EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Політика України
  1718  84
Матеріали за темою:
Все про:Верховний Суд (417) вибори (4198) Кузьмін (42) ЦВК (710)

 Верховний Суд поновив Кузьміна як кандидата в нардепи

Верховний Суд України підтвердив законність скасування Шостим апеляційним адміністративним судом зняття з реєстрації колишнього першого заступника генпрокурора Рената Кузьміна кандидатом у депутати зі списку політсили "Опозиційна платформа - За життя".

Про це у Facebook повідомив особисто Кузьмін, приклавши скан-копію відповідної постанови суду від 15 липня, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з текстом постанови, апеляційна скарга ЦВК на рішення Шостого апеляційного адмінсуду задоволена частково: визнання дій ЦВК протиправними скасовано, проте рішення суду в частині реєстрації Кузьміна підтверджено.

"Скасувати рішення Шостого апеляційного адміністративного суду від 11 липня 2019 року в частині задоволення позовної вимоги про визнання протиправними дій ЦВК під час ухвалення постанови від 5 липня 2019 року №1496 "Про скасування реєстрації кандидата в народні депутати України Кузьміна"... Ухвалити нове рішення про відмову в задоволенні позову в цій частині. У решті рішення Шостого апеляційного адміністративного суду від 11 липня 2019 року залишити без змін", - йдеться в постанові.

Читайте: Суд анулював постанову ЦВК про скасування реєстрації Кузьміна кандидатом у Раду, - адвокат

При цьому Верховний Суд постановив стягнути судові витрати в розмірі понад 4 тис. грн на свою користь із ЦВК.

Згідно з текстом постанови, суд, зокрема, погодився з рішенням суду першої інстанції про облік наданих позивачем до позовної заяви документів про підтвердження факту перебування його в Україні, які спростовують твердження відповідача про факт відсутності Кузьміна на території України протягом останніх п'яти років.

"Суд першої інстанції обґрунтовано виходив з того, що на момент ухвалення оскаржуваної постанови в розпорядженні ЦВК була суперечлива інформація про перебування позивача на території України з 2014 року, тому комісія не могла обмежуватися лише наданим Службою безпеки України листом з викладеними в ньому припущеннями, а мала здійснити повну та всебічну перевірку зазначених обставин", - йдеться в документі.

Читайте також: Кузьмін подав до суду на Парубія, але програв

У постанові зазначається, що з дослідженого в судовому засіданні судом апеляційної інстанції доручення Головного слідчого управління Генпрокуратури №17/1/5-34844-14 від 18 листопада 2016 року встановлено, що оперативним співробітникам СБУ не доручалося проведення розшукових дій щодо Кузьміна. Таким чином, лист ЦВК про відсутність Кузьміна в Україні з 2014 року, в основі якого лежить це доручення, згідно із судовим рішенням, "не несе достовірної інформації".

Постанова Верховного Суду є остаточною і не може бути оскаржена.

Як повідомлялося, 5 липня Центрвиборчком на черговому засіданні в п'ятницю скасував реєстрацію кандидатом у депутати Кузьміна зі списку політсили "Опозиційна платформа - За життя".

Раніше речниця генпрокурора Лариса Сарган повідомляла, що ще 20 червня 2019 р. у ЦВК було направлено лист, у якому повідомлялося про розслідування кримінального провадження за підозрою Кузьміна в скоєнні особливо тяжких злочинів, зокрема в легалізації (відмиванні) майна, здобутого злочинним шляхом, за вчинення яких законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі терміном від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.

Кузьмін перебуває в розшуку. Він є підозрюваним у кримінальному провадженні від 25.09.2015 р., яке стосується, зокрема, зловживання владою або службовим становищем.

