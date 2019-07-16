 Суддя Степанюк, який ухвалював рішення про поновлення кандидата від "Слуги народу" Куницького, заявив про тиск. ДОКУМЕНТ

Як повідомляє Цензор.НЕТ, документ оприлюднено на сайті ВРП.
Суддя Степанюк пише, що це сталося 14 липня під час розгляду скарги на рішення Центральної виборчої комісії про зняття з виборів кандидата Олександра Куницького. Степанюк входив до колегії суддів у цій справі.
За словами судді, він отримав три СМС-повідомлення з однаковим текстом - два о 18:38 і ще одне о 18:47 - тоді, коли колегія перебувала в нарадчій кімнаті. Рішення мали оголосити о 21:00.
У повідомленнях, як стверджує Степанюк, йому дякували за позитивне рішення щодо "ізраїльтянина", а також обіцяли "премію в обумовленому розмірі".
Степанюк заявив, що сприймає ці повідомлення як втручання в професійну діяльність судді.
Нагадаємо, про подвійне громадянство Олександра Куницького, який балотується від партії "Слуга народу" в окрузі №169 у Харкові, заявив нардеп Андрій Денисенко 28 червня. Свою перевірку за цим фактом почала Центральна виборча комісія.
6 липня Олександр Куницький підтвердив, що з 12 років є громадянином Ізраїлю. ЦВК зняла його з виборів.
15 липня суд скасував рішення ЦВК про зняття з виборів кандидата від "Слуги народу" з подвійним громадянством Куницького.
Бл..., я готовый министр юстиции.
Что касается роспуска ВР, то о чём ты плачешь - эта ВР была полностью антинародной или назови мне хоть один закон принятый этой ВР который облегчил жизнь народа?
В истории это уже проходили. Называлась «Революционная целесообразность».. К чему это приводит, наверное знаешь
І зовсім не потрапили під люстрацію продажні судді - перевертні поставлені ще продажним ЗЕКом. Навіть неясно коли Українська держава і Український народ повинні впритул взятися і за цю бандитську зграю замаскувану під суддівськими мантіями, за продажних суддів злочинців. Це вони самі напрошуються на суди Лінча, якщо не будуть люстрірованні цивілізованим способом, їх чекає страшне майбутнє. Про це вже багато разів попереджав народний депутат Єгор Соболєв. Але видно такі судді -законопреступніки суддi- злочинц які віддано прислужували кривавому ЗЕКу Іуді Януковичу і його зграї -банді ригоАнальних спільників, судді - перевертні, сепаратисти, колабораціоністи, хабарники ... вони видно також підходили для корупціонера Порхатого. І тепер добре підходять і для нашої вже нової антиукраїнської корупційної влади ЗЕбілов з "слуг неясно якого народа але не українського" і також в основному: злодіїв, полусепаратістів, українофобів .. ...