 Один український воїн загинув, ще трьох поранено на Донбасі. За добу - 17 ворожих обстрілів, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 13 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

- чотири рази поблизу Водяного - з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, стрілецької зброї та відбулося бойове зіткнення;

- двічі поблизу Широкиного - зі стрілецької зброї;

- неподалік Авдіївки - із гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї;

- двічі околиці Лебединського - з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

- тричі в районі населеного пункту Павлопіль - з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

- поблизу Красногорівки - з великокаліберного кулемета.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні 4 рази:

- біля Луганського - з великокаліберного кулемета;

- поблизу Новоолександрівки - з мінометів калібру 120 і 82 мм, гранатометів різних систем і великокаліберного кулемета;

- неподалік Попасної - з міномета калібру 120 мм та автоматичного гранатомета;

- у районі населеного пункту Кримське - зі стрілецької зброї.

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"У результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець загинув і троє дістали поранення. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям", - йдеться в повідомленні.

За даними розвідки, 15 липня одного окупанта знищено та одного поранено.

Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників поблизу Опитного з мінометів калібру 120 та 82 мм.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні один раз поблизу Кримського з міномета калібру 82 мм, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.

"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - додали в пресцентрі ОС.



