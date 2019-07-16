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 Один український воїн загинув, ще трьох поранено на Донбасі. За добу - 17 ворожих обстрілів, - штаб

15 липня збройні формування РФ 17 разів порушили режим припинення вогню. З них 6 разів - із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї - мінометів калібру 120 та 82 мм. Також противник відкривав вогонь по українських захисниках із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 13 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

- чотири рази поблизу Водяного - з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, стрілецької зброї та відбулося бойове зіткнення;
- двічі поблизу Широкиного - зі стрілецької зброї;
- неподалік Авдіївки - із гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї;
- двічі околиці Лебединського - з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- тричі в районі населеного пункту Павлопіль - з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- поблизу Красногорівки - з великокаліберного кулемета.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні 4 рази:

- біля Луганського - з великокаліберного кулемета;
- поблизу Новоолександрівки - з мінометів калібру 120 і 82 мм, гранатометів різних систем і великокаліберного кулемета;
- неподалік Попасної - з міномета калібру 120 мм та автоматичного гранатомета;
- у районі населеного пункту Кримське - зі стрілецької зброї.

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"У результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець загинув і троє дістали поранення. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям", - йдеться в повідомленні.

За даними розвідки, 15 липня одного окупанта знищено та одного поранено.

Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників поблизу Опитного з мінометів калібру 120 та 82 мм.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні один раз поблизу Кримського з міномета калібру 82 мм, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.

"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - додали в пресцентрі ОС.

Один український воїн загинув, ще трьох поранено на Донбасі. За добу - 17 ворожих обстрілів, - штаб 01
Один український воїн загинув, ще трьох поранено на Донбасі. За добу - 17 ворожих обстрілів, - штаб 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137673
 
Цензор.НЕТНовиниПодіїОдин український воїн загинув, ще трьох поранено на Донбасі. За добу - 17 ворожих обстрілів, - штаб
 
 
 
 
 
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