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 СБУ блокувала діяльність наркоугруповання в Миколаєві. ФОТОрепортаж

У Миколаєві співробітники СБУ блокували діяльність угруповання, учасники якого займалися виробництвом і збутом психотропних речовин у великих розмірах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що двоє місцевих мешканців облаштували на території одного із дачних кооперативів обласного центру лабораторію із виготовлення амфетаміну. Роздрібні партії "товару" зловмисники збували наркозалежним особам на території регіону.

Під час санкціонованих слідчих дій за місцями проживання фігурантів справи та в нарколабораторії вилучено 30 грамів амфетаміну, прекурсори, приладдя для зважування та фасування наркотиків. За попередніми оцінками, вартість вилучених наркотичних засобів та психотропних речовин за цінами "чорного ринку" становить 50 тисяч гривень.

Крім того, у помешканні одного із ділків, військового Збройних сил, виявлено гранатомет РПГ-22, 2 гранати Ф-1, 60 набоїв калібру 5,45 та іноземний пістолет з набоями. Вилучені наркотики та військові засоби ураження направлено на експертизу.

Правоохоронці затримали зловмисників. Наразі вирішується питання щодо оголошення їм про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України(незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), та обрання запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин.

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СБУ блокувала діяльність наркоугруповання в Миколаєві 03
СБУ блокувала діяльність наркоугруповання в Миколаєві 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137695
 
 
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ПОЧЕМУ СБУ не занимается людьми , рас пускающими слухи против закон про государственный язык? Хоть одного бы поймали . Даже ФМ слушать иногда противно- там обсуждают всякие фейки и страшилки про язык
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Области - Днепропетровская, запорожская, одесская- точно присутствуют страшилки. У КОГО В ОБЛАСТЯХ ТАКЖЕ?
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страшилки про что - кто не говорит расстреляем? )
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Наркота єто вообще-то парафия мусоров. Наверное, "проффесиональі" из сбу даже не читали закон "Про службу безпеки". Там же в преамбуле все понятно написано.
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1 накрыли - а 10 наплодили - наркота то сбу и менты
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