Верховний Суд поновив Кузьміна як кандидата в нардепи 01
Верховний Суд поновив Кузьміна як кандидата в нардепи 02
Верховний Суд поновив Кузьміна як кандидата в нардепи 03
Верховний Суд поновив Кузьміна як кандидата в нардепи 04
Верховний Суд поновив Кузьміна як кандидата в нардепи 05
Верховний Суд поновив Кузьміна як кандидата в нардепи 06
Верховний Суд поновив Кузьміна як кандидата в нардепи 07
Верховний Суд поновив Кузьміна як кандидата в нардепи 08
Верховний Суд поновив Кузьміна як кандидата в нардепи 09
Верховний Суд поновив Кузьміна як кандидата в нардепи 10
Верховний Суд поновив Кузьміна як кандидата в нардепи 11

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137699
 
 
 Топ коментарі
 
правосудие по зеленски - овощь следующий
 показати весь коментар
 
вообще-то это потужно реформированные соевые суды)
 показати весь коментар
 
Удивительная логика...Порошенко, 5 лет будучи президентом, с лично написаннім им законом о судебной псевдореформе, расставивший своих людей везде, где это только было возможно, с поддержкой Рады и тд - по мнению сои не имел на суды никакого влияния....а вот Зеленский якобы стал рулить судами моментально после второго тура выборов. Но не всеми судами - если суд что правильно принимает - это остаток влияния Порошенко и результат его "реформы", если не правильно - это Зеленский виноват... Верховный Суд восстановил Кузьмина в качестве кандидата в нардепы - Цензор.НЕТ 3130
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
правосудие по зеленски - овощь следующий
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А почему по зеленскому? А может по порошенковски и луценковски? Ведь вы же сами знаете что врете.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
вообще-то это потужно реформированные соевые суды)
 показати весь коментар
 
 
потужно реформированные соевые суды не принемали таких решений при Порошенко. Учитесь смотреть правде глаза - реванш рыгокодла!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Принимали. Под пламенные лозунги убивали и сажали патриотов. Порошенко - основатель ПР, самое что ни на есть рыгокодло. А спамить - быдлячество)))
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
це рішучі реформи правосуддя по-чоколадному
 показати весь коментар
 
 
без Рената Равельевича состав этой Рады был бы неполным..
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Удивительная логика...Порошенко, 5 лет будучи президентом, с лично написаннім им законом о судебной псевдореформе, расставивший своих людей везде, где это только было возможно, с поддержкой Рады и тд - по мнению сои не имел на суды никакого влияния....а вот Зеленский якобы стал рулить судами моментально после второго тура выборов. Но не всеми судами - если суд что правильно принимает - это остаток влияния Порошенко и результат его "реформы", если не правильно - это Зеленский виноват... Верховный Суд восстановил Кузьмина в качестве кандидата в нардепы - Цензор.НЕТ 3130
 показати весь коментар
 
 
100%... особенно дела по олигарху К с помощью юриста П... -- для этого соя все 5 лет готовилась
 показати весь коментар
 
 
Соя за пару тонн баксов мать родную продаст
 показати весь коментар
 
 
сейчас пойду взвешу 2000 кг баксов, давно я это не делал
 показати весь коментар
 
Вы так и не поняли...если вы утверждали, что Петя за 5 лет не смог заиметь этого влияния, не смотря на то, что этот Верховный Суд как раз прошел через Петины реформы, то по какой такой ущербной логике Зеля вдруг получил на суды влияние?
 показати весь коментар
 
 
вау! так если суды были назначены без личной заинтересованности ПП, то что мешает ЗЕ ... хотя (КиП) скорее, получить над ними контроль? решения судов не кажутся "странными", а главное однобокими последнее время?
 показати весь коментар
 
 
"так если суды были назначены без личной заинтересованности ПП, то что мешает ЗЕ"

Очевидно то же, что и мешало ПП. Уж кто-кто - а ПП подминал под себя всю власть, которую мог подмять.

"решения судов не кажутся "странными", а главное однобокими последнее время?"

