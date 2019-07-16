 Італійські слідчі не прийняли допомогу України в справі Марківа, - ексзаступник генпрокурора Єнін

Про це 15 липня повідомив колишній заступник Генерального прокурора України Євген Єнін в ефірі "Громадського", передає Цензор.НЕТ.
За словами Єніна, після затримання в Італії Марківа ГПУ і СБУ запропонували співпрацю своїм італійським колегам у цій справі.
"Ми неодноразово намагалися вийти на контакт з нашими італійськими колегами, було підписано спільний лист з пропозицією створення спільної слідчої групи. Ми запрошували італійських слідчих і прокурорів приїхати на територію України для того, щоб досліджувати місце скоєння злочину, не за картами чи схемами, а на місцевості", - заявив він.
На думку Єніна, можливість слідчим побачити місце злочину надала б додаткові аргументи невинуватості Марківа, однак італійці не відповіли на неодноразові усні та письмові звернення і не прийняли пропозицію створити спільну з Україною слідчу групу.
Нагадаємо, італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році. Його засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Однак адвокати Марківа вимагали звільнення українця за браком доказів.
тільки морделлу свою в Італії світив задля піару.
Объясняю для умственно убогого замгенпрокурора: объективная сторона преступления является обстоятельством, которое обязано выяснить следствие. С точки зрения прокуратуры Украины, есть один единственный способ воздействовать на органы предварительного расследования Италии: провести проверку и следственный эксперимент (это, если адвокаты Маркива не додумались сами о следственном эксперименте ходатайствовать), самостоятельно или по запросу Италии.
Вы в своей генпрокуратуре (по умыслу ли, или по причине отсутствия запросов) ни хрена не сделали, а теперь "пургу" гоните (адвокаты Маркива такие же долбодыры - но это проблема Маркива).
МИДовские чинуши, по моему мнению, вообще накипь на теле человечества (в век интернета и других средств мгновенной и ЗАС ) они не нужны, как таковые. Ну, есть и есть. Но и спрашивать с них как бы стоит, наверное.
Почему я так подробно это пишу? А я юрист-международник. Ага.
Если в КНР у меня получается судиться, то уж с ЕС я разберусь как-нибудь.
Мое субъективное мнение: органы гос.власти Украины (последовательно по мере вины: прокуратура, консульство, МИД. правительство (или адм. президента - в последнем случае не уверен: в полномочия смотреть неохота)) это дело прокакали. Ну, прокакали и молчите. Нет, вылезло чувырло, прокрякать о том, какой он юрЫст. Кстати, Зе посла в Италии меняет? Или он его устраивает?
"объективная сторона преступления является обстоятельством, которое обязано выяснить следствие." чиє слідство? Наше? Наше слідство розслідувало справу і прийшло до висновку що обстріляли журналістів кацапи. Це офіційне рішення уповноважених органі. Італійців це не влаштувало, ну то їх проблеми. Нехай доводять вину. Як і чим? А кого то цікавить? Наші хотіли допомогти, вони відмовились.
Відколи захист Вітчизни від агресора, населення від терористів вважається злочином. АУ Європо! АУ.
Боєць може нести кримінальну відповідальність за виконання своїх службових обов'язків з дотриманням українського законодавства!? Марків був направлений в зону АТО офіційно? Так! Він там вчиняв військові злочини? Ні! Тоді ніякої відповідальності за смерть кого б там не було Марків нести не може! ВІН захищав Вітчизну від агресора, населення від терористів. А італійська феміда буде наказана через Європейський суд! Проти суддів які винесли такий вирок потрібно завести кримінальне провадження в Україні за підтримку міжнародного тероризму і оголосити суддів в міжнародний розшук!
Завести кримінальне провадження в Україні треба і проти так називаємих журналістів італійського Андреа Роккеллі, його перекладача, журналістів які свідчили проти та інших за незаконний перетин кордону, сприяння терористам, участь в незаконних бандформуваннях.