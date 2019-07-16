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 Політика України
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Все про:Мінінформполітики (165) Потураєв (1)

 Ми плануємо ліквідувати Мінінформполітики, - радник Зеленського Потураєв

Міністерство інформаційної політики (МІП) України планують ліквідувати.

Про це 15 липня на зустрічі, присвяченій деолігархізації ЗМІ, повідомив радник президента України Володимира Зеленського Микита Потураєв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Детектор медіа".

"МІП ми плануємо перезавантажити в нуль", - сказав він.

Потураєв також зазначив, що команда президента збирається домагатися об'єднання Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, незалежного регуляторного органу, і Державного комітету телебачення і радіомовлення, органу виконавчої влади.

"Тому що в Держкомтелерадіо мало господарських функцій. Треба зміцнити, в тому числі і фінансово, особовий склад. Також ми маємо забезпечити незалежність регулятора", - прокоментував радник Зеленського.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уряд схвалив стратегію інформаційної реінтеграції окупованого Криму

"Детектору медіа" Потураєв пояснив, що для об'єднання Нацради і Держкомтелерадіо доведеться вносити зміни до Конституції.

Міністерство інформаційної політики створено в грудні 2014 року. Тоді стурбованість у зв'язку з ризиками введення в Україні цензури та тиском міністерства на свободу слова висловлювали ОБСЄ, "Репортери без кордонів" та Human Rights Watch.

Читайте також: Мінінформполітики про плани команди Зеленського провести перепис населення: "Вже близько півроку діє робоча група"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137671
 
