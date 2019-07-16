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 Політика України
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Все про:місцеві вибори (74) Стефанчук Руслан (46)

 В Офісі президента розглядають проведення дострокових місцевих виборів, - Стефанчук

В Офісі президента України розглядають можливість проведення дострокових виборів до органів місцевого самоврядування, повідомив представник глави держави у Верховній Раді, кандидат у народні депутати за списком партії "Слуга народу" Руслан Стефанчук.

"Буде це здійснено наступної осені або це може бути здійснено ще й до цього - ми розглядаємо різні варіанти, як найбільш ефективно перезавантажити всю систему, яка стосується відносин "влада і людина"", - сказав він в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV в понеділок увечері, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Володимир Зеленський йшов із чітким розумінням того, що нас не цікавить питання зміни осіб у чинній системі влади. Якщо ти кинеш свіжий огірок у діжку з прокислими огірками, він стане кислим огірком", - зазначив Стефанчук, додавши, що завдання нової владної команди - зміна системи влади.

Чергові місцеві вибори в Україні мають відбутися в 2020 році.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Крайній термін для створення всіх ОТГ - червень 2020 року, - Мінрегіон

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137670
 
   
 Топ коментарі
 
Честно говоря, в жизни не видел, чтобы новая власть так сильно гнала выборы... Сначала парламентские, а теперь вот даже и местные. Всё это, уважаемые господа, говорит только об одном - они ОЧЕНЬ спешат. Вот прям ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ. Почему? А всё просто - они временщики. Они не чувствуют твёрдого фундамента под ногами, от слова "вообще". Их цель - как можно скорее занять... нет, не занять, зарейдерить все возможные ветви власти (от президентской до местной), хапануть, что удастся, и свалить нафиг, пока экс-электорат их не сожрал.

Я просто замечательно помню, как против Пороха пытались мутить различные "майданы" и "гражданские протесты", тысячи долбодятлов кричали, что он не досидит до конца срока, что он узурпатор, что его снесут... А вот не снесли. А этих, походу, таки снесут. Бумеранг от Пороха ещё вернется козлам)
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Если ты бросишь свежий огурец в бочку с прокисшими огурцами, он станет прокисшим огурцом", - отметил Стефанчук, добавив, что задача новой властной команды - смена системы власти. Источник: https://censor.net.ua/n3137670
тогда уж милейший дайте однозначный ответ - портнов есть свежий огурец или нет???
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бидлятко тупориле... зелена шмаркля це ж і Є хуцпата жидівська мафія"сваі люді" а ти ще не второпав? .. В Офісі президента розглядають проведення дострокових місцевих виборів, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 4995
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Какие могут быть выборы для Кернеса и Труханова при наличии УД против них. Или опять плевать на Законы?
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На место их все же надо выборы проводить?
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Все залежить від виборів в Раду. Якщо коаліція буде якісною, то і генпрокурор буде принциповий і незалежний.
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Божечки та який же ти ІДІЙОТ... В Офісі президента розглядають проведення дострокових місцевих виборів, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 5015
ПРОКУРОР в УКРАЇНІ НЕЗАЛЕЖНА ОСОБА яка діє 6(!!!) років і його ЛИШЕ номінує президент... а ОБИРАЄ верховна Рада України.

Юрій Луценко БУДЕ ГЕНЕРАЛЬНИМ ПРОКУРОРОМ УКРАЇНИ до 11травня 2022р.
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и вы серьезно думаете, что Кернес и Труханов не победят на "честных" выборах. Да в Харькове и Одессе просто не будет ни одного достойного конкурента, хоть из самого офиса Зеленого.
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а с чего ты взял что есть цель не дать победить Кернесу и Труханову? Сам придумал за ЗекоМанду?
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у вас причинно-следственная связь страдает. Или читайте коменты с самого начала или не пишите глупостей
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Оце "наших" поперло! А давайте ще й президентські перевибори теж проведем...
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Гнать порохоскот отовсюду,где только можна
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"Тушите свет, попёрло быдло кверху,
Как будто дрожжи бросили в дерьмо

Нежданно и негаданно к успеху
Дорвалось это клоунское чмо.
И в тот же час из общего болота
Попёрли скинув лапти господа -
Теперь они в порядке и в почёте
Гребут лаве из мутного пруда.

