 Сьогодні в Радбезі ООН обговорять український закон про мову: засідання призначено на 17:00

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це йдеться на офіційному сайті СБ ООН.

Як стало відомо виданню з дипломатичних джерел, перед початком засідання очікується традиційна спільна заява країн ЄС.

Засідання транслюватиметься в прямому ефірі на сайті ООН за посиланням.

Як повідомлялося, делегація РФ скликає 16 липня засідання Радбезу ООН для обговорення закону України про забезпечення функціонування української мови як державної, який набуває чинності цього дня.

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Раніше Росія вже намагалася скликати таке обговорення в травні, проте тоді його проведення заблокували партнери України, пославшись на його маніпулятивну мету.

Українська делегація послідовно заявляє, що до функцій Ради Безпеки ООН входить насамперед підтримання міжнародного миру і безпеки, і функціонування української мови в Україні ніяк не належить до цієї категорії.