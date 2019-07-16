 Весь процес проти Марківа - масштабна російська спецоперація, - посол України в Італії Перелигін

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Formiche.net.
"Я переконаний, що весь процес проти Віталія Марківа, а також нещодавній вердикт присяжних Павії є доказом масштабної російської спецоперації, організованої в Італії з метою дискредитації українського опору російській агресії", - заявив Перелигін.
"Звичайно, для підтвердження цієї версії потрібні незаперечні докази, але якщо суд присяжних руйнує долю і життя людини, захисника нашої Батьківщини, за повної відсутності доказів, то хто може заперечувати мою думку, з огляду на безліч чинників та ознак, які свідчать про політичний характер процесу проти Віталія Марківа?" - додав посол.
За словами посла, тепер, окрім політичних в’язнів у Росії, в України з’явився політв’язень в Італії.
Нагадаємо, італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році. Його засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Однак адвокати Марківа вимагали звільнення українця за браком доказів.
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Новый офис и велосипед Тесла.
Вот как надо жить по новому.
А типичному зезелю как всегда ничего.
Масштаб просто поражает по сравнению с "рошеном", "ленинцкой куццней", своей протеже на посту главы нацбанка и прочим
Это не про петины суды за деньги из кремля писать.
Вот вам и хваленая дерьмократия по - европейски.
Якщо відкинути обливання брудом українців, смакування самого вироку, то цікавим є аналіз доказів вини Марківа. Скажу коротко, їх не має, від слова взагалі!
Значит заявление не подавал.
Можно подать жалобу и потребовать его анулировать.
Интересно кого он назничил виновными.
Теперь же это рупор правды у наших альтернативно одаренных.
А нафіга ви там ото ,курви.сидите?.Що ви робите?.
В нього в команді є сценаристи "Кварталу", бухгалтери "Кварталу", реклямщики "Кварталу", спеціалісти з виведення грошей з Росії в офшори на Кіпрі. Є професійний рейдер. Є Портнов. Є "молодий реґіонал" Разумков.
Невже недостатньо, щоб провести "системний аналіз"?
Просто итальяшки будут убивать итальяшек.
Про оружие их давно предупреждали.
Так что никто им не виноват.
А потом ноют почему Зеленский меняет послов, Петя тяжко строил потужный дипкорпус годами, ага.
Нормальный суд как минимум отправил бы это дело на доследования по причине отсутствия доказательств и других недостатков.
Когда иностранные политики,дипломаты и чиновники комментируют решения украинских судов это нормальное явление.
Разве это не по европейски и не цивилизованно.
Знаете.
Прежде чем пытаться учить других желательно научиться самостоятельно ходить в туалет и вытирать попу бумажкой,а потом уже давать советы людям с университетским образованием.
Шариковы кругом.
А с кого нам нецивилизованным надо брать пример?
Может с племен поймы Амазонки?
Снять скальп с судьи или сьесть его?
Что вы предлагаете?
Итальянская полиция поймала банду неонацистов, воевавших на Донбассе в рядах российских оккупантов. Изъят большой арсенал огнестрельного оружия, нацистская символика и ракета класса "воздух-воздух".
Это настоящее лицо цивилизованных.
а потом обменять на Маркива?
-кане4н0 ********** скрепня гебешная
Его Зе тоже собирается заменить на кого-то "лучшего"?
Зеленским принято решение о замене 12 руководителей посольств, в т.ч. в США, - Офис Президента.
https://censor.net.ua/news/3137643/zelenskim_prinyato_reshenie_o_zamene_12_rukovoditeleyi_posolstv_v_tch_v_ssha_ofis_prezidenta
Суд присяжных Италии вынес вердикт с точки зрения простых обывателей, для которых украинец - человек из самой бедной, коррумпированной страны Европы и должен быть счастлив, что ему дали гражданство крупной страны ЕС.
Апелляционные суды ситуацию рассмотрят более объективно, уверена. Но этот Маркив конечно дебил - он бы еще получил гражданство Израиля и убил израильского журналиста. Тогда тюрьмой бы не обошлось.
Пресса Италии еще до решения суда?
А как же принцип того что человек не может быть назван виновным до решения суда и журналистские стандарты?
Эти люди учат нас как надо ковыряться в носу,а сами просто ходят под себя по большому и по маленькому.