EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Політика України
  255  8
Матеріали за темою:
Все про:вибори (4198) ДСНС (1953)

 До завершення процесу волевиявлення громадян рятувальники перейшли на посилений режим несення служби, - ДСНС

У період проведення в країні позачергових виборів до Верховної Ради України з 9 години 15 липня, підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій перейшли на посилений режим несення служби.

Про це повідомляє пресслужба Держслужби з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ

"В останній тиждень перед виборами організовано цілодобове чергування оперативних груп для здійснення моніторингу обстановки щодо надзвичайних ситуацій і небезпечних подій, координації дій сил і засобів ДСНС, а також взаємодії з правоохоронними та іншими державними органами, що гарантують безпеку на об’єктах, задіяних до проведення виборів", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верховний Суд визнав законним рішення ЦВК про скасування реєстрації кандидатом у ВР Шарія

У готовності до застосування для забезпечення реагування на надзвичайні ситуації та надзвичайні події перебуває і авіація ДСНС.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137683
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Кого будут спасать спасатели? Хряка-мародера уже не спасти, жопоблок похоже то же в жопе. )))
 показати весь коментар
 
Ось нарід і визначиться обравши криворізьку шпану та за жість.
 показати весь коментар
 
 
таких переляканих виборів ще ніколи не було.
 показати весь коментар
 
налякали мальчіком в шортіках з мороженцем?Не соромно фейки розповсюджувати.
 показати весь коментар
 
які фейки ?
може то хлопчина в червонових труселях настільки переляканий, що своєї тіні боїться ?
 показати весь коментар
 
Ось мальчік в шортіках з мороженцем по твоєму,чи все таки охоронець УДО,може ти бачила коли,вони частенько щось там собі в зап"ястя говорять
До завершення процесу волевиявлення громадян рятувальники перейшли на посилений режим несення служби, - ДСНС - Цензор.НЕТ 536
 показати весь коментар
 
готовимся...
Щас прастой и мудрый нарид проголосует за 1933 - 37 год....
Им покажут скоро в северных раше ***-ях, на лесоповалах и каменных карьерах что мова, армия и вера таки имеют значения...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниДо завершення процесу волевиявлення громадян рятувальники перейшли на посилений режим несення служби, - ДСНС
 
 
 
 
 
 вгору