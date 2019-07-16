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Все про:Ірпінь (69) Нацполіція (7836) стрілянина (1012)

 19-річний хлопець намагався застрелити молоду пару, а після затримання вчинив самогубство у відділенні поліції в Ірпені

У місті Ірпінь 19-річний хлопець стріляв у молоду пару. Колишня дівчина нападника та її молодий чоловік дістали травми потиличної частини голови. Цю подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 15 (замах на злочин), п. 1 ч.2 ст. 115 (умисне вбивство двох і більше осіб) Кримінального кодексу України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області.

Близько 22-ї години на лінію "102" надійшло повідомлення про те, що на одній з вулиць міста Ірпінь чути постріли. За вказаною адресою відразу прибув наряд групи реагування патрульної поліції, а також слідчо-оперативна група.

На місці події поліцейські з'ясували, що дівчині та хлопцю стріляли з травматичної зброї ззаду в голову. Постраждалих госпіталізовано. На місці події вилучено гільзи.

Працівники поліції встановили, що до скоєння замаху на умисне вбивство причетний 19-річний житель Гостомеля.

На його пошуки були орієнтовані наряди поліції. Протягом години на одній з вулиць Гостомеля поліція затримала можливого нападника. Під час проведення поверхневого огляду працівники поліції виявили в нього предмет, схожий на пістолет.

З огляду на небезпечну поведінку зловмисника, поліція застосувала спеціальний засіб - наручники - і доставила хлопця до Ірпінського відділу поліції для складання процесуальних документів щодо затримання його в порядку ст. 208 КПК України і вилучення в нього зброї.

"У приміщенні поліції молодик невідомим способом звільнив одну руку з наручників, потім вихопив пістолет і почав ним погрожувати правоохоронцям. Усвідомлюючи небезпеку і на підставі ст. 46 Закону України "Про Національну поліцію" поліцейські оголили табельну вогнепальну зброю.

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У цей час хлопець зі зброєю в руках раптово повернув пістолет до скроні й вистрілив собі в голову. На жаль, медикам не вдалося врятувати життя 19-річного хлопця, він помер через кілька годин у лікарні", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що події, які відбувалися у відділі поліції, зафіксовані камерами відеоспостереження.

Для з'ясування всіх обставин події, надання правової оцінки діям співробітників поліції створено спеціальну комісію. Зараз триває службове розслідування. Працюють співробітники ДБР та УВБ. Керівництво поліції області взяло розслідування події на особистий контроль.

Нині відкрито кримінальні провадження за ч. 2 ст. 15 (замах на злочин), п. 1 ч.2 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 1 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137697
 
 
 Топ коментарі
 
«Неизвестным способом освободил одну руку из наручников». В мешок не пробовали засунуть? Гарри Гудини, бялть.
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"В помещении полиции молодой человек неизвестным способом освободил одну руку из наручников, потом выхватил пистолетИсточник: https://censor.net.ua/n3137697"

Профессионализм полиции просто зашкаливает....
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Текст "написан как то по дебильному",что значит выхватил пистолет? У полицейского выхватил,или свой из штанов достал? Скорее всего парня случайно застрелили в околотке. Теперь,с подачи Антоши Геращенко придумывают белиберду,что бы не сесть в тюрму.
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Дозвол на травматическое оружие он при Зеленском уже успел получить?
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«Неизвестным способом освободил одну руку из наручников». В мешок не пробовали засунуть? Гарри Гудини, бялть.
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В это время парень с оружием в руках внезапно повернул пистолет к виску и выстрелил себе в голову. К сожалению, медикам не удалось спасти жизнь 19-летнего парня, он умер через несколько часов в больнице", - сказано в сообщении.Источник: https://censor.net.ua/n3137697

Затриманих не обшукують ? 19-летний парень пытался застрелить молодую пару, а после задержания покончил с собой в отделении полиции в Ирпене - Цензор.НЕТ 1343
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" При проведении поверхностного осмотра работники полиции обнаружили у него предмет, похожий на пистолет."
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прі осмотрє обнаружили прєдмєт, похожій на пісталєт... але в нього за пазухою ше залишався цілий арсєнал для самоубійства. Не пойму, нашо він освобождався від наручніков - прєжній стрєлок "застрелився" в кайданках.
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что-то у мусоров пошли серийные версии про выхватывание их оружия. как-то просто всё выходит.
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гандони. Насамдєлє застрелили його йєвоним травматом, тіпа, "попробуй каково ето!"
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МУСОРА-ХВАНТАСТИ!!! ҐАНДОНИ
На днях схожу байку нам розповідали. Ну тут, ващє, чудєсатєй
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"В помещении полиции молодой человек неизвестным способом освободил одну руку из наручников, потом выхватил пистолетИсточник: https://censor.net.ua/n3137697"

Профессионализм полиции просто зашкаливает....
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Просто нужно легализовать оружие, сюжет был бы в двое короче
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Текст "написан как то по дебильному",что значит выхватил пистолет? У полицейского выхватил,или свой из штанов достал? Скорее всего парня случайно застрелили в околотке. Теперь,с подачи Антоши Геращенко придумывают белиберду,что бы не сесть в тюрму.
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Да, ,возможно, выбивали признание и перестарались.
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https://absurdopedia.net/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/9_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F_2018

