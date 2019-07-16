 СБУ блокувала діяльність наркоугруповання в Миколаєві. ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що двоє місцевих мешканців облаштували на території одного із дачних кооперативів обласного центру лабораторію із виготовлення амфетаміну. Роздрібні партії "товару" зловмисники збували наркозалежним особам на території регіону.

Під час санкціонованих слідчих дій за місцями проживання фігурантів справи та в нарколабораторії вилучено 30 грамів амфетаміну, прекурсори, приладдя для зважування та фасування наркотиків. За попередніми оцінками, вартість вилучених наркотичних засобів та психотропних речовин за цінами "чорного ринку" становить 50 тисяч гривень.

Крім того, у помешканні одного із ділків, військового Збройних сил, виявлено гранатомет РПГ-22, 2 гранати Ф-1, 60 набоїв калібру 5,45 та іноземний пістолет з набоями. Вилучені наркотики та військові засоби ураження направлено на експертизу.

Правоохоронці затримали зловмисників. Наразі вирішується питання щодо оголошення їм про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України(незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), та обрання запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин.

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