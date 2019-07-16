EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Суспільство
  454  20
Матеріали за темою:
Все про:Нідерланди (423) допомога (840) Донбас (12514) ПРООН (15)

 Нідерланди виділять $5 млн для зміцнення безпеки на Донбасі

Нідерланди в межах Програми ООН з відновлення та розбудови миру виділять для України 5 млн доларів на зміцнення безпеки і врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ПРООН.

Зазначається, що проєкт під назвою "Посилення національної та місцевої спроможності для ефективного забезпечення безпеки, правосуддя та послуг з реінтеграції на постраждалих внаслідок конфлікту територіях України" має втілитися в життя протягом 3 років - до середини 2022 року.

"Основна увага проєкту буде спрямована на зміцнення безпеки і верховенства права та посилення згуртованості суспільства на підконтрольних уряду України територіях Донецької та Луганської областей. Він опиратиметься на роботу, проведену Програмою ООН з відновлення та розбудови миру в межах попередніх проєктів для стабілізації та підвищення рівня громадської безпеки в цих областях", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в межах проєкту здійснюватиметься співпраця з місцевими інститутами, такими, що відповідають за безпеку і добробут жителів сходу країни, розвиватиметься співпраця цих інститутів з місцевими громадами. Створюватимуться нові і поліпшуватимуться старі механізми для вирішення конфліктів, надаватимуться послуги з реінтеграції колишніх військовослужбовців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина виділила для допомоги постраждалим на Донбасі 760 тисяч євро, - посольство

"Маргіналізовані верстви населення найбільше страждають через неефективну й непрозору роботу правоохоронних органів і судів. Новий компонент Програми ООН з відновлення та розбудови миру, за фінансової підтримки Нідерландів, має покращити громадську безпеку, доступ до правосуддя та забезпечення правопорядку і вирішити складні проблеми, спричинені затяжним збройним конфліктом на сході України", - зазначила Постійний представник ПРООН в Україні Дафіна Герчева.

Програму ООН з відновлення та розбудови миру реалізують чотири агентства ООН, працює вона в Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Житомирській областях. Загальний бюджет становить понад 80 млн доларів і підтримується 11 міжнародними партнерами: Європейським Союзом, Європейським інвестиційним банком, а також урядами Данії, Канади, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Швеції, Швейцарії, Японії та Сполученого Королівства.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137684
 
 
 Топ коментарі
 
Нехай куплять ОБСЄ радар, який відслідковує хто й зввдки починає стріляти, бо ОБСЄ сліпе й глухе.
 показати весь коментар
 
И зачем ворам деньги выделять. Зеворовская команда все разворует
 показати весь коментар
 
а Вы у них самих спросите... эти врать не станут Нідерланди виділять $5 млн для зміцнення безпеки на Донбасі - Цензор.НЕТ 4268
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Це на зведення муру між Україною та Лугандоном? Так це копійки.
 показати весь коментар
 
Хороший подарок зебобикам....по своим карманам они эти деньги быстро рассуют...
 показати весь коментар
 
 
Мародери вже пішли. Прийшли білі та пухнасті які не крадуть.
 показати весь коментар
 
 
зелемойские не крадут?! не смешите мои тапки! Нідерланди виділять $5 млн для зміцнення безпеки на Донбасі - Цензор.НЕТ 9666
 показати весь коментар
 
 
а Вы у них самих спросите... эти врать не станут Нідерланди виділять $5 млн для зміцнення безпеки на Донбасі - Цензор.НЕТ 4268
 показати весь коментар
 
 
"Лебедь, рак и щука"- в ПАСЕ делегация (большая часть) голосует за возвращение РФ , а Боинг был сбит на захваченной территорией Донбасса военными РФ, и тут же финансирование Донбасса на подконтрольной Украине территории..
 показати весь коментар
 
тепер хоча б з'явився шанс, що не вкрадуть
 показати весь коментар
 
 
Нехай куплять ОБСЄ радар, який відслідковує хто й зввдки починає стріляти, бо ОБСЄ сліпе й глухе.
 показати весь коментар
 
 
И зачем ворам деньги выделять. Зеворовская команда все разворует
 показати весь коментар
 
 
зекомандун все ******** и по кацапским офшорам рассует
 показати весь коментар
 
Интересные эти деньги,как бы эти деньги не из Кремля под соусом ООН, Московия могла бы эти деньги дать напрямую,но будет заметно что преследует кремлёвский Фюрер Нідерланди виділять $5 млн для зміцнення безпеки на Донбасі - Цензор.НЕТ 2137
 показати весь коментар
 
Порохатую свиноскотину выперли - теперь хоть не разворуют бесцеремонно.
 показати весь коментар
 
 
та да. теперь только с особым цинизмом. Нідерланди виділять $5 млн для зміцнення безпеки на Донбасі - Цензор.НЕТ 87
 показати весь коментар
 
нехай собі краще куплять окуляри, та й всій європі на ті гроші - мое роздивляться з ким вони северний поток будують
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільствоНідерланди виділять $5 млн для зміцнення безпеки на Донбасі
 
 
 
 
 
 вгору