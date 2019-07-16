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Все про:Росія (18898) США (5180) ядерна зброя (244) Женева (10) Трамп (1878)

 Представники США та Росії обговорять у Женеві ідею нової угоди щодо контролю над озброєннями

Представники США та Росії в середу зустрінуться в Женеві, щоб обговорити ідею нової угоди про обмеження ядерної зброї, учасником якої в майбутньому може стати і Китай, заявили в понеділок високопоставлені представники американської адміністрації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Голос Америки".

Президент США Дональд Трамп раніше заявив, що хотів би укласти з Росією і Китаєм нову угоду про контроль над озброєннями, що поширюється на всі види ядерної зброї. Він уже обговорював цю тему окремо з російським президентом Володимиром Путіним і головою КНР Сі Цзіньпіном.

Китай на цей момент не є учасником угод про контроль над ядерними озброєннями між Росією і США.

За словами анонімних джерел в адміністрації, американську делегацію очолить заступник держсекретаря США Джон Салліван. У делегацію також увійдуть представник Ради з національної безпеки Тім Моррісон і представники Пентагону, Об'єднаного комітету начальників штабів і Агентства з національної безпеки.

Російську делегацію очолить заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ розробила нову ядерну ракету середньої дальності. У зоні її досяжності - Берлін, Франкфурт і Мюнхен, - Столтенберг

"Ми вважаємо, що - постукаємо по дереву - ми досягли того моменту, коли можна спробувати почати цей процес знову", - сказало одне з джерел, перерахувавши довгу серію інцидентів, які ускладнили російсько-американські відносини за останній рік.

"Я кажу "постукаємо по дереву", тому що, на жаль, завжди достатньо лише одного інциденту, щоб все зірвалося", - додав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137675
 
 
 Топ коментарі
 
Постучим по дереву.....эх кретин ты кретин..единственное дерево по которому можно постучать после переговоров с руснёй-это крышка её гробика.
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Амеры, увы, со своей толерантностью немного инфантилы. Хуйло и Ко мультики куярят, "сатану" на 20 продляят на боевом, а эти испугались. Очкарик-заучка против подворотни?
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открой глаза и посмотри вокруг- во что превращается Крым, для чего строят усиленный железнодорожный мост- сладкую вату, креветку, бычки возить - авто моста для фур мало?? С какой целью его вообще захватили?
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"Як пани б'ються - у хлопів чуби тріщать."
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це не іронія.
мені цікаво, де в москаликів потріскує, поки їхнії пан фуфло зі штатами змагається.
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открой глаза и посмотри вокруг- во что превращается Крым, для чего строят усиленный железнодорожный мост- сладкую вату, креветку, бычки возить - авто моста для фур мало?? С какой целью его вообще захватили?
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Амеры, увы, со своей толерантностью немного инфантилы. ***** и Ко мультики куярят, "сатану" на 20 продляят на боевом, а эти испугались. Очкарик-заучка против подворотни?
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Выхватят по бестолковке повзрослеют.
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Плутоний уже не производят, давно, а тот что в боеголовках- отравлен продуктами распада. Сатана это большая грязная бомба.
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Постучим по дереву.....эх кретин ты кретин..единственное дерево по которому можно постучать после переговоров с руснёй-это крышка её гробика.
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Россия буднично демонстрирует неуважение своих международных обязательств в сферах безопасности и вооружения, - спикер Госдепа США Ортагус еще Бисмарк сказал, что договор с Россией не стоит той бумаги на которой он написан.Нарушение Россией обязательств в сфере контроля за вооружениями, в частности Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, уже стали обыденными
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Амеров в очередной раз раком поставят, на большее они не способны.
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а в кремле вообще договороспособны?
какой договор они уже выполнили?
"не впрягайся в одно ярмо с неверным" - это из Библии
ибо надует и возрадуется
такова история, сэр
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На мой взгляд, Хло и Трумп хотят лишь подоить бюджеты на ***дцать лярдов денег, вот и затевают эту возню. Опять таки: Хла задобрить...
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Швеция не поддержала конвенцию ООН о запрете ядерного оружия
Правительство Швеции не будет подписывать конвенцию Организации Объединенных Наций о запрете ядерного оружия в связи нарушением Будапештского меморандума Россией. И оккупации части Украины, которой она гарантировала территориальную целостность взамен отказа от ЯО. Справка: Конвенция о полном запрете ядерного оружия была принята 7 июля 2017. Страны-подписанты обязуются не разрабатывать, не покупать и не испытывать ядерное оружие. В разработке договора не участвовали ядерные государства. По ее принятия выступили 122 страны, в том числе Швеция.
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На секундочку - і Росії... Це що б знать ординцям, на що далі БОЛТ ложити.
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Безьядерньій статус дает Украине легальньій шанс обзавестись собственньім ракетньім оружием неядерного сдерживания. Тут РФ-ия крепко попала , имхо
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