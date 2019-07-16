 Омбудсмен Денісова поїде в Москву, щоб потрапити на суд над українськими військовополоненими моряками

Як передає Цензор.НЕТ, про це Денісова повідомила "Укрінформу".

За словами українського омбудсмена, вона домовилася з Москалькової "зробити певні кроки" і підготувати документи, які допоможуть більш змістовно обговорити завдання з реалізації гуманітарних прав громадян. Вона зазначила, що в серед завдань - напрацювання механізму щодо повернення українських громадян.

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Денісова додала, що 17 липня планує відвідати в Москві судове засідання, на якому розглядатимуть зміну або продовження запобіжного заходу українським військовополоненим морякам.

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Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт.

Підконтрольний Росії "суд" в окупованому Криму заарештував усіх затриманих українських військових за обвинуваченням у нібито незаконному перетині кордону. Нині їх тримають у СІЗО в Москві.

24 січня 2019 року Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) підтримала резолюцію щодо ескалації напруженості в Азовському морі та Керченській протоці і закликала Кремль звільнити українських моряків, а також дотримуватися Женевської конвенції про військовополонених.

Очікується, що 17 липня в Лефортовському районному суді Москви почнуться засідання щодо продовження термінів тримання під вартою українських військових моряків.