 Сьогодні в Радбезі ООН обговорять український закон про мову: засідання призначено на 17:00

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це йдеться на офіційному сайті СБ ООН.
Як стало відомо виданню з дипломатичних джерел, перед початком засідання очікується традиційна спільна заява країн ЄС.
Засідання транслюватиметься в прямому ефірі на сайті ООН за посиланням.
Як повідомлялося, делегація РФ скликає 16 липня засідання Радбезу ООН для обговорення закону України про забезпечення функціонування української мови як державної, який набуває чинності цього дня.
Раніше Росія вже намагалася скликати таке обговорення в травні, проте тоді його проведення заблокували партнери України, пославшись на його маніпулятивну мету.
Українська делегація послідовно заявляє, що до функцій Ради Безпеки ООН входить насамперед підтримання міжнародного миру і безпеки, і функціонування української мови в Україні ніяк не належить до цієї категорії.
В свій час гетьман Іван Скоропадський ( очолював українську козацьку державу Військо Запорязьке ( Гетьманщина) в 1708 - 1722 р.р.) видав універсал про запровадження в діловодстві в українських полках Гетьманщини української мови.
Українські архівісти та джерелознавці підготували 2 - томне видання "Універсали гетьмана Івана Сорокопадського" , до якого увійшли всі універсали Івана Скоропадського, в тому числі і вищезгаданий.. З 2010 року якісь невідомі сили блокують виділення коштів для друку зазначених джерел та документів, що свідчить, що ворог діє і в середині нашої держави в усіх сферах.
После последних событий в Европе это более чем необходимо. Жаль с новым гімнокомандуючим це буде важко...
«Вони розуміють, що зробити російську мову державною в значній частині України - і не лише у Львові, а й в Івано-Франківську, Тернополі, Житомирі, Хмельницькому, навіть у Києві і навіть у Харкові - їм не так легко вдасться. Нова адміністрація президента України намагається повторити політику русифікації. Розуміючи, що цю ідею не вдасться втілити на всій території України, її не буде підтримано. А от на окупованих територіях вони сподіваються це зробити, звідти почати. Бо ворог зупинився рівно там, де українська мова була замало розвинута - в Криму і на окупованих територіях України; там, де українською говорили менше ніж російською. І коли пан Разумков заявляє, що він говоритиме і надалі в українському парламенті російською - для мене це однозначно говорить про те, що він закликає до окупації всієї України. Для мене це однозначно значить те саме, якщо він скаже: приходьте, окуповуйте і всю нашу українську територію Лише українська мова об'єднує. Немає підстав робити регіональні мови.», - пояснив нардеп.
Він прокоментував заяви, які пролунали з боку оточення президента Володимира Зеленського щодо перегляду мовного законодавства.
«Заяви так званої нової команди "нових облич" мотивовані тим, що для Путіна дуже важливо довести, що українці і росіяни - це один народ. Нібито немає ніяких українців, немає української мови. Те, що робить зараз Зеленський, дуже сильно нагадує те, що робив Лукашенко після приходу до влади. Він провів референдум і одним з питань на ньому було надання державного статусу російській мові. Фактично білоруська мова зникла з Білорусі, фактично зникла білоруська незалежність і фактично почався авторитаризм в Білорусі. А авторитарні країни в Євросоюз не приймають. Тому те, що робить зараз нова команда "нових облич" - це все, щоб відсунути нас від нашого європейського вибору, від Європейського Союзу», - сказав Княжицький. За його словами, і він переконаний в цьому, що українська мова як основа нації - це найкращий захист від російської агресії.
https://espreso.tv/news/2019/07/16/knyazhyckyy_nova_administraciya_prezydenta_namagayetsya_povtoryty_polityku_rusyfikaciyi_yaku_provodyv_svogo_chasu_lukashenko https://prm.ua/ofis-prezidenta-ne-zrobit-rosiysku-regionalnoyu-movoyu-donbasu-knyazhitskiy-nazvav-prichinu/
Про це під час "Марафону "Стоп реванш" на телеканалах Еспресо, Прямого та 5 каналу заявив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз.
"Ви подивіться статистику. Щомісяця понад 100 тисяч наших громадян з Криму приїжджають в Україну, оформляють народження дітей, оформляють одруження у нас тут, оформляють паспорти і довідки на житло. Чому? Тому що вони - ну, такою ціною - зрозуміли, що таке розуміння ось того "русского мира", який представляють бандити при владі Росії. І вони не готові були здавати свою країну, батьківщину, яку вони відчували, Україна ... Розумієте?
І я часто повторюю, і зараз повторю. Колона російської військової машини, яка рухалася цілодобово з Керчі по всій території Криму: з Керчі до Сімферополя, з Сімферополя до Севастополя ... Десятки тисяч жінок, дітей, людей похилого віку стояли з плакатами на трьох мовах: українською, російською, кримсько-татарською. І говорили: "Путін, йди. Нам твоя допомога не потрібна". Ось це і є оцінка того, що спекулювати на ось цих проблемах - це підігравати російській окупації", - переконаний Чийгоз.
https://prm.ua/spekulyuvati-na-pitanni-movi-tse-pidigruvati-rosiyskiy-okupatsiyi-chiygoz/
Нові вітчизняні можновладці повинні одужати від меншовартості, відчути себе українцями, представниками великої європейської держави з прекрасною мовою, - про це перша заступниця Голови Верховної Ради України, кандидат у народні депутати від партії «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко заявила під час телемарафону «Стоп Реванш» на телеканалах Еспресо, Прямого та 5 каналу.
«Ми сьогодні зустрічались із послом Британії в Україні пані Джудіт Гоф. Закінчується термін її перебування в Україні. Пані Джудіт Гоф вивчила тут українську мову і цим пишається. Вона домовилась із вчителькою української мови, що після від'їзду буде скайпом брати уроки, щоб не забути мову. А в неділю був День взяття Бастилії - це національне свято Франції. Посол Франції Ізабель Дюмон пишається тим, що під час перебування в Україні вона не тільки вивчила українську мову, а й навчилася грати на бандурі. Для іноземці, для Послів, дипломатів, які мають кілька вищих освіт і знають кілька європейських мов, сьогодні в тренді мати вишиванку і знати українську мову. А для наших малоросів - це навпаки ганьба розмовляти українською. Це ненормально», - вважає Ірина Геращенко.
Вона спростувала стереотип про те, що на Донбасі не хочуть української мови. «Останній візит президента Порошенка в якості Глави держави був на Донбас, що дуже символічно. Ми відвідувала Авдіївку і зустрілися з Марією Іванівною - це легендарна вчителька, їй вже за 70 років. Саме її портрет зображений на муралі розбитого авдіївського будинку. Марія Іванівна в Авдіївській школі виховала кількох переможців Всеукраїнських олімпіад з української мови.
Ще один приклад: учні прифронтового Маріуполя отримали 200 балів під час тестів з української мови. А нещодавно ми повернулись з Красногорівки, де російські окупаційні війська «Градом» зруйнували українську школу. Зараз вона відбудовується . Жителі розповідають - в українські класи черга. Діти хочуть навчатись в українських класах , тому що усвідомлюють, що після цього вони зможуть поступати в найкращі українські виші», - розповіла Ірина Геращенко.
«Я б рекомендувала новій команді перехворіти меншовартістю, відчувати себе українцями, представниками великої європейської країни, з абсолютно чудовою мовою, яку ми - «Європейська Солідарність», - будемо захищати», - наголосила Ірина Геращенко.