Я не ищу наследственные связи,
Но хочется спросить в кругу друзей:
Понятно что из грязи лезут в князи,
Но где взять столько грязи на князей"
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заставил себя послушать немного и попытаться осмыслить его вчерашний словесный понос - если ЭТО Ылита зекомандЫ, то сказать пздец - это не сказать ничего.. бестолковый попугай Кеша из известного мультфильма высказывается точнее и корректнее..(
зебилы, скоро вы рыгать будете своим тупорылым выбором.. но виноватыми для вас будут по-прежнему Порох и порохоботы так же, как загибающаяся от успехов Лугандония продолжает обвинять "правый сектор, хунту, биндеровцев и пиндосов"..
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Все !!! Ніякого зниження тарифів і зростання зарплат не буде !!! Стара місцева влада не дає презЕ побороти зубАжіння !!!
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Для дебилов-тарифы уже снизили.На газ весьма ощутимо,больше двух гривен на кубе
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Одне обнадіює, Садовий більше не знущатиметься над Львовом на посаді мера Львова !
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Є хтось перспективний? Може з діаспори хтось?
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Чем больше разных выборов ,тем больше царьки должны на них раскошелиться и поработать на народ.Моё мнение срок годности любой власти снизу доверху -не более 2х лет,а дальше вновь выборы.Тогда не будет майданов ни местных,ни киевских.А подсрачник- самое лучшее,что может сделать лекторат для депутатов алчных
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отличное решение В Офісі президента розглядають проведення дострокових місцевих виборів, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 9218 В Офісі президента розглядають проведення дострокових місцевих виборів, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 9218
СМЕРТЬ РОШЕНУ!!! В Офісі президента розглядають проведення дострокових місцевих виборів, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 1575
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а заодно и педаликам - назначеным указом бу презика рошена!!!
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поц хоч розуміє що воно верзе? 1) ВЛАДА в УКРАЇНІ належить НАРОДУВ Офісі президента розглядають проведення дострокових місцевих виборів, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 5984 2) НАРОД вповноважує службовців,включаючи президента,виконувати посадові обов`язки, за що ті НАЙНЯТІ НА ТИМЧАСОВУ СЛУЖБУ службовці і отримують свої зарплати... 3) як НАРОД МІНЯЄ ПРЯМО найнятих службовців - це РЕВОЛЮЦІЯ(майдан як приклад), а як якесь хуцпате мурло=службовець намагається змінити владні повноваження, то ЦЕ ДЕРЖАВНИЙ ЗАКОЛОТ. В Офісі президента розглядають проведення дострокових місцевих виборів, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 8858
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У Зеленського хочуть дуже бистро провести дострокові місцеві вибори, разом з повторными выборами в Верховную Раду ,чтобы окончательно пере загрузиться .при этом с меньшим числом депутатов в Раду. Работы очень много и надо успеть всех и для всех,а потом всё как всегда. В Офісі президента розглядають проведення дострокових місцевих виборів, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 296
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перезагрузить петеботов это правильно едело - хватит им жрать рошенки за наш счет

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Та зае...али вы уже этими огурцами.Портнов свежий,да...
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Чем больше выборов, тем меньше порохоботов.
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100%. Навіть сказав би - меньше порохоригів з кожними виборами.
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И больше откровенных дебилов, сепаратистов, капитулянтов и рыгов.
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Порівняйте! Святе Письмо: "И никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани, ибо вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже...". Дебілоїд пан Стефанчук: "Если ты бросишь свежий огурец в бочку с прокисшими огурцами, он станет прокисшим огурцом". Як кажуть - відчуйте різницю. З якого коксу ці нахабні недоумки себе вважають свіжими огірками? Андрюха Богдан, наприклад. Він завжди був шісткою у бандитів і пройдисвітів, а тепер, бачте, "свіжий огірок". Поспішають - бо рейтинг у штопорі, то після 21-го пробку з дупи в них таки виб'ють. Місцеві вибори призначає вже не Андрюха, а Верховна Рада.
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кто такой андрюха и где тая ВР - она ек - просидела на нашей шее лишние 2-3 года!!!
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Шановний, Ви читати вмієте? Андрюха - то Богдан. А Верховна Рада мається на увазі вже після 21-го, у якій "слуги" не будуть мати більшості і не зможуть вже так нахабно все прибирати до рук.
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вам виднее кто андрюха - я с ним не знаком
ну петеширка была 5 лет с попоблоком и что? ))
пусть снова ПЕС-БПП будет - толку с этого?
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ти правий... більше 25%голосів в ВР у шмарклі НЕ БУДЕ
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пс.. а чого ти Святе письмо тут москальською мовою цитуєшь? " Є ж чудові переклади УКРАЇНСЬКОЮ.. та й та "старослав'янська"мова що є фактично північним діалектом македонської мови ЦІЛКОМ слав'янам(москалі - не слов'яни) ЗРОЗУМІЛА.. так чого ж його тут ляпати язиком? В Офісі президента розглядають проведення дострокових місцевих виборів, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 9379
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нет петипилы - как ты - своими рошенками и их любимый ПЕС ))
его ворющнорошеновское велико ))
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Зебільна логіка - ті, хто голосували за Зеленського, голосували не за Зеленського, а проти Порошенка! але ніхто не каже, що то ті, хто голосували за Порошенка, голосували не за Порошенка, а проти Зеленського!...і відповідно голосували не за Тимошенко, а проти Гриценка і т.д. і т.п...отакий він придурашний русскій мір...
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Свежие огурцы надо заливать новым рассолом.Может заодно и президента уже переизбрать,пока еще не прокис.
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ну пеця фсе - так что на пса я бы не рассчитывал В Офісі президента розглядають проведення дострокових місцевих виборів, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 6059 В Офісі президента розглядають проведення дострокових місцевих виборів, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 6059
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниВ Офісі президента розглядають проведення дострокових місцевих виборів, - Стефанчук
 
 
 
 
 
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