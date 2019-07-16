 У 20-ти містах України сьогодні відбудуться концерти з нагоди набуття чинності законом про мову

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Укрінформу" повідомила координатор громадської організації "Відсіч" Катерина Чепура.

"16 липня мешканці 20-ти міст на сході та заході, на півночі та на півдні України зберуться на площах, щоб відзначити набуття чинності законом про державну мову", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, у Києві, Львові та Харкові відбудуться концерти за участю Злати Огнєвіч, Наталки Карпи, Tarabarova, Оксани Мухи, Ivan Navi, Пікардійської терції, Sonya Kay та інших.

Також у всеукраїнській акції візьмуть участь Одеса, Вінниця, Дніпро, Херсон, Житомир, Івано-Франківськ, Кам'янець-Подільський, Ананьїв, Богуслав, Кропивницький, Луцьк, Маріуполь, Миколаїв, Первомайськ, Полтава, Рівне, Ружин, Суми, Тернопіль, Тростянець, Умань, Черкаси, Чернігів.

У Києві святковий концерт розпочнеться о 19.00 біля Арки дружби народів. У Львові - о 19.30 на проспекті Свободи біля пам’ятника Шевченку. У Харкові акція - о 19.00 на площі Свободи.

Організаторами акції є громадські організації та волонтери. Метою акції є популяризувати українську мову.

"16 липня набуває чинності закон про державну мову. Відзначимо цю довгоочікувану радісну подію разом, від Заходу до Сходу, від столиці до сіл і містечок", - закликають організатори акції "Мова об'єднує" у Facebook.

Нагадаємо, сьогодні, 16 липня, набув чинності Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

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