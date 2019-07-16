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 Політика України, За кордоном
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Все про:Італія (300) Єнін (105) Марків (52)

 Італійські слідчі не прийняли допомогу України в справі Марківа, - ексзаступник генпрокурора Єнін

Італійська сторона не відповіла на пропозицію України провести слідчий експеримент під Слов'янськом, де загинув італійський фотограф Андреа Роккеллі, і в цілому не йшла на контакт у справі проти бійця Нацгвардії Віталія Марківа.

Про це 15 липня повідомив колишній заступник Генерального прокурора України Євген Єнін в ефірі "Громадського", передає Цензор.НЕТ.

За словами Єніна, після затримання в Італії Марківа ГПУ і СБУ запропонували співпрацю своїм італійським колегам у цій справі.

"Ми неодноразово намагалися вийти на контакт з нашими італійськими колегами, було підписано спільний лист з пропозицією створення спільної слідчої групи. Ми запрошували італійських слідчих і прокурорів приїхати на територію України для того, щоб досліджувати місце скоєння злочину, не за картами чи схемами, а на місцевості", - заявив він.

На думку Єніна, можливість слідчим побачити місце злочину надала б додаткові аргументи невинуватості Марківа, однак італійці не відповіли на неодноразові усні та письмові звернення і не прийняли пропозицію створити спільну з Україною слідчу групу.

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Нагадаємо, італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році. Його засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Однак адвокати Марківа вимагали звільнення українця за браком доказів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137693
 
 
 Топ коментарі
 
значит однозначно не было желания расследовать это преступление..., просто итальянцы выполняли чей-то заказ и я даже подозреваю, чей...
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Так оно вам надо было, цуки. Написали отписку и сидели тихо , бо добровольцев тупо ненавидите. В прокуратуре в егда работали рыги, а не люди ЗАЩИШАЮЩИЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТРЕСЫ УКРАИНЦЕВ
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То, что это заказняк, было ясно с самого начала. Следите за дальними родственниками причастных. Скоро у их троюродных бабушек дела резко пойдут в гору. Італійські слідчі не прийняли допомогу України в справі Марківа, - ексзаступник генпрокурора Єнін - Цензор.НЕТ 1034
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значит однозначно не было желания расследовать это преступление..., просто итальянцы выполняли чей-то заказ и я даже подозреваю, чей...
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Гнилі - вони макаронники. А ми мріємо про єврогейське ПРАВОСУДДЯ.
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Да, проскакивала инфа, что они изначально обвинили Маркива в участии в незаконных вооруженных формированиях, но Украина предоставила все документы и они поняли, что это направление бесперспективно - начали раскручивать смерть журнашлюхи.
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Чи педіки , чи гоміки,одним словом єврогейські слідаки. Лижуть дупіту Путлєру, от вам і вся єврогейська справедливість плюс Веніціанськеа комісія.
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Так оно вам надо было, цуки. Написали отписку и сидели тихо , бо добровольцев тупо ненавидите. В прокуратуре в егда работали рыги, а не люди ЗАЩИШАЮЩИЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТРЕСЫ УКРАИНЦЕВ
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авакян теж не багато допоміг.
тільки морделлу свою в Італії світив задля піару.
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Ну - Аваков допоміг бульше за усіх наших топ-чинуш. Не достатньо, але таки набагато більше. МЗС та президент - пальцем о палець не вдарили.
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Так у Маркива итальянское гражданство. Его судили как ГРАЖДАНИНА ИТАЛИИ.
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це питання слідства Італії та їх прокурорів доводити вину. Ні наше ГПУ, ні Марків НЕ ЗОБОВ'ЯЗАНІ доводити невинуватість. Цей вирок є ганьбою італійського правосуддя і Італії в цілому.
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Помлщь лукавых прокуроров никто не примет
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Италия приняла Моську плешивую,в Октябре Угорщина примет.Делаем выводы,господа.Бойкот итальянским товарам!Наш ответ ордынским пасипакам!
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То, что это заказняк, было ясно с самого начала. Следите за дальними родственниками причастных. Скоро у их троюродных бабушек дела резко пойдут в гору. Італійські слідчі не прийняли допомогу України в справі Марківа, - ексзаступник генпрокурора Єнін - Цензор.НЕТ 1034
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Извините, недопонял: кто из присутствующих юридический *****? Экс-замгенпрокурора (которому по статусу положено знать законы и ... реагировать на нарушения законов во всех сферах общественной жизни)? Сам Маркив? Или его адвокаты?
Объясняю для умственно убогого замгенпрокурора: объективная сторона преступления является обстоятельством, которое обязано выяснить следствие. С точки зрения прокуратуры Украины, есть один единственный способ воздействовать на органы предварительного расследования Италии: провести проверку и следственный эксперимент (это, если адвокаты Маркива не додумались сами о следственном эксперименте ходатайствовать), самостоятельно или по запросу Италии.
Вы в своей генпрокуратуре (по умыслу ли, или по причине отсутствия запросов) ни хрена не сделали, а теперь "пургу" гоните (адвокаты Маркива такие же долбодыры - но это проблема Маркива).
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Строишь, говнюк, из себя умника, да? Італійські слідчі не прийняли допомогу України в справі Марківа, - ексзаступник генпрокурора Єнін - Цензор.НЕТ 5887 Что-то от тебя кирзой и портянками пованивает из-под жабоедского флажка.
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Сынок, утри сопли и готовься к школе (что б ты знал: девочки ******* не любят - ни в пубертатном, ни в зрелов возрасте).
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Как Украина может "воздействовать на органы предварительного расследования Италии", если В Италии расследуется преступление гражданина Италии??? Это уже вмешательство в чужую страну.
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Да ни хрена подобного. У Украины с Италией есть договор о "взаимодействии и признании" (как и у большинства стран). По большому счету, правительство Украины через консульские органы должно было связаться с органами обвинения (прокуратурой) и следствия Италии и предложить (в навязчивой форме) содействие в выявлении объективной стороны (и с защитой М. связаться и уведомить: мы готовы обеспечить проведение следственных действий, направленных на установление объективной стороны преступления. Вспомни, ведь следственная группа по Боингу работала (пусть с препятствиями) и никто не осмеливался им в открытую палки в колеса ставить. А почему? А себе дороже). Одновременно связаться с защитниками М. и уведомить их об этом (чтобы они тоже ходатайства подобного рода задвигали). И от этого и "плясать": да хоть следственный эксперимент, ****, проводите - давайте 2-х ваших итальянских долбодыров, а миномет и мины мы вам обеспечим. И стрельбу обеспечим по долбодырам. Это осуждение М. - или долбо...м защиты, или бездействие консульских органов, или бездействие прокуратуры. Если это консул бездействовал - прокуратура так и должна сказать. Если адвокаты - прокуратура должна сказать (типа, мы предлагали, но они (консулат//защита М.) решительно отказались.
МИДовские чинуши, по моему мнению, вообще накипь на теле человечества (в век интернета и других средств мгновенной и ЗАС ) они не нужны, как таковые. Ну, есть и есть. Но и спрашивать с них как бы стоит, наверное.
Почему я так подробно это пишу? А я юрист-международник. Ага. Італійські слідчі не прийняли допомогу України в справі Марківа, - ексзаступник генпрокурора Єнін - Цензор.НЕТ 6545
Если в КНР у меня получается судиться, то уж с ЕС я разберусь как-нибудь. Італійські слідчі не прийняли допомогу України в справі Марківа, - ексзаступник генпрокурора Єнін - Цензор.НЕТ 3779
Мое субъективное мнение: органы гос.власти Украины (последовательно по мере вины: прокуратура, консульство, МИД. правительство (или адм. президента - в последнем случае не уверен: в полномочия смотреть неохота)) это дело прокакали. Ну, прокакали и молчите. Нет, вылезло чувырло, прокрякать о том, какой он юрЫст. Кстати, Зе посла в Италии меняет? Или он его устраивает?
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"юридический *****" тут ви. Ви навіть не зрозуміли що написали.

