 У Зеленського хочуть у четвер скликати позачергове засідання Ради для ухвалення антикорупційних ініціатив

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він повідомив, виступаючи на панельній дискусії форуму "Встановлення справедливості - порядок денний для майбутнього парламенту" у вівторок у Києві.

"Ми вже на четвер (18 липня. - Ред.) хочемо скликати позачергове засідання парламенту. Ми будемо вимагати від парламенту прийняти законодавство, яке б дало можливість для ефективної роботи Антикорупційного суду. Ми будемо вимагати прийняти закон про незаконне збагачення", - сказав він.

Нагадаємо, 4 червня Рада відмовилася розглядати законопроект президента Володимира Зеленського про процедуру імпічменту, який він вніс 29 травня.

3 червня Зеленський вніс у Раду законопроект про незаконне збагачення, Рада відмовилася його розглядати 6 червня.

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