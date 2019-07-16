 Тепер про переговори щодо України ми дізнаємося на пресконференціях Путіна. Це втрата суб'єктності, - Порошенко

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це п'ятий президент України, лідер партії Петро Порошенко заявив в ході телемарафону "Стоп Реванш".
"Я хочу відзначити весь склад нашої делегації у ПАРЄ, яка билася як 9 рота, незважаючи на те, що залишилась без підтримки вищого політичного керівництва держави. Їхній результат був неймовірним. Це представники нашої політичної команди Володимир Ар’єв, Ірина Геращенко, Олексій Гончаренко, Марія Іонова. Значна частина делегацій інших країн на знак солідарності з Україною покинула засідання ПАРЄ. Чому це так важливо? Бо з Росії просто зняли санкції і продемонстрували, що така поведінка Росії – анексія Криму, окупація Донбасу, вбивства українців, – є прийнятною", – застеріг Петро Порошенко.
Він нагадав, що протягом його президентської каденції його команда втримувала міжнародний фронт солідарності з Україною, і санкції з країни-агресора не знімалися.
"Україна йде з порядку денного пріоритетних питань світу – нам цього не можна допустити. Саме тому ми запровадили принцип "Нічого про Україну без України". Бо саме українці мають вирішувати свою долю. Як нам забезпечити мир – тільки на умовах виведення окупаційних військ, роззброєння незаконних формувань, звільнення від окупації Криму, передачі під контроль неконтрольованої ділянки російсько-українського кордону", – наголосив Порошенко.
Він нагадав, що щоразу перед зустріччю із Путіним світові лідери проводили консультації з президентом України. Зокрема, після акту російської агресії у Керченській протоці Петро Порошенко протягом 18 годин поспілкувався майже з усіма світовими лідерами і генсеком ООН, і на саміті в Буенос-Айресі лідери "Великої сімки" скасували всі зустрічі з президентом Росії. Натомість вже цього року в Осаці Путін провів низку переговорів, про зміст яких Україні досі не відомо. "Про що там говорили? Як про Україну говорили, які були плани. Що нас чекає, чи тримаємо ми цю коаліцію? Українці дізналися з пресконференції Путіна. Це – втрата суб’єктності. Україна поступово перетворюється з гравця на світовій шахівниці – на пішака, від якого нічого не залежить", – застеріг Порошенко.
Він наголосив, що саме потужна парламентська фракція "Європейської Солідарності" триматиме міжнародний фронт на підтримку України і зміцнюватиме суб’єктність нашої держави на світовій арені.
"Саме Верховна Рада затверджує основи зовнішньої і внутрішньої політики законом. І наша команда в тому числі і досвідчених дипломатів, військових, державних діячів поверне Україну до тих держав, від яких залежить власне майбутнє", – зазначив Порошенко.
марионетка, свадебный генерал, кукла, катала???
а президент это не про зеленку )))))
, и что такое еврейская мафия с ментовской крышей. это одна из причин почему я оттуда уехал. его дедуля был большой и важный мент. а про его папу вы и сами знаете
Наверное ты яркий представитель диванных войск, которые всегда все знают лучше других, но никогда ничего не делают, т.к. очень заняты.
Но если Вы считаете, что Украина уже выиграла информационную войну с Россией и все это благодаря вам - снимаю шляпу перед маэстро!
Тем более, что, как вы сами заметили, скромностью вы не отличаетесь...
"прозвище придумали нам ольгинские говно-тролли" - то есть все-таки занимаетесь чем-то? С троллями воюете... Ахренеть сражения...
Олег Анатолиевич, рано праздновать победу, безотносительно к участникам сражений, победу одержали не мы, а враги наших врагов.
так что у меня нет причин завидовать зеленке
но зеленка точно не президент оно преЗЕК
а что касается подобных диалогов, то они идут только в ФОНОВОМ режиме..))))))))
А жто внутриукраинский вопрос!!!)))
Вася...твое мнение тут первое с конца!)))
Президент представляет страну на международной арене и то, как это делал Порошенко, мне нравилось больше.
А чего достиг Зеленский?
Ах, да, это же все, всего лишь за месяц, сделал Зеленский.
Мощный мужик, такого гиганта одолел - на ноль умножил.
https://www.youtube.com/watch?v=hp0IQeWGC7k
Вы его не любите? Зря, вы о нем еще вспоминать будете!
Усе люди говорят, что я - мастерица.
Нинішній лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков з 2014-го по травень 2018 року згадувався у 385 матеріалах видання "РИА Новости Украина", головного редактора якого Кирила Вишинського судять за державну зраду. Про це повідомляється у статті "Справа Вишинського" як дзеркало війни", яка опублікована у "Дзеркалі тижня".
Під час аналізу авторів 72 публікацій, кваліфікованих обвинуваченням у справі Вишинського як такі, що порушують закон, виявилося, що Дмитро разумков був одним з ньюсмейкерів російського пропагандистського сайту.
"Одне з відкриттів, отриманих при аналізі контенту сайту "РИА Новости Украина". 385 матеріялів із цитуванням або згадуванням директора Української політконсалтингової групи Дмитра Разумкова у період із 2014-го по травень 2018 року. Ні, "у Вишинського" не просто давали новини, де ньюсмейкером був нинішній лідер партії "Слуга народу" і потенційний кандидат на посаду голови Верховної Ради парламентсько-президентської Республіки Україна.
