 До завершення процесу волевиявлення громадян рятувальники перейшли на посилений режим несення служби, - ДСНС

Про це повідомляє пресслужба Держслужби з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ
"В останній тиждень перед виборами організовано цілодобове чергування оперативних груп для здійснення моніторингу обстановки щодо надзвичайних ситуацій і небезпечних подій, координації дій сил і засобів ДСНС, а також взаємодії з правоохоронними та іншими державними органами, що гарантують безпеку на об’єктах, задіяних до проведення виборів", - йдеться в повідомленні.
У готовності до застосування для забезпечення реагування на надзвичайні ситуації та надзвичайні події перебуває і авіація ДСНС.
може то хлопчина в червонових труселях настільки переляканий, що своєї тіні боїться ?
Щас прастой и мудрый нарид проголосует за 1933 - 37 год....
Им покажут скоро в северных раше ***-ях, на лесоповалах и каменных карьерах что мова, армия и вера таки имеют значения...