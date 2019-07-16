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 39 осіб, зокрема 8 дітей госпіталізовані через отруєння на весіллі на Рівненщині, - ДСНС

На весіллі в смт Мізоч Рівненської області отруїлися 39 осіб, зокрема 8 дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"15 липня до інфекційного відділеня Здолбунівської районної лікарні з ознаками харчового отруєння госпіталізовано 39 осіб (з них 8 дітей), які перебували на весіллі в кафе "Гурман" у смт Мізоч (загалом кафе відвідало близько 100 осіб)", - йдеться в повідомленні.

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Як зауважили в ДСНС, нині проводиться комплекс протиепідемічних заходів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137679
 
 
 Топ коментарі
 
Жрете всякую херню, а потом срете.
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лучше бы на ставке каком нибудь погуляли ли бы... - лето...
Своя горилка, сало, огурчики, шашлыки, простор - и ничего лишнего....
Поперлись в кафе... 39 осіб, зокрема 8 дітей госпіталізовані через отруєння на весіллі на Рівненщині, - ДСНС - Цензор.НЕТ 9770
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В общепите это называется -рециркуляция блюд. 39 осіб, зокрема 8 дітей госпіталізовані через отруєння на весіллі на Рівненщині, - ДСНС - Цензор.НЕТ 5803
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Щось недобре там до столу подавали..
Банкет чималих грошей вартує, а виявляється пліснявілим трунком.
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лучше бы на ставке каком нибудь погуляли ли бы... - лето...
Своя горилка, сало, огурчики, шашлыки, простор - и ничего лишнего....
Поперлись в кафе... 39 осіб, зокрема 8 дітей госпіталізовані через отруєння на весіллі на Рівненщині, - ДСНС - Цензор.НЕТ 9770
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устраивать свадьбы опасно - а они лезут и лезут
их убивает и снова и снова лезут ))
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Мене завжди дивує - чому майже кожен день повідомлення про отруєння на Західній Україні на весіллях, днях народження, поминках та інших заходах? Гриби якісь не ті їдять, рибу чи м'ясо? Ніби ж і район екологічно кращій, ніж, наприклад, на Дніпропетровщині. Чи диверсанти щось підсипають?
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Цензор.НЕТНовиниПодії39 осіб, зокрема 8 дітей госпіталізовані через отруєння на весіллі на Рівненщині, - ДСНС
 
 
 
 
 
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