 Італійські слідчі не прийняли допомогу України в справі Марківа, - ексзаступник генпрокурора Єнін

Про це 15 липня повідомив колишній заступник Генерального прокурора України Євген Єнін в ефірі "Громадського", передає Цензор.НЕТ.

За словами Єніна, після затримання в Італії Марківа ГПУ і СБУ запропонували співпрацю своїм італійським колегам у цій справі.

"Ми неодноразово намагалися вийти на контакт з нашими італійськими колегами, було підписано спільний лист з пропозицією створення спільної слідчої групи. Ми запрошували італійських слідчих і прокурорів приїхати на територію України для того, щоб досліджувати місце скоєння злочину, не за картами чи схемами, а на місцевості", - заявив він.

На думку Єніна, можливість слідчим побачити місце злочину надала б додаткові аргументи невинуватості Марківа, однак італійці не відповіли на неодноразові усні та письмові звернення і не прийняли пропозицію створити спільну з Україною слідчу групу.

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Нагадаємо, італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році. Його засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Однак адвокати Марківа вимагали звільнення українця за браком доказів.