"объективная сторона преступления является обстоятельством, которое обязано выяснить следствие." чиє слідство? Наше? Наше слідство розслідувало справу і прийшло до висновку що обстріляли журналістів кацапи. Це офіційне рішення уповноважених органі. Італійців це не влаштувало, ну то їх проблеми. Нехай доводять вину. Як і чим? А кого то цікавить? Наші хотіли допомогти, вони відмовились.
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Конечно, "наши" прокурвы и чикисты ***** еще те. Весь смысл их "работы" заключается не в защите Закона и Украины, а в обслуживании власть передержащего кагала и собственных кошельков. Но в данном случае дело вовсе не в этих правоОхренителях, а в том, что такие же итальянские говноеды отказались проводить следственный эксперимент на месте "преступления" Маркива.
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У нас героя Украины Жака судят по запросу сепаров, а вы к итальянцам прикапались. У себя что творится?
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Макароники! Ви запроданці Московії.
Відколи захист Вітчизни від агресора, населення від терористів вважається злочином. АУ Європо! АУ.
Боєць може нести кримінальну відповідальність за виконання своїх службових обов'язків з дотриманням українського законодавства!? Марків був направлений в зону АТО офіційно? Так! Він там вчиняв військові злочини? Ні! Тоді ніякої відповідальності за смерть кого б там не було Марків нести не може! ВІН захищав Вітчизну від агресора, населення від терористів. А італійська феміда буде наказана через Європейський суд! Проти суддів які винесли такий вирок потрібно завести кримінальне провадження в Україні за підтримку міжнародного тероризму і оголосити суддів в міжнародний розшук!
Завести кримінальне провадження в Україні треба і проти так називаємих журналістів італійського Андреа Роккеллі, його перекладача, журналістів які свідчили проти та інших за незаконний перетин кордону, сприяння терористам, участь в незаконних бандформуваннях.
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Украинский следователи должны арестовать кучу итальяшек и обменять их на Маркива. Если конечно они украинские, а не продажные шестёрки казнокрадов.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниІталійські слідчі не прийняли допомогу України в справі Марківа, - ексзаступник генпрокурора Єнін
 
 
 
 
 
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