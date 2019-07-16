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Все про:Італія (300) вирок (533) Марків (52) Перелигін (3)

 Весь процес проти Марківа - масштабна російська спецоперація, - посол України в Італії Перелигін

Посол України в Італії Євген Перелигін заявив, що процес проти нацгвардійця Віталія Марківа був "спецоперацією Росії, організованою в Італії з метою дискредитації українського опору російській агресії".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Formiche.net.

"Я переконаний, що весь процес проти Віталія Марківа, а також нещодавній вердикт присяжних Павії є доказом масштабної російської спецоперації, організованої в Італії з метою дискредитації українського опору російській агресії", - заявив Перелигін.

"Звичайно, для підтвердження цієї версії потрібні незаперечні докази, але якщо суд присяжних руйнує долю і життя людини, захисника нашої Батьківщини, за повної відсутності доказів, то хто може заперечувати мою думку, з огляду на безліч чинників та ознак, які свідчать про політичний характер процесу проти Віталія Марківа?" - додав посол.

За словами посла, тепер, окрім політичних в’язнів у Росії, в України з’явився політв’язень в Італії.

Нагадаємо, італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році. Його засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Однак адвокати Марківа вимагали звільнення українця за браком доказів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Віталій тримається нормально, сказав, що боротиметься до кінця, - дружина засудженого в Італії нацгвардійця Марківа

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137690
 
   
 Топ коментарі
 
Ви дебіли вчіться у кацапів як треба діяти - вони нашого воїна в Італії "дістали" а у вас під носом відкрито діє агент КГБ і по сумісництву кум хуйла мертвечук а ви його вперто не помічаєте.
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не чути щось порохоботів - коли про цю проблему півроку назад ще говорили, упороті порохоботи кричали що все норм і підконтролем.
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Зебіли, вам Пеця по ночах сниться? Йдіть на іншу гілку, там ваш "Бох" на велосипеді фірми Тесла розповідає як потрібно жити.
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И будем бомбить Рим столицу ФАШИЗМА...... Весь процесс против Маркива - масштабная российская спецоперация, - посол Украины в Италии Перелыгин - Цензор.НЕТ 8434
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сегодня столица фашизма/рашизма - город мацквабад Весь процес проти Марківа - масштабна російська спецоперація, - посол України в Італії Перелигін - Цензор.НЕТ 9055
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не чути щось порохоботів - коли про цю проблему півроку назад ще говорили, упороті порохоботи кричали що все норм і підконтролем.
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Так ты сам и дал ответ почему стало не нормально.... если шукаешь порохоботов то сам бОбик зедебило.. вот и все пояснения... посмотрев КОГО ВЫБРАЛИ В УКРАИНЕ Итальянцы сказали ...а ну нафиг к нашей маме.... и впаяли 24 года...
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ты и в правду считаешь что пишешь что то умное? тут и выше 09:39