Вони ці новини організовували, у тому числі, шляхом проведення пресконференцій і підбивання політичних підсумків тижня щоп'ятниці. За участи різних людей, але регулярно зустрічаються імена знакових політконсультантів, таких як Михайло Погребинський або Олег Волошин", - зазначається у статті.
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https://censor.net.ua/news/305152/general_litvin_bejal_izpod_ilovayiska_brosaya_voorujenie_i_tehniku_kombat_dnepr1_bereza
так умирали под Иловайском наши патриоты -......
Реальный рассказ солдата, вышедшего из окружения в Иловайске. Записан в
госпитале Мечникова Днепропетровск -
"В Иловайске был почти с первого дня - е..........сь
конкретно - мне три человека еле успевали набивать магазины - и я
только успевал менять автоматы - перегревались стволы - за цевье
невозможно было держаться - за период боев получил две контузии - танки
обстреливали дома где мы были - первый раз взрывной волной впечатало в
стену - второй раз накрыло взрывом. Ни черта не слышал - не соображал -
еле вытянули - но то другая история. Выходили мы так - нам дали коридор о
котором все перемирщики объявили - мы шли на бмп - на развилке стоял
командирский БТР и на этой развилке вся колонна из генералов и
командиров повернула направо и стала уходить в сторону - а нам кричат -
"броня - вперед - вперед, б..ядь" и мы пошли прямо - видели как эти
******** уходили направо вылетаем на поле и ох.....ем - метрах в 400 от
нас расставлена рашкинская артиллерия на прямой наводке - и тут взлетает
красная ракета - и они начали по нам хть - 400 метров!
открытое поле - нам п///////а - одежда на мне горит - я пытаюсь бежать тяну
того кто рядом сидел - обертаюсь а от него осталася рука, таз и ноги -
ни головы ни туловища нет!!!! я бросил - взрыв - - раздробило ступню
полностью - одежду сбросил чтоб не сгорет и пополз к посадек кровь
****** боль адска - ноги считай нет - дополз - там Леха лежит с ногами
перебитыми - нет ног - говорит у меня гнраната есть давай подорвемся - я
говорю - у меня тоже есть - не буду - тут пацан наш бежит с ПМ - наши?
ща за помощью побегу - и ушел. Я поползз - полз не знаю сколько - голый -
без ноги - очнулся - я в камазе на ящиках - за нами пушка болтается - я
стонать - а русские говорят - заткнись - или под колеса бросим -
потерял сознание - очнулся - приезали - выкинули на обочину - мимо
солддаты идут тут один ко мне и своим говорит подождите пацаны ща я его
добью - я лицо поднимаю смотрю на него он затвор передернул - че
смотришь? я говорю - смотрю - на своей земле умираю - - он постоял - ну и
дохни дальше. сбросили в яму - огромная воронка от чего-то вся
обожженная - там и живые и мертвые и калеки - все там - видел как по
посадкам русские ходили добивали раненых видел как один офицер сидел на
стуле - и к нему приводили наших и он их расстреливал - приводят он
стреляет - потом следующий. Ноги нет - культя и остатки мяса и костец от
ступни болтаются грязь прилипла - умираю - тут смотрю погранцы идут - а
я сам погранец - ну я их окликнул - мол как дела - вы кто гуси или
фазаны (на сленге какой призыв - осень или весна) один разговорился -
дал сигарету - у него одна была на 2 скурили - принесли спальник
завернули меня - остатки ноги в вещь мешок засунули - так и лежал - где
то суток двое - за все время воды дали и шоколадку и то погранцы -
пожалели своего побратима. Потом очнулся - везут в кузове - говорят
красный крест - привезли - вертолеты - положили на обочсине и улетели -
места не хватило - лежу матерючь рыдаю - бросили *********-******* -
сдохнуть быстрее - потерял сознание - очнулся - свет - я в вертолете
садимяс в Днепре. "
Рассказывал Сергей Шапошник, 5 рота, батальон Днепр-1, Днепропетровск, Мечникова, 5 этаж блок,1 палата.
Sergii Ustim
Ага, договорились про коридор и расстреляли безоружных Украинцев, а виноват оказался Порошенко, про ублюдков тагильских никто не говорит.
16.07.2019 12:10
Maksim Perepelitca
"Воевали "в Иловайске Хомчаки и Семенченки , а крайним оказался Порошенко . пц ..! .
Г Е Р О ЯМ С Л А В А !
26.08.2014 12:49
Владимир Парасюк воюет в окружении с автоматом против новейших танков российских захватчиков !
http://gordonua.com/news/separatism/Parasyuk-Informaciya-ob-osvobozhdenii-Ilovayska-lozh-38102.html
Почему добровольческим батальонам не дают тяжелую технику .. ждут пока перебїют всех Патриотов Украині ??Виступ сотника Самооборони зі сцени Майдану Володимира Парасюка 21. 02. 2014г.
https://www.youtube.com/watch?v=g8KUthRIBCQ