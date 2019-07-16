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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Політика України
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 "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" та "Сила і Честь" долають 5% бар'єр, - опитування КМІС

П'ять партій можуть пройти до Верховної Ради на позачергових виборах.

Про це йдеться в результатах опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.

Якби вибори до Верховної Ради України відбувалися в середині липня, то за ті чи інші партії проголовував би такий відсоток населення:

36,5% проголосували б за партію "Слуга народу",

7,2% – за партію "Опозиційна платформа – "За Життя",

5,5% – за партію "Європейська Солідарність",

4% – за партію "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина"

3,6% – за партію "Сила і Честь",

2,8% – за партію "Голос",

2,1% – за партію "Опозиційний блок",

1,7% – за партію "Громадянська позиція",

1,7% – за Радикальну партію Олега Ляшка,

1% – за "Партію Шарія",

1% – за партію "Свобода",

0,9% – за "Українську стратегію Гройсмана",

за інші партії – загалом 1,7%,

0,6% – викреслили б усі партії, зіпсували б бюлетень,

21,8% – не визначилися, за кого голосувати,

2,4% – відмовилися відповідати на запитання,

5,3% – сказали, що не будуть голосувати на виборах.

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Якщо розрахувати відсотки по відношенню до тих, хто визначився (власне, саме ці показники найближчі до можливих результатів виборів, якби вони проводилися в середині липня), то отримаємо такі результати:

52,3% проголосували б за партію "Слуга народу",

10,3% – за партію "Опозиційна платформа – "За Життя",

7,9% – за партію "Європейська Солідарність",

5,8% – за партію "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина"

5,1% – за партію "Сила і Честь",

4% – за партію "Голос",

3% – за партію "Опозиційний блок",

2,5% – за партію "Громадянська позиція",

2,4% – за Радикальну партію Олега Ляшка,

1,5% – за "Партію Шарія",

1,5% – за партію "Свобода",

1,3% – за "Українську стратегію Гройсмана",

за інші партії – загалом 2,4%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦВК зобов'язала у низці округів на бюлетенях поставити штампи про вибуття кандидатів

Слуга народу, ОП - За життя, Європейська Солідарність, Батьківщина та Сила і Честь долають 5% барєр, - опитування КМІС 01
Слуга народу, ОП - За життя, Європейська Солідарність, Батьківщина та Сила і Честь долають 5% барєр, - опитування КМІС 02
Слуга народу, ОП - За життя, Європейська Солідарність, Батьківщина та Сила і Честь долають 5% барєр, - опитування КМІС 03

З 3 по 13 липня 2019 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом особистого інтерв'ю опитано 2004 респонденти, що мешкають у 125 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 3-х ступеневою стохастичною вибіркою з квотним відбором на останньому ступені, що репрезентативна для населення України віком від 18 років. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн–ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% — для показників близьких до 25%, 2,0% — для показників близьких до 10%, 1,4% — для показників близьких до 5%.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137703
 
 
 Топ коментарі
 
Погодьтеся друзі! Бурят у вишиванці неприродно виглядає... Лапті йому, косоворотку та ушанку! Оце було б його!
"Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность", "Батькивщина" и "Сила и Честь" преодолевают 5% барьер, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 1862
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Зеленський зробив практично неможливе. Він всього лиш за два місяці довів, що тупішим від Януковича бути можна!
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Погодьтеся друзі! Бурят у вишиванці неприродно виглядає... Лапті йому, косоворотку та ушанку! Оце було б його!
"Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность", "Батькивщина" и "Сила и Честь" преодолевают 5% барьер, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 1862
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Цікаво, а ПАЛЯНИЦЯ, з якої спроби скаже?

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А кто там у нас Юга Луценко? Чисоткровный украйинець?
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Брат- близнец Андрюши , зовут - Балхан .

