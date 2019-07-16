 Верховний Суд поновив Кузьміна як кандидата в нардепи

Про це у Facebook повідомив особисто Кузьмін, приклавши скан-копію відповідної постанови суду від 15 липня, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з текстом постанови, апеляційна скарга ЦВК на рішення Шостого апеляційного адмінсуду задоволена частково: визнання дій ЦВК протиправними скасовано, проте рішення суду в частині реєстрації Кузьміна підтверджено.

"Скасувати рішення Шостого апеляційного адміністративного суду від 11 липня 2019 року в частині задоволення позовної вимоги про визнання протиправними дій ЦВК під час ухвалення постанови від 5 липня 2019 року №1496 "Про скасування реєстрації кандидата в народні депутати України Кузьміна"... Ухвалити нове рішення про відмову в задоволенні позову в цій частині. У решті рішення Шостого апеляційного адміністративного суду від 11 липня 2019 року залишити без змін", - йдеться в постанові.

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При цьому Верховний Суд постановив стягнути судові витрати в розмірі понад 4 тис. грн на свою користь із ЦВК.

Згідно з текстом постанови, суд, зокрема, погодився з рішенням суду першої інстанції про облік наданих позивачем до позовної заяви документів про підтвердження факту перебування його в Україні, які спростовують твердження відповідача про факт відсутності Кузьміна на території України протягом останніх п'яти років.

"Суд першої інстанції обґрунтовано виходив з того, що на момент ухвалення оскаржуваної постанови в розпорядженні ЦВК була суперечлива інформація про перебування позивача на території України з 2014 року, тому комісія не могла обмежуватися лише наданим Службою безпеки України листом з викладеними в ньому припущеннями, а мала здійснити повну та всебічну перевірку зазначених обставин", - йдеться в документі.

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У постанові зазначається, що з дослідженого в судовому засіданні судом апеляційної інстанції доручення Головного слідчого управління Генпрокуратури №17/1/5-34844-14 від 18 листопада 2016 року встановлено, що оперативним співробітникам СБУ не доручалося проведення розшукових дій щодо Кузьміна. Таким чином, лист ЦВК про відсутність Кузьміна в Україні з 2014 року, в основі якого лежить це доручення, згідно із судовим рішенням, "не несе достовірної інформації".

Постанова Верховного Суду є остаточною і не може бути оскаржена.

Як повідомлялося, 5 липня Центрвиборчком на черговому засіданні в п'ятницю скасував реєстрацію кандидатом у депутати Кузьміна зі списку політсили "Опозиційна платформа - За життя".

Раніше речниця генпрокурора Лариса Сарган повідомляла, що ще 20 червня 2019 р. у ЦВК було направлено лист, у якому повідомлялося про розслідування кримінального провадження за підозрою Кузьміна в скоєнні особливо тяжких злочинів, зокрема в легалізації (відмиванні) майна, здобутого злочинним шляхом, за вчинення яких законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі терміном від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.

Кузьмін перебуває в розшуку. Він є підозрюваним у кримінальному провадженні від 25.09.2015 р., яке стосується, зокрема, зловживання владою або службовим становищем.





















