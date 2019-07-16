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 Політика України
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 Суддя Степанюк, який ухвалював рішення про поновлення кандидата від "Слуги народу" Куницького, заявив про тиск. ДОКУМЕНТ

Суддя Шостого апеляційного адміністративного суду міста Києва Анатолій Степанюк стверджує, що отримував повідомлення на свій телефон з невідомого номера під час розгляду скарги кандидата від "Слуги народу" Олександра Куницького. У зв'язку з цим він написав заяву до Вищої ради правосуддя і Генпрокуратури про втручання в професійну діяльність судді.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, документ оприлюднено на сайті ВРП.

Суддя Степанюк пише, що це сталося 14 липня під час розгляду скарги на рішення Центральної виборчої комісії про зняття з виборів кандидата Олександра Куницького. Степанюк входив до колегії суддів у цій справі.

За словами судді, він отримав три СМС-повідомлення з однаковим текстом - два о 18:38 і ще одне о 18:47 - тоді, коли колегія перебувала в нарадчій кімнаті. Рішення мали оголосити о 21:00.

У повідомленнях, як стверджує Степанюк, йому дякували за позитивне рішення щодо "ізраїльтянина", а також обіцяли "премію в обумовленому розмірі".

Степанюк заявив, що сприймає ці повідомлення як втручання в професійну діяльність судді.

Суддя Степанюк, який ухвалював рішення про поновлення кандидата від Слуги народу Куницького, заявив про тиск 01
Суддя Степанюк, який ухвалював рішення про поновлення кандидата від Слуги народу Куницького, заявив про тиск 02Суддя Степанюк, який ухвалював рішення про поновлення кандидата від Слуги народу Куницького, заявив про тиск 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я поновлюся через суд", - знятий ЦВК кандидат від "Слуги народу" Куницький

Нагадаємо, про подвійне громадянство Олександра Куницького, який балотується від партії "Слуга народу" в окрузі №169 у Харкові, заявив нардеп Андрій Денисенко 28 червня. Свою перевірку за цим фактом почала Центральна виборча комісія.

6 липня Олександр Куницький підтвердив, що з 12 років є громадянином Ізраїлю. ЦВК зняла його з виборів.

15 липня суд скасував рішення ЦВК про зняття з виборів кандидата від "Слуги народу" з подвійним громадянством Куницького.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137708
 
   
 Топ коментарі
 
В Украине все судьи продажные и этот не исключение. Разрешить израильтянину баллотироваться мог только продажный судья это ясно всем украинцам.
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Так то оно так, только почему за два месяца ни один судья не лишен своей мантии? Может зеленому сейчас ох как нужны продажные судьи чтобы монополизировать власть в Украине? Решение КСУ о роспуске ВР был первый пробный шар.
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Интересно жжжыыы......танцевала 7-40 в Бухенвальде, Освенциме и так далее нет печалька.... Суддя Степанюк, який ухвалював рішення про поновлення кандидата від "Слуги народу" Куницького, заявив про тиск - Цензор.НЕТ 1367 ниче скоро в ЧАЭС хоне обещал же обрезанный Здебило сделать там куррорт туристо вот иудеятуристо и будлут там отбывать повинность лет так пока не сдохнут чтобы дальше своего Сраного Сраюля и не дергались...
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Во ля, а экстрасенсы с ведьмами не давили на его душевную оболочку?
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а Судьи кто? как актуально все старое на сегодня
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смс? скоро вас отлавливать будут и знакомить с мистером Линчем
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Містер Лінч вже давно помер. Та й за спогадами ********** був доброю і чесною людиною. 😊 І коли одного разу стикнувся з такими суддями, то і народилися його уявлення про справедливий суд. Тому кривосудді будуть мати можливість познайомитися з містером Лінчем лише після того, як спочатку познайомляться з його дітищем.
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В Украине все судьи продажные и этот не исключение. Разрешить израильтянину баллотироваться мог только продажный судья это ясно всем украинцам.
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Так то оно так, только почему за два месяца ни один судья не лишен своей мантии? Может зеленому сейчас ох как нужны продажные судьи чтобы монополизировать власть в Украине? Решение КСУ о роспуске ВР был первый пробный шар.
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Самое поганое, но он проскочил. Дальше больше.
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Самая большая ошибка ваших властей после майдана - бездействие в деле обновления судейского корпуса (это я тебе, как юрист говорю). Необходимо было всех судей, получивших мантию во времена Януковича мантии лишить. Это раз. Второе, судей низшего звена сделать выборными. Третье, по делам, подсудным второму звену, ввести т.н. малое жюри, пока выборные судьи низшего звена не наработают стаж и не выберут (открытым голосованием) судей второго и высшего звена (лет 4-8 сроку). В ВС и КС судьи обязаны бы были свое мнение писать открыто (а не "особое мнение", как предусмотрено), и их мнение подлежало бы публикации. Судьи КС и ВС, будучи неотстраняемыми, подлежали бы ротации: 50/50 по возрасту и голосованию в куриях (по результату осмысления того, что они написали).
Бл..., я готовый министр юстиции. Суддя Степанюк, який ухвалював рішення про поновлення кандидата від "Слуги народу" Куницького, заявив про тиск - Цензор.НЕТ 8028
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Давай все вопросы к Зе будем задавать через месяц после выборов, бо пока мест действует инерция потрошиной гниды.

