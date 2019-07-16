 В Офісі президента розглядають проведення дострокових місцевих виборів, - Стефанчук

"Буде це здійснено наступної осені або це може бути здійснено ще й до цього - ми розглядаємо різні варіанти, як найбільш ефективно перезавантажити всю систему, яка стосується відносин "влада і людина"", - сказав він в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV в понеділок увечері, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Володимир Зеленський йшов із чітким розумінням того, що нас не цікавить питання зміни осіб у чинній системі влади. Якщо ти кинеш свіжий огірок у діжку з прокислими огірками, він стане кислим огірком", - зазначив Стефанчук, додавши, що завдання нової владної команди - зміна системи влади.
Чергові місцеві вибори в Україні мають відбутися в 2020 році.
ПРОКУРОР в УКРАЇНІ НЕЗАЛЕЖНА ОСОБА яка діє 6(!!!) років і його ЛИШЕ номінує президент... а ОБИРАЄ верховна Рада України.
Юрій Луценко БУДЕ ГЕНЕРАЛЬНИМ ПРОКУРОРОМ УКРАЇНИ до 11травня 2022р.
Как будто дрожжи бросили в дерьмо
Нежданно и негаданно к успеху
Дорвалось это клоунское чмо.
И в тот же час из общего болота
Попёрли скинув лапти господа -
Теперь они в порядке и в почёте
Гребут лаве из мутного пруда.
Я не ищу наследственные связи,
Но хочется спросить в кругу друзей:
Понятно что из грязи лезут в князи,
Но где взять столько грязи на князей"
зебилы, скоро вы рыгать будете своим тупорылым выбором.. но виноватыми для вас будут по-прежнему Порох и порохоботы так же, как загибающаяся от успехов Лугандония продолжает обвинять "правый сектор, хунту, биндеровцев и пиндосов"..
СМЕРТЬ РОШЕНУ!!!
Дебілоїдпан Стефанчук: "Если ты бросишь свежий огурец в бочку с прокисшими огурцами, он станет прокисшим огурцом". Як кажуть - відчуйте різницю. З якого коксу ці нахабні недоумки себе вважають свіжими огірками? Андрюха Богдан, наприклад. Він завжди був шісткою у бандитів і пройдисвітів, а тепер, бачте, "свіжий огірок". Поспішають - бо рейтинг у штопорі, то після 21-го пробку з дупи в них таки виб'ють. Місцеві вибори призначає вже не Андрюха, а Верховна Рада.
ну петеширка была 5 лет с попоблоком и что? ))
пусть снова ПЕС-БПП будет - толку с этого?
его ворющнорошеновское велико ))