Они и раньше казались странными периодически. И сейчас тоже разные бывают.
 показати весь коментар
 
особенно заметно сейчас как ПП подминал под себя власть. Вас же могуть читать и умные люди.
ок, и какие были "странные" решения за последние 3 года хотя бы?
 показати весь коментар
 
 
Теперь дуэт исполнит мурку ч-ном на рояле
 показати весь коментар
 
 
Придивись, то не є рояль, то- тупі макітри порохоботів!
 показати весь коментар
 
Портнов в поте лица не устает нужных людей для "новой" власти отстаивать.
 показати весь коментар
 
 
интересно, какое же лицо у правосудия на сегодня
 показати весь коментар
 
 
Там где было Петино Лицо,теперь Факт на Рыло!
 показати весь коментар
 
 
Великое возрождение Партии Регионов, да, пошли дела кое-как. Кому спасибо говорить нонешним властителям или скинутому царьку пепе??
 показати весь коментар
 
 
Верховный Суд восстановил Кузьмина в качестве кандидата в нардепы

парасюка не пустили на выборы-поставил не там запятую, кузьмина пустили-расстрелят 100 чел в киеве в 2014.

ахахаха
 показати весь коментар
 
 
Бо вбивць треба било розвішати вдовж Хрещатику, щоб наступних десять поколінь боялись.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Продажные потрошиные суды.
 показати весь коментар
 
 
По этому поводу еще Парад Петюня ПРоведет,это же его Шобла-Вобла Рыго-Анальная?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А Вы Шо думали,что Петюньчик за Так на Трактор взбирался,и ПРосто Так Луцика - во время расстрела майдана в Москву посылал....? Петя всех переиграл,слово за Вовой?
 показати весь коментар
 
 
Живёт в Украине, находится в розыске, имеет право баллотироваться в нардепы. Кто-нибудь может объяснить, что за бред здесь происходит?
 показати весь коментар
 
 
Дякую зелені за Клоуна і реванш. Але не думайте розумашечки що націоналісти будуть відбузинувати тільки таких як Кузьмін. Підете паровозиком з ним.
 показати весь коментар
 
 
пан преЗЕдент -- все ОК? а чего, может калинку вместе, или чего уж там -- сразу мурку
 показати весь коментар
 
 
не могу пробиться, там очередь от ЗЕ у кого труба забилась, кто кулончик потерял, а у кого рейс на Неаполь не хотят в Риме сажать
 показати весь коментар
 
 
петин верховный суд отменил решение петиного цик...
 показати весь коментар
 
 
Тут задають питання,яке обличчя у правосуддя на сьогодні,дивіться не забувайте7 мая 2019Действующий президент Петр Порошенко назначил 75 судей в Верховный суд и выразил надежду, что его преемник Владимир Зеленский и его команда не будут вмешиваться в работу судебных инстанций.Церемония назначения состоялась во вторник, 7 мая.По словам президента, с этого дня Верховный суд наконец начнет работать в полном составе.
 показати весь коментар
 
 
Можливо я не уважно читаю....
Але рішення не на користь кузміна...
Він все ще за бортом...
 показати весь коментар
 
выразил... а тот вмешивается, на тему чего хоть пост был? надеюсь, в Харькове не все такие малохольные
 показати весь коментар
 
жду поста... с а докажите --- ну это обычный стиль рашки...
 показати весь коментар
 
ну да - я агент кремля. пэсыки такие сообразительные.
 показати весь коментар
 
я понимаю, что элитный пёсик не может без перехода на личность и оскорбления, но где факт вмешательства Зели в работу рыго-барыжных судов? или Зеля прыгнул выше головы и назначил этих судей 7 мая?
 показати весь коментар
 
 
что ж за совковый менталитет? есть разница кто назначал?
(я не хочу расписывать процедуру, это слохно для многих)

главное как они работают и при ком или ПП специально таких
плохих судей назначил, которых отобрала коммиссия ВККС?
 показати весь коментар
 
что сделал ваш пп, для того чтобы судьи были судьями, а не инструментом в чужих руках?
 показати весь коментар
 
