 "Наслідки для України будуть дуже сумними": Російських політиків розлютили слова Турчинова про знищення Кримського моста

Як передає Цензор.НЕТ, в понеділок, 15 червня, в ефірі програми "Простими словами" на радіо "Комсомольская правда" виступила офіційний представник російського МЗС Марія Захарова.

Ведучі попросили гостю прокоментувати суд над проросійським пропагандистом Кирилом Вишинським і заяви екссекретаря РНБО Олександра Турчинова, про те, що Кримський міст може бути знищений ЗСУ протягом декількох хвилин.

"Такі заяви від державних діячів потрібно кваліфікувати з точки зору того власне європейського правового поля, з яким асоціюється Україна. Не з російської [сторони] це потрібно все оцінювати. Це розставить всі крапки над "i". Немає таких ні конвенцій, ні договорів, в рамках Європейського союзу, ні в рамках Ради Європи, в межах яких ці заяви здавалися б нормальними", - заявила Захарова.

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Зі свого боку, член комітету Ради Федерації РФ з міжнародних справ від окупованого Криму Сергій Цеков заявив: "В Україні протягом останніх п'яти років влада неадекватна. В таких мілітаристських заявах її підігрівають Сполучені Штати. Проте подібні загрози стрясають повітря вже не перший раз. На думку їм, звичайно, може спасти що завгодно, але ми сподіваємося, що нова влада буде розумніша за попередню ".

Він також зазначив, що висловлювання Турчинова може бути пов'язане з підвищенням обороноздатності окупованого Криму.

"Півострів, як і міст, надійно захищений. Якщо щось подібне і станеться, що малоймовірно, то Кримський міст не постраждає. А ось наслідки для України будуть дуже сумними", - сказав Цеков.

Прокоментував слова Турчинова про Керченський міст і депутат Держдуми РФ від окупованого Криму Руслан Бальбек.

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"Світовій громадськості не надали жодного факту влучання крилатої ракети "Нептун" у ціль. Пуски ми бачили, а результату немає. Крім того, хочеться запитати колишнього головного "оборонника" України, невже він серйозно думає, що в разі пуску українських ракет російські військові, відкривши рота, спостерігатимуть за їхнім польотом?" - заявив депутат.

За словами Бальбека, Турчинов своєю заявою, можливо, намагається зламати той крихкий контакт, який починає встановлюватися між Росією і Україною.