 39 осіб, зокрема 8 дітей госпіталізовані через отруєння на весіллі на Рівненщині, - ДСНС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"15 липня до інфекційного відділеня Здолбунівської районної лікарні з ознаками харчового отруєння госпіталізовано 39 осіб (з них 8 дітей), які перебували на весіллі в кафе "Гурман" у смт Мізоч (загалом кафе відвідало близько 100 осіб)", - йдеться в повідомленні.
Як зауважили в ДСНС, нині проводиться комплекс протиепідемічних заходів.
Банкет чималих грошей вартує, а виявляється пліснявілим трунком.
Своя горилка, сало, огурчики, шашлыки, простор - и ничего лишнего....
Поперлись в кафе...
их убивает и снова и снова лезут ))