из генералов и
командиров повернула направо и стала уходить в сторону - а нам кричат -
"броня - вперед - вперед, б..ядь" и мы пошли прямо - видели как эти
******** уходили направо вылетаем на поле и ох.....ем - метрах в 400 от
нас расставлена рашкинская артиллерия на прямой наводке - и тут взлетает
красная ракета - и они начали по нам хть - 400 метров!
открытое поле - нам п///////а - одежда на мне горит - я пытаюсь бежать тяну
того кто рядом сидел - обертаюсь а от него осталася рука, таз и ноги -
ни головы ни туловища нет!!!! я бросил - взрыв - - раздробило ступню
полностью - одежду сбросил чтоб не сгорет и пополз к посадек кровь
****** боль адска - ноги считай нет - дополз - там Леха лежит с ногами
перебитыми - нет ног - говорит у меня гнраната есть давай подорвемся - я
говорю - у меня тоже есть - не буду - тут пацан наш бежит с ПМ - наши?
ща за помощью побегу - и ушел. Я поползз - полз не знаю сколько - голый -
без ноги - очнулся - я в камазе на ящиках - за нами пушка болтается - я
стонать - а русские говорят - заткнись - или под колеса бросим -
потерял сознание - очнулся - приезали - выкинули на обочину - мимо
солддаты идут тут один ко мне и своим говорит подождите пацаны ща я его
добью - я лицо поднимаю смотрю на него он затвор передернул - че
смотришь? я говорю - смотрю - на своей земле умираю - - он постоял - ну и
дохни дальше. сбросили в яму - огромная воронка от чего-то вся
обожженная - там и живые и мертвые и калеки - все там - видел как по
посадкам русские ходили добивали раненых видел как один офицер сидел на
стуле - и к нему приводили наших и он их расстреливал - приводят он
стреляет - потом следующий. Ноги нет - культя и остатки мяса и костец от
ступни болтаются грязь прилипла - умираю - тут смотрю погранцы идут - а
я сам погранец - ну я их окликнул - мол как дела - вы кто гуси или
фазаны (на сленге какой призыв - осень или весна) один разговорился -
дал сигарету - у него одна была на 2 скурили - принесли спальник
завернули меня - остатки ноги в вещь мешок засунули - так и лежал - где
то суток двое - за все время воды дали и шоколадку и то погранцы -
пожалели своего побратима. Потом очнулся - везут в кузове - говорят
красный крест - привезли - вертолеты - положили на обочсине и улетели -
места не хватило - лежу матерючь рыдаю - бросили *********-******* -
сдохнуть быстрее - потерял сознание - очнулся - свет - я в вертолете
садимяс в Днепре. "
Рассказывал Сергей Шапошник, 5 рота, батальон Днепр-1, Днепропетровск, Мечникова, 5 этаж блок,1 палата.
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и после такого с парашей о чем то надо ПОГОВОРИТЬ???
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Офшоренко робить вигляд, що після п'яти років його титанічної, на благо України, діяльності ще реванш якийсь потрібен.
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Блеф и нищета кутизанок !
Sergii Ustim

Ага, договорились про коридор и расстреляли безоружных Украинцев, а виноват оказался Порошенко, про ублюдков тагильских никто не говорит.
16.07.2019 12:10
Maksim Perepelitca

"Воевали "в Иловайске Хомчаки и Семенченки , а крайним оказался Порошенко . пц ..! Тепер про переговори щодо України ми дізнаємося на пресконференціях Путіна. Це втрата суб'єктності, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6581 .
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Да, ни при чем он, он на офшорном участке фронта тогда командовал, нанес там поражение и парад провел.
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ты идиот Мужеложенко ни одного важного решения без потроха сделать НЕ МОГ!!! так что кровь пацанов на руках ху й ла и барыги!!! это два подельника!!!
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ЖИВЫМ !
Г Е Р О ЯМ С Л А В А !
26.08.2014 12:49Тепер про переговори щодо України ми дізнаємося на пресконференціях Путіна. Це втрата суб'єктності, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8254
 Владимир Парасюк воюет в окружении с автоматом против новейших танков российских захватчиков !
http://gordonua.com/news/separatism/Parasyuk-Informaciya-ob-osvobozhdenii-Ilovayska-lozh-38102.html
Почему добровольческим батальонам не дают тяжелую технику .. ждут пока перебїют всех Патриотов Украині ??Виступ сотника Самооборони зі сцени Майдану Володимира Парасюка 21. 02. 2014г.
https://www.youtube.com/watch?v=g8KUthRIBCQ
Тепер про переговори щодо України ми дізнаємося на пресконференціях Путіна. Це втрата суб'єктності, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1171
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пусть барыга про Илловайск расскажет! ведь там все происходило с его согласования! это 100%! как он по договоренности с ху й лом лучших пацанов положил в землю сырую!!!!!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниТепер про переговори щодо України ми дізнаємося на пресконференціях Путіна. Це втрата суб'єктності, - Порошенко
 
 
 
 
 
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