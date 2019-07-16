 "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" та "Сила і Честь" долають 5% бар'єр, - опитування КМІС

Про це йдеться в результатах опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.
Якби вибори до Верховної Ради України відбувалися в середині липня, то за ті чи інші партії проголовував би такий відсоток населення:
36,5% проголосували б за партію "Слуга народу",
7,2% – за партію "Опозиційна платформа – "За Життя",
5,5% – за партію "Європейська Солідарність",
4% – за партію "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина"
3,6% – за партію "Сила і Честь",
2,8% – за партію "Голос",
2,1% – за партію "Опозиційний блок",
1,7% – за партію "Громадянська позиція",
1,7% – за Радикальну партію Олега Ляшка,
1% – за "Партію Шарія",
1% – за партію "Свобода",
0,9% – за "Українську стратегію Гройсмана",
за інші партії – загалом 1,7%,
0,6% – викреслили б усі партії, зіпсували б бюлетень,
21,8% – не визначилися, за кого голосувати,
2,4% – відмовилися відповідати на запитання,
5,3% – сказали, що не будуть голосувати на виборах.
Якщо розрахувати відсотки по відношенню до тих, хто визначився (власне, саме ці показники найближчі до можливих результатів виборів, якби вони проводилися в середині липня), то отримаємо такі результати:
52,3% проголосували б за партію "Слуга народу",
10,3% – за партію "Опозиційна платформа – "За Життя",
7,9% – за партію "Європейська Солідарність",
5,8% – за партію "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина"
5,1% – за партію "Сила і Честь",
4% – за партію "Голос",
3% – за партію "Опозиційний блок",
2,5% – за партію "Громадянська позиція",
2,4% – за Радикальну партію Олега Ляшка,
1,5% – за "Партію Шарія",
1,5% – за партію "Свобода",
1,3% – за "Українську стратегію Гройсмана",
за інші партії – загалом 2,4%.
З 3 по 13 липня 2019 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом особистого інтерв'ю опитано 2004 респонденти, що мешкають у 125 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 3-х ступеневою стохастичною вибіркою з квотним відбором на останньому ступені, що репрезентативна для населення України віком від 18 років. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн–ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% — для показників близьких до 25%, 2,0% — для показників близьких до 10%, 1,4% — для показників близьких до 5%.
пруф.
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и 20% "неопределившихся" припрятали на статистическую погрешность
Posted By: anti-colorados Липень 16, 2019
«А хотя бы я и жадничаю! Зато - от чистого сердца»
Из м/ф «Падал прошлогодний снег»
Нынешние выборы показали, что большая часть группировок лиц, называющих себя политическими партиями, не имеют не то, что политических убеждений или упас бог - идеологий, но даже элементарного вкуса.
Например певец, не имеющий голоса, в вокальном смысле, назвал свою «партию» - Голос. Ведь можно было назвать красиво и загадочно «Труба Иерихона», тут и библейские мотивы угадались бы, и спонсорам Каламойскому с Пинчуком было бы приятненько, и вроде как с музыкой связано. Назови он так свою партию, его бы еще в масоны бы зачислили, что дало бы свои плюсы. На публику можно было бы выйти в белом балахоне, с кадилом и произнести «Шындыр, мындыр, запупындыр» и все! Избиратель - твой! А так, получилось безвкусно и туповато.
Или вот другая «партия» - «Слуга народа». Ну что это такое? Что это за блажь? А вот назови партию «Раб лампы» и все, буквально всем стало бы понятно, что власть дана свыше, и пока у Хоттабыча нету бороды, он мог бы одеть на себя белый балахон и выйти к публике с кадилом, со словами: «Крэкс, пэкс, кокс!» - все, Волшебник Измрудного Цвета - налицо. Но назвали - как назвали, и с этим уже ничего не поделаешь
Но есть и более экзотические «партии», названии которых подобраны даже не с отсутствием вкуса, а явно - опрометчиво. Как можно было назвать такую группировку «Сила и честь?». Глядя на первый номер этой партии, почему-то приходят в голову ассоциации с отставными ментами, работающими в частных охранных конторах. Это хорошо, если они что-то охраняют, сидя в будке, а если это какой-то торговый центр, то это просто какой-то трэш. Если кто бывает в центре столицы и ему надо пешком пройти от площади Льва Толстого до Бессарабки, но поленитесь пройти не по тротуарам Большой Васильковской, а по Метрограду, подземному торговому центру, расположенному аккурат под этим отрезком проезжей части улицы.
