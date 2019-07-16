 Ми плануємо ліквідувати Мінінформполітики, - радник Зеленського Потураєв

Про це 15 липня на зустрічі, присвяченій деолігархізації ЗМІ, повідомив радник президента України Володимира Зеленського Микита Потураєв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Детектор медіа".

"МІП ми плануємо перезавантажити в нуль", - сказав він.

Потураєв також зазначив, що команда президента збирається домагатися об'єднання Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, незалежного регуляторного органу, і Державного комітету телебачення і радіомовлення, органу виконавчої влади.

"Тому що в Держкомтелерадіо мало господарських функцій. Треба зміцнити, в тому числі і фінансово, особовий склад. Також ми маємо забезпечити незалежність регулятора", - прокоментував радник Зеленського.

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"Детектору медіа" Потураєв пояснив, що для об'єднання Нацради і Держкомтелерадіо доведеться вносити зміни до Конституції.

Міністерство інформаційної політики створено в грудні 2014 року. Тоді стурбованість у зв'язку з ризиками введення в Україні цензури та тиском міністерства на свободу слова висловлювали ОБСЄ, "Репортери без кордонів" та Human Rights Watch.

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