. .
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Если еще будут проявления нетерпимости к другим народам, нацистские заявления - напишу модеру.
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надеюсь. тяжело им, когда все сми их держат в изоляции, а баннеры убирают рыги.
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Ежедневные підказки, як треба голосувати))
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С каких-то гуев "Силе и честь" нарисовали больше чем "Голосу"
и 20% "неопределившихся" припрятали на статистическую погрешность
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Стадо баранов всегда идёт "как все", а "как все" стаду подскажут...
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Во-первых, это - смешно "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность", "Батькивщина" и "Сила и Честь" преодолевают 5% барьер, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 610
Posted By: anti-colorados Липень 16, 2019
«А хотя бы я и жадничаю! Зато - от чистого сердца»
Из м/ф «Падал прошлогодний снег»
Нынешние выборы показали, что большая часть группировок лиц, называющих себя политическими партиями, не имеют не то, что политических убеждений или упас бог - идеологий, но даже элементарного вкуса.
Например певец, не имеющий голоса, в вокальном смысле, назвал свою «партию» - Голос. Ведь можно было назвать красиво и загадочно «Труба Иерихона», тут и библейские мотивы угадались бы, и спонсорам Каламойскому с Пинчуком было бы приятненько, и вроде как с музыкой связано. Назови он так свою партию, его бы еще в масоны бы зачислили, что дало бы свои плюсы. На публику можно было бы выйти в белом балахоне, с кадилом и произнести «Шындыр, мындыр, запупындыр» и все! Избиратель - твой! А так, получилось безвкусно и туповато.
Или вот другая «партия» - «Слуга народа». Ну что это такое? Что это за блажь? А вот назови партию «Раб лампы» и все, буквально всем стало бы понятно, что власть дана свыше, и пока у Хоттабыча нету бороды, он мог бы одеть на себя белый балахон и выйти к публике с кадилом, со словами: «Крэкс, пэкс, кокс!» - все, Волшебник Измрудного Цвета - налицо. Но назвали - как назвали, и с этим уже ничего не поделаешь
Но есть и более экзотические «партии», названии которых подобраны даже не с отсутствием вкуса, а явно - опрометчиво. Как можно было назвать такую группировку «Сила и честь?». Глядя на первый номер этой партии, почему-то приходят в голову ассоциации с отставными ментами, работающими в частных охранных конторах. Это хорошо, если они что-то охраняют, сидя в будке, а если это какой-то торговый центр, то это просто какой-то трэш. Если кто бывает в центре столицы и ему надо пешком пройти от площади Льва Толстого до Бессарабки, но поленитесь пройти не по тротуарам Большой Васильковской, а по Метрограду, подземному торговому центру, расположенному аккурат под этим отрезком проезжей части улицы.
Там вам встретится десятка два охранников. Их вы сразу узнаете по «корпоративным» костюмам и рациям в руках. Это либо престарелые дрыщи, которых надо охранять от сквозняков, или пузатые богатыри, напоминающие рожениц на девятом месяце беременности. Хотя, может быть это монолитный кубик пресса такой, кто его знает. Но! Посмотрите на их серьезные физиономии! Они действительно думают, что от них есть какой-то толк.
В общем, нечто подобное представляет собой и глава партии Смешко. Но это такой внешний вид, который сразу вносит сомнения в первое слово названия партии. С другой стороны, в таком возрасте некоторые обладают такой силой звука, издаваемым определенным местом, что гаснут осветительные приборы в радиусе квартала. Таких силачей называют старперами.
Но в названии присутствует еще и слово честь, которое можно воспринимать по-разному. В данном случае мы не станем давать собственную интерпретацию этого слова, а лишь изложим краткую картинку, которую каждый сможет самостоятельно соотнести со вторым и последним словом названия партии.
В прессу просочились сведения о том, что все разговоры о справедливости, прозрачности и прочем в партии закончились сразу после президентских выборов. Тогда лидер партии Смешко набрал более 6%, и будь это парламентские выборы, то его список уже преодолел бы пятипроцентный барьер.
С этого момента партию признали потенциально проходной и концепция изменилась. Началась торговля местами в партийном списке. Похоже на то, что руководитель партии решил, что рейтинг он добыл самостоятельно, а потому и торговлю местами он может вести без коллег по партии. В результате, первая десятка списка получила только 4 (однопартийца), а остальные места были проданы с самовывозом.
Во второй десятке осталось только два члена партии Сила и честь, а остальные - пошли с молотка. Так, в списке появились депутаты уходящего созыва, застройщики и другие уважаемые люди. С другой стороны, нет никакой гарантии, что таки удастся преодолеть барьер входа в Раду, а такого сенокоса может уже и не быть.
И все бы ничего, если бы не название. Продажа мест в списки - привычное дело, но называть это честью - не по фен-шую. Назвал бы он ее «Цена и выгода» или еще проще «Не дорого» или наоборот «Дорого, но все включено», слова бы никто не сказал, а так…

https://defence-line.org/2019/07/vo-pervyx-eto-smeshno/
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"Например певец, не имеющий голоса, в вокальном смысле, назвал свою «партию» - Голос."