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я твое мнение не спрашивал... и оно меня по большому счету вообще не интересует....
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ты считаешь что я высказал какое то мнение! я спросил! но больше вопросов не имею, спасибо за ответ.
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)))))))) Не обращайте внимания, это местный клоун, работает исключительно "на количество слов", смысл его не интересует, как собственно 99, 9% всех порохоботов.
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Зебіли, вам Пеця по ночах сниться? Йдіть на іншу гілку, там ваш "Бох" на велосипеді фірми Тесла розповідає як потрібно жити.
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Прикольно.
Новый офис и велосипед Тесла.
Вот как надо жить по новому.
А типичному зезелю как всегда ничего.
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Ньовий офиц и вилаципед Тисла
Масштаб просто поражает Весь процес проти Марківа - масштабна російська спецоперація, - посол України в Італії Перелигін - Цензор.НЕТ 2665 по сравнению с "рошеном", "ленинцкой куццней", своей протеже на посту главы нацбанка и прочим
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А пересичному платежки и счет за новый мост в Станице.
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Есть такое , новые цены на газ. На счет моста не знаю https://censor.net.ua/news/3137309/tseny_na_gaz_v_ukraine_snijayutsya_tretiyi_mesyats_podryad_groyisman
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Навіть читати не буду. Покуй на ціну на газ, від слова взагалі!
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Ти забув про бізнес-проект "Сват" у кацапів, про виведені через фірми Кварталу 40 мільйонів доларів з "Приватбанку", про нерухомість а Криму і віллу в одній з країн Європи. Тому не блазнюй.
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Паясничаешь тут ты : все тобой перечисленное - это слезы и нищебродство по сравнению с империей "рошен"
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Може це і сльози, може й нищебродство, але на десять років з конфіскацією потягне.
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Это суд будед решать в любом случае, кому сесть и на сколько, а не какой-то тролль бульбаш.
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Видишь как ты запел.
Это не про петины суды за деньги из кремля писать.
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"Будед", "будед" суд, не переживай. Але вже не портновський. У Штатах дуже ********** відстежувати потоки долярів через американські банки напрямком в офшори.
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Это тебя так портрет бацьки возбуждает такую ахинею писать? Или в "рошенки" вместо кунжута конопляных семечек насыпали?
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Це ти тут блазнюєш. У Всевишнього немає градації щодо порушення "не кради". Немаж різниці у величині крадіжки. Є один і той самий гріх. І ще. Названа тобою "Ленінська кузня" - тепер "Кузня на Рибальському" випускає продукцію, яка є доданою вартістю українських активів. Що корисного для України дає серіал "Свати"? І якщо ти вже про суди. То будь об'єктивний - такі ж самі суди мають дати оцінку і діям Петра. Тому твої скиглення я сприймаю, як демагогію.
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Какую прибавленную стоимость для Украины дает фабрика, ну ты понел где?
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Ти знаєш, що таке "додана вартість"? Не податок. Податок є НА додану вартість, а не замінює її. Подивись спочатку, що це за поняття.
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Ви дебіли вчіться у кацапів як треба діяти - вони нашого воїна в Італії "дістали" а у вас під носом відкрито діє агент КГБ і по сумісництву кум ***** мертвечук а ви його вперто не помічаєте.
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Якби хотіли, то навчилися. Їх турбує насамперед своя кишеня, а торгувати законом дуже вигідно. На решту вони чхати хотіли. Коли дуже припече, ну шось там скажуть і знову за своє.
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Все верно, Италия столица фашизма, то что это заказ и коню понятно. Впервые вижу чтобы прокурор просил 17 лет, а суд дал 24 года. Такого беспредела даже в Московии нет.
Вот вам и хваленая дерьмократия по - европейски.
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Ось що про це пише Страна.уа, одне з головних джерел сєпарства і ненависті до України - https://strana.ua/articles/analysis/211318-sodejstvoval-osushchestvleniju-minometnoho-obstrela-zhurnalistov-za-chto-natshvardejtsu-markivu-otmerjali-chetvert-veka-v-italjanskoj-tjurme.html
Якщо відкинути обливання брудом українців, смакування самого вироку, то цікавим є аналіз доказів вини Марківа. Скажу коротко, їх не має, від слова взагалі!
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я не читала о процессе, но думаю, он пошел не так по причине доверия суду Италии, а надо было думать масштабнее и о замыслах кацапов. Процесс не является эпохальным, всех присяжных подкупить нельзя, а вот сделать правильные шаги, то надо было. Может отказаться от гражданства Италии, трудно судить, зная только по газетам.
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Ви дуже високої думки про присяжних, як інститут судочинства. Якість присяжних залежить від якості громадян. Не можно порівнювати присяжного США, Великобританії чи Італії, країни де корупція є на генетичному рівні. Крім того, суд організували у місті звідки родом вбитий. Підсудній, хоч і громадянин Італії, але не корінний, як то кажуть "понаєхали". До того ж цей регіон Італії відормий своєю проросійськостю. Мене, як адвоката цікавила доказова база. Я відкрив антиукраїнське джерело, яке намагалось довести законність вироку. Перечитав доводи і я ... в шоці. За таку доказову базу та вирок потрібно притягати до відповідальності і італійське слідство, і суддя і присяжних. Це просто за межею здорового глузду.
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Понаехавший получил итальянское гражданство "автоматом".
Значит заявление не подавал.
Можно подать жалобу и потребовать его анулировать.
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Надо поискать ролики Шария про убийство этих журналистов.
Интересно кого он назничил виновными.
Теперь же это рупор правды у наших альтернативно одаренных.
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Весь процесс против Маркива - масштабная российская спецоперация,для вдалбливания в мозги европейцев,что в Украине гражданский конфликта не оккупация Московией части земель Италии,ой не так ...оккупация Московией части Украины. Италия должна Америке более одного триллиона долларов и будучи в долгах не брезгует грязными деньгами
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Сводка с фронта на15 июля ВСУ понесли потери в ходе обстрелов боевиков.Об этом сообщает Штаб ООС. Обстановка на линии фронта остается напряженной. 15 июля НВФ Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня.Один боец ВСУ погиб,трое ранены.
