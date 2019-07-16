 Суддя Степанюк, який ухвалював рішення про поновлення кандидата від "Слуги народу" Куницького, заявив про тиск. ДОКУМЕНТ

Як повідомляє Цензор.НЕТ, документ оприлюднено на сайті ВРП.

Суддя Степанюк пише, що це сталося 14 липня під час розгляду скарги на рішення Центральної виборчої комісії про зняття з виборів кандидата Олександра Куницького. Степанюк входив до колегії суддів у цій справі.

За словами судді, він отримав три СМС-повідомлення з однаковим текстом - два о 18:38 і ще одне о 18:47 - тоді, коли колегія перебувала в нарадчій кімнаті. Рішення мали оголосити о 21:00.

У повідомленнях, як стверджує Степанюк, йому дякували за позитивне рішення щодо "ізраїльтянина", а також обіцяли "премію в обумовленому розмірі".

Степанюк заявив, що сприймає ці повідомлення як втручання в професійну діяльність судді.





Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я поновлюся через суд", - знятий ЦВК кандидат від "Слуги народу" Куницький

Нагадаємо, про подвійне громадянство Олександра Куницького, який балотується від партії "Слуга народу" в окрузі №169 у Харкові, заявив нардеп Андрій Денисенко 28 червня. Свою перевірку за цим фактом почала Центральна виборча комісія.

6 липня Олександр Куницький підтвердив, що з 12 років є громадянином Ізраїлю. ЦВК зняла його з виборів.

15 липня суд скасував рішення ЦВК про зняття з виборів кандидата від "Слуги народу" з подвійним громадянством Куницького.