А скажите, зебилы, сколько судей освободил от должности новый преЗЕбент. И сколько уволено начальников УВД областей?
Даже разговора нет об их люстрации. Вот и весь сказ про дерьмократа на лисапеде
Верховный Суд восстановил Кузьмина в качестве кандидата в нардепы - Цензор.НЕТ 2994
 показати весь коментар
 
 
Буде йомоу "зелений коридор" з ВР - ї@ало зеленькою і в урну.
 показати весь коментар
 
 
правильно. треба доукомплектовати жопоблок і всіх разом в буцигарню.
 показати весь коментар
 
 
очень показательно... ну в ...ОПЕ же ЗЕ с такими решениями судов, иначе никак не назвать. и сколько ж сразу "отбеливетелей" на ветку набежало. причем так -- совсем не паляться
 показати весь коментар
 
 
Для чого годувати таких првоохорнців, повисували звинувачення, оголосилили ворогами, а ні одної справи не довели до кінця, все висосано з пальця. Тому і пападають в Раду хто попало.
 показати весь коментар
 
 
это пример что реально будет с 'прийде весна' и далее по тексту
 показати весь коментар
 
 
т.е. я правильно понял??? - в розыске с 2015 года - не нашли до сих пор
а как избираться - нашелся-объявился... но чейто розыск его не видит??? бррр
 показати весь коментар
 
 
Дивлюсь я на коменти і плакати хочеться...
На 8 фото верховний суд послав кузьміна на юх...
Чому всі в цій темі і редактори цензор нет читають по іншому?
Я розумію що кузьмін запостив пост... Але він з дійсністю немає нічого спільного...
 показати весь коментар
 
Соя, а це ТОЙ САМИЙ рихвармований ВС, який під час виборів з величезною помпою презентував Пепс Верховный Суд восстановил Кузьмина в качестве кандидата в нардепы - Цензор.НЕТ 6272 Верховный Суд восстановил Кузьмина в качестве кандидата в нардепы - Цензор.НЕТ 6404
 показати весь коментар
 
ЛЮДИ ПРОЧИТАЙТЕ ПОСТАНОВУ!
8 фото...
Не вірте заголовкам... Читайте!!!
 показати весь коментар
 
признание действий ЦИК противоправными отменено, однако решение суда в части регистрации Кузьмина подтверждено. Источник: https://censor.net.ua/n3137699
 показати весь коментар
 
А на якому фото ці слова? Бо я не знайшов...
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Порох уже 2 месяца, как не президент. Но его безумное окружение никак не перестанет заслуги приписывать барину, а поражения отписывать на оппонентов.
Все раньше было хорошо почему? Потому что страной правил мудрый Президент.
А плохо было почему? Потому что у мудрого Президента было много врагов и они пакостили.
Короче, пока Д'Артаньян Алексеевич Порошенко призывает народ, собравшийся на митинги, скандировать "ПО-РО-ШЕН-КО!", надо усвоить: все, что Зеленскому удастся сделать- это потому что Петро готовил для этого почву все 5 лет. А если почва оказалась дерьмом, то Петро тут ни при чем. Это Зеленский в дерьме не разглядел чернозема.

😁
 показати весь коментар
 
 
там перегной ещё от раисянских ихтамнетов - а будет больше ))
 показати весь коментар
 
 
Надоели эти гавновбросы Сняли с выборов восстановили (кузмин шарий портнов .......Мы уже который месяц жуём эту жвачку пока барыжки свои дела решают
 показати весь коментар
 
 
вы не правы мишаня - муды живут по-новому и строят виллы - так точнее ))
слава БПП и *********** и ура главПес ))
 показати весь коментар
 
 
А типа все остальные, в этом ОПЗЖ, белые и пушистые, и в одном строю с Кузьминым уж точно стоять не должны?!
 показати весь коментар
 
 
Ну почему же тАды Петручио,Михо-своего Друга по Крышам гонял,до тех пор пока из страны не выпер???
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниВерховний Суд поновив Кузьміна як кандидата в нардепи
 
 
 
 
 
 вгору