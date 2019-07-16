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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Політика України
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 Україна використає засідання Радбезу ООН, щоб порушити чотири важливі, але неприємні для РФ теми, - Єльченко

Україна разом з партнерами планує використати засідання Ради Безпеки ООН 16 липня, скликане РФ, щоб нагадати про п'яті роковини збиття Росією MH17, утримання Кремлем військовополонених українських моряків, ескалацію на Донбасі та нещодавній воєнний злочин - розстріл медиків.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це постійний представник України при ООН Володимир Єльченко розповів у понеділок увечері в приміщенні Постійного представництва України при ООН у Нью-Йорку.

"У нас є чіткий план, згідно з яким члени Ради Безпеки, які нас підтримують - насамперед, західні партнери - як і наша делегація, яка виступатиме останньою, використають факт проведення засідання, аби сказати Росії про все інше", - заявив він.

За словами Єльченка, під "іншим" йдеться про чотири основні теми:

  • П’яті роковини збиття РФ MH17 - 17 липня;
  • Невиконання Росією рішення трибуналу про звільнення моряків;
  • Ескалація на Донбасі попри кроки України з розведення сил біля Станиці Луганської;
  • Обстріл і вбивство українських медиків.

"У нас є абсолютне розуміння власне і наших партнерів, і навіть більш нейтральних країн, які не підтримують нас аж так сильно у Раді Безпеки, що закон про мову в Україні не має жодного стосунку до порядку денного Ради Безпеки", - пояснив Єльченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні в Радбезі ООН обговорять український закон про мову: засідання призначено на 17:00

Український дипломат додав, що сам факт прагнення Росії обговорити "мовне питання" на Радбезі ООН за п'ять днів до парламентських виборів в Україні є втручанням у виборчий процес і частиною гібридної війни.

"За задумом росіян, це має бути One man show (англ. "Шоу одного актора". - Ред.), де пан Нєбєнзя розповідатиме на екран російського телебачення, як в Україні знущаються з російської мови... Але це нагода для інших членів Ради Безпеки виступити з позиціями щодо інших питань", - зауважив він.

На запитання, чому не вдається зірвати засідання, як це було зроблено у травні, Єльченко пояснив, що важко заборонити державі-члену ООН, тим більше постійному члену Радбезу, ініціювати засідання, і тому було ухвалено рішення натомість використати його для обговорення тем, неприємних Росії.

Водночас дипломат визнав, що Німеччина та Франція не захотіли зривати ініційоване Росією засідання вдруге, знову йти на конфронтацію з РФ, аби "не псувати той настрій, який, можливо, почав трошки позитивно складатися після зустрічі зовнішньополітичних радників у Нормандському форматі".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137678
 
 
 Топ коментарі
 
Какой вредный Ельченко! Мешает дружить с замечательными козломордиками. Люстрировать его нах! Украина использует заседание Совбеза ООН, чтобы поднять четыре важные, но неприятные для РФ темы, - Ельченко - Цензор.НЕТ 2984
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Скоро все прекратится-и заседания СБ ООН,и других организаций.Уж больно откровенно наш гарант начинает подыгрывать путину.Парад отменил,чтобы его не обидеть,а то что военные обидятся ему пофигу,посланника кремля - венедиктова пригласил на беседу(40минут тусили),думаю и международный суд по морскому праву ПОДСТАВИТ обменом моряков на рос.оккупантов и власовцев.Останется признать свою вину в войне и все- Мир,дружба ,жвачка.А куда он собирается деть память о тысячах погибших и десятках тысяч инвалидов АТО?Я уже не говорю о средствах,которые будут забирать у всех областей Украины и отправлять,якобы на восстановление донбасса,а фактически это будут репарации за проигранную войну.
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привет, ударник. в Лахте холодно?
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Какой вредный Ельченко! Мешает дружить с замечательными козломордиками. Люстрировать его нах! Украина использует заседание Совбеза ООН, чтобы поднять четыре важные, но неприятные для РФ темы, - Ельченко - Цензор.НЕТ 2984
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Потрібно не теми піднімати, а вибухівку під Кремль підкладати.
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Не, обсудят продавленный хряком-мародерам через карманный ВРУ закон про мову. Срабатывает одна из бомб замедленного действия заложенная хряком. Оказывается Порох положил на алтарь своих властных амбиций независимость Украины. Когда вже его посадят?
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От в тебе склероз! Я тобі вже казав- піди до вікна й подивись!
До речі- це погоняло сержант вже розбанив?)))
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11.80 на рюмку стекломоя с утра? без проблем, убогий.
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Що, тобі так й не підняли? Я завжди казав, що Петро Олексійович заощаджує на всьому- наймає сами дешевих й тупих ботів! Для тебе є погана новина-

