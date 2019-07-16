 Омбудсмен Денісова поїде в Москву, щоб потрапити на суд над українськими військовополоненими моряками

Як передає Цензор.НЕТ, про це Денісова повідомила "Укрінформу".
За словами українського омбудсмена, вона домовилася з Москалькової "зробити певні кроки" і підготувати документи, які допоможуть більш змістовно обговорити завдання з реалізації гуманітарних прав громадян. Вона зазначила, що в серед завдань - напрацювання механізму щодо повернення українських громадян.
Денісова додала, що 17 липня планує відвідати в Москві судове засідання, на якому розглядатимуть зміну або продовження запобіжного заходу українським військовополоненим морякам.
Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт.
Підконтрольний Росії "суд" в окупованому Криму заарештував усіх затриманих українських військових за обвинуваченням у нібито незаконному перетині кордону. Нині їх тримають у СІЗО в Москві.
24 січня 2019 року Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) підтримала резолюцію щодо ескалації напруженості в Азовському морі та Керченській протоці і закликала Кремль звільнити українських моряків, а також дотримуватися Женевської конвенції про військовополонених.
Очікується, що 17 липня в Лефортовському районному суді Москви почнуться засідання щодо продовження термінів тримання під вартою українських військових моряків.