Раскрыто страшное убийство
Убийство произошло, предположительно, на месте преступления. Первым об этом сообщил в милицию единственный свидетель данного события, находившийся недалеко от места происшествия. Именно он услышал выстрел, а также первым обнаружил труп убитого. При этом, однако, очевидец не видел совершившего преступление. Единственный свидетель также оказался и последним, кто сообщил о происшествии в милицию до приезда миллиционеров. Миллиционеры, приехавшие на место события по сообщению от свидетеля, выяснили, что потерпевший был застрелен на месте происшествия выстрелом из оружия. При этом выяснилось, что выстрел был совершён в потерпевшего.
Приехавшие к моменту приезда миллиционеров судебно-медицинские эксперты выяснили, что потерпевший был убит, а его труп оказался мертвым.
Приехавшим к моменту приезда экспертов следователям, помимо всего этого, также удалось выяснить следующее. На месте происшествия было совершено убийство, причем убийство было совершено именно на месте происшествия. Также было выяснено, что найденный на месте убийства труп является трупом убитого, а выстрел был совершён, скорее всего, стрелявшим в убитого. При этом, данный выстрел был сделан из орудия убийства, а убитый получил ранение непосредственно сразу после выстрела из оружия. Выяснилось, также, что в момент обнаружения труп был уже мертвым, что позволило точно определить время смерти. Смерть потерпевшего наступила в момент между временем выстрела и временем обнаружения трупа, что подтвердили и судебные медики, проводившие экспертизу трупа. Таким образом, главным подозреваемым в совершении преступления, по версии следователей, является убийца потерпевшего. Причём для своего грязного дела убийца, вероятно, использовал орудие убийства.
Следователям также удалось допросить свидетеля преступления, который рассказал новые подробности происшествия, коренным образом изменившие ход расследования. Так, выяснилось, что свидетель, присутствовавший рядом с местом события, находился недалеко от места преступления в момент его совершения и слышал выстрел именно в момент совершения убийства, а также обнаружил труп убитого, уже после выстрела, когда убитый уже был мертвым. Это позволило установить, что на месте происшествия произошло именно убийство. Кроме того было точно установлено, что убит был именно потерпевший, а убийство было совершено преступником. При этом, для убийства преступник использовал орудие преступления, являющееся, вероятно оружием, из которого и был произведен выстрел. При этом выстрел был произведен именно из оружия, которое использовал убийца, и именно в убитого, а убитый умер именно от выстрела, совершенного в него.
Таким образом, за время, меньшее, чем промежуток между убийством и временем выхода этой новости, следователям удалось полностью раскрыть данное преступление: было установлено, что, во-первых, убийство было совершено в момент выстрела на месте преступления; во-вторых, для его совершения использовалось орудие преступления; в третьих, целью преступника являлось убийство, а мотивом - совершение преступления. По завершению расследования, материалы дела были сразу переданы в суд. Судебный процесс над убийцей потерпевшего проходил достаточно быстро и был завершён уже к моменту вынесения приговора.
По совокупности совершённого, суд вынес убийце приговор в виде наказания.
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Секрет с наручником парень унес с собой.
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не замкнутый на ключ наручник легко размыкается булавкой-скрепкой-палочкой
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а он опытный бандит был видимо в 19 лет умел освобождаться из наручников
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Писец полный- освободился от наручников , взял пистолет, потом застрелился- *****, это посадили Гудини в наручниках, положили перед ним пистолет и стояли , ржали с секундомером в руках возле него- так это понимать??
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нє, застрєлілі, а потом сочінілі басню
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Жаль чела - стрелял в состоянии аффекта. В суде могли это учесть. А вот мусора не дали ему шанса.
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Нет, не жаль. Пофигу, в каком состоянии он стрелял. То, что тебя бросила девушка не дает тебе права ее убивать.
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а мєнтам хто дал право бєзсудєбних казнєй???
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дуже хотілось би щоб такий в состоянії аффекта тобі на вулиці в голову стріляв би з травмата, думаю ти би його вибачив, бо він був в состоянії аффекта, том йому можна було стріляти на вулиці в людей
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а скока йєсть старих іспитаних способов "суїціда" в застєнках: падєнійє с кушеткі (Інділо), упал с висоти сопствєнного роста (!!!!), ну, і канєшно "убєся апстєну".
Ето вам нє шуткі - ето полнєйшій поліцейскій бєспрєдєл. Ім прошло раз, второй... Тєпєрь еті патологічєскійє насільнікі і садісти убівают бєзнаказанно. ОПГ "Управа": наркота, раби, рекєт, "самоубійства"
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природний відбір - шкода постраждалих, а неадекват норм закінчив
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споткнулся, упал на дуло пистолета, который случайно выстрелил...-- а чем вы объясните пять пулевых отверстий? -- и так 5 раз подряд
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Пристрелили прямо в мусарці...
Пора міняти вивіску... Поліція вже не модно... Пора стару добру Мусарня...
Бо такий брєд, тільки мусара могли вигадати...
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мєсячнік самих тупих мєнтовскіх отмазок
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угу, освободил одну руку, хоть думайте что несете, а вторая чем была занята? две руки жеж у нас освободил одну вторая автоматически свободная становится, и откуда он пистолет выхватил, либо спецы такие либо сами и приделали отелло ирпенского
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Ничего удивительного в этой истории нет, у этого парня просто была третья рука...... невидимая.
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обнаружили у него предмет, похожий на пистолет...

При ближайшем рассмотрении это оказались грабли...
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Цензор.НЕТНовиниПодії19-річний хлопець намагався застрелити молоду пару, а після затримання вчинив самогубство у відділенні поліції в Ірпені
 
 
 
 
 
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