 
 Топ коментарі
 
Вешайтесь, минстецьки. Все равно вы работать не привыкли, подохнете с голоду.
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Вы уже все ликвидировали.
Может теперь создавать начнете ?
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Я понимаю, если бы они вели эффективную контр-пропаганду против феик ньюс рузскага мира, но ведь они в основном фейкометили против деятелеэ, предлагавших лучшую альтернативу для Украины, таких как Тимошенко, Зеленский, Смешко, и целыми тучами гадили тут на форуме.
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На чужих ошибках Умный учится и не присваивает себе фамилии Разумков и Безрозум??
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Да не было у Украины никакой информполитики.
Еще когда только создали это министерство туча полезных идиотов хомячков верещала что пропаганда это не демократично и людям она не нужна.
Люди у нас умные в отличие от других и сами во всем разберутся.
И где теперь эти полезные хомячки?
Разбежались по разным политическим лагерям и продолжают заниматься своей полезной деятелтеостью.
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Разогнать эту бесполезную шарагу.
Расплодил Свинорыл министерств.
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Цели и задачи РФ в психологической войне против Украины. Распространять на международной арене взгляды, отвечающие интересам РФ и его союзников; формировать международное доверие к политике РФ, доброжелательное отношение к вооруженным силам РФ; вносить раскол в коалицию государств-союзников Украины; поддерживать акции устрашения против Украины: демонстрации военной мощи, политическое давление, экономическую блокаду, свертывание культурных и научных контактов; подвергать сомнению правильность внешней и внутренней политики Украины; критиковать духовные и военные идеалы политического руководства и популярных лидеров Украины; дискредитировать военно-политические теории, доктрины, концепции, взгляды руководства Украины.
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Так. Стоп. Шо ви стільці пересуваєте? Де 4000 вчителям? Де прорив і розквіт? Ми чекати не будемо. Поки що бачу тільки ідеологічні диверсії. Я розумію, що це саме просте. Але наслідки будуть такі, що можете до Ростова і не встигнути. Воно паради відміняє, з пуйлом соплі розмазує, російську мову узаконити спішить аж всирається. Ви, клоуни, полегше. З такими замашками ви до нового року не дотягнете.
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Еще один соевый пророк! Какие же вы, свинорошеновские макаки, забавные зверюшки Ми плануємо ліквідувати Мінінформполітики, - радник Зеленського Потураєв - Цензор.НЕТ 3971
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Який пророк? )) Візьміть собі на будівництво бригаду з місцевого цирку і побачите, що буде )))) чуда не буде точно ))) Буде цирк. Так це працює, малий.
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Дядя, тебе при Зеленском жить 5 лет, если что-то не нравится, запасайся бурачанкой, салом и цыбулей и разбивай палатку на Майдане
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Так і я за всьо хароше, проти всього плахово ))) Тільки з гівна куля не вийде. Довго пояснювати, але це аксіома... Як виявилося, народ в масі - все ще тупий і малограмотний. Все мріє, щоби 2+2 було 10. Тому на Майдан я більше не піду. Не в коня корм. Підеш ти, коли виявиться, що Зе - це всього лиш Зе ))) І потім вибереш чергове Бе. І може під старість зрозумієш... Хоча про що це я... )))
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всегда говорил, что минстець было бесполезной конторой..
но это не значит, что подтираев - уникальный зечлен и что-то реально полезное сделает для Украины, плевали они вместе с гидрантом на Украину - вот "сватов" для зебилов пристроили на Г+Г, доллары капают Зеле на оффшоры - и хорошо.. мелочь, а приятно
а зекомандЕ нужно только министерство хаоса и фишечек, хотя всё это вполне работает и без министерства, коли "наркомани на городі"
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Минстець что был , что его не было ,, да и что он мог , при бюджете в 4 млн и штате в 30 человек , всего то . Ми плануємо ліквідувати Мінінформполітики, - радник Зеленського Потураєв - Цензор.НЕТ 2975 .Он ни на что не влиял , с самого начала . Самое бесполезное министерство .
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Ага, скільки через нього прокачали в 2018?
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где ж теперь порохоботы "столоваться" будут???)))))))))))))))))))))))))))))) Ми плануємо ліквідувати Мінінформполітики, - радник Зеленського Потураєв - Цензор.НЕТ 7657
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тебе, желудку, лишь бы пожрать - не позорь славную зекомандУ зебилов Ми плануємо ліквідувати Мінінформполітики, - радник Зеленського Потураєв - Цензор.НЕТ 4988
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не плачь минстец, без работы не останешся - полякам на фабриках чернорабочие нужны.
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наоборот, после заработков у Стеця куплю себе готовую фабрику с чернорабочими кацапами, назову всех хйлом, пронумерую и буду их по очереди пытать: кормить салом без хлеба, заставлять говорить "паляниця", не разрешать бухать "бояру" и матюкаться, а в выходные буду смотреть, как они пздят друг друга от скуки и начинают ходить на двух ногах..
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Антиукраинская пропаганда РФ весьма еффективна в ФРГ и Израиле. Идеологи-специалисты по Израилю задающие направления антиукраинской пропаганды- Вассерман и Кедми./ Анатолий Вассерман: Лучший выход - гражданская война. 20.05.2014.-Вот почему я говорю: в ныне сложившихся обстоятельствах гражданская война на Украине - лучший из возможных в данный момент выходов из положения./Яков Кедми: Украина уверенно движется к нацистскому государству 01.02.2018
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Ду Рашка, мінСтецю десь сплющилася та раха з її пропагандою, вони працювали на рекламування Порошенко. Вони навіть для цього кацапів залучали з Ольгіно та Лахти.
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Ду Рашка, мінСтецю десь сплющилася та раха з її пропагандою, вони працювали на рекламування Порошенко. Вони навіть для цього кацапів залучали з Ольгіно та Лахти./ Кедми: "Визит Порошенко в Израиль - ПОЗОР для моей страны!" Вечер с Соловьевым от 21.01.19 .
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Уродливе породження Порошенко, які прожирали сотні мільйонів на рік, але не тзмогли допомогти Поці. Мене дивує що, сам Порошенко не розмазав їх по асфальту. Схоже що він взагалі туповатий та жадібний і не зрозумів, як його Стець трахнув.
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