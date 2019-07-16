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 Політика України
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Все про:ВР (5177) Рябошапка Руслан (49) Антикорупційний суд (413) незаконне збагачення (53) Офіс Президента (23)

 У Зеленського хочуть у четвер скликати позачергове засідання Ради для ухвалення антикорупційних ініціатив

Заступник глави Офісу президента України Руслан Рябошапка анонсував скликання позачергового засідання парламенту для ухвалення антикорупційних ініціатив.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він повідомив, виступаючи на панельній дискусії форуму "Встановлення справедливості - порядок денний для майбутнього парламенту" у вівторок у Києві.

"Ми вже на четвер (18 липня. - Ред.) хочемо скликати позачергове засідання парламенту. Ми будемо вимагати від парламенту прийняти законодавство, яке б дало можливість для ефективної роботи Антикорупційного суду. Ми будемо вимагати прийняти закон про незаконне збагачення", - сказав він.

Нагадаємо, 4 червня Рада відмовилася розглядати законопроект президента Володимира Зеленського про процедуру імпічменту, який він вніс 29 травня.

3 червня Зеленський вніс у Раду законопроект про незаконне збагачення, Рада відмовилася його розглядати 6 червня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський ухвалив рішення про заміну 12 керівників посольств, у т.ч. у США, - Офіс Президента

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137709
 
   
 Топ коментарі
 
Вова, ты ж её распустил ! У Зеленского хотят в четверг созвать внеочередное заседание Рады для принятия антикоррупционных инициатив - Цензор.НЕТ 6375
Закон об импичменте подпиши, сопля зелёная
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Дочекавшись нового верховного гімнокомандувача (1,5 року справа відлежувалася в столі), Приморский суд Одеси прийняв рішення про ліквідацію аеродрому «Шкільний», що має стратегічне значення і є єдиним на півдні країни в стані повної готовності.

СБУ за Клоуна служить вже Хуйлу - це зрозуміло...

Ви уявляєте собі долю якогось сраного судді в Хуйлостані, який би вчинив подібну диверсію у стані війни? Повітряне командования «Південь» шоковане, клоун купається в Чорному морі...
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/zelenskij-prigovoril-delfinov-k-smerti-
Услышав, что отмена проверок приведет к критической ситуации, Зеленский мудро парировал тем, что "за два месяца никто не умрет". Когда же ему ответили, что дельфины-таки не выживут, а экологии Черного моря настанет хана, президент снова нашелся с ответом: "море и так грязное"
https://beztabu.net/novosti_t4952
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- Порошенко наказав зливати в Одеському порту небезпечнв речовини просто в море ( відмінивши роботу епідстанцій )
- Порошенко підписав наказ про непроведення військового параду
-Порошенко не здав аналіи на вміст наркотичних речовин
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Если опергруппы поедут по всем "золотым" посёлкам , узнавать , откуда у судей , мусоров , прокуроров и чиновников взялись деньги на элитн. особняки , я проголосую за зелю . Вот только вряд ли .
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Искандер da228776


Если
опергруппы поедут по всем "золотым" посёлкам , узнавать , откуда у
судей , мусоров , прокуроров и чиновников взялись деньги на элитн.
особняки...


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Так шо, Беню таки посодють? А собственника и совладельца ТОВ "Квартал 95" зарегистрированного в офшоре на острове Кипр тоже посодють за полученное на счета ворованное Беней бабло из ПриватБанка?
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А цікава абре в ЗЕ
ВАЗ - російською.
ВОЗ - Українською.
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Чтой-то Зеля сильно засуетился перед выборами.
То бился в конвульсиях - дайте мне булаву и немедленно распустите Раду. То перед самыми выборами вспомнил про распущенную в прямом и переносном смысле Раду.

Официальная газета украинского Кабинета министров опубликовала указ президента Владимира Зеленского "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов". Следовательно, он уже вступил в силу.
Документ появился в выпуске за 23 мая.
Вова , ты ******* или зап..здився, или заигрался и перехитрил сам себя

Нет большего вреда для державы, чем принимать хитрость за мудрость.
Ф. Бэкон
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А ше надумку спало російське прислів'я " Такая простота- хуже воровства"
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Антикоррупционные инициативы - это хорошо. Вова, подпиши закон о СК.
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У ЗЕЛЕНСКОГО ХОТЯТ...
Хватит уже играть в хотелки. Пора начинать рулить по Закону.
А то прям анекдот какойты - я Раду распустил, даже КС задействовал, даже Указ про розпуск опрылюдныв, но пусть она мне че - нить напринимает перед выборами, а то рейтинг сморщился
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В соцмережах, так бачу, в зебіла-клована антирейтинг вже більший, ніж в Порошенка та в юді...
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Всё ближе, всё ближе выборы!
Всё громче, всё громче вопят зебулоны!
Рейтинг то - того.....
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Вы должны понимать, что закон о люстрации Зе-команде нужен как воздух! уже осенью Зе-команда поменяется рейтингами с Порохом! А новая команда Порха прошедшая АТО, Майдан и не склонна к компромиссам с сепарьем и манкуртами! Почитайте на биографии! Люди в окопах жравшие песок и волонтеры не лояльны!!! Шукайте себе столбы на Хрещатике!
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Серёжа! Ты прав- большинство как зомбированое или чипированое стадо баранов: только вместо "БЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ"!- "ЗЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ"!
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****** на дешевенький піар, тобто нібито й ініціюють позачергове засідання, проте наперед знають, що нічого з цього не вийде. проте, куди спішити, дуже швидко дізнаємось.
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Не
см е ш ит е тапочки моего кота !
В ВР на внеочередном заседании

будет Один порубай и

штук 20 желающих в новю раду старых депутатов ,
отсидевших 4 - 5 сроков с1994 года и
сделавшей УКРАИНУ , самой нищей страной в Европе .
У Зеленського хочуть у четвер скликати позачергове засідання Ради для ухвалення антикорупційних ініціатив - Цензор.НЕТ 6016
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Вова ты же их распустил, что ты там куришь?? 😊😊😊😊
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУ Зеленського хочуть у четвер скликати позачергове засідання Ради для ухвалення антикорупційних ініціатив
 
 
 
 
 
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