Там вам встретится десятка два охранников. Их вы сразу узнаете по «корпоративным» костюмам и рациям в руках. Это либо престарелые дрыщи, которых надо охранять от сквозняков, или пузатые богатыри, напоминающие рожениц на девятом месяце беременности. Хотя, может быть это монолитный кубик пресса такой, кто его знает. Но! Посмотрите на их серьезные физиономии! Они действительно думают, что от них есть какой-то толк.
В общем, нечто подобное представляет собой и глава партии Смешко. Но это такой внешний вид, который сразу вносит сомнения в первое слово названия партии. С другой стороны, в таком возрасте некоторые обладают такой силой звука, издаваемым определенным местом, что гаснут осветительные приборы в радиусе квартала. Таких силачей называют старперами.
Но в названии присутствует еще и слово честь, которое можно воспринимать по-разному. В данном случае мы не станем давать собственную интерпретацию этого слова, а лишь изложим краткую картинку, которую каждый сможет самостоятельно соотнести со вторым и последним словом названия партии.
В прессу просочились сведения о том, что все разговоры о справедливости, прозрачности и прочем в партии закончились сразу после президентских выборов. Тогда лидер партии Смешко набрал более 6%, и будь это парламентские выборы, то его список уже преодолел бы пятипроцентный барьер.
С этого момента партию признали потенциально проходной и концепция изменилась. Началась торговля местами в партийном списке. Похоже на то, что руководитель партии решил, что рейтинг он добыл самостоятельно, а потому и торговлю местами он может вести без коллег по партии. В результате, первая десятка списка получила только 4 (однопартийца), а остальные места были проданы с самовывозом.
Во второй десятке осталось только два члена партии Сила и честь, а остальные - пошли с молотка. Так, в списке появились депутаты уходящего созыва, застройщики и другие уважаемые люди. С другой стороны, нет никакой гарантии, что таки удастся преодолеть барьер входа в Раду, а такого сенокоса может уже и не быть.
И все бы ничего, если бы не название. Продажа мест в списки - привычное дело, но называть это честью - не по фен-шую. Назвал бы он ее «Цена и выгода» или еще проще «Не дорого» или наоборот «Дорого, но все включено», слова бы никто не сказал, а так…
https://defence-line.org/2019/07/vo-pervyx-eto-smeshno/
Дальше читать нет смысла. Я не голосую за Голос. Но сказать такое может только мразь, не имеющая никакой заслуги, про достойного человека. Этот " не имеющий голоса", собирает залы и стадионы вокруг себя. А чего добился ты, чмо?
😁
"Владимир Макеенко сказал, что канал не продается, а если он его кому-то и продаст, то только Петру Порошенко",
надейся и жди ......(виа- Самоцветы . )
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Интересно, он будет честен хотя бы со своей совестью. Или начнет рассказывать про пропаганду кремля и реванш.
Услышав, что отмена проверок приведет к критической ситуации, Зеленский мудро парировал тем, что "за два месяца никто не умрет". Когда же ему ответили, что дельфины-таки не выживут, а экологии Черного моря настанет хана, президент снова нашелся с ответом: "море и так грязное"
https://beztabu.net/novosti_t4952
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Какие партии пойдут на парламентские выборы 2019
https://inforesist.org/nedelya-do-parlamentskih-vyborov-za-kogo-budete-golosovat-opros/
І слуги ,за життя чи галас.
Їм би "па-русскі", мижбрати.
Це їхнє кредо. І діагноз.