Дальше читать нет смысла. Я не голосую за Голос. Но сказать такое может только мразь, не имеющая никакой заслуги, про достойного человека. Этот " не имеющий голоса", собирает залы и стадионы вокруг себя. А чего добился ты, чмо?
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Все бы хорошо, но сентенции автора опуса имели бы большую убедительность, если бы он охарактеризовал и остальных предполагаемых лидеров предвыборной гонки. А так заказухой попахивает. Даже не попахивает - прет откровенно.
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Шо с Обожеславом Пинчуковским? Куда пропал?
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Визг идет вовсю еще с января - уже тогда перспективы Пеци править второй срок и потом стать украинским путеным начали рушиться.
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Зеленський зробив практично неможливе. Він всього лиш за два місяці довів, що тупішим від Януковича бути можна!
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Бомбит? Кормушка уходит. А твоих еще сажать будут! Хи
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Конечно, в первую очередь на Томосе и Мове, а также против референдумов о декоммунизации. Напишешь пост в поддержку Томоса - конфетка Рошен, в поддержку Мовы - ещё одна, а против референдума о декоммунизации, так сразу шоколадка Рошен.
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Адепты колбасы по 2.20 голосуют за сепарскую партию за життя. Ну не суки они?
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Большинство из этих адептов их давний и т.с. надежный электорат. Большая часть из них переселенцы с Донбасса. Опять за своих голосуют.
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ответьте без злобы по уму-Что это именно вам даст? Какая идеология и направление партии? Чем ее победа сделает вашу жизнь полноценнее?
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У Зели типично либерально-демокартическя идеалогия. А что вам дает порхоборовская идеалгия? Воровать можно всем?
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Якщо слуга народу набере більше 50% їй не треба буде створювати коаліцію. Зеленський хоче прийняти багато законів з якими я повністю згідний. Через це я голосував і буду знову голосувати за нього
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Практически все сторонники "Слуги Народа" и "За Життя" и половина сторонников "Батькивщины" хотят обратно в совок. Ну что ж, получат по полной
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Ничего подобного. В совок даже твоя паРаша уже не хочет. Спасибо вашему *****.
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Вся жисснь впереди ,

надейся и жди ......(виа- Самоцветы . )
"Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" та "Сила і Честь" долають 5% бар'єр, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 9665 . "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" та "Сила і Честь" долають 5% бар'єр, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 4857 .
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Губу закатай! У клоуна и 40% не будет. Идиотов в стране много, но не на столько.
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Я чуть не ус........ лся от такой радости. Все это чушь, главное закон про мову, одни праздники. Буду слушать концерты - БЕСПЛАТНЫЕ.
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и снова-за зе только 38, а остальные -может быть. Не надо утверждать не состоявшееся.
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заходите на источник, читайте развернутые таблицы-где, кто и сколько. Там нет 100% гарантии что именно 52,3 за ЗЕ. Хотя нарисовать можно все. Я не верю рейтингам за их продажность и заказуху. На сегодня-это еще один вид давления на мозги.
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Советую Вам сдель то же самое. 52,3% из тех кто уже определился с выбром партии.
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мда, источник вы проигнорировали. Тогда о чем разговор.
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Неужели Вакарчук просрал шанс пройти в Раду? Хотя, это было ожидаемо...
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Вакарчук сам виноват. Он уже был в Раде. Не понравилось - ушел. Менжевался с президентскими выборами - иду/не иду... Сейчас вдруг ему опять захотелось в Раду. Как можно к данным хотелкам/нехотелкам относиться?
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Не вірю брехливим рейтингам, як і продажним соціологам. В нашій країні немає незалежних інституцій, які дійсно якісно роблять свою справу, незважаючи на тиск із боку окремих політичних сил і можновладців. Мій голос буде за Батьківщину і Юлю Тимошенко. Вони найкращі і за них народ!
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ты в феврале тоже самое писал, шо все брехня все село за юлю - и чем закончилось?
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При таких кардинально, диаметрально противоположных настроениях между западом и востоком Украины, просто невозможно жить в одном монолитном государстве. Почему же Вы боитесь федерализации как черт ладана?
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Т.с. преимущества "хведерализации" мы уже наблюдаем в Крыму и на Донбассе. Рассеюшкина федерализация держится только на терроре мелких кремлевских ушлепков. Изменится геополитическая ситуация и все затрещит по швам.
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До чего надо довести народ, чтобы он почти единодушно проголосовал за президента из комического шоу, а теперь из-за его партию. Что вообще происходит.
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Хороший вопрос. Надо спросить это у Поросенко, почему он так всех ******.