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Спецоперация российских спецслужб достигла своей цели: теперь когда с ****** заговорить про военнопленных моряков, оно на полном важняке может сказать "так в Италии вашему ни за что 24 года впаяли, и что?"
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Ну.це ж тре - після засудження і отримання хлопцем строку.вони,*** ПРОЗРІЛИ і ЗРОЗУМІЛИ!
А нафіга ви там ото ,курви.сидите?.Що ви робите?.
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какая цель этой операции? Чего они добились и что это им даст? Пересмотр дела, но без присяжных. Ведь всем ясно, что судья сама обалдела от такого приговора.
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Шо дасть? Хто воює за Україну того вони дістануть будь де. Іншим в назіданіє.
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не то, слабоватый мотив. Его могли судить и за войну в Украине как итальянца. Я работаю в международном коллективе и знаю цену Украине не по напечатанным статьям, а внутри простых. Просто дипломатия меняется и не в пользу украинцам.Не надо обвинять Италию, у них президент не шут.
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Невже не зрозуміло що це указівка *******?
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да, но снова, только из за того, что у вас нет президента. Сколько процесс тянулся? Да, за рубежом это вопрос не одного дня, но как ни странно, все приговоры вынесены при Зе. Провальные
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Нигде в приличных странах не принимают Моську плешивую.Италия приняла, Венгрия примет в октябре.Зе должен делать правильные выводы и дела!Есть же у него системные аналитики в команде? Или тока щёки надувают?У нас по факту немного друзей,но США -главный и самый надёжный! Им от нас ничего не нужно,только наш упех и благополучие!
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"Есть же у него системные аналитики в команде?"
В нього в команді є сценаристи "Кварталу", бухгалтери "Кварталу", реклямщики "Кварталу", спеціалісти з виведення грошей з Росії в офшори на Кіпрі. Є професійний рейдер. Є Портнов. Є "молодий реґіонал" Разумков.
Невже недостатньо, щоб провести "системний аналіз"?
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кстати, перечитал очень много итальянских новостей про вчерашний арест фашиков с оружием и нигде не нашёл, за кого они воевали на Донбассе. выходит, что итальянцев вообще не волнует, кто прав, кто - виноват. тупо - идёт непонятная война, которая их не волнует.
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Так и нам должно быть тупо все равно кого там у них арестовали с оружием.
Просто итальяшки будут убивать итальяшек.
Про оружие их давно предупреждали.
Так что никто им не виноват.
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Московия выделяет миллиарды долларов на забивку ватой мозгов европейцев.
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да им и без миллиардов как-то плевать, что у нас происходит. хотя рядовые итальянцы в-основном считают путена гамнюком.
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А знаете почему так много дали Маркиву? Потому что украинцы, во главе с Аваковым и прочими послами, на протяжении всего этого дела вели себя как цыгане на вокзале. Шумели, давили на суд, вообще вели себя хамски, отношение к европейцам как будто они им чем-то обязаны.
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Если украинский посол открыто обвиняет итальянский суд в ангажированности и зависимости от россии - то это серьезный шаг: а). к провалу апелляции - судьи не любят давления, б). к дальнейшему ухудшению украино-итальянских отношений.
А потом ноют почему Зеленский меняет послов, Петя тяжко строил потужный дипкорпус годами, ага.
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А ты называешь судом кривосудие.
Нормальный суд как минимум отправил бы это дело на доследования по причине отсутствия доказательств и других недостатков.
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Кстати кремль выигрывает инфовойну с западом с разгромным счетом.
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Дипломаты не должны делать заявления такого рода. Если бы такое заявил какой-нибудь ляшко или пашинский, то я бы пропустил его мимо ушей, а так не удивлюсь если этого посла попросят покинуть Италию в течение 24 часов.
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Подождите.
Когда иностранные политики,дипломаты и чиновники комментируют решения украинских судов это нормальное явление.
Разве это не по европейски и не цивилизованно.
Знаете.
Прежде чем пытаться учить других желательно научиться самостоятельно ходить в туалет и вытирать попу бумажкой,а потом уже давать советы людям с университетским образованием.
Шариковы кругом.
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Вот именно, этот дипломат недалеко от шарикова ушел, учитывая наш родной уровень правосудия.
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Так он делает ровно то что делают политики,дипломаты и чиновники цивилизованных стран.
А с кого нам нецивилизованным надо брать пример?
Может с племен поймы Амазонки?
Снять скальп с судьи или сьесть его?
Что вы предлагаете?
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Прсто надо не болтать того, что может навредить, а его слова уж точно не помогут Маркиву.
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https://twitter.com/natohawks/status/1150823456080039937
Итальянская полиция поймала банду неонацистов, воевавших на Донбассе в рядах российских оккупантов. Изъят большой арсенал огнестрельного оружия, нацистская символика и ракета класса "воздух-воздух".
Весь процес проти Марківа - масштабна російська спецоперація, - посол України в Італії Перелигін - Цензор.НЕТ 3614
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Вместо того что бы сесть за стол переговоров с оппозицей.
Это настоящее лицо цивилизованных.
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Может посадить одного-двух итальянцев за ... да всегда найдется за что - был бы человек,
а потом обменять на Маркива?
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Где ещо на свете гавном бросают дети, ну а хто п0старше с него лепят мансьі. ...
-кане4н0 ********** скрепня гебешная
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Итальянцы долгое время были рабами австрийцев (это было давно, теперь и австрийцы задницу лижут кремлевским карликам), кое-как эти гарибальдийцы обрели государственность, но на уровне подсознания комплекс рабов остался, многие из них считают Украину неотъемлемой частью Мордора, как они были рабами Австрии, а тут какая-то Украина взбунтовавшаяся провинция, мешает им занимать "риал-политик", хотя вроде совсем не мешает, Италия нарушает санкционный режим ЕС введенный против России, нов ЕС предпочитают не замечать этого.
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"Весь процесс против Маркива - масштабная российская спецоперация" и как все операции орды против Украины она не обошлась без участия украинских "крыс".
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Пецин МИД все эжто время яйца чухал и, как обычно, речи толкал
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Посол Украины Перелыгин говорит правду о россии.
Его Зе тоже собирается заменить на кого-то "лучшего"?

