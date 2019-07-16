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 Масове отруєння дітей у таборі під Одесою: фахівці виявили дизентерію та синьогнійну паличку

В Одеській області в оздоровчому таборі "Медик-2", у якому отруїлися 60 осіб, виявили дизентерію та синьогнійну паличку.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це вчора під час позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій заявила директорка департаменту охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації Олена Теряєва.

За її словами, зараз кількість постраждалих становить 60 осіб - 57 дітей і троє дорослих. З них п'ять осіб залишаються в лікарні села Шабо Білгород-Дністровського району.

Як зазначалося на нараді, в пробах їжі і змивах з кухонного обладнання та столових приборів виявлено дизентерію Флекснера, а також синьогнійну паличку на спецодязі кухарів.

Крім того, встановлено, що в оздоровчому закладі не дотримувалися санітарні норми під час зберігання продуктів, а також температурний режим, гігієна працівників харчоблоку тощо.

Зараз 114 дітей залишаються в таборі під наглядом лікаря-інфекціоніста, оскільки є загроза поширення захворювання - ще не завершився інкубаційний період.

Виконувач обов'язків голови Одеської ОДА Світлана Шаталова розпорядилася годувати цих дітей ретельно перевіреними продуктами або сухим пайком. Вона також розпорядилася закрити "Медик-2", і до з'ясування всіх обставин інших дітей до установи не приймати.

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Також перевірка показала, що частина співробітників працювала без проходження відповідного медичного обстеження та офіційного працевлаштування.

Як повідомлялося, 11-12 липня в медичні установи Білгород-Дністровського району з попереднім діагнозом харчове отруєння звернулися 56 осіб, з них 53 дитини (2002-2010 р.н.), які відпочивали в оздоровчому таборі "Медик-2" в смт Сергіївка. За цим фактом поліція відкрила провадження за ч. 1 ст. 137 (неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей) Кримінального кодексу України. Пізніше з'ясувалося, що кількість потерпілих збільшилася.

Синьогнійна паличка (лат. Pseudomonas aeruginosa) - вид грам-негативних рухливих паличковидних бактерій. Живе у воді, ґрунті, збудник нозокоміальних інфекцій у людини. Лікування важке через високу стійкість до антибіотиків.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137674
 
 
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шо поробиш, адже відпочинок дітей - це бізнес, в якому, теж треба отримати прибуток(((
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конкуренты решили закрыть мешающий им бизнес и устроили шоу с дизентерией, этож старо как мир.
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нет слов, откуда берутся такие конченые люди, я не понимаю......точнее нелюди
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Санепідемслужбу ліквідували, на будь який контроль шаурму положили, за пожежу в таборах у нас відповідають виховательки от і маємо наслідки! Масове отруєння дітей у таборі під Одесою: фахівці виявили дизентерію та синьогнійну паличку - Цензор.НЕТ 8124
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в Одесі завжди таке було: то дизентерія то холера. Дощ пройшов- і місяць в морі не купайтеся.
Думаю, справа в одеситах.
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Какая-то фигня в Одессе творится - то лагерь "Виктория" сгорел, то психбольница, теперь вот массовое отравление. В общем, полный бардак и попустительство проверяющих органов.
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