Интересно, он будет честен хотя бы со своей совестью. Или начнет рассказывать про пропаганду кремля и реванш.
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Вопрос хороший. Ответ может оказаться очень длинным. Пэдруччо за пять лет много наворотил.
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А чего тут не понимать? За пять лет не получилась зарплата как в пределах МКАД, давай в ЕС, не получилось за пять лет как в Брюсселе - давай опять в таёжный союз...
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/zelenskij-prigovoril-delfinov-k-smerti-

Услышав, что отмена проверок приведет к критической ситуации, Зеленский мудро парировал тем, что "за два месяца никто не умрет". Когда же ему ответили, что дельфины-таки не выживут, а экологии Черного моря настанет хана, президент снова нашелся с ответом: "море и так грязное"
https://beztabu.net/novosti_t4952
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Жаль, слишком много упоротых, которые помогут ПЕСиной свинопартии все-таки протиснуть свою жирную коррупционную тушу в парламент.
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И очень много тупой зелени, которая пропихивает этих модернизированных зеленых регионалов
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Особенно смешно, когда о регионалах вспоминают приверженцы ПЕСиной свинопартии, у которой глава является регионалом.
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Заведи себе собачку, чтобы выполняла твои забаганки, Шариков.
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52,3% больше чем было. Плюс можаритарка наберет не менее 70%. Может быть конституционное большинство.
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мажоритарка человек 15 заведет, не больше.
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Згідно настанов зебєні ні за кого голосувати не можна, бо ні одна партія не є політичною.
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Две политические партии есть - Оппозиционный блок и Европейская солидарность.
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Ахаха 100 разів. Соцірлухи забули піарити партію смєшкаі накінець проснулися. А слугам відразу +10% ні з х...уя. наюх ідіть з вашими рейтингами.
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За Слуга народа буде не менше 73%, а що не так, чому б і мені не погадати.
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вчера Вакарчук так хорошо на ICTV проехал по пороху и его барыжной банде)). лучше поздно - чем никогда.
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А что там насчет олигархов Вакарчук говорил, в частности, насчет Пинчука? Прямо смотря в глаза ведущим его канала ICTV ?
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Рейтинги говорите!!!
Какие партии пойдут на парламентские выборы 2019
https://inforesist.org/nedelya-do-parlamentskih-vyborov-za-kogo-budete-golosovat-opros/
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И какие пройдут? Есть какая то новая информация? Надеюсь, это не ссылка на порохоботский сайт с онлайн опросом, где боты накрутили голоса за Петьку?
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Как говорят порохоботы: "Сейчас я назову 100500 причин, почему рейтинг "СлугиУрода" подает.." "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" та "Сила і Честь" долають 5% бар'єр, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 6944
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они пытаюся всем доказать, что мягкий лучше твердого.
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Блажені Свідки Шаурми.
І слуги ,за життя чи галас.
Їм би "па-русскі", мижбрати.
Це їхнє кредо. І діагноз.
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Неа. Не работает ужо. Слишком часто Пэдро кричал - Волки...
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Зараз рейтинг СН в півтора рази більший результату, котрий Володимир набрав в першому турі 31-го березня - 30,2%.. Рейтинг ПЄСу - в два рази менший того результату, котрий петя отримав теж 31-го березня - 15,09%..
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І що ж такого хорошого ваш сн зробив за цей час? Війни не боїтесь?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" та "Сила і Честь" долають 5% бар'єр, - опитування КМІС
 
 
 
 
 
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