Зеленским принято решение о замене 12 руководителей посольств, в т.ч. в США, - Офис Президента.



https://censor.net.ua/news/3137643/zelenskim_prinyato_reshenie_o_zamene_12_rukovoditeleyi_posolstv_v_tch_v_ssha_ofis_prezidenta



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Чем этот посол занимался все это время? Шампуньчик с икоркой на приемах глотал? Яйца чухал?
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Для итальянцев в заявлении Перелыгинв важно не его мнение о россии, а то что он обаинил итальнское правосудие в организации политического дела. И как итальянцы на это среагируют еще неизвестно.
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Представьте ситуацию: Украина дала гражданство сирийцу, а он, став украинским гражданином, вернулся в Сирию воевать и убил украинского журналиста. Что бы мы сделали с таким сирийцем? Скорее всего, его бы кто-то пристрелил, но как минимум - посадили бы.
Суд присяжных Италии вынес вердикт с точки зрения простых обывателей, для которых украинец - человек из самой бедной, коррумпированной страны Европы и должен быть счастлив, что ему дали гражданство крупной страны ЕС.
Апелляционные суды ситуацию рассмотрят более объективно, уверена. Но этот Маркив конечно дебил - он бы еще получил гражданство Израиля и убил израильского журналиста. Тогда тюрьмой бы не обошлось.
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А кто решил что это он убил этого журналиста?
Пресса Италии еще до решения суда?
А как же принцип того что человек не может быть назван виновным до решения суда и журналистские стандарты?
Эти люди учат нас как надо ковыряться в носу,а сами просто ходят под себя по большому и по маленькому.
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Хватит изображать из себя "хорошего" парня, надо с десяток итальянцев привлечь по полной, тогда "макаронники" поймут с кем имеют дело. А еще лучше выкрасть детей Путина или кого-то из его приближенных, тогда восстановиться статус-кво. Понимаю, что противозаконно, но как говориться: с волками жить по волчьи выть.
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