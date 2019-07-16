 Верховний Суд поновив Кузьміна як кандидата в нардепи

Про це у Facebook повідомив особисто Кузьмін, приклавши скан-копію відповідної постанови суду від 15 липня, передає Цензор.НЕТ.
Згідно з текстом постанови, апеляційна скарга ЦВК на рішення Шостого апеляційного адмінсуду задоволена частково: визнання дій ЦВК протиправними скасовано, проте рішення суду в частині реєстрації Кузьміна підтверджено.
"Скасувати рішення Шостого апеляційного адміністративного суду від 11 липня 2019 року в частині задоволення позовної вимоги про визнання протиправними дій ЦВК під час ухвалення постанови від 5 липня 2019 року №1496 "Про скасування реєстрації кандидата в народні депутати України Кузьміна"... Ухвалити нове рішення про відмову в задоволенні позову в цій частині. У решті рішення Шостого апеляційного адміністративного суду від 11 липня 2019 року залишити без змін", - йдеться в постанові.
При цьому Верховний Суд постановив стягнути судові витрати в розмірі понад 4 тис. грн на свою користь із ЦВК.
Згідно з текстом постанови, суд, зокрема, погодився з рішенням суду першої інстанції про облік наданих позивачем до позовної заяви документів про підтвердження факту перебування його в Україні, які спростовують твердження відповідача про факт відсутності Кузьміна на території України протягом останніх п'яти років.
"Суд першої інстанції обґрунтовано виходив з того, що на момент ухвалення оскаржуваної постанови в розпорядженні ЦВК була суперечлива інформація про перебування позивача на території України з 2014 року, тому комісія не могла обмежуватися лише наданим Службою безпеки України листом з викладеними в ньому припущеннями, а мала здійснити повну та всебічну перевірку зазначених обставин", - йдеться в документі.
У постанові зазначається, що з дослідженого в судовому засіданні судом апеляційної інстанції доручення Головного слідчого управління Генпрокуратури №17/1/5-34844-14 від 18 листопада 2016 року встановлено, що оперативним співробітникам СБУ не доручалося проведення розшукових дій щодо Кузьміна. Таким чином, лист ЦВК про відсутність Кузьміна в Україні з 2014 року, в основі якого лежить це доручення, згідно із судовим рішенням, "не несе достовірної інформації".
Постанова Верховного Суду є остаточною і не може бути оскаржена.
Як повідомлялося, 5 липня Центрвиборчком на черговому засіданні в п'ятницю скасував реєстрацію кандидатом у депутати Кузьміна зі списку політсили "Опозиційна платформа - За життя".
Раніше речниця генпрокурора Лариса Сарган повідомляла, що ще 20 червня 2019 р. у ЦВК було направлено лист, у якому повідомлялося про розслідування кримінального провадження за підозрою Кузьміна в скоєнні особливо тяжких злочинів, зокрема в легалізації (відмиванні) майна, здобутого злочинним шляхом, за вчинення яких законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі терміном від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.
Кузьмін перебуває в розшуку. Він є підозрюваним у кримінальному провадженні від 25.09.2015 р., яке стосується, зокрема, зловживання владою або службовим становищем.
Очевидно то же, что и мешало ПП. Уж кто-кто - а ПП подминал под себя всю власть, которую мог подмять.
"решения судов не кажутся "странными", а главное однобокими последнее время?"
Они и раньше казались странными периодически. И сейчас тоже разные бывают.
ок, и какие были "странные" решения за последние 3 года хотя бы?
😁
парасюка не пустили на выборы-поставил не там запятую, кузьмина пустили-расстрелят 100 чел в киеве в 2014.
ахахаха
Але рішення не на користь кузміна...
Він все ще за бортом...
Петр Порошенко назначил 75 судей в Верховный суд и выразил надежду, что его преемник Владимир Зеленский и его команда не будут вмешиваться в работу судебных инстанций. Церемония назначения состоялась во вторник, 7 мая.
(я не хочу расписывать процедуру, это слохно для многих)
главное как они работают и при ком или ПП специально таких
плохих судей назначил, которых отобрала коммиссия ВККС?
Даже разговора нет об их люстрации. Вот и весь сказ про дерьмократа на лисапеде
а как избираться - нашелся-объявился... но чейто розыск его не видит??? бррр
На 8 фото верховний суд послав кузьміна на юх...
Чому всі в цій темі і редактори цензор нет читають по іншому?
Я розумію що кузьмін запостив пост... Але він з дійсністю немає нічого спільного...
8 фото...
Не вірте заголовкам... Читайте!!!
Все раньше было хорошо почему? Потому что страной правил мудрый Президент.
А плохо было почему? Потому что у мудрого Президента было много врагов и они пакостили.
Короче, пока Д'Артаньян Алексеевич Порошенко призывает народ, собравшийся на митинги, скандировать "ПО-РО-ШЕН-КО!", надо усвоить: все, что Зеленскому удастся сделать- это потому что Петро готовил для этого почву все 5 лет. А если почва оказалась дерьмом, то Петро тут ни при чем. Это Зеленский в дерьме не разглядел чернозема.
😁
слава БПП и *********** и ура главПес ))
слава рошену ))