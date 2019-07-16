 Представники США та Росії обговорять у Женеві ідею нової угоди щодо контролю над озброєннями

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Голос Америки".
Президент США Дональд Трамп раніше заявив, що хотів би укласти з Росією і Китаєм нову угоду про контроль над озброєннями, що поширюється на всі види ядерної зброї. Він уже обговорював цю тему окремо з російським президентом Володимиром Путіним і головою КНР Сі Цзіньпіном.
Китай на цей момент не є учасником угод про контроль над ядерними озброєннями між Росією і США.
За словами анонімних джерел в адміністрації, американську делегацію очолить заступник держсекретаря США Джон Салліван. У делегацію також увійдуть представник Ради з національної безпеки Тім Моррісон і представники Пентагону, Об'єднаного комітету начальників штабів і Агентства з національної безпеки.
Російську делегацію очолить заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков.
"Ми вважаємо, що - постукаємо по дереву - ми досягли того моменту, коли можна спробувати почати цей процес знову", - сказало одне з джерел, перерахувавши довгу серію інцидентів, які ускладнили російсько-американські відносини за останній рік.
"Я кажу "постукаємо по дереву", тому що, на жаль, завжди достатньо лише одного інциденту, щоб все зірвалося", - додав він.
мені цікаво, де в москаликів потріскує, поки їхнії пан фуфло зі штатами змагається.
какой договор они уже выполнили?
"не впрягайся в одно ярмо с неверным" - это из Библии
ибо надует и возрадуется
такова история, сэр
Правительство Швеции не будет подписывать конвенцию Организации Объединенных Наций о запрете ядерного оружия в связи нарушением Будапештского меморандума Россией. И оккупации части Украины, которой она гарантировала территориальную целостность взамен отказа от ЯО. Справка: Конвенция о полном запрете ядерного оружия была принята 7 июля 2017. Страны-подписанты обязуются не разрабатывать, не покупать и не испытывать ядерное оружие. В разработке договора не участвовали ядерные государства. По ее принятия выступили 122 страны, в том числе Швеция.