Что касается роспуска ВР, то о чём ты плачешь - эта ВР была полностью антинародной или назови мне хоть один закон принятый этой ВР который облегчил жизнь народа?
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В каком государстве вы хотите жить? В правовом или "высших" соображений отдельных его членов? Де-юре в ВР коалиция была. Это признал КСУ. Но и роспуск ВР Зелебеней признал законным ссылаясь на "запросы в обществе" Суддя Степанюк, який ухвалював рішення про поновлення кандидата від "Слуги народу" Куницького, заявив про тиск - Цензор.НЕТ 6179. В каком Законе Украины есть норма допускающая нарушать сам Закон на данном основании?
В истории это уже проходили. Называлась «Революционная целесообразность».. К чему это приводит, наверное знаешь
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ха-ха. кто звонил: воля, приватбанк или киевстар?
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а что ж так долго мучился...переслюнявливал благодарность? мало.?..обманули)))))
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Тепер тикання мордою у власножопно насране гівно чергового представника кривосудля називається тиском? Хм... У нас суддівська влада - не одна з рівних, а найрівніша. Вона стоїть вище навіть над Законом. Бо її рішення не завжди ґрунтуються на Законі, часто суперечать його прямим нормам, але обов'язкові для виконання. Абсурдність протизаконних і протиконституційних рішень судів зашкалює. Новий Майдан, якщо і почнеться, то з лінчування такого от судді. А судді самі цього не розуміють.
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умно... никто ж не подумает, что это явка с повинной
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Негерманизированные славяне не могут самоуправляться. Какая разница какие у нас президенты или ведет ли РФ против нас войну? МЫ сами себя с успехом уничтожим! Раньше всяких президентов! Зачем нам вообще нужны национальные суды? Вон в Казахстане уже сделали высший арбитражный состоящий без казахов. В Украине даже это не поможет...Гражданин Израиля- депутат Рады...... . Завтра Жириновского в Слугу Олигарха запишут и охлос изберет его в Украинский парламент.
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И шо???!!!Надавился и прогнулся??? или делал свое дело?
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Портновсько-підрахуєве падло до бєня апелює , щоб той помітив і кинув винагороду .
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Куницкий дырявый обрезок с петушиным голосом😉
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если бы в Законе "Про вибори народних депутатів" в ст.2 "Загальне виборче право" было четко записано, что не может быть избран депутатом лицо, имеющее гражданства др. стран не было бы и судебных дел, и давлений на судей, мы бы не видели многих в Верховной Раде.А не внесены эти изменения только потому, что больше, чем уверена 1/4 из них имеют гражданства др. стран
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а нах..я він у нарадчій кімнаті смс ки читав? чим порушував таємницю нарадчої? Очікував смски із знайомого йому номеру із іншим змістом??
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в цих судах стала практика що за позитивне рішення треба від 10 до 20% від суми позову..а тут ніяк ціну не складуть??
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Прізвище Степанюк, а на фото чорний як крук семіт.... цікаво.
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За роки люстрації в Україні звільнили мізер тільки до 800 чиновників злодіїв-бандитів, сепаратистів з оточення запеклого ЗЕКА в бігах продажного кацапського холуя януковича, і це по всій країні. І найчастіше звільняли злочинців з прокурорів і міліціонерів. Їх прізвища тепер в спеціальному реєстрі. Тому звільнені по ідеї не зможуть піти на держслужбу наступні 10 років. Але вони майже всі лиходії повернулися за рішенням таких же бандитських продажних суддів і далі продовжують безкарно красти і нищити державність України.
І зовсім не потрапили під люстрацію продажні судді - перевертні поставлені ще продажним ЗЕКом. Навіть неясно коли Українська держава і Український народ повинні впритул взятися і за цю бандитську зграю замаскувану під суддівськими мантіями, за продажних суддів злочинців. Це вони самі напрошуються на суди Лінча, якщо не будуть люстрірованні цивілізованим способом, їх чекає страшне майбутнє. Про це вже багато разів попереджав народний депутат Єгор Соболєв. Але видно такі судді -законопреступніки суддi- злочинц які віддано прислужували кривавому ЗЕКу Іуді Януковичу і його зграї -банді ригоАнальних спільників, судді - перевертні, сепаратисти, колабораціоністи, хабарники ... вони видно також підходили для корупціонера Порхатого. І тепер добре підходять і для нашої вже нової антиукраїнської корупційної влади ЗЕбілов з "слуг неясно якого народа але не українського" і також в основному: злодіїв, полусепаратістів, українофобів .. ...
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А НЕ ТОТ ЛИ ЭТО СТЕПАНЮК, ТЕЛЕФОН КОТОРОГО ДУБИНСКИЙ ОТЛИЧНО СНЯЛ НА ВИДЕО И КОТОРОМУ СЛИПАЧУК ПИСАЛА ВО ВРЕМЯ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ КАК НАДО ОТВЕЧАТЬ?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСуддя Степанюк, який ухвалював рішення про поновлення кандидата від "Слуги народу" Куницького, заявив про тиск. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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