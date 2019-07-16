 У Зеленського хочуть у четвер скликати позачергове засідання Ради для ухвалення антикорупційних ініціатив

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він повідомив, виступаючи на панельній дискусії форуму "Встановлення справедливості - порядок денний для майбутнього парламенту" у вівторок у Києві.
"Ми вже на четвер (18 липня. - Ред.) хочемо скликати позачергове засідання парламенту. Ми будемо вимагати від парламенту прийняти законодавство, яке б дало можливість для ефективної роботи Антикорупційного суду. Ми будемо вимагати прийняти закон про незаконне збагачення", - сказав він.
Нагадаємо, 4 червня Рада відмовилася розглядати законопроект президента Володимира Зеленського про процедуру імпічменту, який він вніс 29 травня.
3 червня Зеленський вніс у Раду законопроект про незаконне збагачення, Рада відмовилася його розглядати 6 червня.
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Если
опергруппы поедут по всем "золотым" посёлкам , узнавать , откуда у
судей , мусоров , прокуроров и чиновников взялись деньги на элитн.
особняки...
ВАЗ - російською.
ВОЗ - Українською.
То бился в конвульсиях - дайте мне булаву и немедленно распустите Раду. То перед самыми выборами вспомнил про распущенную в прямом и переносном смысле Раду.
Официальная газета украинского Кабинета министров опубликовала указ президента Владимира Зеленского "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов". Следовательно, он уже вступил в силу.
Документ появился в выпуске за 23 мая.
Вова , ты ******* или зап..здився, или заигрался и перехитрил сам себя
Нет большего вреда для державы, чем принимать хитрость за мудрость.
Ф. Бэкон
Хватит уже играть в хотелки. Пора начинать рулить по Закону.
А то прям анекдот какойты - я Раду распустил, даже КС задействовал, даже Указ про розпуск опрылюдныв, но пусть она мне че - нить напринимает перед выборами, а то рейтинг сморщился
Всё громче, всё громче вопят зебулоны!
Рейтинг то - того.....
см е ш ит е тапочки моего кота !
В ВР на внеочередном заседании
будет Один порубай и
штук 20 желающих в новю раду старых депутатов ,
отсидевших 4 - 5 сроков с1994 года и
сделавшей УКРАИНУ , самой нищей страной в Европе .