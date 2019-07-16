 У 20-ти містах України сьогодні відбудуться концерти з нагоди набуття чинності законом про мову

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Укрінформу" повідомила координатор громадської організації "Відсіч" Катерина Чепура.
"16 липня мешканці 20-ти міст на сході та заході, на півночі та на півдні України зберуться на площах, щоб відзначити набуття чинності законом про державну мову", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, у Києві, Львові та Харкові відбудуться концерти за участю Злати Огнєвіч, Наталки Карпи, Tarabarova, Оксани Мухи, Ivan Navi, Пікардійської терції, Sonya Kay та інших.
Також у всеукраїнській акції візьмуть участь Одеса, Вінниця, Дніпро, Херсон, Житомир, Івано-Франківськ, Кам'янець-Подільський, Ананьїв, Богуслав, Кропивницький, Луцьк, Маріуполь, Миколаїв, Первомайськ, Полтава, Рівне, Ружин, Суми, Тернопіль, Тростянець, Умань, Черкаси, Чернігів.
У Києві святковий концерт розпочнеться о 19.00 біля Арки дружби народів. У Львові - о 19.30 на проспекті Свободи біля пам’ятника Шевченку. У Харкові акція - о 19.00 на площі Свободи.
Організаторами акції є громадські організації та волонтери. Метою акції є популяризувати українську мову.
"16 липня набуває чинності закон про державну мову. Відзначимо цю довгоочікувану радісну подію разом, від Заходу до Сходу, від столиці до сіл і містечок", - закликають організатори акції "Мова об'єднує" у Facebook.
Нагадаємо, сьогодні, 16 липня, набув чинності Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
Там соловейко щебетав.
Додому я просилася,
А ти мене все не пускав.
(с)
Я кілька днів думав, чи розмістити цей допис, але так мене востаннє дістали всіляки захисники так званих російськомовних українців, що вирішив таки написати.
Позаминулого тижня був весь день на судових засіданнях у познанському апеляційному, кримінальному суді. Суд розглядав 14 апеляцій, 6 було - від громадян України. Мені вже стало моторошно, коли я осмислив, що майже половина всіх засуджених за злочини - українські громадяни.
Виявилося, вони всі російськомовні, я зітхнув з полегшенням.
Для всіх їх був перекладач української мови.
Усі вони нічєво нє панімалі, алу суду це не вразило, суддя - головуючий сказав, що українські громадяни мають знати українську мову і годі.
Їхня поведінка була жахлива, хамили, кричали, треба було їм безліч разів звертати увагу. Перекладач сказав, що не буде перекладати з російської, суддя - головуючий сказав, для нього це відмова від пояснень. Але кожному дали змогу щось сказати, хоча і не перекладали.
Один з них просив задовольнити його апеляцію. Він сказав, що не хоче бути видвореним до України, бо ненавидить Україну, це країна бандитська, кримінальна, бидляча а люди там - усі розумово відсталі.
Я розумів, прокурор розумів і судді (такого були віку), теж зрозуміли. Усім відібрало мову.
Один суддя не стримався і російською йому сказав: "я вперше щось таке чую, я судив найстрашніших злочинців, але жодний такого про свою країну не говорив. І сказав: якщо ви так ненавидите країну, яка має бути вашою батьківщиною, то тим паче ви ненавидітимете Польщу, вам тут не місце".
Ось, вам русский мир. Приповз до Польщі. Надіюся, ми собі дамо з ним раду.
Я щодня допомагаю українцям, надаю їм консультації. Ніхто з українськомовних не звернувся до мене з кримінальною справою. Я ніколи такого не чув. А росіяни з України? Ось, бачте.
У вас теж найвища злочинність у йуґовасточних абластях.
Еугеніуш Шкодун
Великоросійський шовінізм - це все життя жити в Україні і не вивчити українську мову.
Ви бачили людину іншої національності щоб так відносилась до мови країні в якій живе?
Ні , тільки росіянин це може, він окупант і не має наміру вчити мову. Це в генах, нащадки окупантів теж не хочуть вчити мову.
НЕ БУДЬТЕ ОКУПАНТАМИ - ВЧІТЬ УКРАЇНСЬКУ МОВУ.
Чому ми і наші діти знають декілька мов, а ви що не можете вивчити??? слабо???
"А чому вона повинна бути офіційною? Ми, наприклад, окуповуємо вашу країну, а через 50 років заявимо, що ви повинні зробити естонську мову офіційною, - відповів президент Естонії. - Окупаційна влада захоплює країну, депортує сотні тисяч громадян в Сибір і посилає своїх людей сюди. І тепер, коли ми остаточно здобули незалежність, виходить, що мова окупаційної влади має стати другою державною мовою країни? Не ставте мені смішних запитань! "
О морали с ФАКТАМИ от офицера ООС Эдуарда Литвиненко.
Фрагмент: Проблема четвертая - проблема морали!
Если ты четыре раза косил от мобилизации, то будь готов к тому, что настоящие офицеры тебе не будут отдавать воинское приветствие. Если десяток лет твоей клоунской карьеры ты шутил об Украине ниже пояса - то идти в политику скользкому паяцу как-то нехорошо, грязно и аморально.
Нельзя сначала выступать в качестве клоуна в бане перед пьяным Януковичем и Медведевым, а уже завтра стать на баррикады Майдана.
Если твои дети не сидели в окопах на передке, то кричать о том, что надо просто прекратить стрелять - это аморально.
