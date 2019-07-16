 До завершення процесу волевиявлення громадян рятувальники перейшли на посилений режим несення служби, - ДСНС

Про це повідомляє пресслужба Держслужби з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ

"В останній тиждень перед виборами організовано цілодобове чергування оперативних груп для здійснення моніторингу обстановки щодо надзвичайних ситуацій і небезпечних подій, координації дій сил і засобів ДСНС, а також взаємодії з правоохоронними та іншими державними органами, що гарантують безпеку на об’єктах, задіяних до проведення виборів", - йдеться в повідомленні.

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У готовності до застосування для забезпечення реагування на надзвичайні ситуації та надзвичайні події перебуває і авіація ДСНС.