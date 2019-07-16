 39 осіб, зокрема 8 дітей госпіталізовані через отруєння на весіллі на Рівненщині, - ДСНС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"15 липня до інфекційного відділеня Здолбунівської районної лікарні з ознаками харчового отруєння госпіталізовано 39 осіб (з них 8 дітей), які перебували на весіллі в кафе "Гурман" у смт Мізоч (загалом кафе відвідало близько 100 осіб)", - йдеться в повідомленні.

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Як зауважили в ДСНС, нині проводиться комплекс протиепідемічних заходів.