Если твой пресс-секретарь рассказывают всему миру о том, что украинские воины стреляют по детским садам и школам - а ты, вместо того, чтобы дать ей пинок под зад, несмотря на то, что она девушка (как бы ещё большей херни не натворила!), продолжаешь держать её при себе - это аморально по отношению к воинам украинской армии, от которой ты успешно закосил.
Если твой лучший друг, Боря Шефир (родной, ****, брат твоего ПЕРВОГО ПОМОЩНИКА!!!), уже после твоего избрания президентом, заявляет о том, что с Путиным можно договориться, что войну затеяли, чтобы подзаработать, а закон о языке нужно отменить - и ты не мчишься к нему домой президентским кортежем,чтобы набить ему его сытое @бало, не пинаешь в праведном гневе его, визжащего, ногами, не вышвыриваешь его брата из кабинета первого помощника, не объясняешь на следующий день стране по телевизору - простите, мы уже не друзья, они уже под следствием за призывы к сепаратизму и подрыву основ государства - а вместо этого невнятно блеешь о том, что он имел ввиду, то, что имел ввиду - значит ТЫ! ТАКОЙ ЖЕ! КАК ОНИ!
Если ты сажаешь в СБУшное кресло своего квартально-криворожского кореша (а как же «нет кумовству»????),ставшего лейтенантом в течении недели, а до этого этот 45-летний жлоб так же успешно, как и нынешнийВерховный главнокомандующий косил от окопов на Востоке - то это аморально! Если ты допускаешь баллотироваться в свою партию участника разгона Евромайдана СБУшника Виталия Криворучко, бывшего замминистра обороны Юрия Гусева, обвиняемого в краже 130 «лимонов» на бензине для воюющей армии и «растворении в воздухе» миллиарда гривен для постройки жилья для военных, провалившего все тесты при назначении на должность областного прокурора, прокурора Днепровской областной прокуратуры Владлена Неклюдова, успешно солирующего на трех языках и записывающего клипы о себе, красивом, когда в «Слуги народа» баллотируется тамада и ведущий свадеб Сергей Щербина - это вершина пи@деца или только верхушка айсберга, который мы не видим? Если ты, президент, называешь украинский парламент СВИНАРНИКОМ (независимо от порядочности и коррупционной чистоты депутатов - единственный законодательный орган ГОСУДАРСТВА!!!) - это позор для ЛЮБОГО президента ЛЮБОЙ страны! Вас еще не тревожит ощущение неправильности?»
Вы про мораль мне говорите, или про то, что верите во что-то святое в его (Зюзи) душе? Я ВАМ на вопрос о морали лишь ответил вот этим: "Если ты четыре раза косил от мобилизации, ..." и в продолжение О МОРАЛИ:
"(Всем желающим рассказать мне о том, что ЗЕ офигенный артист, которому на передовую нельзя, без которого украинское искусство загнется и погибнет, а мы утратим непоправимое, хочу напомнить имя. Слипак Василий Ярославович, позывной «Миф». Украинский оперный певец мирового уровня. Певший в Карнеги-холле и соборе Парижской Богоматери, Ванкувер Айр Плейсе и Домском соборе, в лучших концертных залах Ватикана и Италии, Швейцарии и Австрии. Погибший на Донбассе. Герой Украины (посмертно). Любой, имеющий время и желание найдет имена чемпионов мира и Европы, успешных менеджеров и ученых, вчерашних лейтенантов и студентов, водителей и строителей, учителей и бухгалтеров, погибших на этой проклятой войне, единственных сыновей."
И я лично там видел здорового дядька в каске и с автоматом, отца четырех детей, а из под каски свисали пейсы ортодоксального еврея! Он в 14-м добровольно пошел на фронт потому, что Украина была и его Нэней! А в эти месяцы ЧТО показывал на сцене артист Зе? Вынужден добавить еще, раз Вы про мораль начали, а закончили, что он может еще...
"Он - не политик» - оправдываются ЗЕ-фаны! Ребята, мне как-то пофиг. Мой первый комбат (мудрый человек) как-то учил нас, молодых курсантов науке побеждать. А поскольку армия была не только школой мужества, но и школой мастерства, я с юношеских лет запомнил комбатовский совет: «НЕ БЕРИ НА ГРУДЬ ТУ ШТАНГУ, КОТОРУЮ ТЫ НЕ ПОДЫМЕШЬ!». В конкретном приложении к ЗЕ - не фиг было лезть на трон!
«У него умная и одновременно молодая команда!» - снова летит от ЗЕфанов левый аргумент. Кто Вам такое сказал? Посмотрите на последние назначения старых новых лиц а-ля Леонид Данилович Кучма (выкормивший Витю Януковоща и усадивший его сначала в премьерское, а потом вместе с Ющом и в президентское кресло). У вас новые лица и новые назначения брезгливости не вызывают? А окружение ЗЕ в виде старых друзей? Нет? Все нормально?
И вот здесь у НОРМАЛЬНЫХ людей стальным стержнем, самым надежным фильтром от ошибок стоит ИХ МОРАЛЬНАЯ СТОРОНА ИХ МОРАЛЬНАЯ ЧИСТОТА И ВНУТРЕННЯЯ ПОРЯДОЧНОСТЬ. Вы про ЭТО говорили, упоминая про важность ДЛЯ ВАС морали? Я не буду напоминать аудитории грязь со стороны ЗЕ во время предвыборной кампании, начиная от анализов, оплевывания оппонента детским методом «показал всем ж@пу и скрылся в гаражах». Аргументы типа «А меня Порох тоже оскорблял» - мне реально похеру - если ты ЛИДЕР, ЛИЧНОСТЬ - будь выше грязи.