Министерство информационной политики (МИП) Украины планируется ликвидировать.
Об этом 15 июля на встрече, посвященной деолигархизации СМИ, сообщил советник президента Украины Владимира Зеленского Никита ПотураевИсточник: https://censor.net.ua/n3137671

Так що- нехай щастить!)))
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Ой, плечева повія корчить з себе індивідуалку, ото чудасія!)))
Отримуєш звання самого тупого бота Цензор.нет!)))
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Опудало, дай відповідь на прості запитання:

Кого покарали за розстріл майдану?
Коли перестала працювать Ліпецька кондитерська фабрика?
Торгівельні відносини з окупантом це добре, чи погано?
Де відрубані руки???

Горілки нема- йди до біса, петерасте!
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Не обсудят, достижения раши в экономической сфере (увеличение пенс возраста- геноцид русскава народа), достижения в науке и самолето строении (новичек и суперджет- "лучший" самолет тысячелетия) и тд по списку.
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В тому то і справа, що ці теми для русні лише неприємні, а не обтяжливі іне загрозливі.
Перекашляють і будуть робити те саме далі.
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Особливо з огляду на те, що москаліві вже відкрито попередели про ці теми і вони зможуть активно підгоуватися до відповідей.
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Возможно, перед заседанием Совбеза необходимо внести все вопросы на обсуждение?
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О, які люди, добрий день.
Для вас новини :

Кононенко попался на подкупе избирателей. Открыто уголовное дело.
https://youtu.be/mAfGdSIVaXsТак за кого голосували дебіли ?
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Да ты что? Подкуп избирателей? Вот это сенсация.
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Ви зі своєю новиную тут - як "добрий день"
І яка моя справа до кононенка ?
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только начали налаживать диалог с мыжебратьями и на тебе укрофашисты снова с подачи пендосов палки в колеса.
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Скоро все прекратится-и заседания СБ ООН,и других организаций.Уж больно откровенно наш гарант начинает подыгрывать путину.Парад отменил,чтобы его не обидеть,а то что военные обидятся ему пофигу,посланника кремля - венедиктова пригласил на беседу(40минут тусили),думаю и международный суд по морскому праву ПОДСТАВИТ обменом моряков на рос.оккупантов и власовцев.Останется признать свою вину в войне и все- Мир,дружба ,жвачка.А куда он собирается деть память о тысячах погибших и десятках тысяч инвалидов АТО?Я уже не говорю о средствах,которые будут забирать у всех областей Украины и отправлять,якобы на восстановление донбасса,а фактически это будут репарации за проигранную войну.
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вину признавать не надо, вино надо разделить, мол ВСЕ виноваты, надо мириться, надо жить дружно, РФ такой вариант вполне устроит.
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Палата представителей американского Конгресса одобрила поправку в законопроект оборонного бюджета на 2020 год о новых санкциях по суверенному долгу Российской Федерации, напомнило о том, что введение новых санкций против России всё-таки, похоже, будет.
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Сьогодні в Амстердамі розгляд за Скіфське золото..
Чи буде таке як з ПАСЄ?
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я знову ж, в 2938-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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Давали Козлостану місяц шо б відпустили нашіх полонених моряків , всі терміни вже давно пройшли і ш далі курви беззубі ????!О це тільки бла бла бла і більше нічого
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И чтобы решить эти вопросы украинский народ выбрал президентов шутника и клоуна )
Тем самым частично обесценив все усилия, жертвы и сделав претензии весьма умозрительными...
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Зато Зеклоун интересуется только фекалиями и чертями. Он не выполняет свои конституционные обязанности, уволить за несоответствие занимаемой должности. Почему эта Пабло зелёное не подписало закон об импичменте президента. Да плевал он на народ, шмаркач
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУкраїна використає засідання Радбезу ООН, щоб порушити чотири важливі, але неприємні для РФ теми, - Єльченко
 
 
 
 
 
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